Manchester City açısından: Oyunun tüm tarihinde ödenen en saçma bonservis bedellerinden biri olmaya gerçekten çok güçlü bir aday! Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca, büyük beklentilerle gelmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen ve bu süreçte Premier League’de toplam sadece iki gol atan bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başaran City, adeta ağzı kulaklarında bankanın yolunu tutacaktır. Manchester City, Savinho’yu yaklaşık bunun yarısına, yani ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yarısı civarına kadrosuna katmaya çalıştıktan sadece bir yıl sonra, Tottenham’ın kendi istediği oyuncu için bir kez daha bu kadar akıl almaz seviyeye çıkmaya istekli olmasından büyük memnuniyet duyacaktır. Elbette Savinho, 22 yaşında ve Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yıldıza dönüşme potansiyeline hâlâ sahip; ayrıca Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir. Ancak transfer döneminin kapanmasına daha çok zaman var ve ellerindeki devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmeleri mümkün. Üstelik kadrolarında çok beğenilen Jeremy Monga ve yeniden sağlığına kavuşan Jack Grealish gibi isimler de var. Brezilyalının mevcut vasat seviyesindeki bir oyuncu için bu, gelecekte ne olursa olsun reddedilemeyecek kadar ama gerçekten fazlasıyla iyi bir teklifti. Not: A+

Tottenham açısından: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham, tüm yaz boyunca büyük harcamalar yapmaya istekli olduğunu gösterdi ve kulübün üst üste küme düşme hattına yaklaşan iki sezonunun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yapılanmasının gerekli bir parçası olarak bu iki yeni orta saha oyuncusuna yaptığı harcamayı bir ölçüde savunabilirdi. Ancak her şeyden önce Savinho’ya £85 milyon vermek, kulübün perde arkasında rotayı kaybetmiş olabileceğini düşündürüyor. Bu büyüklükte bir para, istikrarlı ve üst düzey bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’de geçirdiği sürenin hiçbir noktasında bunu verebileceğini göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve silik geçen bir sezonun ardından (dört gol, üç asist ve Premier League’de sadece yedi ilk 11 başlangıcı) bu rakamı kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamış olması ciddi şekilde sorgulanmalı. Savinho’nun çıkış yapıp kuzey Londra’da büyük bir başarıya dönüşmesi gayet mümkün, ancak bu durum ilk etapta bunun fahiş bir fazla ödeme olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

Savinho açısından: Savinho için bir miktar üzülmek gerekiyor, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu devasa bonservis bedelinin hakkını vermek zorunda kalacak; aksi halde başarısız transfer etiketiyle karşı karşıya kalacak. Bazıları bunun zaten kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Eğer Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m) ödemiş olsaydı baskı bu kadar büyük olmayacaktı, ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hızlı bir başlangıç yapması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri haline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi Savinho, kilit oyuncu haline getirilir ve her hafta düzenli oynarsa kesinlikle çıkış yapabilecek yeteneğe sahip; Manchester’da, sürekli değişiklikleriyle bilinen Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde ‘Big Six’ kulüplerinden birinde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, çok iyi bir itibara sahip başka bir teknik direktörle çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak sarsılmaz his şu ki, astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacak. Bu transfer, onun kariyerini en üst seviyede daha şimdiden ya inşa edecek ya da bitirecek türden olabilir. Not: B-

Krishan Davis