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Goal.com
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Savinho Tottenham GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Tottenham iyice kontrolden çıktı! Spurs'ün Savinho için 85 milyon sterlin harcaması, futbol tarihindeki en saçma anlaşmalardan biri: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini değerlendiriyor

Opinion
Tottenham Hotspur
Savinho
M.City
A. Bouaddi
M. United
C. Baleba
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Barcelona
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
Chelsea
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig

Bazı futbol taraftarları için yaz, takvimde en çok sabırsızlıkla bekledikleri dönemdir; hem de bunun sebebi sadece her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl neden, sezonun bitmesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi de 1 Eylül'deki son gün öncesinde bazı dev isimlerin yüksek bonservisli hamlelere imza atmasıyla bir kez daha hareketli geçiyor.

Bazı transferlerin dahil olan herkes için iyi sonuç verdiğini biliyoruz, ancak en az bir kulübün ya da hatta oyuncunun, müzakere masasında farklı bir karar verseydi neler olabileceğini düşündüğü pek çok anlaşma da var.

GOAL da bu yüzden, oyuncular resmen tanıtılmadan önce her büyük anlaşmadan en kârlı çıkan tarafın kim olduğunu bilmenizi sağlamak için burada. Yaz transfer dönemi boyunca, gerçekleşen her transferi notlandıracağız ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip edebileceksiniz.

Aşağıdaki tüm notlarımıza göz atın ve ne düşündüğünüzü yorumlar bölümünde bize bildirin...

  • FBL-HKG-ENG-PR-MANCITY-ITA-SERIEA-INTERAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City açısından: Oyunun tüm tarihinde ödenen en saçma bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca, büyük beklentilerle gelmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen ve bu süreçte Premier League’de toplam sadece iki gol atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başaran City, adeta ağzı kulaklarında bankanın yolunu tutacaktır. Manchester City, Savinho’yu yaklaşık bunun yarısına, yani ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yarısı civarına kadrosuna katmaya çalıştıktan sadece bir yıl sonra, Tottenham’ın kendi istediği oyuncu için bir kez daha bu kadar akıl almaz seviyeye çıkmaya istekli olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Elbette Savinho, 22 yaşında ve Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeline hâlâ sahip; ayrıca Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir. Ancak transfer döneminin kapanmasına daha çok zaman var ve ellerindeki devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmeleri mümkün. Üstelik kadrolarında çok beğenilen Jeremy Monga ve yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de var. Brezilyalının mevcut vasat seviyesindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun reddedilemeyecek kadar ama gerçekten fazlasıyla iyi bir teklifti. Not: A+

    Tottenham açısından: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham, tüm yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşme hattına yaklaşan iki sezonunun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı harcamayı bir ölçüde savunabilirdi. Ancak her şeyden önce Savinho’ya £85 milyon vermek, kulübün perde arkasında rotayı kaybetmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu büyüklükte bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’de geçirdiği sürenin hiçbir noktasında bunu verebileceğini göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve silik geçen bir sezonun ardından (dört gol, üç asist ve Premier League’de sadece yedi ilk 11 başlangıcı) bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşmesi gayet mümkün, ancak bu durum ilk etapta bunun fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho açısından: Savinho için bir miktar üzülmek gerekiyor, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu devasa bonservis bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak; aksi halde başarısız transfer etiketiyle karşı karşıya kalacak. Bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri haline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi Savinho, kilit oyuncu haline getirilir ve her hafta düzenli oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da, sürekli değişiklikleriyle bilinen Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir itibara sahip başka bir teknik direktörle çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak sarsılmaz his şu ki, astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacak. Bu transfer, onun kariyerini en üst seviyede daha şimdiden ya inşa edecek ya da bitirecek türden olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

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  • Ayyoub Bouaddi(C)Getty Images

    23 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021'de Lille'e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak kulübün Eden Hazard'dan bu yana en umut vadeden akademi oyuncusu olarak anılması uzun sürmedi. Bu açıdan bakıldığında, ön liberonun İngiltere'ye milyonlarca sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid'e karşı maçın adamı olduğu bir performans sergiledikten sonra, Avrupa'nın elit kulüplerinden birine katılması sadece zaman meselesiydi ve 13 Haziran'da Fas'ın Brezilya ile oynadığı Dünya Kupası maçındaki olağanüstü performansı da yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Ancak bu, daha önce Bouaddi'ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçen Lille için yine de inanılmaz bir bonservis bedeli. Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden daha önce büyük gelir elde etmişlerdi ama tıpkı 2024'te Leny Yoro'nun Manchester United'a satışında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve yetiştirme konusundaki haklı itibarı bulunan bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri'nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad'dan ayrılacağı konusunda hiçbir zaman gerçek bir şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası'nda La Roja'yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City'nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri'den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. Şunu söylemek gerekir ki iki hedefi de başardılar: Ön çapraz bağ sakatlığından çok uzun olmayan bir süre önce dönen 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ iyi bir bedel; City açıkça Bouaddi için fazla ödeme yapmış olsa da onun potansiyeli hem ortada hem de çok büyük. Elbette, oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin geride bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak şunu da söylemek gerekir ki City bugün dünyadaki en umut vadeden ön liberoyu kadrosuna kattı (Liverpool, Bouaddi'yi transfer etmiş olmayı gerçekten isteyebilirdi!). Yine de Enzo Maresca yönetiminde City'nin zaten bariz olan bütün sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği bambaşka bir soru... Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapmaya yazgılı olduğu türden bir transfer, hem de geç olmadan. Bouaddi çok mütevazı ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kendi kalitesine en üst düzeyde inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğine en ufak bir şüphesi yok; yılın başlarında milli takım tercihini Fransa'dan Fas'a çevirmesinin nedenlerinden biri de buydu, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası'nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi'nin Kuzey Amerika'daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester'a transferi açısından olumlu sinyaller veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri'nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona çok fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz yoğun doğasıyla başa çıkmak için gerekli zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson'ın ve büyük ihtimalle Enzo Fernandez'in kendisine destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olacaktır ve hemen etki yaratması yönündeki baskının bir kısmını da üzerinden alacaktır. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United crestGetty/GOAL

    22 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha işlemesi anlamına geliyor. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e görece tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar yalnızca üç yıl sonra kulübe devasa bir kâr getirdiği için fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın değeri, Brighton’ın geçen yaz Manchester United’dan 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; çünkü oyuncu iki farklı yarıdan oluşan bir sezon geçirdi ve teknik direktörü Fabian Hurzeler, transfer spekülasyonlarının ilk etapta onun performansını etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin veya üzeri bir bedelle satılamazdı, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton adına iyi bir iş gibi görünüyor, özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performans sergilemeye devam ederse. Güney kıyısı ekibi, bu parayı kaçınılmaz olarak başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da önemli bir kârla satacaktır. Not: B+

    Manchester United için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton ile görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton’ın, Chelsea’nin 2023’te Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterlin civarında bir ücret istediği netleşmişti. Ancak kulübün gelecekte bir noktada oyuncu için yeniden devreye gireceği her zaman yazılmıştı. O zaman şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun vasat sayılabilecek 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak olması göz önüne alındığında, ücretlerin fazlasıyla şiştiği bir yaz döneminde aslında indirimli sayılabilecek bir anlaşmaya imza attığını düşünecek. Beklentileri, Baleba’nın 22 yaşında sergilediği inişli çıkışlı performansların yalnızca hâlâ biraz ham olmasının sonucu olması yönünde olacak; çünkü en iyi yıllarının açıkça hâlâ önünde olduğu görülüyor. Oyuncunun sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans ortaya koydu; United’ın da onun temel performans verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada büyük ihtiyaç duyduğu fizikselliği ve dinamizmi getiriyor. Michael Carrick ile taraftarların, özellikle sezon öncesinde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, onun uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Ancak potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’da sorunlu bir pozisyon için ideal uzun vadeli çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorundaydı ama Baleba, yalnızca dört buçuk yıl önce ülkesi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya transfer sayılabilecek bu hamleyle nihayet Manchester United yolunda. Brighton, 2023’te görece tanınmayan 19 yaşındaki bir oyuncuyu kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlin ödemeyi uygun gördüğünde yüksek potansiyelli genç bir oyuncu aldığını açıkça biliyordu ve geçen sezonki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmesine izin vermemekte kararlı olacaktır. Old Trafford’da ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor; çünkü fiziksel özellikleri güçlü bir ön libero bir süredir istek listesinde yer alıyordu. Hücumları kesmek ve takımını topla ileri taşımakla görevli olacak Baleba, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın parçasını oluşturacak. Sezon öncesi yaşadığı sakatlığın ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için heyecan verici bir uzun vadeli takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

