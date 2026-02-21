Getty Images Sport
Tottenham'ın yeni geçici teknik direktörü Igor Tudor, Spurs'un 'acil durum'la karşı karşıya olduğu bir dönemde büyük bir küme düşme iddiasında bulundu
Spurs, kötü performansının ardından küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya
Tottenham, Yunan-Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun kovulup Thomas Frank'ın yerine geçmesinden önce, önceki teknik direktör Ange Postecoglou ile Avrupa Ligi'ni kazanmış ve bu sezon iç sahada daha iyi bir performans sergilemeyi umuyordu.
Danimarkalı teknik adam iyi bir başlangıç yaptı, ancak kötü bir performans serisiyle Spurs küme düşme potasına doğru kaydı ve İngiltere'nin en üst ligindeki son galibiyetini Ocak ayı sonunda Crystal Palace'ta aldı. Frank, Newcastle United'a karşı alınan son yenilginin ardından kovuldu ve Tudor, yangın söndürme ve zor durumları tersine çevirme konusunda ünüyle göreve getirildi.
Bu, hafta sonu maçları öncesinde 18. sıradaki West Ham United'ın sadece 5 puan önünde yer alan kuzey Londra ekibinin yetkilileri tarafından yapılan büyük bir kumar. Tottenham'ın sakatlar listesi hala inanılmaz derecede uzun ve James Maddison ile Dejan Kulusevski bu sezon şu ana kadar tek bir dakika bile oynamadı. Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro ve Souza gibi oyuncular şu anda forma giyemiyor, Cristian Romero ise iç saha maçlarında üç maç daha cezalı.
Tudor, 'acil durum'dan etkilenmedi
Tudor'un uğraşması gereken birçok sorun var, ancak Hırvat teknik adam, kadrosunun kalitesinden etkilendiğini ve önümüzdeki birkaç ay içinde takımın tehlikeli bölgeden uzaklaşabileceğine inandığını söyledi.
Pazar günü Arsenal ile oynanacak Kuzey Londra derbisi öncesinde düzenlediği basın toplantısında Tudor, "Bu hafta oyuncuların kalitesini gördüm. Kadromuzda muazzam bir kalite var" dedi.
Tottenham'ın gelecek sezon Premier Lig'de yer alıp almayacağı sorulduğunda, Tudor sadece "%100" yanıtını verdi.
Tudor, "Sezon öncesi hazırlıklarına başladığınızda, 50 gününüz var ve 20 oyuncunuz var, tabii ki o zaman stilimizi görüyoruz. Bu acil bir durum, acil bir durum, 10 artı 3 oyuncuya uygun olanı hızlı bir şekilde bulmanız gereken ve tamamen farklı bir durum" diye ekledi.
Yeni teknik direktör Premier Lig tablosuna bakmıyor
Spurs taraftarları, takımlarının Premier Lig tablosunda gerilemesinden kesinlikle endişe duyuyorlar, ancak Tudor, sezon sonuna kadar yeni takımının sıralamadaki yerini takip etmeyeceğini açıkladı ve performanslardan daha çok endişe duyduğunu söyledi.
Tudor, "Koçluk yaparken asla sıralamaya bakmam. Belki garip gelebilir ama nerede olduğumuzu takip etmiyorum. Bu bir süreç. Pazar günü ne göreceğimizi sorarsanız, somut, insanların beğeneceği iyi şeyler göreceğimize inanıyorum" dedi.
Tudor son olarak Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev yaptı. Mart 2025'ten Ekim 2025'e kadar La Vecchia Signora'nın başında 24 maçın 10'unu kazandı.
Tudor, Kuzey Londra derbisinde zorlu bir başlangıç yaptı.
Tudor, Tottenham menajeri olarak daha zorlu bir ilk maça çıkamazdı, çünkü Pazar günü Arsenal, kuzey Londra derbisi için konuk olacak. Gunners şu anda Premier League tablosunun zirvesinde yer alıyor, ancak son maçlarında 2-0'lık üstünlüğünü koruyamayıp Çarşamba gecesi zor günler geçiren Wolves ile berabere kaldı.
Derbi maçının ardından Tudor, Mart ayının geri kalanında Spurs'u Fulham, Palace, Liverpool ve Nottingham Forest ile oynayacağı maçlara çıkaracak. Ayrıca, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşılaşacakları rakibi de henüz belli değil. Club Brugge, Galatasaray, Juventus ve Atletico Madrid potansiyel rakipleri arasında yer alıyor.
