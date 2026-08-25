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Goal.com
CanlıBiletler
Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Tottenham iyice kontrolden çıktı! Spurs'ün Savinho için 85 milyon sterlin harcaması, futbol tarihinin en saçma transferlerinden biri: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini notlandırdı

Opinion
Tottenham Hotspur
Savinho
M.City
A. Bouaddi
M. United
C. Baleba
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok dört gözle bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha hareketli geçiyor; bazı dev isimler, 1 Eylül'deki son gün gelmeden yüksek bonservisli transferlere imza atıyor.

Bazı transferlerin dahil olan tüm taraflar için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta oyuncunun bile, görüşme masasında farklı bir karar vermeleri halinde neler olabileceğini düşündüğü pek çok örnek de var.

GOAL ise oyuncular resmi olarak tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan kimin en kârlı çıktığını bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean notlayacağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıda tüm notlarımızı inceleyin ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihinde ödenen en absürt bonservislerden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan bir oyuncudan, büyük tantanayla gelmesine rağmen, kulüp rekoru seviyesinde satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için bankaya kadar gülerek gidecek. Bu süreçte toplamda yalnızca iki Premier League golü atmıştı. Manchester City, Savinho’yu yaklaşık bir yıl önce şimdi ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin neredeyse yarısına transfer etmeye çalışmış olan Tottenham’ın, kendi istediği oyuncuyu almak için bir kez daha bu denli akıl almaz seviyeye çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Kabul etmek gerekir ki 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak transfer döneminde bu devasa geliri yeniden değerlendirmek için hâlâ bolca zaman var. Üstelik kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ve yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta seviye kalibresindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun reddedilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi tavana vurdurur. Tottenham yaz boyunca yüksek harcama yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşmeyle burun buruna geldiği iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha için yapılan harcamayı bir ölçüde savunmak mümkündü. Ancak her kim olursa olsun Savinho için £85 milyon ödenmesi, kulüp içinde ipin ucunun kaçmış olabileceğini düşündürüyor. Bu seviyedeki bir para, istikrarlı ve üst düzey etki gerektirir ve Brezilyalı kanat oyuncusu City’de geçirdiği hiçbir dönemde bunu verebileceğini göstermedi. Spurs’ün kanat oyuncusu için bir yıl önce £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay, sıradan bir sezon ve dört gol, üç asist, yalnızca yedi Premier League ilk 11 başlangıcının ardından bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun başarılı olma ve kuzey Londra’da büyük bir çıkış yapma ihtimali elbette var, ancak bu durum bunun ilk aşamada fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho için bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu dev bonservis bedelinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yemek zorunda kalacak. Bazılarının bunu zaten kaçınılmaz gördüğü de söylenebilir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı üzerindeki baskı bu kadar büyük olmazdı. Ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho kilit oyuncu hâline getirilir ve her hafta düzenli olarak oynarsa kesinlikle başarılı olabilecek yeteneğe sahip. Manchester’da sürekli değişiklikleriyle tanınan Pep Guardiola yönetiminde bunun gerçekleşmesi zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, itibarı çok yüksek bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak üzerinde her zaman bu astronomik bonservis bedelinin yükü olacakmış hissi de sarsılmaz biçimde ortada duruyor. Bu, kariyerini en üst seviyede ya inşa edebilecek ya da bitirebilecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

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  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut verici akademi oyuncusu olarak anılmaya başladı. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere’ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın oyuncusu olmasını sağlayan bir performans sergiledikten sonra, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yine de bu, Bouaddi’ye daha önce yaklaşık 70 milyon sterlin değer biçen Lille için hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli. Kulüp daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük gelir elde etti ancak tıpkı Leny Yoro’nun 2024’te Manchester United’a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve parlatma konusundaki haklı itibara sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli oyuncusunun, 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini bir kez daha herkese hatırlatmış olmasına rağmen, bu yaz Etihad’dan ayrılacağı konusunda hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu. Dolayısıyla City’nin önündeki ikili görev, bir yandan Rodri’den mümkün olduğunca fazla gelir elde ederken diğer yandan onun yerini doldurabilecek uygun bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki her iki hedefe de ulaştılar: Ön çapraz bağ sakatlığından çok da uzun süre önce dönmüş 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon sterlin iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da oyuncunun potansiyeli hem net hem de muazzam. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City’nin bugün dünyanın en umut verici ön liberosunu kadrosuna kattığını da söylemek lazım (Liverpool gerçekten de Bouaddi’yi transfer etmiş olabilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City’nin zaten açıkça görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği ise bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan türden bir transfer, hem de er ya da geç. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak biliniyor ama aynı zamanda kalitesine en üst düzeyde inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiç şüphesi yok; bu da kısmen, bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunduğu için bu yılın başlarında milli takım tercihini Fransa’dan Fas’a çevirmesinin nedenlerinden biriydi. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle kendisine fazla tolerans gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun yapısıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık düzeyine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson’ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’in ona destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hızlı bir başlangıç yapması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha devreye girmesi demek. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece bilinmeyen bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince dikkatleri üzerine çekmiş olabilir, ancak bu karar sadece üç yıl sonra kulübe dev bir kâr olarak geri döndü. Elbette Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; çünkü oyuncu adeta iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler de transfer spekülasyonlarının başlangıçta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba’nın bu yaz 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedel getirmesi zaten mümkün değildi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor. Özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi kârlarla satacaktır. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecektir. Kulüp, 2025 yazında Brighton’la yürütülen görüşmelerden geri çekilmişti; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterline yakın bir bedel istediği netleşmişti. Ancak kulübün gelecekte bir noktada oyuncu için yeniden harekete geçeceği her zaman bildiriliyordu. O zaman şimdi geldi. Manchester United, orta saha oyuncusunun 2025-26 sezonundaki biraz dalgalı performansından faydalanarak, ücretlerin fahiş şekilde şiştiği bir yaz döneminde kendilerince indirimli bir anlaşmaya imza attı; zira oyuncu 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacaktı. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın inişli çıkışlı performanslarının sadece hâlâ tam anlamıyla olgunlaşmamış olmasından kaynaklanması ve en iyi yıllarının açıkça önünde olması yönünde olacaktır. Sezonu ayrıca Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı, fakat geçen sezonun ikinci yarısında performansı belirgin şekilde yükseldi ve United’ın da oyuncunun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Michael Carrick ve taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ancak potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’daki sorunlu bir mevki için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı ama Baleba, yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya transfer sayılabilecek Manchester United yolculuğuna sonunda çıkıyor. Brighton, 2023’te onu görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncu olarak kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin öderken yüksek potansiyelli genç bir yetenek aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki küçük düşüş dışında oyuncu beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve şimdi bunun elinden kayıp gitmemesini sağlamakta kararlı olacaktır. Old Trafford’da baştan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor; zira fizik gücü yüksek bir ön libero bir süredir istek listesindeydi. Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos ile Bruno Fernandes’in yanında yeni görünümlü orta sahanın bir parçası olacak; görevi atakları kesmek ve topla takımını ileri taşımak olacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor ki bu taraftarlar için epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da geride kalmadı. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün, çünkü sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da çok açıktı. Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı tartışma da bunun altını çizdi. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmayarak iyi iş çıkarmış olsa da şimdi onun yerinin doldurulması şart, çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool orta sahanın merkezinde zaten hem sayı hem de kalite açısından endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool akademisinden yetişen oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok geride kalmadı. Jones, baskı altında etkileyici derecede soğukkanlı kalabilmesi ve takım için büyük özveriyle çalışması nedeniyle Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle iyi bir uyum sağlayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu rahatlıkla savunulabilir; bu da onun Milano'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarıya dönüşme ihtimalini oldukça artırıyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında bir kırgınlık yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca arzuladığı süreleri alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle transfer kaçınılmazdı ve Milano'ya taşınmak Jones için tam da ilaç gibi gelebilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen tartışmasız biçimde Premier League'in bir iki seviye altında olan Serie A'da parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa için: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) bir paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Geleceğe bakıldığında, stoper Ezri Konsa kalsaydı bu kadar yüksek bir bonservis geliri elde etmek için fırsatlar sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villa’nın müzakerelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmiş olmasına rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi rakam buydu. Ancak yazın daha erken bölümünde Lucas Digne’ın PSG’ye ayrılmasının ardından Konsa’nın da gidişi, yeni Premier League sezonu öncesinde Villa’yı savunma hattında iyice eksik bıraktı, bu yüzden kulübün hızlı davranıp bir alternatif bulması gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye transferlerinin ardından Unai Emery’nin kadrosu dağılmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal için: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta adına kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunma hattının sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onların yokluğunda ayakta kalıp kulübün ciddi miktarda parasını kasada tutabilecek araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda oynayabiliyor, birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori ise aslen bir stoper, aynı şekilde Piero Hincapie de öyle, ayrıca diğerleri içe kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal’in, oyuncuların bir kısmı alışık oldukları yerlerin biraz dışında oynayacağı bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişimi önünde doğrudan bir engel konumunda; aynısı altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, Arteta’nın Emirates’te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının açık bir örneği; kulüp de onun kaliteli bir takviye isteğine boyun eğiyor. Konsa kuşkusuz çok iyi bir savunmacı ve son derece faydalı bir liderlik getiriyor. İspanyol teknik adamın, Arsenal dört kulvarda mücadele ederken kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu hamle kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi hissettiriyor. Not: C+

