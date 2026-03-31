AFP
Çeviri:
Tottenham'ın yıldız oyuncusu, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Spurs'tan yaz transfer döneminde ayrılmak üzere anlaşma sağladı
Vicario, Kuzey Londra'dan ayrılması konusunda anlaşmaya vardı
Sport Witness’in haberine göre Vicario, önümüzdeki yaz transfer döneminde Tottenham’dan ayrılmasını kolaylaştıracak bir anlaşmaya vardı.
2023 yılında Empoli'den Spurs'a katılan kaleci, kısa sürede Premier League'in en iyi kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak kulübün son dönemdeki zorlukları, yeni bir başlangıç yapma isteğini hızlandırmış görünüyor.
Anlaşmanın detayları, 27 yaşındaki oyuncunun daha fazla istikrar ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynama imkanı sunan bir proje aradığını gösteriyor. Tottenham yönetimi ideal olarak bir numaralı kalecisini elinde tutmak istese de, ligdeki mevcut konumları ve kulüp içi sorunlar, oyuncunun başka seçenekleri değerlendirmesine izin vermek zorunda kalmalarına neden oldu.
- Getty Images Sport
Saha içindeki zorluklar, ayrılık söylentilerini körüklüyor
Bu haberlerin ortaya çıkma zamanı, Premier Lig tablosunda beklenmedik bir şekilde alt sıralarda sıkışıp kalan Spurs’un zorlu bir dönemden geçmesiyle çakışıyor. Gerçek bir küme düşme mücadelesi ya da en azından ligi alt sıralarda bitirme tehlikesi baş gösterirken, soyunma odasındaki kilit isimler Tottenham Hotspur Stadyumu’ndan uzaklaşarak uzun vadeli geleceklerini düşünmeye başladı.
Vicario, bu sezon sık sık skoru makul seviyede tutan isim oldu ve önündeki savunma çökse bile bir dizi muhteşem kurtarışa imza attı. Bireysel performansları Avrupa'nın elit kulüplerinin dikkatinden kaçmadı ve kulüp, kupa ve Avrupa kupaları konusunda onun beklentilerini karşılayamazsa yaz transferi neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.
Serie A kulüpleri Vicario'nun geri dönüşünü bekliyor
Yaz transfer dönemi yaklaşırken, Serie A’daki ve muhtemelen Bundesliga’daki birçok önde gelen kulübün Vicario’nun durumunu yakından takip ettiği düşünülüyor.
İtalya'ya dönüşü sık sık gündeme geliyor, çünkü üst düzey kulüpler gelecek yıl hem ulusal hem de Avrupa kupalarında takımlarını yönetecek güvenilir ve modern bir kaleci arıyor. Azzurri'nin yükselen yıldızı olması, piyasa değerini ve cazibesini daha da artırıyor.
- Getty Images Sport
Tottenham, transfer ücretini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor
Tottenham için artık odak noktası, kadroya yeniden yatırım yapmak üzere mümkün olan en yüksek transfer ücretini elde etmeye kaymalıdır. Böylesine yetenekli bir oyuncuyu kaybetmenin hayal kırıklığına rağmen, varılan anlaşma, bu sürüncemeli sürecin hazırlık dönemine sarkmadan her iki tarafın da yoluna devam etmesini sağlıyor. Taraftarlar, unutulması gereken bir sezonun ardından yeniden yapılanma için bir planın hazır olduğuna dair güvence almak üzere yönetim kuruluna yöneleceklerdir.