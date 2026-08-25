Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou’daki dört yılında saygın bir rakam olan 65 gol attı. Buna, Hansi Flick’in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kaydettiği kariyer rekoru 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski’nin ayrılığı sonrası Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat hiç olmayacaktı. Torres’in değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalinde attığı galibiyet golünün ardından kariyerinin en yüksek seviyesine çıktı ve PSG’nin sonrasında yaptığı 50 milyon euroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam City’den transfer edildiğinde Torres için ödedikleri 55 milyon euronun biraz altındaydı, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle sözleşmesini uzatsalardı Premier League kulübüne fazladan 8 milyon euro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşını da maaş bütçesinden çıkarmak, Barcelona’nın Rodri için anlaşma sağlamasına yardımcı oldu; Rodri, kadroya Torres’in olduğu kadar değil, ondan çok daha fazla etki edecek bir takviye olacak. Not: B+
PSG için: Torres hiçbir zaman elit bireysel futbolcular kategorisine giremeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bonservis bedeliyle kadroya katmak yine de PSG için önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020’de İspanya A Milli Takımı’ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için taktik açıdan da çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG’nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem santrfor olarak hem de iki kanatta oynayabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir ilişkiye sahip; bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres’in, daha rekabetçi La Liga ortamına kıyasla Ligue 1’de çok daha skorer olma ihtimali yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi’nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos’un bire bir aynı özelliklerde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçte birlik bölümdeki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG’ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını sunma potansiyeline sahip. Not: A-
Torres için: İspanya’nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu da Barcelona ile sözleşme görüşmelerinde ilerleme kaydedilememesini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunu teyit edecek, ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi’ni art arda üç kez kazanan sadece ikinci kulüp olmayı hedefliyor, oysa Barcelona bu turnuvayı en son 2015’te kazanmıştı; o dönem Luis Enrique onların başındaydı. Ancak gerçek şu ki, Torres’in Paris’teki durumu Katalonya’dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique’nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG’nin en güçlü hücum üçlüsü, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue, merkezde ise Ousmane Dembele’den oluşuyor. Torres, Barcelona’da uzun süre Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes’te sonunda başrol oyuncusu olacağını düşünüyorsa, büyük bir yanılgı içinde. Luis Enrique ona ligde daha fazla süre verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi’nde vazgeçilmez olmayacak. PSG’ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, yalnızca rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres kısa sürede çimenin diğer tarafta daha yeşil olmadığını fark edebilir, hatta onsuz artık Avrupa zaferi için PSG ile yarışma konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona’daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-
James Westwood