    Konsa için: Konsa’nın kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük kupalar arayışıyla Premier League şampiyonuna gitmesini kesinlikle yadırgayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra’da kendine yer edinmek için gerçekten zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta White’ın önünde sağ bekte ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatlardan dönüp forma giyecek kadar hazır görüldüğünde, neredeyse kesin olarak kışa doğru sıralamada geriye düşecek. Arteta’nın, garanti ilk 11 oyuncuları ile kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan geniş bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz ve ikinci grubun, yani Konsa’nın Emirates’te üstlenmesinin muhtemel olduğu rolün bu olduğu anlaşılıyor. Ancak oradaki dönemini Premier League şampiyonu ve belki de Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Gerçekten kayda değer bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a 46,5 milyon sterlin karşılığında gelen ve son derece kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı ligdeki ilk maçında bir gol atıp bir de asist yaparak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola sonunda Hollanda milli oyuncusuna olan güvenini neredeyse tamamen yitirdi ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü kulübede geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'ın City kariyerini yeniden canlandırma ihtimalini artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına taşıdığı umudu tamamen bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla Hollandalının değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiğini savunmak elbette mümkün, ancak City yedek bir oyuncu için gelen bu kadar cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı ve belki de şu ana kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör kulüpleri"nden biri olarak haklı bir üne sahip, ancak Reijnders'ı kadroya katmaları, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan sahiplerden gelen ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta görevi devralmasından bu yana gerçekten iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, kulübün tarihindeki ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite macerasını da yönetirken aynı iç saha formunu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'de yükselen güç olduğu algısını daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafaları karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Öyleyse neden şimdi profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında, bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, tekniği yüksek ve gol sezgisi olan bir orta saha; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme riski oldukça gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı zaten sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola'nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı City taraftarları için zaten yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City'nin düşüş yaşamasının kaçınılmaz olduğu hissediliyor; çünkü o, takımın kalbi ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetimindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol oyuncunun orta sahayı kontrol ettiği Premier League maçlarının yüzde 74,1'ini kazanırken, onun yokluğunda bu oran yüzde 61,9'a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da dahil. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel yeni transfer Ayyoub Bouaddi de bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için çok genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla bir kâbus darbesi; çünkü City'nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ yarışabilmesini sağlamak adına önünde devasa bir iş var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratan bir mesaj transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisiydi, ama şimdi bu neredeyse kaçınılmaz görünüyor. Rodri'nin Jose Mourinho'nun İspanya'nın başkentindeki yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick'in zaten iyice oturmuş projesini tercih etmesiyle, asıl hedeflerinin ezeli rakiplerine katıldığını gören Real Madrid sarsılmış durumda olacak. Rodri, Barca'nın 2015'ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick'in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri'nin süpürücü rolüyle, geçiş anlarında rakiplerin Barca'yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncu, kadroda İspanya Milli Takımı'ndan çok sayıda takım arkadaşı bulunduğu için takıma da anında uyum sağlayabilmeli. Diz bağlarını zedeledikten sonra yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong'un kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri bir rüya çözüm. Artık 2024 Ballon d'Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca'nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem iç sahnede hem de kıta çapında domine edebileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri'nin 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top'un ardından kariyerindeki doğal bir sonraki adım. City'ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca'yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha yakın bir eşleşme sunmuyor. Bu transfer ayrıca Rodri'nin fiziksel olarak zirvesine dönmesine de imkân tanıyabilir. Son yıllarda ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini sekteye uğrattı ve La Liga'nın fiziksel açıdan daha az zorlayıcı ortamına dönmek, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou'ya geçiş de sorunsuz olmalı; zira son yedi yılda İspanya ve City'de başarıyla üstlendiği aynı her şeye hükmeden lider rolünü doldurması beklenecek. Real'in Rodri'ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirilmişti, ancak Camp Nou'daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada artık görkemli kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham için: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, nasıl bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular ama 28 yaşındaki oyuncu tam kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için diretebilirdi ve diretmeliydi de. Ancak yine de yolların ayrılması için doğru zaman gibi görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bu nedenle taraftarlarla ilişkisi kötüye gitti ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek de yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantin'den takım arkadaşı Marcos Senesi'yi transfer etti, bir yandan da Micky van de Ven'in sözleşmesini yeniledi, yani savunmada hâlâ oldukça zengin seçeneklere sahip. Romero'nun açıkça ayrılmak istediği ortadaydı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme ihtimali, artık istediğini aldığı için daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid için: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için tam anlamıyla kusursuz bir isim. Agresif, öne çıkan bir savunmacı ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'nun sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlamakta sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana dayanak olacak ve geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları gidermeye çalışırken hayati liderlik özelliklerini de beraberinde getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ciddi katkı sağlayabilecek akıllı bir hamle; hatta onları o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi kupasına da yaklaştırabilir. Onu gerçek piyasa değerinin tam 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir ya da iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero için: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu ama onun aklında yalnızca Atletico vardı ve bu transferi oldurmuş olmak büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre biçimlendirilmiş durumda ve bunlar Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu ama Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir hamle. Tottenham, dümenin başında De Zerbi varken yeniden yükselişe geçmiş gibi görünse de ona bu platformu sunamıyordu. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; daha taktiksel bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli milli takım arkadaşı, uyum sürecini hızlandırması için onun yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibinin aksi takdirde kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık oldu. Godts, hem golde (17) hem de asistte (15) çift haneye ulaşan kadrodaki tek isimdi. Bu nedenle, yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek önemli bir geri adım. Ancak Cruyff’un da fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncusu için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax altyapısından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Ayrıca hatırlatmak gerekir ki Godts, 2023’te Genk’ten 17 yaşındayken sadece 1 milyon euroya transfer edilmişti. Bu açıdan bakıldığında Ajax, yapageldiğini yapmayı sürdürecek. Ancak şu an hücum hattında gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadıkları artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğuna dair şimdiye kadarki en net işaret. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında geri planda kalan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini sürekli kulübede bulduğu Fransa forvetinden gelir elde etmeye fazlasıyla açık olduğu düşünülüyordu. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Liverpool gibi kulüpleri oyalarken bir yandan da hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirip ardından Barcola’yı en yüksek teklifi verene satma planını akıllıca yürüttü. En güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif olması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılayacak gibi görünmesi. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamamışsa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da giremedi. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçlarının öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Coupe de France’ta bolca süre alması gerekir. Ancak yine de insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; her ne kadar şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği dünyadaki daha iyi bir yer muhtemelen olmasa da. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, yaz döneminde oyuncu satışlarından fazla gelir elde edemeden büyük bir para harcayan Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Djed Spence’in hissesi şu anda zirvede; sağ bekte ve sol bekte ortaya koyduğu son derece sağlam savunma performansları sayesinde Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda İngiltere adına adeta bir kült kahramana dönüştü ve İngiltere’nin sekiz maçının tamamında forma giydi. Bu performansları arasında, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen kuzey Londra ekibi, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yazın başındaki performanslarının ardından neredeyse bunun iki katı değerinde olduğuna dair gerçekten güçlü bir argüman var; ayrıca sözleşmesinin bitmesine hâlâ üç yıl var, çok yönlü bir oyuncu, kariyerinin en verimli dönemine giriyor ve elbette meşhur ‘İngiliz vergisi’ de cabası. Spurs, Andy Robertson’ı bonservissiz transfer ettikten sonra bek rotasyonunda en azından iyi durumda; sağda Pedro Porro’nun ilk tercih olduğu görülüyor ve kadroda Destiny Udogie de var, ancak birçok taraftar Spence’in hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter için: Bu, Inter için gerçek bir transfer çalımı gibi hissettiriyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e ayrılmasının ve birincil hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili’yi kaçırmasının ardından başarılı şekilde Spence’e yöneldi; ilki Chelsea’ye katıldı, ikincisi ise Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin, Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasa sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz; ileri çıkışlarda da rakip kanat oyuncularını durdurmada da aynı derecede etkili olan hücumcu bir bek olarak İngiltere milli oyuncusu, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in ciddi hücum tehdidini bire bir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yukarıda ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yokluğunu da doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlar için 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) talep ettiği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence için: Bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yenileyen Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen Spence, etkileyici Dünya Kupası performanslarının ardından hak ederek daha büyük ve daha iyi şeylere gittiğini mutlaka hissedecektir. Sonunda kuzey Londra’da kendini kabul ettirmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey savruldu; ilk iki sezonunda tek bir maça bile çıkmadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin teknik direktörlük koltuğundaki talihsiz döneminde İtalyan çalıştırıcı tarafından bir ‘kulüp transferi’ olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattıyla flirt ettikten sonra, artık Serie A’yı bir kez daha kazanmanın favorilerinden olacak bir kulübe gidiyor ve elbette, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde yükselttikten sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, transfer döneminin daha önceki bölümünde Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da transfer etmişti ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olmalıdır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadarını alamadı, ancak bu yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Haberlerde, Rayo'nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir noktada onun 50 milyon euro'luk (43 milyon sterlin/58 milyon dolar) serbest kalma bedelini talep ettiği öne sürüldü, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon sterlinlik (20 milyon dolar) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Açıkçası, Chavarria'nın Batı Londra'ya gitmek istediğini net şekilde ortaya koymasının ardından güçlü bir pazarlık konumunda değillerdi ve 28 yaşında olması da onun çok daha yüksek bir bedel talep edebilecekleri, yüksek potansiyelli genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizinciliğin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Marc Cucurella'nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid'e hızlı ayrılığının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato'yu onların elindeki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca oynadığı tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; çünkü Cucurella, kendi mevkiisinde tartışmasız dünyanın en iyilerinden birine dönüştü. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine büyük değer biçiliyor, bu nedenle Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünde olacak ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon euroluk (19 milyon sterlin/25 milyon dolar) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen (81 milyon dolar) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözümü temsil ediyor; kısa vadeli bir çözüm olması ihtimaline rağmen. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katıldığında ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şu anda Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın 2022'de onu Rayo için kadroya katmasıyla La Liga'ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; önde oynamayı seven, agresif, ayağına hâkim bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü, takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace'a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayal transferini yapıyor ve kendisine açıkça hayran olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde etkileyici bir izlenim bırakması için bolca fırsat verilmesi ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde sadece toplam 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yoktu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (47 milyon sterlin/64 milyon dolar) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz istenmeyen bir oyuncudan ciddi bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde ince görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir panik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bonservissiz şekilde Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 sterlin ödüyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna kavuşmaya çalıştığı için Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de oynayabiliyor, dolayısıyla kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in yoğunluğuna hızlı şekilde uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da kulüp kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı ise henüz belirsiz. Liverpool'un, yaz döneminin daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon sterlin ödemekten vazgeçtiği bildirildi, ancak Aston Villa ve England savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemesi için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları yaşamasına rağmen Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme ihtiyacı duyduğu zorlu bir dönemden geçtiği düşünüldüğünde, futbolundan yeniden gerçekten keyif almak amacıyla kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği de Araujo'ya ciddi bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca o, öne çıkarak oynayan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir varlık katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemine de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguay millî oyuncusunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da büyük eleştiri aldığı basit hataları ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takım çıkışını yaptıktan sonra bir daha hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis bedeli elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bir dönemde güvenilir bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında buna karşılık da verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill da ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün tamamen kâr elde etme fırsatına karşı koyamadığı anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutu hazırlıkları kapsamında Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak zaten ne kadar iddialı olduğunu gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; Chalobah bir İngiltere millî oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimlerinde eleştirilerin odağı hâline gelmişti, diğerleri ise kulüple olan 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uygun gelebilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasız derecede dürüst olmak gerekirse, Chalobah kesinlikle bu yeni başlangıcı hak ediyor çünkü Chelsea tarafından birkaç yıldır kötü muamele gördü. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a transferi reddetti, Chelsea ise satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alındı ve Palace’a kiralandı, burada iyi bir performans sergiledi, ardından da beş ay sonra bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, transfer hamleleriyle Chalobah’ın geçen sezon en çok kullanılan stoperleri olmasına rağmen yeniden sıralamada geriye düşeceğini net biçimde gösterdi ve tamamen kâr yazdırması gerçeği de belli ki Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce gönderilmesi kararında etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu artık nihayet temiz bir ayrılık ve şimdi Şampiyonlar Ligi’nde oynama ve Como Gölü kıyısındaki Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültürü deneyimleme fırsatını dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması hiç de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United açısından tam bir felaket. Sandro Tonali'nin £100 milyon karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bırakmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan orası, Newcastle'ın çalkantılı 2025-26 sezonu boyunca en iyi oyuncusu olan yıldızdan yoksunken, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, üstelik Hollandalı oyuncu Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol attığı düşünülünce bu gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilyalı milli oyuncu, kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'ın, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahayı yeniden dengeye kavuşturmak için önünde devasa bir görev olacak ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu iş imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken gelen çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında kolaylıkla 8 numara rolüne yerleşebilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanan Brezilyalı, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, sahip olduğu tecrübe ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına mükemmel uyum sağlaması sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in onların korkutucu merkez hattını tamamlamasının ardından artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara fiziksel üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Eğer yeniden Paris Saint-Germain ile karşılaşırlarsa aynı durum Şampiyonlar Ligi için de geçerli olabilir; bu da uzun süredir peşinde oldukları o zorlu kupayı nihayet kazanma şansları adına oldukça olumlu bir işaret. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşında olan Guimaraes için Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın tam zamanı. Dünya Kupası'nda bunu tartışmaya yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı üzere tam olarak kariyerinin zirvesinde; Brezilya adına dört golün hazırlayıcısı olurken, son 16 turunda Norveç'e karşı yaşanan kabus gibi elenişten önce, takım üzerindeki belirleyici etkide Vinicius Junior ile boy ölçüştü. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanlarda teknik açıdan müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutuları işaretliyor; sırtındaki büyük bonservis bedelinden de en ufak şekilde çekinmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'nun kiralık olarak gönderilmesi, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in yaşadığı benzer uyum sorunlarının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig ve çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri önemli ölçüde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Madalyonun öteki yüzünde ise Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine de ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola'nın hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmaya çalıştığı bu dönemde, oyuncunun yıllık 3,5 milyon €'luk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da, son derece iyi ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta oynayabildiği için Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca 18 yaşındaki oyuncu, kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için aç olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kurallarına uygun şekilde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden iki AB dışı oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid'le iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de parladığı takdirde, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde tam bir fırsat gibi görünen 63 milyon €'luk bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den büyük bir Avrupa ligine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26'da Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sine ilk 11'de başladı ve sadece üç gollük cılız katkı, etrafındaki heyecanı pek de haklı çıkarmadı. Mastantuono ayrıca inatçı bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı, özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde, vücut diline açıkça yansıdı. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya gidiş, ona bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapma alanı tanıyacak. Bu, Mastantuono'nun kariyeri açısından kesinlikle bir geri adım, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da 1 numara olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun yalnızca üçüncü maçından sonra kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı kadrosuna kattı ve böylece genç İngiliz kaleci bir anda yeniden sıralamada geriye düştü. City, duygular ve aidiyet yerine iş gerekliliklerini acımasızca önceliklendirmesiyle ün kazandı ve mali açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye £27 milyon ödeyerek aldığı ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa maçlarında kaleyi koruyan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan memnun olacaktır. Bir başka yüksek potansiyelli, genç altyapı çıkışlı oyuncunun A takım potansiyeline rağmen ayrıldığını görmek üzücü, ancak City’nin iş modeli iyi ya da kötü tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen ekip, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen Harry Wilson ve Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds için sorunlu bir pozisyon olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. İngiltere’nin gelecekteki 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuyu Newcastle’ın da istediği biliniyordu ve Trafford, Premier League’de pek çok takım arasından seçim yapabilecek durumdaydı. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu da oyuncunun Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon takımın üst sıralara çıkıp küme düşme mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. £45 milyonluk ($60,5 milyon) toplam paket, bir sezonu sadece yedek olarak geçirmiş biri için oldukça yüksek, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını talep edebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City dışındaki hayat adına ikinci bir deneme ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak şaşırtıcı bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’de bir takımın 1 numarası olma yolunda gerçek bir fırsat yakalamış durumda. Kalecinin, geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getirmesinin ardından yeni bir başlangıca ihtiyacı olduğu belliydi ve şimdi bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yoluna kendisini sokmasını umuyor olacak. Trafford, Premier League’de Everton’ın kalesini koruyan Pickford ile doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp aynı zamanda Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak fırsat bulma ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az hissedilecek. Oyuncu, bu transferi sessizce daha da büyük şeylere sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon euro kâr etmek, RB Leipzig adına olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendilerini geliştirdi ve Diomande de onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını yüksek bedellerle göndermeye yabancı değil; hatta tüm transfer modeli bunun üzerine kurulu. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevheri daha bulacaklar, ayrıca Diomande Real Madrid'de etkileyici bir başlangıç yaparsa bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında en önemli hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun ön çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmediğinden, takımın kanatlarda daha fazla alternatife kesinlikle ihtiyacı vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışması nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya olan aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olmalı. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmaları, Madrid'in iki kupasız sezonun ardından bile hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25 sezonunda La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon euroluk transferini tamamladığında Diomande'nin varlığından haberdar bile değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde yalnızca 10 maça çıktı; kulübün rezerv takımından gelmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Genç oyuncu, ilk tam profesyonel sezonunda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı vererek Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı. Bunun ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande de en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen Madrid'in kendisini isteyeceğini yine de hiç hayal etmemişti. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon euroluk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da ne olursa olsun onu bir kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yılda sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir zirvede Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık sözleşme uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz olmadı ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesinde oturmaya zorlandıktan sonra Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Kadroda, rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere dramatik şekilde beklentilerin altında kalan birkaç isim vardı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü hücum katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısındaki eksiklik daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık 400.000 £ değerindeki yeni sözleşmesinin sonunda karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içindeki tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Saudi Pro League'in hedefinde olan Salah için bonservis bedeli bile alınamaması da ayrıca büyük bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türk Süper Lig tarihinin en büyük transfer çalımlarından biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış olan ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de müthiş bir iş. Kendi jenerasyonunun en seçkin golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin yakın zamanda uzatılmasının üzerine inşa edilerek Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer. Salah, geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile anında güçlü bir uyum yakalayabilirse, zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde de güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer yapmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştırıcı kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünen o ki Avrupa'nın diğer büyük kulüplerinin hiçbiri eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; bu da serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça ağır bir tablo. Salah Türkiye'de gol dokunuşunu yeniden bulabilir, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi olacak. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiği konusunda özel olarak pişmanlık duyacağı kesin. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı Salah, Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olacakken şimdi ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmak için çabalıyor olacaktı. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea’nin Henderson için devreye girmesiyle 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek beklenmeyen Brentford adına bu biraz tuhaf bir durumdu; kulüp, sözleşmesini feshederek ayrılık sürecini de kolaylaştırdı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli parçalarından biriydi; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın bonservisiyle Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sessiz geçen transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bir bedelle transfer edildi. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini telafi etmek neredeyse imkansız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve çevredeki en iyi genç yetenekleri, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri umuduyla adeta yığma girişimine dayanan transfer stratejisinden çok büyük bir sapmayı temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de çok sayıdaki hayranı arasında bulunduğu Henderson, son yıllarda fazlasıyla eksik olan tecrübe, istikrar ve olgunluğu kadroya katma hedefinde Maviler’in aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneğinden ziyade saha dışında verecekleri için alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince ayrıntıların belirleyici olduğu anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte, Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarın desteğini kazanması gerekecek. Ancak Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir şekilde kolu kırılmasına rağmen kendini hazır tutması ve hatta antrenman yapması, Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğunu hissettirdi; çünkü burada karakterini açıkça ortaya koydu. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşıması gerekmeyecek. Eski Liverpool kaptanı muhtemelen hemen Alonso’nun en güvendiği isimlerden biri olacak ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında kuşkusuz onun için çok cazip olacaktır. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Maviler kültürünü yenileyip gelecek vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve onun bunda başarılı olamayacağına iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği yaşa kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme de pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg açısından: Chelsea'nın, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için £34 milyon ($46 milyon) ödediği bildirildi; bu da onun en üst seviyedeki tecrübe eksikliği düşünüldüğünde önemli bir bonservis bedeli. Bu transfer, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma anlamına geliyor, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılığını üzüntüyle karşılayacak. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükselişinde de kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun ileriye dönük pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve top rakipteyken sahanın her yerinde mücadele etti. Strasbourg'nun Chelsea ile olan ilişkisinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmesini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansları açısından çok zararlı olabilir. Not: C-

    Chelsea açısından: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış yaptığı sezonun ardından Chelsea için oldukça kolay bir karardı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışmanın ardından küresel çapta da ün kazandı. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin değişmez ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan ve kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, adını ilk olarak bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kalite ve agresiflik sayesinde Chelsea, Barco'ya topu rakip yarı alanda dolaştırma ve geri kazanmak için var gücüyle çalışma konusunda güvenebilir. Varlığı, Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde bu kaybın etkisini kesinlikle azaltacaktır ve hâlâ ortaya çıkarabileceği büyük bir potansiyele sahip. Not: B+