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  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor; bu da taraftarlar için fazlasıyla moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu günler çok da uzak değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitmesine sadece bir yıl kalmıştı ve Anfield'da artık mutlu olmadığı da açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz boyunca ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; buna, Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı konusunda yaşadığı tartışma da işaret etti. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi iş çıkarsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini sürdürdüğü hesaba katılsa bile Liverpool'un orta sahanın merkezinde zaten endişe verici ölçüde sayı ve kalite eksiği vardı. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi opsiyonlarından biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su muhtemelen Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyordur. Unutmayın, Liverpool altyapısından çıkan oyuncu sanki uzun yıllardır ortalıktaymış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girecek kadar iyi oynadığı dönem de çok eskide kalmadı. Jones, baskı altında top kullanma becerisi etkileyici seviyede olduğu ve takım için büyük özveriyle çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahasına kesinlikle uygun görünüyor. Bu yüzden Jones açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan ondan daha üstün bir oyuncu olduğu rahatlıkla savunulabilir. Bu da Milan'da, tıpkı İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu gibi, çok büyük bir başarı yakalama ihtimalinin son derece yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Çok ihtiyaç duyduğu bir ortam değişikliği. Jones için Anfield'da işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı da barizdi. Slot ile arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve kısa süre içinde Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda umutsuzca istediği süreleri alamayacağı netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milan'a taşınmak Jones için tam da ihtiyacı olan şey olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır ve Serie A'da parladığını görmek de gerçekten sürpriz olmaz. Zira tüm artılarına rağmen Serie A'nın Premier League'in tartışmasız şekilde bir veya iki seviye altında olduğu inkâr edilemez. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin bitimine son iki yıl kalan bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) paketten ille de memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa’nın stoperde kalması halinde, ilerleyen dönemde böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etme fırsatları sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olan oyuncu için, İngiltere milli takım oyuncusu statüsüne ve Villans’ın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen bundan daha iyi bir fırsat çıkmayacaktı. Ancak Lucas Digne’in yazın daha erken döneminde PSG’ye ayrılmasının ardından Konsa’nın gidişi, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa’yı savunmada son derece dar bir kadroyla bırakıyor; bu yüzden yerini dolduracak ismi bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans’ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd’ye gitmesinin ardından Unai Emery’nin kadrosu dağılmaya devam ederken bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez’in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal’in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber’ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onların yokluğunu idare edip kulübün kasasından ciddi bir miktarın çıkmasını önlemek için elindeki araçlara zaten sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda görev yapabiliyor. Birinci tercih sol bek Riccardo Calafiori ise aslen bir stoper, aynı şekilde Piero Hincapie de öyle; ayrıca diğerleri içe kayarsa Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev almak için fazlasıyla yeterli. Arsenal’in bazı oyuncuların doğal pozisyonlarının biraz dışında oynadığı bir yeniden yapılanmaya ihtiyaç duyması mümkün olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi oturmuş bir savunmaya çok ciddi zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyici görünmüştü, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu, açıkça Arteta’nın Emirates’te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığının bir örneği; kulüp de onun kaliteli bir takviye isteğine boyun eğiyor ve Konsa da şüphesiz çok iyi bir savunmacı olarak çok faydalı liderlik özellikleri getiriyor. İspanyol teknik adamın, Arsenal dört kulvarda yarışırken sayısal derinliğe ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi duruyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26’da Avrupa Ligi’ni kazandıktan sonra daha büyük başarıların peşine düşerken Konsa’nın Premier League şampiyonuna gitmesini ona karşı kullanmak elbette mümkün değil, ancak uzun vadede kuzey Londra’da kendini kabul ettirebilmek için gerçek bir mücadeleyle karşı karşıya. İlk etapta sağ bekte White’ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve hem Saliba hem de Timber geçirdikleri ameliyatların ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüğünde, kışa gelindiğinde büyük olasılıkla sıralamada geriye düşecek. Arteta’nın, ilk 11 garantili oyuncularla ve kendi deyimiyle “bitiricilerden” oluşan derin bir kadroya yaslanmak istediğini biliyoruz; Konsa’nın Emirates’te üstlenmesi muhtemel rol de ikincisi gibi görünüyor. Ancak oradaki dönemini bir Premier League, hatta belki bir Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Oldukça dikkat çekici bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan Etihad'a £46,5 milyon karşılığında geldikten sonra çok kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan bir şekilde küçük ama önemli bir kâr elde etmeyi başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı ilk maçında bir gol atıp bir golün de hazırlayıcısı olarak aslında Premier League'de erken dönemde olumlu bir izlenim bırakmıştı, ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma şansını artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu tüm umudu bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleye kaynak yaratmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla Hollandalının değerini kanıtlaması için daha fazla süreyi hak ettiğini savunmak kesinlikle mümkün olsa da City, yedek bir oyuncu için yapılan böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir başka niyet beyanı, hem de belki de şimdiye kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun 'asansör kulüpleri'nden biri olarak hak edilmiş bir üne sahip, ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin şekilde inanan sahipler adına ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve gelmesinden bu yana kesinlikle iyi bir iş çıkardı; Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada tamamladı. Eski Liverpool teknik direktörünün, ilk kez katılacağı AFC Champions League Elite kampanyasıyla da uğraşırken bu tür bir yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir arenaya taşınacak olan ve Saudi Aramco tarafından desteklenen ekibin SPL'in yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştırıcı bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. O halde şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Başka talipleri yokmuş gibi de değil. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını merak etmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki zamanı şimdiden bitmiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşaması adeta kaçınılmaz görünüyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de geriden oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola dönemindeki City başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ederken Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve onun yokluğunda bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda golleriyle de öne çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da dahil. 116 milyon sterlinlik (156 milyon dolar) bonservisine rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve olası yeni transfer Ayyoub Bouaddi ise bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu durum, City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için yarışmaya devam etmesini sağlamak gibi dev bir görevle karşı karşıya olan Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus gibi bir darbe. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda sarsıcı etki yaratacak bir vitrin transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisiydi, ancak şimdi bu iş olmuş bitmiş gibi görünüyor. Real Madrid, birinci hedefinin ezeli rakibine gitmesini gördükten sonra sarsılmış olacaktır; Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma görevindense Hansi Flick’in zaten sağlam şekilde oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazanması için yapbozun son parçası olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri geçiş oyununda süpürücülük yaparken rakiplerin Barca’yı kolayca delmesi kesinlikle çok daha zor olacaktır. 30 yaşındaki oyuncunun hızlıca uyum sağlaması da bekleniyor; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedeleyen Frenkie de Jong’un yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirildiğinden, onun kaybının ardından harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yılda hem yurt içinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi gelmiyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri için 2026 Dünya Kupası zaferi ve İspanya ile kazandığı Altın Top’un ardından doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardım etmek, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatının yanında sönük kalıyor ve hiçbir takım, onun Guardiola yönetiminde fazlasıyla alıştığı taktik prensiplere daha yakın değil. Bu transfer, Rodri’nin fiziksel olarak zirve seviyesine dönmesine de imkân sağlayabilir. Ciddi sakatlıklar eski Atletico Madrid yıldızının kariyerini son yıllarda sekteye uğrattı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönmek, en üst seviyedeki kariyer ömrüne katkı sağlayacaktır. Uluslararası seviyede Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçiş sorunsuz olmalı; ondan, son yedi yılda İspanya ve City’de başarıyla üstlendiği aynı her şeyi kazanan mutlak oyun hâkimi rolünü doldurması beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket teklif ettiği bildirildi, ancak o, şimdi parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabileceği Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi. Not: A

    James Westwood

  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan PSG'ye, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında saygın bir rakam olan 65 gol attı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyer rekoru 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığı sonrası Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat hiç olmayacaktı. Torres’in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin en yüksek seviyesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam City’den transfer edildiğinde Torres için ödedikleri 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşmesini uzatsalardı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in olduğu kadar değil, ondan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için taktik açıdan da çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkiye sahip; bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres’in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1’de çok daha skorer olma ihtimali yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı özelliklerde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçte birlik bölümdeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-

    Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu da Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunu teyit edecek, ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni art arda üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barcelona bu turnuvayı en son 2015’te kazanmıştı; o dönem Luis Enrique onların başındaydı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içinde. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, yalnızca rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa sürede çimenin diğer tarafta daha yeşil olmadığını fark edebilir, hatta onsuz artık Avrupa zaferi için PSG ile yarışma konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve hangi açıdan bakılırsa bakılsın bu kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tutmuş oldular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedeli için bekleyebilirdi ve beklemeliydi de. Ancak ayrılık için doğru zamanın geldiği hissi de var. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık ekibini kamuoyu önünde sorguladı, Spurs kümede kalma mücadelesi verirken de iki kırmızı kart gördü. Bunun sonucunda taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantinli takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'i de yeni sözleşmeye bağladı; yani savunmada hâlâ yeterince seçeneğe sahip. Romero'nun ayrılmak istediği açıktı ve Spurs'ün Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanma gerçekleştirme şansı, artık istediğini almış olmasıyla daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için kesinlikle kusursuz bir parça. Kazanmak için her şeyi yapan Simeone zihniyetini paylaşan, agresif ve öne çıkan bir savunmacı; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlama konusunda sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük ihtimalle Simeone'nin üçlü savunmasında ana sigorta görevi görecek, geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan açıkları kapatmaya çalışacak ve aynı zamanda hayati liderlik özellikleri getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına ve potansiyel olarak o ulaşılması zor Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna biraz daha yaklaşmasına ciddi katkı sağlayacak akıllı bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca büyük bir artı. Bu da Atletico'ya piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük hamleyi daha tamamlama imkânı tanıyabilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun aklında sadece Atletico vardı ve bu transferi oldurması büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir zaaf olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için bu, doğru zamanda yapılmış ideal bir hamle. De Zerbi takımın başında yeniden yükseliş sinyalleri veriyor gibi görünse de Tottenham ona bu platformu sunamazdı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun; daha taktik tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca Julian Alvarez ve Giuliano Simeone'nin de aralarında bulunduğu dört Arjantinli takım arkadaşı, hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmak için yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasasına büyük katkı. Ajax’ın teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umduklarını gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi adına aksi halde kasvetli geçen 2025-26 sezonundaki neredeyse tek ışık oldu. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift haneye ulaşan tek isimdi. Bu yüzden yeni Eredivisie sezonunun başlamasının ardından onu kaybetmek ciddi bir geri adım. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi, Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı geri çevirebilecek bir konumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son üst düzey yetenek Abdellah Ouazane’ın, 2023’te Genk’ten sadece 1 milyon euroya 17 yaşındayken transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, bildiğini yapmayı sürdürecek ama şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne yeniden dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi biçimde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bu, Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve Barcola’nın büyük maçlarda kendisini defalarca kulübede bulduğu Fransa hücumcusundan bonservis geliri elde etmeye fazlasıyla açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle hücum hattını güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı da 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’ya kaliteli alternatif sunması gereken Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini karşılamasının muhtemel olması. Not: A

