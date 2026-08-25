Manchester City için: Oyunun tüm tarihinde ödenen en absürt bonservislerden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan bir oyuncudan, büyük tantanayla gelmesine rağmen, kulüp rekoru seviyesinde satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya kadar gülerek gidecek. Bu süreçte toplamda yalnızca iki Premier League golü atmıştı. Manchester City, Savinho’yu yaklaşık bir yıl önce şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin neredeyse yarısına transfer etmeye çalışmış olan Tottenham’ın, kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha bu denli akıl almaz seviyeye çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Kabul etmek gerekir ki 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu devasa geliri yeniden değerlendirmek için hâlâ bolca zaman var. Üstelik kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ve yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta seviye kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun reddedilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca yüksek harcama yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşmeyle burun buruna geldiği iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha için yapılan harcamayı bir ölçüde savunmak mümkündü. Ancak her kim olursa olsun Savinho için £85 milyon ödenmesi, kulüp içinde ipin ucunun kaçmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey etki gerektirir ve Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu verebileceğini göstermedi. Spurs’ün kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay, sıradan bir sezon ve dört gol, üç asist, yalnızca yedi Premier League ilk 11 başlangıcının ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun başarılı olma ve kuzey Londra’da büyük bir çıkış yapma ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk aşamada fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

Savinho için: Savinho için bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yemek zorunda kalacak. Bazılarının bunu zaten kaçınılmaz gördüğü de söylenebilir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar büyük olmazdı. Ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle başarılı olabilecek yeteneğe sahip. Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı çok yüksek bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak üzerinde her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükü olacakmış hissi de sarsılmaz biçimde ortada duruyor. Bu, kariyerini en üst seviyede ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

Krishan Davis