    Barco açısından: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra önce Sevilla'ya, ardından Strasbourg'ya kiralandı ve sonuncusu geçen yaz onun bonservisini aldı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve Alonso onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör. Arjantin adına turnuvada yalnızca 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi göz korkutucu bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmek zorunda kalabilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey öğrenirse Barco, önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Zira takım, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin de ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Özellikle 35 yaşında Danny Welbeck için böyle beklenmedik bir fırsat doğmuşken ona ayrılığı çok görmeyeceklerdir, ancak bu durum yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de büyük umut bağlanan genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, mutlaka iyi bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek konumunda, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için belirsiz, ancak Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi üzerine Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmaz. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal dayanıklılığı” yüksek oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son döneminde olmasına rağmen bütün bu özellikleri fazlasıyla beraberinde getiriyor. Ayrıca sadece kadro derinliği için alınmış bir isim de olmayacak. Brighton forveti, 35 yaşında olmasına rağmen 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda forveti kadrosunda bulunduran Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapacak işi olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığı ve liderliğinin uzun vadeli etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini göstermiş durumda. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği türden bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etki alanına sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirilirken kulübeden gelip ciddi süreler alma ihtimali oldukça yüksek. Ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında da en uçta görev yapması bekleniyor. İki yıllık sözleşme aynı zamanda Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde ona 2027-28 sezonunda Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca, Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Blues onu kadroda tutarsa Delap için de olduğu gibi, Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmiyet kazandı, ancak aslında bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, fakat özellikle de sözleşmesinin son iki yılında yaşadıkları, kendisine yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal hâline getirdi. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26’nın başlarında Stones’un yeni bir sözleşme alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyallerini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya zorlayan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını tamamen bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde parlak bir süreç geçirdi; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te tarihi üçlemeyi kazanmasına, buna o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de dahil olmasına yardım etti. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına girdi, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Hâlâ sözleşmesi sürüyor olsa bile çok yüksek bir bonservis getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmemesinden de memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık geçmişi göz önüne alındığında bu transfer Inter açısından, bedelsiz bir transfer olsa bile, önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, bu riski Stones’a haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık bir sözleşme imzalatarak dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umacağı şey, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri bulunuyor. Formda olduğu günlerde Stones hâlâ topla oyun kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, veteran oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter, İtalya’daki daha yavaş temponun, vücudunun Premier League’de sık sık kendisini yarı yolda bıraktığı bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; Acerbi de belki daha az yoğun bir ligde İngiliz savunmacının daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Inter’in, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibilerini geride bıraktığının bildirildiği düşünüldüğünde, Nerazzurri bu hamleyi bir nevi büyük bir kazanım olarak da görebilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu sadece yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Stones henüz bunun farkında olmayabilir ama 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç döneminde oradaki yaşama oldukça uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansını yüksek görecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onu milli takım seviyesinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın, Lacroix'i 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden henüz iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Top kullanan ve baskın bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar göz önüne alındığında, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüş olmalıydı ve haberlerde Lacroix'in kendisini en üst seviyede deneme isteğinin farkında oldukları belirtildi. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazla alabileceklerini hissedebilirlerdi, ancak Ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için ciddi harcama yapan Palace adına bu para, Crystal Palace'ın mali dengesini sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite ekleme hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir revizyona ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut seçenek karmaşasının hiçbiri uzun vadede kaliteli çözüm olarak öne çıkmıyordu. İngiltere milli oyuncusu bir kenara bırakıldığında tablo biraz karışık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr zaman zaman umut verip beklentiyi karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu doğrultuda, Lacroix'in gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; gündeme gelen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon da var. Bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinlik (69 milyon dolar) bonservisin, Premier League'de kendini kanıtlamış ve kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan tam Fransa milli bir stoper için mevcut piyasada yeterince makul bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında bir yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi kazandırıyor. Artık mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu da Disasi'nin ters yöne gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da fazla sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da sergilediği istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde bir 'büyük altılı' kulübe adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerinin sınırlılıkları ile kendi geleceklerini çevreleyen belirsizlik göz önüne alındığında, sağ stoper olarak doğrudan Xabi Alonso'nun ilk 11'ine girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında hızla sevilen bir figür haline getirecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Duygular biraz karışık olabilir. Bir yandan, Anderson’ın ayrılması Forest’ı üzecektir; çünkü geçen sezon önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmalarında, ardından da yarı finale kadar yükselmelerinde böylesine kilit bir rol oynamıştı. Anderson takımın merkez noktasıydı. Adeta her şey onun üzerinden işliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli £116 milyon mu yoksa £130 milyon mu, bu ayrı mesele, Forest ikincisini söylüyor, ancak iki yıl önce yalnızca £35 milyona transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Bu nedenle, Anderson’ın City Ground’da eksikliği net biçimde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’yi fena halde kazıkladı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, bütün işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; dönmese bile, City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson doğru profil gibi görünüyor. Geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde diğer tüm oyunculardan daha fazla topla buluşan ve daha fazla ikili mücadele kazanan, Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyum sağlayacak gibi göründüğü anlamına geliyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’ta birkaç iyi sezon geçirmiş olmasının ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Eğer hâlâ milli takım düzeyinde İngiltere yerine İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin Anderson için dokuz haneli bir bonservis ödemek zorunda kalmasına imkân yoktu. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson belli ki Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan gelecek vadeden genç İngiliz orta sahalar arasında ilk isim olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark da, Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki yer arasında durmayacak gibi görünmesi. Dolayısıyla, City’de Pep Guardiola sonrası döneme ilişkin çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’dan bu yaz bu kadar hızlı kurtulduğu için büyük memnuniyet duyacaktır. Oyuncunun Batı Londra’daki unutulacak tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis bedelinin, onu elden çıkarmayı çok kolay olmayan bir hale getirebileceği düşünüldüğünde bu daha da önemli. Sadece 10 günden biraz daha uzun bir süre önce Chelsea’nin, Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği bildirilmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı bir kiralık transferle Aston Villa’ya gitmesiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların karşılanmasının oldukça kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da dört yıllık sözleşmeye de çoktan imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok da altında olmayacağını tahmin edersiniz. Bu da, özellikle Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru kıran bir bedelle yeni transfer etmişken, Chelsea’yi fazlasıyla memnun edecektir. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz kaldığı göz önüne alındığında, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu. Beklenti de İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu bu kadar öne çıkan bir yetenek haline getiren enerji ve özgüvenden bir süredir tamamen uzak görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissi veriyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek kapasitede görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle almak zorunda kalmaya devam ettiği bir senaryoda beklentileri karşılayamazsa ciddi sorular gündeme gelecektir. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek ve bu nedenle ücretler arasındaki fark düşülecekti; mevcut yapı ise açıkça Rogers ve Garnacho anlaşmalarından elde edilecek kârı UEFA nezdinde azamiye çıkarmak için kurgulanmış durumda. