Tottenham'ın yıldız oyuncusu, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Spurs'tan yaz transfer döneminde ayrılmak üzere anlaşma sağladı

Sport Witness’in haberine göre Vicario, önümüzdeki yaz transfer döneminde Tottenham’dan ayrılmasını kolaylaştıracak bir anlaşmaya vardı.

2023 yılında Empoli'den Spurs'a katılan kaleci, kısa sürede Premier League'in en iyi kalecilerinden biri olarak kendini kanıtladı, ancak kulübün son dönemdeki zorlukları, yeni bir başlangıç yapma isteğini hızlandırmış görünüyor.

Anlaşmanın detayları, 27 yaşındaki oyuncunun daha fazla istikrar ve Şampiyonlar Ligi'nde düzenli olarak oynama imkanı sunan bir proje aradığını gösteriyor. Tottenham yönetimi ideal olarak bir numaralı kalecisini elinde tutmak istese de, ligdeki mevcut konumları ve kulüp içi sorunlar, oyuncunun başka seçenekleri değerlendirmesine izin vermek zorunda kalmalarına neden oldu.



