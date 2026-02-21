Tottenham'ın yeni geçici teknik direktörü Igor Tudor, Spurs'un 'acil durum'la karşı karşıya olduğu bir dönemde büyük bir küme düşme iddiasında bulundu

Tottenham, Yunan-Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou'nun kovulup Thomas Frank'ın yerine geçmesinden önce, önceki teknik direktör Ange Postecoglou ile Avrupa Ligi'ni kazanmış ve bu sezon iç sahada daha iyi bir performans sergilemeyi umuyordu.

Danimarkalı teknik adam iyi bir başlangıç yaptı, ancak kötü bir performans serisiyle Spurs küme düşme potasına doğru kaydı ve İngiltere'nin en üst ligindeki son galibiyetini Ocak ayı sonunda Crystal Palace'ta aldı. Frank, Newcastle United'a karşı alınan son yenilginin ardından kovuldu ve Tudor, yangın söndürme ve zor durumları tersine çevirme konusunda ünüyle göreve getirildi.

Bu, hafta sonu maçları öncesinde 18. sıradaki West Ham United'ın sadece 5 puan önünde yer alan kuzey Londra ekibinin yetkilileri tarafından yapılan büyük bir kumar. Tottenham'ın sakatlar listesi hala inanılmaz derecede uzun ve James Maddison ile Dejan Kulusevski bu sezon şu ana kadar tek bir dakika bile oynamadı. Wilson Odobert, Mohammed Kudus, Rodrigo Bentancur, Ben Davies, Lucas Bergvall, Destiny Udogie, Richarlison, Pedro Porro ve Souza gibi oyuncular şu anda forma giyemiyor, Cristian Romero ise iç saha maçlarında üç maç daha cezalı.