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenmesi riskini taşırken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalan oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir beceriye sahip ve Rogers’ın ayrılığıyla birlikte Villa’nın ilk 11’inde kapılacak bir yer de açılmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzakta omuzlarındaki baskının daha az olacağını düşünüyorsa yanılıyor. Zira Villa Park taraftarı, yeniden Şampiyonlar Ligi futbolunun garantilenmesinin ardından son derece yüksek beklenti içinde ve bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho’nun, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarını da mutlaka aklında tutacağı kesindir. Elliott, satın alma zorunluluğu içeren şartlı ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla gelmişti; yapması gereken tek şey Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından kadro dışı bırakıldı ve maç günü kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik adamın bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru düzeyinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis bedelini karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması da satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükteki bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok şey ifade eder ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise'dan geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a gitmesinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak müthiş bir yıl geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi'nde eleme aşamasına yükselmesine önemli katkı sundu. Elbette bu transferin belli bir riski var; ücret günümüz piyasasında makul bir değer gibi görünse de Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı. Yine de o dönem çok gençti ve Norwich'in küme düşmesi kaçınılmaz görünüyordu; bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden ders çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güç ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor. FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık dönemlerinin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olması da onu motive ediyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge'de ortaya koyduğu yüksek standardı sürdürmek ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; dolayısıyla transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi, kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken asıl sıkı çalışma başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar düşünüldüğünde muhtemelen yapabileceklerinin en iyisini yaptılar. Adeyemi'nin sözleşmesinde yalnızca bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon avrodan daha değerli olduğu açık, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar konusunda zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletmeyi başardığı için de iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı epey eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olarak kendisinden beklenen seviyeye henüz ulaşamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick beş yıl önce milli takımda ilk kez forma verdiği bir oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak işler onun için hiçbir zaman tam anlamıyla yoluna girmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair kuşkusuz işaretler vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki bonservis bedeli düşünüldüğünde üzerinde muazzam bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracaktır. Kısacası bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek için daha iyi bir platform bulamayacak Adeyemi adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League’in güç sıralamasındaki yerlerini acımasızca hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni şampiyon Arsenal’e katılmış olsaydı, bu başka bir mesele olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu, en değerli oyuncusunun Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette, mali açıdan bakıldığında bu Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıç bedeli olarak 8 milyon £ karşılığında transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu çılgın para, Villa’nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine önemli katkı sağlayacak. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunun kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle ellerinin kolunun bağlandığına dair yeni bir kanıt olduğunu düşünüyor. Not: B+

    Chelsea açısından: Tam anlamıyla büyük bir hamle. Beklenti, Rogers’ın bu yaz Londra’nın batısına değil kuzeyine gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok talep gören hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’e açık ara fark attı. Nasıl mı? Şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Birçok kişi de transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin ‘bomba timi’nden bir ismin Villa Park’a, üstelik fahiş şekilde şişirilmiş bir bonservisle gideceğini düşünüyor. Ancak daha olası görünen, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Sadece iki iyi Premier League sezonu geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok fazla para ödediği inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşacak bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde gerçekten büyük hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Varsayım, Rogers’ın gönlünün Emirates’e gitmekten yana olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça çok iyi iş çıkaran Alonso’nun onu fikrinden döndürdüğü bildiriliyor. Yine de biz, Rogers’ın Stamford Bridge’e sürpriz geçişinde paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Adil olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık iyi arkadaşı ve genç yaş kategorilerinde birlikte Manchester takımında oynadığı eski takım arkadaşı Palmer’la birlikte Premier League’de oynayacak olması bunu daha da önemli kılıyor. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla ‘cold’ sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşama eğilimi uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağıydı ancak formda olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planı açısından ne kadar önemli olduğunu abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle sahalardan uzakken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum. Özellikle de Amadou Onana, ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin rekabete yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için takdiri hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle oldukça fazla maç yükü taşıyor. Ancak gelişi, Ederson transferinin çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevinde ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların erişilemez hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir miktar yatıştıracak. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılmasının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu ücret karşılığında sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta saha oyuncusu için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşecek gibi görünmediği açıktı ve bu da gayet normal olurdu. Villa da kendi başına devasa bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, bunu Tielemans için çok büyük bir transfer haline getiriyor. Tielemans da şüphesiz, olağanüstü pas yelpazesini ve müthiş tekniğini oyunun en büyük sahnelerinden birinde sergileme fırsatını keyifle karşılayacaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yazı, Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe gelecek vadeden genç oyuncularından birini satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından ilk takımın parçası olmak için döndükten sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın yaptığı 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonuslu teklif belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki ciddi para bu anlaşmayı muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyi hale getiriyor. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse, bu anlaşma gelecekte hoş duygularla hatırlanmayacaktır. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson'ı sırasıyla Man City'ye ve Matheus Fernandes'i Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için, Mason Mount'ın eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha olacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibi sonuçsuz kaldıktan sonra United'ın karar vericilerinin 'sakin' olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya hazır olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada oyuncuya ihtiyacı var, ancak burada transfer dönemi sona erdiğinde kesin ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir var bir yok olduğu bir sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle motive olmuş olabilir; Santos'un 'düzenli ilk takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise henüz belli değil ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta saha yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kademesindeki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşarak yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Ancak United, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabiliyor; bu da doğal olarak daha fazla süre anlamına gelecek çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa futbolunun hiçbir türüne katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür olarak kendini kabul ettirmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde ettiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'in İngiltere'deki karşılığına dönüşmesini hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki güç sıralamasındaki yerini sert şekilde hatırlattı. Newcastle o dönemde Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de iyi gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik alımlarına milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi ancak asıl bir hayalin ölümünü temsil eden şey, her takım içinde Tottenham'a giden Tonali'nin ayrılığı. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda; bu da taraftarların muhtemelen yine çarçur edilecek dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi bir 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Spurs, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların umutsuzluk işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu son birkaç sezonda kendisini tartışmasız şekilde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olarak kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün bunun karşılığını çaresizce alması gerekiyor. Ancak şu an için taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin gözetimindeki temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin ligin rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini transfer ettiğini gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında duran kulüpten ayrılırsa, bu ayrılık Avrupa'nın en güçlü takımlarından birine olurdu. Bunun yerine son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, işin aslı ne? Açıkçası, Serie A'dan herhangi bir kulübün Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli paraya sahip olma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın talep ettiği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali'nin yolu Tottenham'a düştü ve artık en verimli yıllarını burada geçirmesi bekleniyor; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi, Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter açısından: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries'in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen bir oyuncunun sözleşmesine böylesine düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını Inter adına sorgulamak gerekir. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğu günlerde hâlâ hücuma en iyi katkı veren beklerden biri. Bu nedenle €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitmesine hâlâ iki yıl kalan bir oyuncu için bugünün piyasasında çok daha fazlasını talep edebilecek Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter'in eli bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024'te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenen bu bedel, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid açısından: Bu, La Liga'nın katı finansal kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid için bir başka son derece zekice hamle gibi duruyor. Dumfries, Los Blancos'un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal'in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos'un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de savunmadan ziyade hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir sağ kenar savunmacısı. Bu da Madrid'i o bölgede bir miktar dengesiz bırakıyor ve daha iyi takımlar bunu değerlendirebilir. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçici çözüm olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries açısından: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries'in sözleşmesine o serbest kalma maddesini ekletmek istemesinin tam da nedeni. 