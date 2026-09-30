Van Hecke, Hollandalı oyuncunun sakatlık nedeniyle Oranje kadrosundan çekilmesiyle birlikte milli ara kurbanı olan son Premier League yıldızı oldu. 26 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Brighton'dan Kuzey Londra'ya taşınan, pazar günü Hollanda'nın Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ayağından sakatlandı. Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre savunmacı, bu rahatsızlıkla mücadele etmeyi sürdürdüğü için perşembe gecesi Yunanistan'a karşı oynanacak maç için seyahat etmeyecek.

Hollanda'daki yayın organı, Van Hecke'nin hafta sonunda Sırbistan'a karşı oynanan maçta yaşadığı ve "ayağındaki sakatlık nedeniyle çok fazla ağrı çektiğini" bildiriyor. Ülkesini temsil etme isteğine rağmen durum, kısa süre önce yapılan bir antrenman sırasında kırılma noktasına ulaştı. Haberde ayrıca Van Hecke'nin çarşamba sabahı antrenman yapmayı denediği, ancak "kısa süre içinde bırakmak zorunda kaldığı" da kaydedildi.



