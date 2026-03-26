Tottenham'ın yıldızı Dejan Kulusevski, 10 aylık sakatlık döneminin ortasında nadir bir güncelleme paylaşırken ikinci kez diz ameliyatı oldu
Kulusevski yeniden ameliyat masasına yatıyor
Bu haber, Premier League sahalarına kısa süre içinde geri döneceğini umut edenler için bir darbe niteliğinde olsa da, eski Juventus oyuncusunun gelecekte bir nüksetme riski olmadan tam olarak forma girmesini sağlamak açısından gerekli bir adımdır. Kulusevski, iyileşme süreci boyunca kamuoyunun gözünden büyük ölçüde uzak kaldı, ancak tam iyileşme yolunda ilerlerken sosyal medyaya başvurarak ameliyatın gerçekleştiğini doğruladı.
Kenarda geçirilen sinir bozucu on ay
10 aydan fazla bir süredir sahalardan uzak kalan İsveçli oyuncu için zorlu bir dönem oldu. Başlangıçta kısa süreli bir iyileşme süreci olması beklenen durum, hem oyuncudan hem de kulüpten büyük sabır gerektiren karmaşık bir tıbbi süreçe dönüştü.
Sakatlığın fiziksel yüküne, takım arkadaşları kabus gibi bir sezon geçirirken tribünden izlemenin getirdiği zihinsel zorluk da eklenmiştir. Spurs şu anda Premier Lig'de kalma mücadelesi vermektedir. The Athletic'in haberine göre, bu ikinci ameliyat, oyuncunun kondisyon antrenmanlarının son aşamalarına ulaşmasını engelleyen kalıcı sorunları gidermeyi amaçlamaktadır.
Ameliyat sonrası durum güncellemesi
"Bir adım daha. Ameliyat oldum ve orada olmaması gereken şeyi aldırdım. Dizim şu anda harika durumda," diyen Kulusevski, Instagram paylaşımında iyileşme yolunun uzun olmasına rağmen doğru yönde ilerlediğini belirtti. Bu güncelleme, yaratıcı ustanın kulübün Enfield antrenman tesislerinde sahalara dönmesini sabırsızlıkla bekleyen Spurs taraftarları ve takım arkadaşları tarafından büyük bir destekle karşılandı.
Kulübün sağlık ekibinin önümüzdeki haftalarda Kulusevski'nin iyileşme sürecini yakından takip etmesi bekleniyor. Tam temaslı antrenmanlara dönüşü için resmi bir takvim belirlenmemiş olsa da, Kulusevski her günü tek tek ele almaya kararlı ve bu ikinci ameliyatın başarılı geçmesi, ileriye dönük yolu daha net hale getiriyor. Odak noktası artık, rekabetçi futbola dönüşü düşünülmeden önce bacağındaki gücü yeniden kazanmak için tasarlanmış özel bir fizyoterapi programına kayacak.
Tottenham için bundan sonra ne olacak?
Kulusevski'nin nihayet sahalara dönmesi, son üçte bir sahada zaman zaman fikir sıkıntısı çektiği görülen Tottenham takımına önemli bir ivme kazandıracak, ancak bu dönüş bu sezonun sonuna kadar gerçekleşmeyebilir. Spurs'un İsveçli oyuncudan yoksun bir şekilde küme düşme tehlikesini atlatması gerekecek gibi görünüyor; ancak 22 Mart'ta oynanacak bir sonraki Premier Lig maçında Sunderland deplasmanından galibiyetle dönmeleri halinde bu hedefe doğru büyük bir adım atabilirler.