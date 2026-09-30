Getty Images Sport
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Tottenham, Jan Paul van Hecke'nin sakatlığı nedeniyle endişeli: Hollandalı savunmacı, Manchester United maçı öncesinde sakatlık darbesi aldı
Van Hecke, Hollanda kampından ayrılmak zorunda kaldı
Van Hecke, Hollandalı oyuncunun sakatlık nedeniyle Oranje kadrosundan çekilmesiyle birlikte milli ara kurbanı olan son Premier League yıldızı oldu. 26 yaşındaki oyuncu, yaz transfer döneminde Brighton'dan Kuzey Londra'ya taşınan, pazar günü Hollanda'nın Sırbistan'ı 2-1 mağlup ettiği maçta ayağından sakatlandı. Hollanda basınından De Telegraaf'ın haberine göre savunmacı, bu rahatsızlıkla mücadele etmeyi sürdürdüğü için perşembe gecesi Yunanistan'a karşı oynanacak maç için seyahat etmeyecek.
Hollanda'daki yayın organı, Van Hecke'nin hafta sonunda Sırbistan'a karşı oynanan maçta yaşadığı ve "ayağındaki sakatlık nedeniyle çok fazla ağrı çektiğini" bildiriyor. Ülkesini temsil etme isteğine rağmen durum, kısa süre önce yapılan bir antrenman sırasında kırılma noktasına ulaştı. Haberde ayrıca Van Hecke'nin çarşamba sabahı antrenman yapmayı denediği, ancak "kısa süre içinde bırakmak zorunda kaldığı" da kaydedildi.
- Getty Images Sport
Manchester United deplasmanı öncesi form durumu endişeleri
Sakatlığın zamanlaması, 10 Ekim'de Manchester United ile karşılaşması planlanan Tottenham için özellikle sorun yaratıyor. Van Hecke, takıma katıldığından bu yana Roberto De Zerbi'nin ilk 11'inde değişmez bir isim oldu ve şu ana kadar Premier League sezonundaki her dakikada sahada kaldı. Bireysel performansı eleştiri konusu olsa da, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki taktik düzenin temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor.
Van Hecke, bu sezon şu ana kadar Tottenham formasıyla tüm kulvarlarda altı maça çıktı ve Aston Villa'ya 3-2 kaybedilen maçta attığı tek golle doğrudan katkı verdi. Hollandalı savunmacı, Liverpool'a 3-1 kaybedilen Lig Kupası maçında dinlendirildiği tek karşılaşma dışında kadroda neredeyse sürekli yer aldı.
Hollanda'nın Uluslar Ligi serüveni şu ana kadar
Hollanda, Almanya ile 1-1 berabere kalıp Sırbistan'ı 2-1 mağlup etmesinin ardından 4 puanla 2. Grup'ta şu anda ikinci sırada yer alıyor. Hollanda, perşembe günü Yunanistan ile karşılaştıktan sonra mevcut milli ara dönemini 4 Ekim'de Sırbistan'ı sahasında ağırlayarak tamamlayacak.
Van Hecke, Hollanda'daki tek eksik değil; Hollanda kadrosu bu milli maç döneminde sakatlıklar nedeniyle ağır darbe aldı. Cody Gakpo, Sırbistan maçında sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı ve bu da Almanya karşısında Brian Brobbey'nin yaşadığı erken darbeye eklendi.
- Getty Images Sport
Tottenham'ın kabus gibi başlangıcı ve önündeki zorlu fikstür
Van Hecke'nin sakatlığı, Tottenham için son derece kritik bir dönemde geldi. Tottenham, ilk beş maçında yalnızca iki puan toplayarak Premier League puan tablosunun dibine demir atmış durumda. Önlerinde zorlu bir fikstür olduğu için işler Spurs adına daha da güçleşebilir; Manchester United deplasmanının ardından 19 Ekim'de sahasında Coventry City'yi ağırlayacak, 24 Ekim'de ise Chelsea deplasmanına gidecek.
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