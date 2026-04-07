Tottenham, Inter'in yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanırken, Guglielmo Vicario'nun yerine Man City kalecisi James Trafford'u hedefliyor
Inter, Vicario'nun peşinde
Vicario'nun kuzey Londra'daki serüveni, sadece iki sezonun ardından sona eriyor gibi görünüyor. Haberlere göre 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki transfer döneminde ayrılmasını kolaylaştırmak üzere kulüple şimdiden bir anlaşmaya vardı. Tottenham'ın kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanırken, İtalyan devi Inter, bu İtalyan milli takım yıldızını Serie A'ya geri getirmek için yarışta başı çekiyor.
Kaleci, fıtık ameliyatı geçirdiği için şu anda sahalardan uzak ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin bu hafta sonu Sunderland'a karşı oynayacağı ilk maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.
Tottenham'ın şok edici bir küme düşme mücadelesine saplanıp kalmasıyla birlikte, Vicario'nun istikrar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama garantisi sunan bir proje aradığı düşünülüyor; bu ise Spurs'un yakın gelecekte sunması pek olası görünmeyen bir şey.
James Trafford en önemli hedef olarak öne çıkıyor
The Sun gazetesine göre, Tottenham, kaleci pozisyonunda oluşacak boşluğu doldurmak için Manchester City'den Trafford'u takip ediyor.
22 yaşındaki İngiltere milli takım oyuncusu, geçen yaz Burnley'nin küme düşmesinin ardından 27 milyon sterlinlik bir transferle Etihad Stadyumu'na geri döndü, ancak yaz transfer döneminde takıma katılan Gianluigi Donnarumma'nın arkasında düzenli olarak forma giyme şansı bulamadı.
City'nin Liverpool'u 4-0 yendiği son FA Cup maçında ilk 11'de yer alan Trafford, İtalyan kalecinin gelmesinden bu yana Premier League'de forma giymedi.
Spurs, Trafford yarışında önde
Spurs, bu genç oyuncuyu kadrosuna katmak için zorlu bir rekabetle karşı karşıya; Newcastle United ve Aston Villa da durumunu yakından takip ediyor. Newcastle, geçen yıl Trafford'u transfer etmek üzereydi ve City bu oyuncuyu satmaya karar verirse, hâlâ güçlü bir konumda olduğu düşünülüyor.
Ancak, İngiliz başkentinde tartışmasız 1 numara olma cazibesi, Trafford'u De Zerbi'nin devrimine katılmaya ikna edebilir.
De Zerbi'nin kaleci sorunu
De Zerbi'nin göreve getirilmesi, kulübün uzun vadeli taktiksel yönelimi, özellikle de kaleci konusunda hemen bazı soruları gündeme getirdi. İtalyan teknik direktör, Brighton'da Bart Verbruggen ile birlikte çalışmıştı ve Hollandalı teknik adamın da kulübün aday listesinde üst sıralarda yer aldığı bildiriliyor. Vicario, Sunderland maçında forma giyemezse, De Zerbi, son Şampiyonlar Ligi maçında Atletico Madrid karşısında sadece 17 dakika oynadıktan sonra oyundan alınan ve kendini kanıtlamak için can atan Antonin Kinsky'ye yönelmek zorunda kalabilir.