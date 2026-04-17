Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham'ın yeni bir kaptana ihtiyacı var! Roberto De Zerbi, Cristian Romero'nun sezonu kapatan sakatlığının ardından Spurs oyuncularına "ağlamamalarını" söyledi
Spurs için yıkıcı bir darbe
Tottenham, geçen hafta sonu Sunderland’a 1-0 yenildikten sonra Romero’nun sezonunu erken bitirdiği haberiyle sarsıldı. Arjantinli stoper, kaleci Antonin Kinsky ile yaşadığı şiddetli çarpışmanın ardından gözyaşları içinde sahadan ayrıldı. Cuma günü basına açıklamalarda bulunan De Zerbi, en kötü senaryoyu doğruladı.
De Zerbi, "Romero için, sakatlığı nedeniyle gerçekten üzgünüm. Romero, her şeyden önce Tottenham'ı seviyor ve insanlar onun bu sakatlık nedeniyle acı çektiğini bilmeli" dedi. "Bu sezon artık bizim için oynayamayacağı için acı çekiyor, ancak o bizim, Tottenham için harika bir kaptan."
- AFP
Kolektif liderlik arayışı
Kulüp, kalıcı bir kaptanının yokluğunda kaptanlık pazubandıyla ilgili hayati bir karar vermek zorunda. Ancak İtalyan teknik direktör, tek bir kişiye bel bağlamak yerine takımın bir bütün olarak hareket etmesini istiyor. Bu çalkantılı dönemde tüm takımın dayanıklılık göstermesini istiyor.
De Zerbi sözlerine şöyle devam etti: "Henüz karar vermedim çünkü çözmem gereken başka, daha önemli sorunlar vardı. "Ama tüm oyuncuların kaptan olmasını istiyorum, özellikle şu anda. İlk 11'de oynamanız, 30 dakika mı 90 dakika mı oynamanız ya da oynayamamanız önemli değil, bu durumun sorumluluğunu hissetmeliyiz. Ve ağlayamayız, aksi takdirde bu durumdan çıkmak için daha fazla çaba sarf etmeli ve daha güçlü olmalıyız çünkü bunu yapabiliriz."
Sorumluluk üstlenen adaylar
Micky van de Ven doğal kaptan yardımcısıdır, ancak kaptanlık pazubandını taktığı önceki dönemde bir kırmızı kart gördü ve takımın 11 gol yediği dört maçlık bir yenilgi serisi yaşandı. De Zerbi, Hollandalı oyuncudan ve ön çapraz bağ sakatlığından dönen James Maddison gibi diğer oyunculardan daha fazlasını bekliyor.
"Daha güçlü bir takım olmak için çok sayıda lidere ihtiyacımız var, Maddison kesinlikle farklı bir oyuncu. Maddison sahada topla oynayan en iyi oyunculardan biri, ama aynı zamanda kişiliği, karakteri ve sahadaki zihniyetiyle de öne çıkıyor. Ancak Micky van de Ven'in de bu seviyeye ulaşmasını istiyorum," diye açıkladı teknik direktör. "Örneğin, [Rodrigo] Bentancur bir lider, [Joao] Palhinha da bir lider. [Dominic] Solanke'yi de öne çıkarmak istiyorum, çünkü Solanke Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri ve onun kişiliğinin, sahadaki karakterinin daha güçlü olmasını istiyorum.
"Ayrıca Xavi Simons çok genç, ancak topu elindeyken bir liderdir çünkü kişiliği var, topun baskı altında olduğu anlarda topu alabilecek doğru karaktere sahip, çünkü bu anlarda oynamak bizim için o kadar kolay değil, ancak kişiliği ve karakteri olan oyunculara ihtiyacımız var, aksi takdirde benimle oynamazlar."
- Getty Images Sport
Zor günler geçiren Spurs'un bundan sonraki yolu ne olacak?
Sadece 30 puanla 18. sırada tehlikeli bir konumda bulunan Tottenham, zorlu bir küme düşme mücadelesiyle karşı karşıya. Ligde kalma umutları, cumartesi günü Brighton ile oynanacak hayati önem taşıyan iç saha maçıyla başlayacak olan kalan altı maça bağlı. Kulüp, önümüzdeki zorlu Aston Villa ve Chelsea deplasmanlarını atlatabilmek için acilen sahada savaşacak oyuncular bulmak zorunda.