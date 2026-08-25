Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, yaz döneminde oyuncu satışlarından fazla gelir elde edemeden büyük bir para harcayan Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Djed Spence’in hissesi şu anda zirvede; sağ bekte ve sol bekte ortaya koyduğu son derece sağlam savunma performansları sayesinde Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda İngiltere adına adeta bir kült kahramana dönüştü ve İngiltere’nin sekiz maçının tamamında forma giydi. Bu performansları arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yazın başındaki performanslarının ardından neredeyse bunun iki katı değerinde olduğuna dair gerçekten güçlü bir argüman var; ayrıca sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, kariyerinin en verimli dönemine giriyor ve elbette meşhur ‘İngiliz vergisi’ de cabası. Spurs, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda en azından iyi durumda; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülüyor ve kadroda Destiny Udogie de var, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D
Inter için: Bu, Inter için gerçek bir transfer çalımı gibi hissettiriyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e ayrılmasının ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi; ilki Chelsea’ye katıldı, ikincisi ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz; ileri çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili olan hücumcu bir bek olarak İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yokluğunu da doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+
Spence için: Bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini mutlaka hissedecektir. Sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin teknik direktörlük koltuğundaki talihsiz döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından bir ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattıyla flirt ettikten sonra, artık Serie A’yı bir kez daha kazanmanın favorilerinden olacak bir kulübe gidiyor ve elbette, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde yükselttikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da transfer etmişti ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Not: A+
Krishan Davis