    Godts için: Muhtemelen kalitesinin nihai testi. Sonuçta Barcola, PSG’nin yıldızlarla dolu takımında düzenli bir ilk 11 yeri kapamazken, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ve bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un, Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte çalışmaktan fayda sağlamamasının mümkün olmadığı savunulabilir; ayrıca Luis Enrique, hafta ortasındaki Avrupa maçları öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken, Godts’un Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda da bol süre alması beklenir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici döneminde bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını sorgulamadan edemiyor; yine de şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için gerekenleri öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu Tottenham adına yine kafa karıştıran bir transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir para harcadı ve tartışmasız şekilde fazla ödeme yaptı, buna karşın oyuncu satışlarından çok az gelir elde etti. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek seviyesinde. İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giyen ve hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performanslarıyla adeta bir kült kahramana dönüşen oyuncu bunu başardı. Arjantin’e karşı oynanan yarı finalde yaptığı, son anda gelen kayarak müdahale de viral olmuştu. Buna rağmen Tottenham, 26 yaşındaki oyuncudan bonuslar dahil toplamda yalnızca 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) kazanacak gibi görünüyor. Spence’in yazın erken bölümündeki performansları, sözleşmesinde hâlâ üç yıl bulunması, çok yönlülüğü, en verimli dönemine giriyor olması ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” düşünüldüğünde, oyuncunun neredeyse bunun iki katı kadar değerli olduğu yönünde gerçekten de bir argüman var. Spurs, en azından Andy Robertson’ı bonservissiz kadrosuna kattıktan sonra bek rotasyonunda iyi durumda. Sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünürken Destiny Udogie de kadroda yer alıyor, ancak birçok taraftar Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçek bir fırsat gibi görünüyor. Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ardından kilit oyuncusunu kaybeden ve birincil hedefleri Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinde başarısız olan Inter, rotasını başarıyla Spence’e çevirdi. İlk isim Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle piyasadaki seçenekler sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar becerikli olan bu dinamik bek, Inter’in sağ kanadındaki bariz boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini birebir karşılaması şart değil, ancak Spence savunma anlamında bir seviye yükseltiyor ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’yu da yedekleyebilecek çok yönlülüğe sahip. Scudetto şampiyonu ekip, bonservis bedelinden de çok memnun kalacaktır. Yaklaşık bir ay önce Spurs’ün onlardan 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istediği bildirilmişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük ölçüde karşılığını verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu uygun bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi tarafından açıkça istenmeyen Spence, Tottenham savunmasının bu yaz neredeyse tamamen yenilenmesinin ardından, şüphesiz daha büyük ve daha iyi bir adıma geçtiğini düşünecektir ve Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından bunu hak ettiğini de söylemek gerekir. Kuzey Londra’da sonunda kendine yer edinmiş olsa da, eski Middlesbrough oyuncusu Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca fazlasıyla savruldu. İlk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulübün yaptığı transfer” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşan bir takımda yer aldıktan sonra şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında olacak ve elbette Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek bir kulübe gidiyor. Bunu da Kuzey Amerika’da itibarını ciddi biçimde yükselttikten sonra yapıyor. Inter, transfer döneminin erken bölümünde Spence’in İngiltere takım arkadaşı John Stones’u da transfer etmişti ve onun, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olması bekleniyor. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalistleri Pep Chavarria için istedikleri kadarını tam olarak alamamış olabilir, ancak bu transfer yine de Madrid ekibinin tarihindeki en pahalı satış anlamına geliyor. Rayo'nun görüşmeler sırasında sürekli şartları değiştirmeye çalıştığı, hatta bir aşamada oyuncunun 50 milyon €'luk (43 milyon £/58 milyon $) serbest kalma bedelini bile talep ettiği bildirildi, ancak Chelsea'nin ilk 15 milyon £'luk (20 milyon $) teklifini reddettikten sonra önemli bir uzlaşmaya varıldı. Gerçekte, Chavarria'nın batı Londra'ya gitmek istediğini açıkça ortaya koymasının ardından güçlü bir pazarlık pozisyonunda değillerdi ve 28 yaşında olması da onun çok daha yüksek bir bedel talep edebilecekleri, potansiyeli çok yüksek genç bir yetenek olmadığı anlamına geliyor. Yine de bu para, Rayo'nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga'da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir nebze yardımcı olacak. Not: B

    Chelsea için: Chelsea'nin, Dünya Kupası sırasında Marc Cucurella'nın hızla Real Madrid'e ayrılmasının ardından savunmanın sol tarafını güçlendirmesi kesinlikle gerekiyordu; çünkü bu ayrılık Jorrel Hato'yu ellerindeki tek doğal kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria'nın gerekli seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncu Xabi Alonso tarafından özellikle istenmiş olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük bir boşluk var; zira Cucurella tartışmasız şekilde gezegendeki mevkisinin en iyilerinden biri hâline gelmişti. Hato geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer biçiliyor, bu yüzden Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon €'luk (19 milyon £/25 milyon $) paket, 60 milyon £ değer biçilen (81 milyon $) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; kısa vadeli bir çözüm olarak kalsa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, Real Zaragoza'ya katılarak ancak 22 yaşında İspanya'nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool'un başında olan Andoni Iraola'nın onu 2022'de Rayo için kadroya katmasıyla La Liga'ya adım attığında 24 yaşındaydı. İspanya'nın başkentinde sürekli gelişim gösterdi; öne çıkan, agresif ve topu ayağında rahat kullanan bir bek olarak takımının geçen sezon Konferans Ligi finaline yükselmesinde kilit figürlerden biri oldu ve Crystal Palace'a kaybedilen maçta 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League'in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve kendisine açıkça hayran olan vatandaşı Alonso'nun yönetiminde etkileyici bir performans sergilemesi için bolca fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Liverpool'un Araujo'nun maaşını tamamen karşılayacağı bildiriliyor ve Barca'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması nedeniyle bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylının liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barca bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için konulan 55 milyon €'luk (47 milyon £/64 milyon $) satın alma opsiyonu, Barca'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan önemli bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, kaçırmamaları gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak şimdi Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; çünkü Barca'nın kadrosu zaten sahanın genelinde zayıf görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Çaresizlikten atılmış bir adım. Liverpool'un, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e gitmesinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftada 180.000 £ ödediği bildiriliyor. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalıştığından, Liverpool'un bir stoper daha alması gerekiyordu. Araujo sağ bek olarak da görev yapabiliyor, bu yüzden kâğıt üzerinde geçici çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sakatlık geçmişi sorunlu ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da takım kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Liverpool'un, yazın daha önce hedeflediği Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten vazgeçtiği bildirildi, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskı ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak forma giyip özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrarsızlık sorunları göz önüne alındığında başka bir elit Avrupa kulübünün kendisini istemesi bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların farkında olacaktır. Geçen yıl zihinsel sağlığı için ara vermesine yol açan zorlu bir dönemden geçtiği düşünülürse, futbolundan yeniden gerçekten keyif alabilmek adına şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Anfield tribünlerinin coşkulu desteği, Araujo'ya kuşkusuz büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. Ayrıca öne çıkan bir savunmacı ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir güç katacak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak bir isim. Bu yeni başlangıç, Uruguaylı milli oyuncunun tam da ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da bu kadar çok eleştirilmesine neden olan basit hataları kesmesi gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana hiçbir zaman en üst seviyeye tam olarak ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi bir bonservis bedeli elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır ve bonuslarla birlikte 25 milyon sterlin artı 5 milyon sterlin, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi yetiştirdikleri bir oyuncunun ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp açısından zorlu geçen bir dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’yı transfer etti ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrolarında 10 stoper bulunduğu düşünüldüğünde oyuncu satışları bir zorunluluktu. Bu isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulüp saf kâr elde etme fırsatına direnememiş gibi görünüyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişimini, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk sezonuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi yansıtıyor. İtalyan ekip, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kârlı çıkacağını zaman gösterecek; zira İngiltere milli takım oyuncusu olmasına rağmen Chalobah istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimlerinin eleştirilerinin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam 30 milyon sterlinlik (40 milyon dolar) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa tecrübesinin paha biçilemez olmasını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu da ona uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chalobah Chelsea tarafından yıllardır oyalandığı için bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Kulübün yönetiminin bir süredir ondan gelir elde etmeye çalıştığı yönünde bir his var; 2023’te Chelsea satışa açıkken Nottingham Forest’a transferi reddetti ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada iyi bir performans sergiledi), sadece beş ay sonra ise bonservisini elinde bulunduran kulübün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. Aradan 18 ay geçtikten sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giydirdiği stoper olmasına rağmen transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve tamamen kâr getirmesi gerçeği de belli ki Wesley Fofana veya Tosin Adarabioyo gibi isimlerden önce onun gönderilmesi kararında etkili oldu. 27 yaşındaki savunmacı için bu, sonunda gerçek bir kopuş anlamına geliyor ve artık Şampiyonlar Ligi futbolu oynayacağı, ayrıca Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimleyeceği günleri sabırsızlıkla bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağlaması şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle United için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a gitmesine izin vermek orta sahada büyük bir boşluk yaratmıştı, ancak şimdi Guimaraes olmadan orası, 2025-26 sezonundaki çalkantılı süreç boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan yıldızın yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge gibi görünüyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'un Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olduğu düşünülürse gerçekçi de değil. Guimaraes, geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en skorer ismiydi ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek rakamıydı. Brezilyalı milli oyuncu kaptan olarak da örnek oldu ve sık sık takım arkadaşlarını adeta sürükleyerek ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'yi, kulübede resmen Eddie Howe'un yerini aldığında orta sahanın merkezini yeniden dengeye kavuşturmak adına devasa bir görev bekliyor ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunamazsa bu iş imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında rahatlıkla bir 8 numara olarak oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcı yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki herhangi bir oyuncudan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma hemen adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının temel nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in korkutucu merkez hattı tamamlamasının ardından artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onları fiziksel olarak ezmesi zor görünüyor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o bir türlü gelmeyen kupayı nihayet kazanma şansları açısından oldukça umut verici. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için şimdi Avrupa'nın elit kulüplerinden birine sıçrama yapmak adına ideal zaman. Dünya Kupası'nda bunu en ufak bir şüpheye yer bırakmadan kanıtladığı üzere tam olarak en iyi döneminde; Brezilya adına dört golün asistini yaptı ve Norveç'e karşı son 16 turunda gelen kabus gibi elenişten önce, takım üzerindeki belirleyici etkisiyle Vinicius Junior'la yarıştı. Guimaraes bir süre önce Newcastle'ı aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkıp en büyük kupalar için düzenli olarak mücadele etme platformunu sağlayacak. Dar alanda teknik olarak müthiş, kilit pası görme becerisine sahip ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğü ve asla pes etmeyen zihniyeti de eklendiğinde, Guimaraes gerçekten de Arsenal taraftarı için özel olarak biçilmiş kaftan bir kült kahraman olmak adına tüm kutucukları işaretliyor; üstelik sırtındaki büyük bonservis bedelinden de zerre etkilenmeyecek biri. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in transfer departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette umutları, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulması yönünde olacaktır, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A fiziksel ve taktik açıdan acımasız bir lig, bu yüzden çok şey Mastantuono'nun ne kadar hızlı uyum sağlayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüveni daha da sarsılmış ve piyasa değeri ciddi şekilde düşmüş olarak dönme tehlikesi var. Madalyonun diğer yüzünde ise, Real'in Mastantuono Fiorentina'da iyi oynasa bile ona yine de ihtiyacı olmayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da geriye itiyor. Mastantuono'nun bonservisini elinde bulunduran kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırmasının önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: Hayal kırıklığı yaratan 2025-26 sezonunun ardından toparlanmayı hedefleyen La Viola için, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar da bu mükemmel ve düşük riskli bir transfer. Mastantuono, 10 numara olarak ya da sağ kanatta oynayabilen 18 yaşındaki bir oyuncu olduğu için Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarmak ve Arjantin milli takımına geri dönmek için de son derece istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina adına akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip; bu da Serie A kuralları çerçevesinde transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilecekleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Artemio Franchi Stadyumu'nda parıldarsa, gelecekte benzer anlaşmaların yolunu da açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde büyük bir fırsat gibi görünen €63 milyonluk bir bedelle ve büyük beklentiler eşliğinde Real Madrid'e geldi. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine geçiş onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların sadece 17'sine ilk 11'de başladı ve yalnızca üç gollük cılız katkısı etrafındaki heyecanı haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve özellikle Getafe yenilgisinde hakeme gereksiz şekilde itiraz ettiği için kırmızı kart gördüğünde vücut diline yansıyan hayal kırıklığı açıkça görülüyordu. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok şey olduğu açık ve Serie A'ya geçiş, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu kesinlikle Mastantuono'nun kariyeri adına bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yok, dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın yaklaşımını gerçekten sorgulamak gerekiyor. 2023’te düzenli oynayabilmek için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden transfer edilen oyuncunun, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon sonunda Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun henüz üçüncü maçında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer etti ve genç İngiliz’i anında tekrar sıralamada geriye itti. City, duygular ve bağlılıktan ziyade işin gereklerini acımasızca öncelemesiyle tanınan bir kulüp haline geldi. Finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’e £27 milyon ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde sadece kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça kayda değer bir kâr elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Bir başka yüksek potansiyelli, genç akademi çıkışlı oyuncunun ilk takım kapasitesine rağmen ayrıldığını görmek üzücü, ancak iyi ya da kötü, City’nin iş modeli tam olarak böyle işliyor. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds adına müthiş bir hamle gibi görünüyor. Yaz döneminde sessiz sedasız güçlenen takım, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa potası için sürpriz adaylardan biri olabilir. Trafford, Elland Road’a bedelsiz statüdeki gözde isim Harry Wilson ve büyük beğeni toplayan Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından katılıyor ve Leeds’e uzun süredir sorun yaşanan kaleci pozisyonu için üst düzey bir çözüm sunuyor. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ilgisi biliniyordu ve Trafford, Premier League’de birçok takım arasından seçim yapabilecek durumdaydı. Onun Leeds’i seçmiş olması önemli ve bu karar, takımın gelecek sezon Daniel Farke yönetiminde üst sıralara tırmanabileceğine ve kümede kalma mücadelesinden uzak durabileceğine inandığını gösteriyor. Toplam £45 milyonluk ($60.5m) paket, tam bir sezonu yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds önümüzdeki yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteme konumuna gelebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City’den uzakta hayatın ikinci denemesi ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanabilecek sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, uzun vadede Premier League’de bir takımın birinci kalecisi olarak kendini kabul ettirme şansını bu kez gerçekten yakalamış durumda. Kalecinin yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğu açık. Geçen sezon daha fazla oynama gerekliliğinden açıkça söz etmişti ve şimdi bu transferin, 32 yaşındaki Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda kendisini doğru rotaya sokmasını umacak. Trafford, Premier League’de Everton file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak. Eğer Leeds’i üst sıralara taşıyabilir ve bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek statüsünde olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmiş biri olarak fırsat bulma ihtimali son derece yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘big six’ kulüpleri yerine Leeds’i tercih etmesini sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız birinci kaleci olacak ve omuzlarındaki baskı da çok daha az olacak. Oyuncu, bu hamleyi daha da büyük adımlar için bir sıçrama tahtası olarak kullanabileceğine sessizce inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'den Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: RB Leipzig'in sadece bir yıl önce transfer ettiği bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmesi olağanüstü bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da gelişim gösterdi ve Diomande de onların şimdiye kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmaları çok zor olacak. Diomande, Leipzig'in geçen sezon Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirme serüveninin itici gücüydü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin elektrik etkisi yaratan driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralarına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli parçalarını elden çıkarıp gelir elde etmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden yeni bir cevher bulacaklar. Diomande Real Madrid'de etkili bir başlangıç yaparsa, bu da onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da artıracak. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı, ancak günümüz piyasasında ana hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu da bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme sürecini sürdürmesi nedeniyle 2027'ye kadar dönmesi beklenmediğinden, kanatlarda kesinlikle daha fazla alternatife ihtiyaç vardı ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalıştığı ortamda genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerine alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağda görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaların kilidini açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile tempoya sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak çabuk öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'nin imzasını almak da Madrid'in, kupasız geçen iki sezonun ardından bile, hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten Leipzig'e 20 milyon € karşılığında transfer olurken Diomande'nin varlığından haberdar bile değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı ve kulübün yedek takımından yükselmişti, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Kısa sürede Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kanıtladı ve üst düzey profesyonel olarak geçirdiği ilk tam sezonda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Dünya Kupası kadrosuna çağrıldı ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti, ancak muhtemelen yine de Madrid'in kendisini isteyeceğini hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısıyla ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak onun bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu ne olursa olsun kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yıl boyunca sergilediği insanüstü istikrara yakışır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra Salah'ın kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi şaşırtıcı değildi ve bir sonraki sezon ne kadar kötü düşüş yaşayacağını da kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinci sıraya gerileyip hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi, ayrıca yedek kulübesine çekilmek zorunda kaldıktan sonra Slot'u ve kulüp yönetimini kamuoyu önünde sert şekilde eleştirdi. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz'in de aralarında bulunduğu birçok oyuncu dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu en çok bozan isim Salah oldu. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü, çünkü hücum katkısı kurudu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunma katkısının yetersizliği açığa çıktı. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği bildirildi; bu, işin içinde olan tüm taraflar için para ve zaman kaybı oldu. Uzun süredir Saudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bedeli bile elde edememek de ayrıca bir fiyasko. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihindeki en büyük transfer hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i sadece bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin belirgin şekilde gölgesinde kalan Trabzonspor ölçeğindeki bir kulüp için yine de inanılmaz bir başarı. Kendi kuşaklarının en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadroya katarak ezeli rakipleriyle aradaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de önemli ölçüde yükseltmesi gereken, hayal gibi bir bedelsiz transfer; yakın zamanda Manchester United kalecisi Andre Onana'nın kiralık sözleşmesinin uzatılmasının da üzerine inşa ediliyor. Geçen sezon Trabzonspor adına ligde attığı 22 golle Gol Krallığı'nı paylaşan Paul Onuachu ile Salah anında iyi bir uyum yakalayabilirse, zirve için mücadele edebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri yakalayabilirler. Not: A