2021'de PSV'den geldiğinden bu yana Inter'e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri'nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini fazlasıyla hak etti ve düşük bonservis bedeli, Bernabeu'daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rolle ilgili görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries'in Alexander-Arnold'u ilk 11'in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli katkı sağlayacak çok büyük bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği en baştan belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in oldukça zayıf bir pazarlık pozisyonunda olmasına rağmen Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bunun için kulübün haklı olarak çok eleştirilen yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. İki felaket sezonun ardından, ki ikincisi neredeyse küme düşmeyle sonuçlanıyordu, Spurs kendisini bir daha asla bu durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanı idiyse, bu iş onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşındaki oyuncu. Birçok farklı rolde oynayabiliyor ve uzun süredir daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu izlenimi veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferin etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için gereken her şeyi yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak için Fernandes adına gerekenden fazla ödemeyi kabul etti. Sonuç olarak bu transferin Spurs için işlemesi şart, hem de hemen; aksi takdirde çok geçmeden kulübün sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir koza dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi olmaya bile yaklaşmıyor. Bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir transfer. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi futbol dünyasının en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak onun yolu bunun yerine, geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üstünde bitiren Spurs'e düştü; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de Kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes'in, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha olduğu tartışmasız. Elbette ne kulüp ne de teknik adam istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece bir zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin onun bonservis bedelini belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euronun biraz üzerinde bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi şekilde kullanılma ihtimali de yüksek. Not: B 

    Bayern için: Mükemmel bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar sayesinde son birkaç haftada sadece arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra, son 32 turunda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern bir süredir bu anlaşma üzerinde çalışıyordu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya yönelik refleks bir hamle değildi; Bayern uzun zamandır Saibari'nin tekniği, çalışkanlığı ve çok yönlülüğü doğru şekilde bir araya getirerek zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli bir katkı yapabileceğine inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Dünya Kupası, çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla ortalama futbolseverin dikkatini çeken Saibari için gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi de, ilk 11'inde Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir kadroya girmek bir kabusa dönüşebilecek olsa da, "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" o klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta bulutların üzerinde ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini düşünmesi de anlaşılır bir durum. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu da Atalanta adına bir başka akıllıca hamle olmaya aday görünüyor. Palestra için alınacak yüksek 55 milyon euro (£47m/$62m) tutarındaki paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya katmak yerine bir süredir satıştan gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyor. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklının çelindiği ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı açıktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisini göstermesi açısından ilgi çekici bir işaret. İspanyol teknik adamın bu transfere onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşma sağlamak için hızlı davrandı; 24 saat içinde en avantajlı konuma geçerek Inter’in Palestra hamlesini aradan çıkardı. Oyuncunun geniş ölçüde Scudetto şampiyonlarına katılması bekleniyordu, bu nedenle bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir başarı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun bir profil çiziyor. Ancak Chelsea’nin 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından, kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu, Serie A standartlarında çok büyük bir meblağ ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu 21 yaşında ve üst düzey futbolda arkasında yalnızca bir iyi sezon var. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’e transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir; çocukken akademisinde forma giydiği ve desteklediğine inanılan Inter yerine bu tercihi yapmasında, Chelsea’nin bildirilen sözleşme teklifinin (haftada yaklaşık £100,000) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olmasının payı olabilir. Bununla birlikte, Palestra Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendisini deneme fırsatına hemen atladı. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; geçen yaz Giovanni Leoni’nin Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun bir işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelmeye hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tek bir maça ilk 11'de başlamayan yedek bir oyuncu için böylesine absürt bir para ödemeye razı olan birini bulduktan sonra bankaya güle oynaya gidecek. Unutmayın, Ramos'un PSG'nin forvet sorununa çözüm olması gerekiyordu, ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele'yi bir 'sahte dokuz'a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca Ramos, Parc des Prince'teki zamanının çok büyük bölümünü kulübede geçirdi ki bu da Portekizli açısından pek iyi bir tablo çizmiyor. Milli takım seviyesinde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo'nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos'u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele absürt bir 75 milyon € karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücumunu gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande'yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, tek kelimeyle akıl almaz. Önce şunu hemen netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica'da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG'de sonradan oyuna girerek üç sezonda 45 gol atıp etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de kasası para dolu olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya'da taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak ne yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao'nun yakında San Siro'dan ayrılacağı anlamına gelebilecek olsa da Jorge Mendes'in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale'nin PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Ancak Milan'ın neden Ramos için kulüp rekoru düzeyinde bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Yine açık konuşalım, Serie A'da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numaradan Ruben Amorim'in istediği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter'in Romelu Lukaku'yu transfer etmesinden bu yana İtalya'daki en pahalı imza ve Ramos gol garantisi açısından aslında onun sunduğuna yakın bir güvence bile vermiyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, uzun zamandır gecikmiş bir başrol fırsatı. Ramos, Fernando Santos'un Portekiz'i adına 2022 Dünya Kupası'nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos'un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo'yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos'u yıllarca geri planda bıraktı. Yine de Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda çok da iyi bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris'te de benzer bir hikâye vardı; genel kanı, PSG'nin gıpta edilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu, ancak Ramos'un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilebilecek iyi bir isimdi, faydalı bir hamle oyuncusuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansı var. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan'ın hücum hattının mızrak ucu olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu zaten büyük bir ücret olsa da bir Serie A takımı için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir iş. Altı yıl önce yalnızca 2 milyon sterline transfer ettikleri bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak, en iyi satış yapan kulüplerden biri olma yönündeki itibarlarını daha da güçlendirecekler. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin bitimine yalnızca 12 ay kalmış olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan memnun kalacaklardır, ancak daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak gösterildiği bildirilmişti. Bu bedeli kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir yedeğe yatıracaklar; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olduğu ve bunun ayrı bir transfer olacağı özellikle belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri bakımından çok da yetersiz değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli kadrolarında bulunurken, Igor Julio da West Ham’daki kiralık döneminden dönmeye hazırlanıyor. Not: A

    Tottenham için: Bunun açıkça, Brighton’da birlikte çalıştığı Van Hecke için yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yön verdiği bir transfer olduğu görülüyor ancak Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler ortaya çıkmışken, sözleşmesinin güney sahilindeki kulüpte son yılına girmesine ramak kalmış olmasına rağmen Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissinden kurtulmak zor. Onun kalitesindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi biçimde 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiği düşünülebilir, ancak Brighton zorlu pazarlıklarıyla ünlü ve Tottenham da harekete geçmeleri gerektiğini düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, kulüp kaptanı Cristian Romero da çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılıyor, takım arkadaşı stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, top kullanımı iyi olan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz transfer edilen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı görünüyor. Amex’teki kalışını uzatmayacağını açıkça belli ettiği anlaşılan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir adım yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Muhtemelen ne Chelsea ne de Liverpool, haberlerde yer alan ilgilerini somutlaştırdı; bu yüzden sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak ona herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacaktır ve bu da onun çabuk uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarına doğru küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra bir geçiş dönemine girmesi muhtemel kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yol yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık çok güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna'nın geçen yaz sadece 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibi, Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüksek yüzde 50 sonraki satış payı maddesi nedeniyle her zaman eli kolu bağlı bir durumdaydı. Bu da 40 milyon euro (£34,5m/$45m) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid'e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euro (£13m/$17m) kazanç, Osasuna ölçeğindeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz'un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya'nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman olası görünüyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna'nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool'un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle United, Barcelona'ya katılan Anthony Gordon'ın uzun vadeli ideal yerine Munoz'u belirlemişti, ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı fark ederek devreye girdi ve görüşmeler ileri aşamaya gelmiş, hatta Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken bu transferi araya girerek bitirdi. Bu nedenle Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek değerlendirilen genç bir kanat oyuncusunu sonradan fırsat transferi olduğu ortaya çıkabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, hem iki kanatta hem de merkezde oynayabiliyor; Mohamed Salah'ın ayrılığı ve Hugo Ekitike'nin sakatlığının ardından Liverpool hücum hattında oluşan büyük boşluk düşünüldüğünde bu, çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Savunmada da çok çalışan, direkt ve hızlı bir hücumcu olan 22 yaşındaki oyuncu, görünüşe göre bu anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik direktör Iraola'nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi duruyor. Ancak yine de genç İspanyol'un Rio Ngumoha'nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek, gerçi haberlerde kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu belirtiliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle United'ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz'u Anfield'a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde epey göçebe bir yol izledi ve bu onun şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona'nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid'e gitti, ardından yalnızca bir yıl önce Osasuna'ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına uyum sağlamayı ve uzun vadeli bir yıldız olarak kendini kabul ettirmeyi umacaktır; vatandaşı Iraola da onun yerleşmesine yardımcı olacak kusursuz teknik direktör gibi görünüyor. İlk 11'de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool'un hâlâ RB Leipzig'in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande için hamle yapmasının beklendiği düşünüldüğünde bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool'un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat görmesi gerekir. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Liverpool, Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda gerçekten de iki arada bir derede kaldı, ancak savunmacının sözleşmesinin baştan bu kadar azalmasına izin verilmemiş olsaydı bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda gücünün zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel açıdan berbat bir sezonun ardından sonunda bedelsiz olarak ayrıldı. Hal böyleyken, Liverpool'un düzensiz geçen ve bir dizi dikkat çekici hatayla noktalanan bir sezonda Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine, yani haftalık yaklaşık 250.000 sterline, boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Üstelik aylarca süren yıpratıcı görüşmeler de, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kaldı. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'yi potansiyel yedekler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanının devasa bir israfıydı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye peşinde olduğu türden astronomik maaşı verecek. Bu da, bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bir risk anlamına geliyor. Los Blancos'un geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sonlandırmaya karar verdiğinin iddia edildiğini hatırlamakta fayda var, ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu, gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen kendi pozisyonundaki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulmasına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm sayılmaz ve bu transfer, taraftarlar ve medyadan gelen yoğun baskı nedeniyle, Los Blancos çevresinde çok hızlı şekilde ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Elbette bu durumun en büyük kazananı, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşmaya hazırlanan Konate. Ancak Huijsen'in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan ortamında, Anfield'daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, bedelsiz transferle Madrid'e giderek Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki zorluklar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunun yapabileceği bir şey olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bedelsiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, aslında tam anlamıyla kusursuz bir Pep Guardiola futbolcusuydu; bu yüzden Katalan teknik adam onu çok seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu, bir süredir yaklaşmakta olan bir ayrılıktı. Onun bedelsiz ayrılması finansal açıdan elbette iyi değil ama dokuz yıllık yıldız hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok karakteri City'de fazlasıyla özlenecek. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden var. Real Madrid sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da önüne geçerek imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer artık kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. 'The Special One', vatandaşının transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yetenek ve mücadele gücünün o kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli oyuncusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. Silva en az son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık nihayet Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatına sahip olacak. Kabul etmek gerekir ki Madrid, İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, kuşkusuz onun sahipleneceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık eskisi kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da işaret ettiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alarak İspanya'da 30'lu yaşlarının sonlarına kadar parlayabilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi duruyor; Cucurella, 2022’de sancılı bir başlangıcın ardından takıma katıldığından beri Chelsea savunmasının kilit isimlerinden biri hâline gelmiş bir oyuncu, bu yüzden onun zararına gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyi oyuncuları arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea’nin İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken en başta fazla ödeme yaptığı kesin ve perde arkasında ayrılma isteğini ilettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar veren kulüp muhtemelen 52 milyon sterline (69 milyon dolar) kadar bir bedeli geri kazanabildiği için memnun olacaktır. Hatta temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca deneyim konusunda ciddi eksikleri olan kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho’nun söylediği oluyor; Real Madrid, erken dönem transfer hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol bek için büyük harcama yaptı, ancak bu durum onların Cucurella için kesenin ağzını açmasına engel olmadı; yeni (eski) teknik direktörlerinin onu bir hedef olarak belirlediği bildirildi. Son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için 60 milyon euro’luk bonservis çok yüksek ve bu da son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun kaç yıl daha üst düzey katkı verebileceğini gerçekçi olarak bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real şu anda yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu yüzden gidişler konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin asıl kazananı olan Cucurella, rotasız bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesinde dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden rahatsızlık duyduğu için savunmacının İspanya’ya dönmek istediği geniş şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen onun Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; Real Madrid kapısını çaldığında Cucurella’nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülebilir. Mourinho’nun özellikle istediği bir isim olduğu düşünüldüğünde, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde dönüşümlü olarak forma giymesi muhtemelken onun da kilit bir oyuncu hâline gelme ihtimali oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da dikkate alınınca, bir an önce performans vermek zorunda; aksi hâlde sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu tribünleri kısa sürede ona tepki gösterebilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında transfer edilen ve Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biri olan, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla gösterilebilir; en parlak döneminde ise tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkisinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi, Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu andaki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması; ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi şekilde aranacağı fazlasıyla netleşti. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığının Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs'ün ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye çalıştığı açıktı, ancak bunun tam olarak nedenini anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek aslında bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayağını kırmıştı, fakat Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağılmış durumdaki soyunma odası için önemli bir takviye olacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin takım içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına da kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bedelsiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyaç duymadığı hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu oynamak istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir aşamada yeni sözleşme teklif etmedi. Yine de Spurs dışında da seçenekleri vardı; Juventus'un, İskoçya kaptanını kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında olduğu söyleniyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü önemli ölçüde geliştirebilecek kapasiteye sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten düşünebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için büyük mücadele verdi, ardından da gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bonservis bedeli karşılığında yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu; ancak kulüp ya da milli takım kariyerinde £69m değerinde olduğunu düşündürecek hiçbir şey yapmış değil. Elbette Newcastle için asıl sınav şimdi bu parayı akıllıca harcamak olacak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de aldıkları acınası 12.'lik, buna bir de Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısını kullanmak istemesi eklenince, Newcastle'ın giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipleri altında artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve uzun süredir belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyuncular için büyük harcamalar yapabilecek durumda değildi; bu yüzden işleri nihayet düzene koyduktan sonraki ilk hamlelerinin Gordon'a €80m saçmak olması hiç iyiye işaret değil. İngiltere milli takım oyuncusu kesinlikle faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'ın aksine pres makinesi gibi; dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon'ın gelişine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedeli daha olumlu gösterebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçındaki 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranı konusunda çok daha iyi bir gösterge. Bu yüzden Gordon'ın Flick'in bir kanattan istediğini Rashford'dan daha yüksek ihtimalle verecek olması ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olması doğru olsa da, daha iyi bir fiyat-performans başka yerlerde bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüşmesi. Premier League'de, özellikle son iki yılda, çok ciddi istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de, çocukken de desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile daha önce çıkan bağlantıların aklını çeldiğini kabul etmişti; ayrıca ilk başta bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılır biçimde istenen bonservis bedelinden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ama yine de bonservisini haklı çıkarmak için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca €80m'yu kenar rolünde kalacak bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'in oyuncusu olmaya layık olduğunu kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına inanmakta zorlanıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan Lamine Yamal'la yan yana çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle