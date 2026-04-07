Tottenham, Inter'in yaz transfer döneminde harekete geçmeye hazırlanırken, Guglielmo Vicario'nun yerine Man City kalecisi James Trafford'u hedefliyor

Vicario'nun kuzey Londra'daki serüveni, sadece iki sezonun ardından sona eriyor gibi görünüyor. Haberlere göre 27 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki transfer döneminde ayrılmasını kolaylaştırmak üzere kulüple şimdiden bir anlaşmaya vardı. Tottenham'ın kadrosunda büyük bir revizyona hazırlanırken, İtalyan devi Inter, bu İtalyan milli takım yıldızını Serie A'ya geri getirmek için yarışta başı çekiyor.

Kaleci, fıtık ameliyatı geçirdiği için şu anda sahalardan uzak ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin bu hafta sonu Sunderland'a karşı oynayacağı ilk maçta forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti.

Tottenham'ın şok edici bir küme düşme mücadelesine saplanıp kalmasıyla birlikte, Vicario'nun istikrar ve Şampiyonlar Ligi'nde oynama garantisi sunan bir proje aradığı düşünülüyor; bu ise Spurs'un yakın gelecekte sunması pek olası görünmeyen bir şey.