    Salah için: Nasıl bakarsanız bakın, 12 ay içinde Premier League'in en iyi oyuncusu olmaktan Türkiye'ye bedelsiz transfer olmaya gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendisinin önüne koymasının en ağır bedelini ödedi, bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi görkemli kariyerini sönük bir şekilde noktalama kaderiyle karşı karşıya. Görünüşe göre Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulüp, eski Roma yıldızıyla ilgilenmedi; bu da onun serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de gol dokunuşunu yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok daha düşük olması. Bu hamle onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'da işlerin nasıl bittiğinden özel olarak pişmanlık duyuyor olmalı. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde gündemde kalmaya çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici yeni başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford açısından: Chelsea devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki Henderson’a zorluk çıkarması zaten pek olası değildi; hatta sözleşmesini feshederek onun önünü de açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada önemli bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Arılar, piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in çok beğenilen Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak için kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle takıma katıldı. Ancak Henderson’ın liderlik özelliklerini bire bir telafi etmek neredeyse imkansız olacak. Not: C

    Chelsea açısından: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu hamle, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve etraftaki en iyi genç yetenekleri, gelecekte elit yıldızlara dönüşebilirler umuduyla körlemesine biriktirmeye dayanan transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuş anlamına geliyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleri nedeniyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de birçok hayranından biri olduğu Henderson, Maviler’in kadroya son yıllarda fazlasıyla eksik olan tecrübe, istikrar ve olgunluğu katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol anlamında ne sunacağına dair soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki yeteneği için değil, daha çok saha dışında sağlayacakları nedeniyle alındığı oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve karakteriyle birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Ancak Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların gönlünü kazanması gerekecek; buna karşın son Dünya Kupası’nın itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor, çünkü Meksika ile oynanan son 16 turu maçının ardından talihsiz bir kol kırığı yaşamasına rağmen kendisini hazır tuttu ve hatta antrenman yaptı. Not: B+

    Henderson açısından: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük olasılıkla hemen Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri haline gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk da kuşkusuz bu parlak kariyerinin bu aşamasında onun için çok cazip olacaktır. Saha dışındaki katkısının yanı sıra, Maviler kültürünü yenileyip umut vaat eden genç bir kadroyu büyük kupalar için istikrarlı şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken, saha dışında da yeni bir döneme öncülük etmesi beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olacağına karşı iddiaya girmek kolay olmaz. 38 yaşına kadar, yani pekala emekli olabileceği yaşa kadar devam edecek iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg için: Chelsea'nin, kardeş kulübünden Barco'yu kadrosuna katmak için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği düşünüldüğünde ciddi bir bonservis bedeli. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma oldu, ancak bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinli oyuncunun ayrılışına üzülecek. Barco geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı yaptı, Strasbourg'nun üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu ve ayrıca takımın Konferans Ligi'nde yarı finale yükseldiği süreçte de kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de iki yönlü 8 numara olarak görev yapan Barco'nun dikine pasları Strasbourg'ya gerçek bir delici güç kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmeyi kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı, takımın Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şansına çok ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea için: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta kaçırılmayacak bir fırsattı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli tartışma sonrası da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'nin düzenli ilk 11 oyuncularından biri olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akıcı ve kontrol odaklı sistemi için biçilmiş kaftan. Genç oyuncu, adını ilk olarak bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ekstra bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip olan Barco, rakip yarı alanda top dolaşımını sürdürmek ve topu geri kazanmak için sonuna kadar mücadele etmek konusunda Chelsea'nin güvenebileceği bir isim. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e gitmeye ikna edilmesi halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecektir ve açığa çıkarılmayı bekleyen çok fazla potansiyeli de var. Not: B+

    Barco için: Brighton'dan ayrıldıktan sonra muhtemelen bu kadar hızlı geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı; Brighton'da yalnızca sekiz ay oynadıktan sonra Sevilla ve Strasbourg'ya kiralanmış, sonrasında ise Strasbourg geçen yaz onun bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Dünya Kupası gibi göz korkutucu bir sahnede Lionel Messi ve arkadaşlarıyla çalışma deneyimi de, turnuvada Arjantin formasıyla sadece 19 dakika oynamış olmasına rağmen, Barco'nun işine yarayacaktır. Chelsea'de de parça süreler almaya alışması gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli bir parçası hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu durumun Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusu olan ve kulüp tarihinin en çok gol atan isimleri arasında ortak üçüncü sırada yer alan futbolcusunu kaybediyor. Danny Welbeck’in ayrılığına, özellikle de 35 yaşında karşısına böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken, elbette içerlemezler, ancak bu yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de gelecek vadeden genç Yunan forvet Stefanos Tzimas’ın aralık ayında yaşadığı korkulan ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle hâlâ sahalardan uzak olması sebebiyle, mutlaka ona layık bir alternatif bulmak isteyecektir. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson da Roma’daki kiralık döneminin ardından geri döndü. Transfer piyasasında kimi tercih edecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’ın adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, BlueCo yönetiminde geçen bir başka fazlasıyla hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, bir süre önce Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını göstermişti. Welbeck, kariyerinin son dönemlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla sunuyor. Üstelik sadece kadroyu tamamlayan bir isim de olmayacak. Şu anda 35 yaşında olsa da Brighton forveti, 18 yıllık Premier League kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun ardından geliyor: 13 gol. İkinci en yüksek gol sayısına ise 2024-25 sezonunda ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, sonuncusu ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor, bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka gibi çok sayıda santrforu kadrosunda bulunduran Chelsea’nin çıkışlar konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i transfer etmek açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli etki yaratmasını umacak. Welbeck, hâlâ katkı vermeye tamamen muktedir olduğunu gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Artık etkileyici özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı bulacak ve kulüp istikrar ile liderlik ararken muhtemelen soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattına liderlik etmesi bekleniyor. İki yıllık sözleşme, Chelsea’nin katılım hakkı kazanması hâlinde 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı yakalayabileceği anlamına da geliyor. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden bir araya gelecek ve Chelsea onu kadroda tutarsa Delap için olduğu gibi Pedro için de mükemmel bir mentor olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bonservissiz)

    Manchester City için: John Stones’ın duygusal vedası kulübün sezonunun sonunda resmen doğrulandı, ancak gerçekte bu ayrılık kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki dönemi boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında yaşadıkları, ona yeni bir kontrat teklif edilmesini her zaman düşük bir ihtimal haline getirdi. Artık City’nin eski teknik direktörü olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’ın yeni bir sözleşme almak için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyallerini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, 18 maç kaçırmasına neden olan uyluk problemi muhtemelen bu konudaki şansını tamamen ortadan kaldırdı. Buna rağmen stoper, Etihad’daki 10 yıllık döneminde yine de son derece parlak bir süreç geçirdi; savunmada kilit bir figür haline geldi ve kulübün 2022-23’te, o çok arzulanan ilk Şampiyonlar Ligi zaferi de dahil olmak üzere tarihi bir üçleme yapmasına yardımcı oldu. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen tartışmasız şekilde kulüp efsaneleri arasına girdi, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsaydı bile çok yüksek bir bonservis bedeli getirmezdi. 32 yaşındaki oyuncu Chelsea ile anıldıktan sonra City muhtemelen onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, yaşadığı sakatlık problemleri göz önüne alındığında, bedelsiz transfer olsa bile Inter açısından bu hamlede kayda değer bir risk bulunuyor. Ancak İtalyan ekibi, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye Stones’ı imza attırarak bu riski dengelediğini umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından belirgin şekilde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek umudu, İngiltere milli oyuncusunun sağlıklı kalabilmesi olacak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri var. Formda olduğu günlerde, yazın başlarında Dünya Kupası’nda sergilediği güçlü performanslarda da gösterdiği gibi, hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri. Serie A, kariyerinin ilerleyen dönemindeki oyuncular için bir tür sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni onu sık sık yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, yerini aldığı Francesco Acerbi’nin yerine geliyor ve 38 yaşındaki Acerbi belki de İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde potansiyel olarak daha uzun yıllar oynayabileceğinin bir kanıtıydı. Nerazzurri’nin, savunmacının imzası için Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bıraktığı bildirildiğinden, bu transferi adeta bir fırsat transferi olarak görmesi de muhtemel. Not: B

    Stones için: Stones’ın muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu yalnızca yeni bir lig ve kültür deneyimleme fırsatı değil, aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Belki henüz farkında değil ama Stones, 32 yaşında, Premier League’in yüksek temposunu Serie A’nın daha yavaş ritmiyle değiştirerek kariyerini birkaç yıl daha uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç aşamasında oradaki yaşama oldukça uygun olmalı. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de başlama şansına güvenecektir. Bu da, yarı finalde Dünya Kupası’na veda etmenin hayal kırıklığının ardından yaz sonrasında da İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi halinde, milli takım seviyesinde yarışın içinde kalmasını sağlayabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'dan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'ı 24 yaşındayken Wolfsburg'dan sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle kulüp, iş modeli bir kez daha karşılık verirken bu kadar kısa sürede yatırımını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak sergilediği performanslar göz önüne alındığında Palace, Fransa milli oyuncusuna ilgi olacağını öngörmüştü ve Lacroix'ın kendisini en üst seviyede sınama arzusunun da farkında olduğu bildiriliyordu. Piyasanın şişkinliği düşünüldüğünde daha fazlasını alabileceklerini hissedebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, mali dengeyi sağlama açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, kadroya daha fazla Premier League tecrübesi ve kalite katma hamlesini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda umutsuzca bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden formuna kavuşan Levi Colwill dışında eldeki karmaşık seçeneklerin hiçbiri uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkmadı. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak tablo biraz dağınık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp bunu karşılayamadı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Sonuç olarak, Lacroix'ın gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de hamle yapabileceği, adı geçen isimler arasında Como'dan Jacobo Ramon'un da bulunduğu bildirildi; bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılması anlamına gelecek. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış bir stoper ve Fransa A milli takım oyuncusu için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix saha içinde çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye hemen üzerine inşa edilebilecek sağlam görünen bir merkez savunma ortaklığı kazandırıyor. Şimdi mesele eldeki fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu süreç de Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl olağanüstü geçti; Palace oyuncusu olduğu iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A milli takımına yükseldi ve Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da ortaya koyduğu istikrarlı ve sağlam performansların ardından bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için mükemmel bir sonuç gibi görünüyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin kısıtları ile kendi gelecekleri etrafındaki belirsizlik düşünüldüğünde, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta kült bir kahramana dönüşmüştü ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, yeni ortamında da hızla sevilen bir figür haline gelmesini sağlar. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest için: Muhtemelen karmaşık duygular söz konusu. Bir yandan Forest, Anderson’ın ayrılığından dolayı üzülecektir; çünkü o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar yükselmesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden şekilleniyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli 116 milyon sterlin mi yoksa 130 milyon sterlin mi bilinmez, Forest ikincisini söylüyor, ama iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu olağanüstü bir meblağ. Dolayısıyla Anderson’ın City Ground’da eksikliği net biçimde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Man City için: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri niyetini henüz netleştirmemiş olsa da, tüm işaretler Ballon d’Or kazanan oyuncunun bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor. Dönmese bile, City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes, 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson uygun profil gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten fazla topla buluşup herkesten fazla ikili mücadele kazandı. Bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahasına mükemmel uyduğunu düşündürüyor. Yine de bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ancak Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve henüz Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, uluslararası düzeyde İngiltere yerine hâlâ İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalması mümkün değildi. Not: C

    Anderson için: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson belli ki Forest seviyesini aştı. En üst seviyede oynama potansiyeline sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de gerçekleştirme şansı bulacak. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok ciddi bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk umut vadeden genç İngiliz orta saha olmayacaktır. Ancak 23 yaşındaki oyuncu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir futbolcu gibi görünüyor ve iki durum arasındaki çok büyük fark da şu: Rodri’nin Anderson’la ilk 11’de bir yer arasına girmesi pek olası görünmüyor. Dolayısıyla City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun Avrupa’nın en iyi merkez orta sahalarından biri olarak kendini kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’dan bu yaz bu kadar hızlı şekilde kurtulduğu için büyük memnuniyet duyacaktır. Arjantinli oyuncu, Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün yüksek 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) bonservis beklentisinin ardından çok kolay şekilde elden çıkarılması zor bir isim olabilirdi. Chelsea’nin, Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılacak transferini tamamlaması için sezon öncesi antrenmanlarını kaçırma izni verdiği haberinin çıkmasının üzerinden 10 günden biraz fazla geçmişti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık transferle Aston Villa’ya gidişiyle hızla sonuçlandı. Bu şartların yerine getirilmesinin çok kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa’da zaten dört yıllık sözleşmeye imza attı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin biçtiği değerin çok altında olmayacağını düşünmek gerekir. Chelsea de bundan son derece memnun olacaktır; özellikle de kısa süre önce Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bonservis bedeliyle transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea döneminde ne kadar etkisiz kaldığı düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak türden bir hamle. Görünüşe göre oyuncunun peşine düşülmesindeki itici güç teknik direktör Unai Emery’ydi; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu ve beklenti, İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazandırması yönünde olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United günlerinde onu öne çıkan bir yetenek yapan enerji ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın rakamlarını tekrarlayabilecek gibi görünmüyor ve sezon sonunda Villa’nın onu büyük ihtimalle yüksek bir bedelle alma zorunluluğu sürerken bekleneni veremezse ciddi sorularla karşı karşıya kalınacak. Bu anlaşma aynı zamanda finansal kuralları dolanmanın da oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Çünkü bu yapı, UEFA’nın gözünde Rogers ve Garnacho anlaşmalarından azami kâr elde etmek üzere açıkça kurgulanmış durumda. Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz bonservisiyle transfer oluyor olsaydı UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecek, dolayısıyla ücretler arasındaki fark düşülecekti. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riskiyle karşı karşıyayken bu fırsatı mutlaka değerlendirmeye kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda özel bir yeteneğe sahip ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde kapılabilecek bir yer açtı. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde “big six” kulüplerinden birinden uzaklaşınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Villa Park tribünleri, Şampiyonlar Ligi futbolunun yeniden garanti altına alınmasının ardından son derece yüksek beklenti içinde; bu da yeni transfer için bir avantaj. Garnacho ayrıca, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya ilk bakışta fazlasıyla ulaşılabilir görünen, şartlı satın alma zorunluluğu içeren bir kiralık anlaşmayla katılan Harvey Elliott’ın yaşadıklarının da farkında olacaktır; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarında nadiren yer aldı. Teknik direktörün böyle örnekleri var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa'nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı elbette daha yüksek bir bedel ederdi ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf'tan sadece 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru gelir elde edecek olmaktan fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmelerin de oldukça sorunsuz geçtiği anlaşılıyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği değeri karşıladı. Tzolis'in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu büyüklükte bir para, bir Jupiler Pro League ekibi için çok önemli ve Brugge, geçen sezon Union Saint-Gilloise'dan şampiyonluğu geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard'ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş'a transferinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, alternatif olarak birçok kriteri karşılıyor. Yunanistan milli oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel anlamda çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaptı (22 gol, 29 asist) ve Brugge'ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi eleme turlarına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transferin beraberinde belli bir risk de var; ücret, günümüz piyasasında makul görünse bile Tzolis, Norwich City'deki ilk Premier League döneminde ciddi şekilde zorlandı. Ancak o dönemde çok gençti ve Kanaryalar küme düşmeye mahkûmdu. Bu nedenle Belçika'daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis'in o deneyimden dersler çıkardığını umacak ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal'in 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olması gerekebilir ancak en azından ilk etapta faydalı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich'teki başarısız döneminin ardından kendini kanıtlama hedefiyle Premier League'e dönüyor; FC Twente ve Dusseldorf'taki ilk kiralık süreçlerin ardından kariyerini Belçika'da yeniden canlandırmış olmasının verdiği özgüven de yanında. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zor bir ligde Brugge'de belirlediği yüksek standartları korumak ancak işaretler onun başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal'e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi; bu yüzden transferin gerçekleşmiş olmasından büyük mutluluk duyacaktır. Şimdi ise kuzey Londra'da kendini kabul ettirmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Muhtemelen şartlar göz önüne alındığında yapabileceklerinin en iyisi buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir kontrat imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bonservissiz kaybetmemek için bu yaz onu satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açıkça daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar sorunu çektiği de unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurarak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer işleri nedeniyle Barca'yı fazlasıyla eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını vermek lazım, bu hamle mükemmel bir iş olarak sonuçlanabilir. Adeyemi, Almanya'nın bir sonraki büyük yıldızı olacağı yönündeki beklentileri henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif haline getiriyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce milli takımda ilk kez forma şansı verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süperstarı gibi görünüyordu, ancak bu hiçbir zaman tam anlamıyla gerçekleşmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa ortaya koyabileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ancak Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk aşamalarında Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da çok yönlülüğü ve hızıyla bu yaz köklü şekilde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek Adeyemi'nin işini ciddi ölçüde kolaylaştırmalı. Kısacası, daha iyi bir sahne bulamayacak olan Adeyemi için bu, potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirmek adına doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa için: Premier League’deki hiyerarşideki yerlerini acımasız şekilde hatırlatan bir gelişme. Rogers yeni taç giyen şampiyon Arsenal’e gitmiş olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı; Chelsea’nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacaklar, Chelsea’nin ise dört gözle bekleyeceği herhangi bir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Avrupa Ligi şampiyonu, en değerli varlığının Stamford Bridge’e gitmesini engellemekte tamamen çaresiz kaldı. Elbette işin finansal tarafından bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers’ı sadece iki buçuk yıl önce Middlesbrough’dan başlangıçta 8 milyon sterline transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar. Bu, Villa’nın bir yandan yerine birini bulmasına yardımcı olurken diğer yandan da Unai Emery’nin kadrosunu başka bölgelerde güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli; çünkü bunun, kulübün zengin sahiplerinin Premier League’in finansal kuralları nedeniyle bir kez daha elinin kolunun bağlandığının kanıtı olduğunu düşünüyorlar. Not: B+

    Chelsea için: Tam anlamıyla büyük bir iş. Beklenti, Rogers’ın bu yaz batıya değil kuzey Londra’ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılamamanın yarattığı sözde bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League’in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal’i açık ara geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi de artık transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea’nin “bomba timi”nden bir oyuncunun fahiş derecede şişirilmiş bir bonservis bedeliyle Villa Park’a gideceğini düşünüyor. Yine de daha olası görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League’de sadece iki iyi sezon geçirmiş ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atmış 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea’nin çok ciddi şekilde fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro’dan oluşan bir hücum hattı gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers için: En azından dışarıdan bakıldığında şaşırtıcı bir gelişme. Rogers’ın aklının Emirates’e gitmekte olduğu ve burada Mikel Arteta’nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard’ın yerini almasının beklendiği düşünülüyordu. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen’de Florian Wirtz gibi isimlerle açıkça harika işler yapan Alonso’nun oyuncunun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de biz, para ile daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin Rogers’ın Stamford Bridge’e yaptığı şaşırtıcı geçişte daha da belirleyici rol oynadığından kuvvetle şüpheleniyoruz. Dürüst olmak gerekirse, Chelsea sürekli değişim halinde olan ve korkunç yönetilen bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve Manchester altyapısındaki eski takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League’de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla “cold” sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı kaynağı, ancak sağlıklı olduğunda müthiş bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planındaki önemini abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın ekibi, Tielemans bu yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle kenardayken çok zorlandı; Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandılar. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi'ni kazanarak sezonu harika bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinin bitmesine iki yıl daha varken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Hamlenin anlaşmaya yakın olduğu ortaya çıkana kadar United'ın Tielemans için bir girişim hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans bu yaz United'ın aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle epey kilometre yapmış durumda. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay milli takımında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta saha için öncelikli transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için mali açıdan devre dışı kalmasının ardından Old Trafford'daki paniği biraz olsun yatıştıracak. Tielemans, Dünya Kupası'nda klasını bir kez daha gösteren, kendini Premier League'de kanıtlamış bir oyuncu. Bu yüzden, geçen sezon sonunda Casemiro'nun ayrılığının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, deneyim, çok yönlülük ve kaliteyi katacak; bu bonservis bedeliyle sezonun transferlerinden biri olduğunu da kanıtlayabilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki de onun bile artık kaçırdığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayıs ayında 29 yaşına girdikten sonra, eski Leicester City orta sahası için kariyerinin bu aşamasında bunun gerçekleşeceği pek görünmüyordu ve bunda da sorun olmazdı. Villa kendi başına da dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız biçimde başka bir seviyede olması, oyunun en büyük sahnelerinden birinde olağanüstü pas yelpazesini ve müthiş tekniğini sergileme fırsatını kuşkusuz memnuniyetle karşılayacak olan Tielemans için bunu dev bir transfer hâline getiriyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, gelecek vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle sürüyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takıma dahil olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda onların yerine oynarken sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça dokunulmaz görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlin bonus içeren teklifi belli ki geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak transfer edilen Santos'tan önemli bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı ticari karar biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek para muhtemelen bu anlaşmayı reddedilemeyecek hale getirdi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse bu, dönüp de hoş hatırlanacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, ana orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi hazırlık dönemi başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın tek tanınmış kıdemli orta saha olarak kalacağı bir senaryodan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes takibinin sonuçsuz kalmasının ardından United karar vericilerinin "sakin" olduğu bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin açıkça yollarını ayırmaya istekli olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Manchester United'ın Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayısal takviyeye ihtiyacı var, ancak transfer dönemi kapandığında kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok daha fazla seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Bir Chelsea sezonunda bir oynayıp bir kenarda kaldıktan sonra Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket etmiş olabileceği düşünülen Santos'un, "düzenli A takım futbolu" arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise görülecek ve bunun büyük kısmı United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta sahadaki yeniden yapılanması sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim kademesindeki kaos ve kulübedeki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sunabileceğinin de garantisi yok. Yine de Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler; bu da doğal olarak daha fazla dakika anlamına gelecek, çünkü Santos'un yakında eski kulübü olacak takım Avrupa kupalarının hiçbirine katılmaya hak kazanamadı. Sonuç olarak, yeni ortamında kilit bir figür haline gelmesini sağlamak oyuncunun kendisine kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazandığında ve Carabao Cup finalinde Liverpool'u sürpriz bir şekilde yenerek kupa hasretine son verdiğinde, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin İngiltere'nin Katar destekli Paris Saint-Germain'e cevabı olacağını hayal ediyordu. Ancak Liverpool daha sonra, Alexander Isak'ı son derece acı verici koşullar altında ellerinden alarak Newcastle'a Premier League'deki hiyerarşideki yerini sert biçimde hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan o bonservis bedelini iyi harcasaydı, işler yine de yoluna girebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi ama asıl hayalin sonunu temsil eden şey, Tonali'nin her takım arasından Tottenham'a gitmesi oldu. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla acı yolda görünüyor. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı sonuçlandırdıktan sadece bir gün sonra Tottenham, Tonali için kulüp transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, çığırından çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bonservis bedeline ulaşmasın ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda tartışmasız biçimde Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir çıkış yapabilecek isim gibi görünüyor. Elbette, üst düzeyin en tepesinde hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Tottenham'ın bu kumarın karşılığını alması şart. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Varsayım şuydu: Tonali, yasa dışı bahis cezası sırasında arkasında duran kulüpten ayrılacaksa, bunu Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için yapacaktı. Bunun yerine, son iki sezondur Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki neden? Açıkçası, Tonali'nin eve dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak kadar paraya sahip bir Serie A kulübünün ortaya çıkma ihtimali hiç yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini Tottenham'da buldu ve artık en verimli yıllarını burada geçirmeye hazırlanıyor; bu da inkâr edilemez şekilde tuhaf. Yine de De Zerbi Tottenham'da iki sezondan fazla kalırsa, ki bu çok büyük bir "eğer", belki bu hamle uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Dumfries’in 2025-26 sezonu ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat nedeniyle sekteye uğramış olsa da, en önemli isimlerinden biri hâline gelen bir oyuncunun sözleşmesine Inter’in bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi koyma kararını sorgulamak gerekir. Buna rağmen, formunda olduğu günlerde hâlâ piyasadaki en iyi hücumcu beklerden biri, bu yüzden €20 milyon (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine hâlâ iki yıl olan bir oyuncu için Inter’in günümüz piyasasında çok daha fazlasını talep edebileceği düşünülürse, Nerrazurri adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in elleri bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde görünüşe göre bu maddeyi talep etti ve 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için €25 milyon olarak belirlenen bu rakam, bu yıl düştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları arasında yol alırken uygun fiyatlı fırsatların peşine düşen bir kulüp olarak ün kazanan Real için yine çok akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Los Blancos’un ödediği rakamın en az iki katı değerinde ve bu bonservis bedeli, kulüp efsanesi Dani Carvajal’in ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Los Blancos’un ayırdığı bildirilen €30 milyonun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi, Dumfries de savunmada olduğundan hücumda tartışmasız daha etkili olan bir başka sağ taraf savunmacısı; bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu uzun vadeli bir alternatif yapmıyor ama bu kadar düşük bir ücret karşılığında en azından birkaç sezon için iyi bir geçiş çözümü olamayacağını söylemek zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in neden sözleşmesine o serbest kalma maddesinin eklenmesini istediğini tam olarak açıklıyor. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat bek pozisyonunda 207 maçta 55 gole katkı sağladı, Nerazzurri’nin hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Oynayacağı rolle ilgili olarak Jose Mourinho ile görüşmeler yaptığı bildirilen Dumfries’in, Alexander-Arnold’u takım dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham için: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda çok önemli katkı sağlayacak dev bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesiyle birlikte bazı büyük satışların gerekeceği baştan belliydi ve Fernandes de onların en değerli varlıklarından biriydi; klas bir orta saha oyuncusu olarak, sezonun son gününde kaderleri kesinleşmeden önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çekiyordu. Bu yüzden ayrılığı hiç de sürpriz olmadı. Ancak asıl şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık gücünün epey zayıf olduğu bir durumda Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarması. Bunun için, haklı olarak çok eleştirilen kulüp yönetimi nadir görülen bir övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham için: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka kanıt. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, kendisini bir daha asla o durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için 52 milyon sterlin ödemek bir niyet beyanıysa, bu transfer onun da ötesinde. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında oyuncu. Birden fazla rolde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayabilecek bir futbolcu görüntüsü veriyor. Ayrıca Roberto De Zerbi'nin onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü de açık. Ancak bu anlaşmanın etrafında inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme isteğinde gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini savuşturmak adına Fernandes için ederinin üstünde ödeme yapmaya razı oldu. Dolayısıyla bu transferin Spurs için işlemesi şart, hem de hemen, yoksa çok geçmeden kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılan bir başka araca dönüşecek. Nitekim rakamları bağlama oturtmak gerekirse, PSG Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil, bu yüzden gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes için: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, United, Liverpool ve PSG gibi oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu. Ancak sonunda geçen sezon West Ham'in bir sıra ve iki puan üzerinde bitiren Spurs'e gitti; bu da hamleyi bir bakıma yatay bir geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olabilir ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türden bir orta saha oyuncusu. Elbette, ne De Zerbi ne de kulüp istikrarlarıyla tanınmadığı için İtalyan teknik adamın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte takım üzerindeki etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Saibari'nin Kuzey Amerika'da parlaması ihtimali her zaman bulunduğu için PSV'nin Saibari için bonservis belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşkın bir bedelle alınan bir oyuncu için bu yine de gayet iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Mükemmel bir transfer hamlesi. Saibari'nin piyasa değeri, 25 yaşındaki oyuncunun Fas adına sergilediği olağanüstü performanslar nedeniyle son birkaç haftada daha da arttı; oyuncu ülkesinin Dünya Kupası'ndaki üç grup maçının tamamında gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, bu Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı. Bu, Dünya Kupası'nda kendini gösteren rastgele bir oyuncuya verilmiş fevri bir tepki değildi; Bayern uzun süredir Saibari'nin, zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışkanlık ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi; çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin de dikkatini çekti. Şimdi de, ilk 11'de Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala gibi isimlerin yer aldığı bir kadroya girmeye çalışmak bir nebze kâbusa dönüşebilecek olsa da, klasik "rüya" transferini yaparak "dünyanın en büyük kulüplerinden biri"ne gitti! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalarda ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ekleme olabileceğini düşünüyor, ki bu da gayet anlaşılır. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari kuşkusuz onun takımının oyun tarzına Nicolas Jackson'dan daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson’ı Manchester United’a satma anlaşmasının ardından bu da Atalanta için bir başka akıllıca hamlenin tüm işaretlerini taşıyor. Palestra için alınacak 55 milyon euro’luk (£47m/$62m) yüksek paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç kez forma giyen bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün de görünüşe göre bir süre önce, Cagliari’deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra’yı yeniden kadroya entegre etmek yerine onu satarak gelir elde etmeye karar verdiği belirtiliyor. 21 yaşındaki oyuncu, kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra’nın 10 yaşında katıldığı kulüpte Bergamo’da kalıp iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduktan sonra aklının çelindiği ve onu takımda tutmanın her zaman zorlu bir mücadele olacağı açıktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso’nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge, teknik direktör olarak değil. İspanyol çalıştırıcının bu anlaşmaya onay verdiği bildirildi ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde öne geçerek Inter’in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun geniş ölçüde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir transfer çalımı. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra’nın, 2025-26 sezonunda Serie A’da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından Alonso’nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League’in zorluklarına da uygun görünmeli. Ancak 55 milyon euro’ya kadar çıkan bir harcamanın ardından Chelsea’nin fazla ödeme yaptığı hissi var; Serie A standartlarında bu çok büyük bir rakam ve görünüşe göre Inter’in teklifini açık ara geride bıraktı, ayrıca oyuncu hâlâ 21 yaşında ve en üst seviyede yalnızca bir iyi sezon geçirmiş durumda. Bu nedenle bu transfer bir miktar risk de barındırıyor. Not: B

    Palestra için: Inter’in altyapısında çocukken forma giymiş ve tuttuğuna inanılan kulübe transfer olmak yerine neden Chelsea’yi seçtiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra’nın kendisi verebilir, ancak Maviler’in teklif ettiği bildirilen sözleşmenin (haftalık 100.000 pounda yakın) Nerazzurri’nin sunduğunun iki katından fazla olması, bunu bir ölçüde açıklayabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League’de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere’nin en üst liginde kendisini test etme fırsatını hemen değerlendirdi. Arsenal’de Riccardo Calafiori’nin başarısı onu cesaretlendirecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni’nin geçen yaz Liverpool’a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A’dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso’nun onu Stamford Bridge’e getirme konusundaki kararlılığından da etkilenmiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür olmaya aday olduğuna işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Piyango! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için bu kadar saçma bir meblağ ödemeye hazır birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olmalı. Unutmayın, Ramos PSG’nin forvet sorununa çözüm olması için alınmıştı ancak Luis Enrique, Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Ramos zamanının çok büyük bölümünü Parc des Prince’te yedek kulübesinde geçirdi; bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası düzeyde hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalıyor olması da öyle. Dolayısıyla bu yaz oyunun en büyük takımları Ramos’u transfer etmek için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma €75m karşılığında hiç değildi. Ancak PSG, sansasyonel bir anlaşmayla hücumlarını gerçekten geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi kadrosuna katmak için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını kasasına koydu. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel ortaya koydu ve PSG’de üç sezonda 45 gol atarak kulübeden gelince etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedelinin hiçbir mantığı yok, özellikle de paraya boğulmuş olmaktan çok uzak bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak pek çok komplo teorisini tetikledi; ayrıca Milan’ın sahibi Gerry Cardinale’ın, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkisi olduğu da hatırlatıldı. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir bedel ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Tekrar açık olmak gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in istediği her şeyi verebilecek olması nedeniyle. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu transfer etmesinden bu yana İtalya’daki en pahalı imza ve Ramos, gol garantisi açısından aslında aynı ölçüde bir güvence sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli ikinci planda kalan bir oyuncu için, başrole çıkmak adına uzun süredir beklenen bir fırsat. Ramos, Fernando Santos’un Portekiz’inde 2022 Dünya Kupası’nda hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçekten umut vadeden bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’ya bağlı kalmayı seçti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ve Martinez üzerinde gerçek bir baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekir. Paris’te de benzer bir hikâye yaşandı; genel kanı, PSG’nin imrenilecek ölçüde olağanüstü hücumculara sahip olduğu ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, makul bir hamle oyuncusuydu. Kritik olan şu ki artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun en büyük kulüplerinden biri olmaya devam eden yeni Milan’ın hücum hattındaki ana isim olacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak çünkü bu zaten büyük bir ücretken, Serie A kulübü için kesinlikle devasa boyutta. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Sadece altı yıl önce 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin ($70m) kazanacak olan Brighton, yine son derece akıllıca bir işe imza atarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olarak itibarını daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde ettiği için memnun olacaktır, ancak daha önce oyuncunun değerinin 70 milyon sterlin ($94m) olarak görüldüğü bildirilmişti. Brighton, bu geliri kaçınılmaz olarak yüksek potansiyelli bir alternatif için yeniden yatırıma dönüştürecek. Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç oyuncusu Luka Vuskovic’in de radarlarında olduğu ve bunun ayrı bir transfer olacağı özellikle belirtiliyor. Zaten stoper seçenekleri konusunda da çok eksikleri yok; Lewis Dunk ile Olivier Boscagli kadrolarında yer alırken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Bu transferin, Brighton’daki döneminde Van Hecke ile çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirmesiyle gerçekleştiği açık. Ancak Brighton’ın, oyuncunun güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzere olmasına rağmen ona 70 milyon sterlin değer biçtiğine dair haberler çıktıktan sonra, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya ikna edildiği hissine kapılmamak zor. Onun kalibresinde bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi olarak 40 milyon sterlin ($54m) civarında olması gerektiği düşünülebilir, fakat Brighton zorlu pazarlıkçı kimliğiyle biliniyor ve Tottenham da harekete geçmek zorunda olduğunu düşünmüş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero’nun çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor ve diğer stoper Micky van de Ven de onu takip edebilir. Tottenham en azından Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında henüz zirvesine ulaşmamış, topu iyi kullanan ve uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettikleri mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bedelsiz transferle gelen Marcos Senesi ile yepyeni bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu transfer oldukça mantıklı görünüyor. Amex’te kalış süresini uzatmayacağını açıkça belli ettiği anlaşılan Van Hecke, kariyerinin orta noktasında Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kabul ettirdikten sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir sıçrama tahtası olarak görebilir. Görünüşe göre ne Chelsea ne de Liverpool, bildirilen ilgisini somut bir adıma dönüştürdü; bu yüzden eğer sözde “Big Six” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa, Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, ancak herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyorlar. Daha önce ateşli İtalyan teknik adamla çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini çok iyi biliyor olacak ve bu da onun çabuk uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehdidini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından gerçekten tek yol yukarı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kuracağı ortaklık oldukça güçlü duruyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta Osasuna, geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça iyi bir kâr elde etmiş gibi görünebilir, ancak Pamplona temsilcisinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmada yer alan yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu baştan beri bağlıydı. Bu da 40 milyon euroluk (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor. Yine de 15 milyon euroluk (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kazanç, Osasuna büyüklüğündeki bir kulüp için hâlâ önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gole katkı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten bekleniyordu. Serbest kalma maddesi de bonservis bedeli konusunda Osasuna’nın elini kolunu bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool’un Newcastle ile transfer piyasasındaki rekabetine eklenen yeni bir halka! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tynesiders’ın teklifinin kabul edildiği bildirildiği hâlde devreye girip bu hamleyi çaldı. Bu nedenle Liverpool, bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine çok beğenilen genç bir kanat oyuncusunu ileride kelepir sayılabilecek bir bedelle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezde de oynayabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk yaratmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hücumda direkt oynayan, süratli ve savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Nitekim yeni başantrenörün bu transferin gerçekleşmesi için bastırdığı da belirtiliyor. Ancak yine de genç İspanyol’un, Rio Ngumoha’nın gerçek bir süperstara dönüşme yolunu tıkamamasını sağlaması gerekecek. Kulübün ise bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A 

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Henüz sadece 22 yaşında olmasına rağmen kariyerinin ilk döneminde bir hayli gezgin bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra yolu daha sonra Real Madrid’e düştü, ardından da sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamında yerleşip uzun vadeli bir yıldız olmayı umacak ve vatandaşı Iraola da onun uyum sağlamasına yardımcı olacak mükemmel teknik adam olabilir. İlk 11’de yer kapmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesinin hâlâ beklendiği düşünüldüğünde bunun için genel üretkenliğini artırması gerekebilir. Ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalıdır. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate'nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu noktaya kadar düşmesine izin verilmeseydi bu durum önlenebilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25'te şampiyonlukla sonuçlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolları ayırma zamanı geldiğinde hatırı sayılır bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda son derece kötü bir sezonun ardından nihayetinde bedelsiz olarak ayrıldı. Mevcut durumda ise aylarca uzayan ve oyuncunun nisanda anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalan zorlu görüşmelerin ardından, yüksek profilli bir dizi hatayla gölgelenen dağınık bir sezonun ortasında Liverpool'un Konate'nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet'i potansiyel alternatifler olarak şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkesin zamanı açısından devasa bir israftı. Not: D

    Real Madrid için: Öyleyse muhtemelen Real Madrid, uzun süredir hedefinde olan Konate'ye aradığı türden astronomik maaşı verecek. Kulüp bonservis ödemeyecek olsa da, Liverpool'un zayıf şampiyonluk savunması boyunca stoperin ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu bir risk anlamına geliyor. Los Blancos'un geçen yılın kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirme kararı aldığına dair haberler çıktığını hatırlamakta fayda var ki bu da çok şey anlatıyor. Fransız oyuncu gününde olduğunda iyi bir savunmacı ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen mevkisindeki oyuncular için zirve yıllarına henüz ulaşmış değil. Real, onun İspanya'da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve kulübün sorunlu bir bölgesi için nispeten düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu'dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi döneminin ötesinde, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan uzak ve bu transfer, taraftarlar ile medyanın Los Blancos üzerindeki yoğun baskısı göz önüne alındığında çok kısa sürede ters gidebilecek bir hamle izlenimi veriyor. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferine hem de arzuladığı dev maaşa kavuşacak olan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen'in yanında muhtemel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı uyum sağlamak zorunda kalacak; Bernabeu'nun kaynayan kazanında, Anfield'daki son sezonunu olumsuz etkileyen hata türlerine çok daha az sabır gösterilecektir. Konate, Madrid'e bedelsiz transferini tamamlayarak Trent Alexander-Arnold'un izinden gitti ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Yine de özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden bulabilirse, Jose Mourinho'nun yeni görünümlü Real takımında dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça hâline gelme fırsatına sahip. Ancak bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı kesin olmaktan çok uzak. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'a, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giyen en iyi futbolculardan biri; son derece çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminin kesinlikle ayrılmaz bir parçasıydı. Nitekim Portekizli oyuncu, adeta Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusuydu; bu yüzden Katalan teknik adam onu çok seviyordu ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bedelsiz ayrıldığını görmek elbette mali açıdan harika değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden önemlisi kişiliği, City'de büyük eksiklik yaratacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlamak için iki neden. Real Madrid, sadece olağanüstü kalitede bir oyuncuyu bedelsiz kadrosuna katmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın elinden de imzasını aldı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bazıları hakkında Bernardo da bizzat yorum yapmıştı, Camp Nou'ya transfer adeta kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşı olan oyuncunun transferini öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ama geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında, en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi. Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Ancak belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hâli, yetenek ve direncin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real Madrid'in Portekiz milli oyuncusu için Barcelona'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun zamandır istediği İspanya transferi. En azından son üç yazdır, hatta belki daha da uzun süredir, Silva La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını nihayet yakalayacak. Elbette Madrid, İspanya futbolunun zirvesinde yerini Barcelona'ya kaptırmış durumda ve zor bir dönemden geçiyor ancak Mourinho'nun onları yeniden eski konumlarına taşımasına yardım etmek, onun hiç şüphesiz benimsediği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real Madrid'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi, ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Dolayısıyla, belki Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması bir nebze üzücü ama Bernardo, Mourinho'nun Bernabeu'ya getirdiği Luka Modric'i örnek alıp 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlayabilecek deneyime ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'a, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea adına biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’deki transferinin ardından iyi başlamasa da sonrasında Chelsea’nin savunmasında kilit bir figüre dönüştü, bu yüzden zarar edilerek gönderildiğini görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, tartışmasız şekilde dünyadaki en iyi mevkidaşları arasında yer alıyor. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan £60 milyon ($80m) karşılığında transfer ederken en başta zaten fazla ödeme yapmıştı ve oyuncunun perde arkasında ayrılma niyetini belli ettiği, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirildiği için, dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra £52 milyon ($69m) gibi bir bedeli geri kazanmakla muhtemelen yetineceklerdir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için gelecek transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı ayrıca ciddi şekilde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun ve gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine kesinlikle inanıyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne derse o oluyor; Real Madrid, erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için daha geçen yaz bir sol beke büyük yatırım yapmıştı, ancak bu durum, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için yüklü bir harcama yapmalarını engellemedi. €60 milyonluk bonservis, son yıllarda transfer dönemlerinde oldukça tutumlu bir yaklaşım benimseyen bir takım için çok yüksek ve bu da son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yapılan yatırımın anında karşılık vermesini gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun performansından gerçekçi olarak daha kaç yıl üst düzey verim alabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real, yeni transferin yanı sıra Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda, bu nedenle ayrılıklar konusunda mutlaka bir şeylerin değişmesi gerekecek. Not: C

    Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefini gerçekleştirdi ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği yaygın şekilde bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisine rağmen Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu nedenle anlaşmanın bu kadar hızlı tamamlanması şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid kapısını çaldığı anda Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle düşünüldüğü anlaşıldığı için, Carreras’ın Portekizli teknik adamın ilk 11’inde dönüşümlü olarak kullanılması muhtemelken onun da kilit bir oyuncu olarak kendini kabul ettirme şansı oldukça yüksek. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, kötü şöhretli şekilde sabırsız Bernabeu taraftarını karşısına alma riskiyle hemen katkı vermek zorunda. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla üst sıralarda yer alır; 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon sterline alınan oyuncu, Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuda yaşın etkilerinin görülmeye başladığı da inkâr edilemez. Liverpool'un geçen yaz Milos Kerkez'i kadroya katarak onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçmesinin nedeni de buydu ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi Robertson'ı kış transfer döneminde satacaktı. Ancak şu anki sorun, Kerkez'in hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamamış olması. Ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadele gücünün ve karakterinin Merseyside'da ne kadar çok aranacağı acı biçimde ortaya çıktı. Hatta taraftarlar arasındaki endişe, Robertson'ın ayrılığına Mohamed Salah'ın vedasının da eklenmesiyle standartların gelecek sezon daha da düşeceği yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosunda sahanın çeşitli bölgelerinde kalite ve derinlik eksikliği olabilir, ancak sol bek gerçekten bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies kısa süre önce ayak bileğini kırmıştı ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı; ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Oyuncunun gecikmeli de olsa bonservissiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın aslında Robertson'a mutlaka ihtiyacı olmadığı hissi sürüyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesini anlamak mümkün. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercih konumuna düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu. Görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson sonuç olarak sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı; bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor. Ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu, çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte, Spurs dışında da seçenekleri vardı; Scotland kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten ancak kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeyi seçmesi biraz garip. Yine de De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü ciddi şekilde geliştirebilecek kapasitede olduğu tartışmasız olduğundan, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayındakinden daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten düşünebilir. Ancak biz yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle açısından: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişiklik. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı takımda tutmak için var gücüyle direndi, ardından onu gecikmeli de olsa Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda hemen pes edip ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü golcü İsveçlinin yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç yardımcı olmadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz bir başka hücum oyuncusunu elden çıkarmakta hızlı davrandı ve bunu harika bir bedelle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak ne kulüp ne de milli takım düzeyinde £69 milyon değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yaptı. Elbette şimdi Newcastle için asıl mesele bu parayı akıllıca değerlendirmek; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri çekmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'de aldığı acınası 12.'lik, buna ek olarak Gordon'ın St. James' Park'tan Isak'ın ardından çıkış kapısına yönelme isteği, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını kanıtlıyor. Not: B-

    Barcelona açısından: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve çok iyi bilinen sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden nihayet işlerini yoluna koyduktan sonraki ilk hamlesinin Gordon için 80 milyon euro saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusunun kesinlikle faydalı bir ekleme olması gerekir. Ön üçlünün neredeyse her yerinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine bir pres makinesi, bu yüzden Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak kolay. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçış yok. Kabul etmek gerekir ki Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bonservis bedelini daha olumlu gösterebilir; ayrıca Liverpoollu oyuncunun bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığına da dikkat çekildi, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan atıldı. Son 60 Premier League maçında 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Dolayısıyla Gordon'ın Flick'e bir kanattan istediğini verme ihtimali daha yüksek olsa ve Rashford'dan daha düşük maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi bir fiyat-performans bulunabilirdi; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon açısından: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir durum. Özellikle son iki yılda Premier League'de ciddi anlamda istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça peşinde olduğu büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce doğduğu şehrin kulübü Liverpool'la anılması nedeniyle aklının çelindiğini kabul etmişti; üstelik çocukken de bu takımı destekliyordu. İlk başta bu yaz Bayern Münih'e gidecek gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih istenen bonservis bedeli karşısında anlaşılır şekilde geri adım attı ve şimdi Gordon'ın önündeki büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını azaltacaktır, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için muazzam bir baskı altında olacak; çünkü Barca 80 milyon euroyu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de oynamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk sezonunda Barca'da toplam 28 gol katkısı üretmesine rağmen Camp Nou'da artık gözden çıkarılabilir görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal'la aynı ilk 11'de sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle