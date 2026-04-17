Tottenham'ın yeni bir kaptana ihtiyacı var! Roberto De Zerbi, Cristian Romero'nun sezonu kapatan sakatlığının ardından Spurs oyuncularına "ağlamamalarını" söyledi

Micky van de Ven doğal kaptan yardımcısıdır, ancak kaptanlık pazubandını taktığı önceki dönemde bir kırmızı kart gördü ve takımın 11 gol yediği dört maçlık bir yenilgi serisi yaşandı. De Zerbi, Hollandalı oyuncudan ve ön çapraz bağ sakatlığından dönen James Maddison gibi diğer oyunculardan daha fazlasını bekliyor.

"Daha güçlü bir takım olmak için çok sayıda lidere ihtiyacımız var, Maddison kesinlikle farklı bir oyuncu. Maddison sahada topla oynayan en iyi oyunculardan biri, ama aynı zamanda kişiliği, karakteri ve sahadaki zihniyetiyle de öne çıkıyor. Ancak Micky van de Ven'in de bu seviyeye ulaşmasını istiyorum," diye açıkladı teknik direktör. "Örneğin, [Rodrigo] Bentancur bir lider, [Joao] Palhinha da bir lider. [Dominic] Solanke'yi de öne çıkarmak istiyorum, çünkü Solanke Premier Lig'in en iyi forvetlerinden biri ve onun kişiliğinin, sahadaki karakterinin daha güçlü olmasını istiyorum.

"Ayrıca Xavi Simons çok genç, ancak topu elindeyken bir liderdir çünkü kişiliği var, topun baskı altında olduğu anlarda topu alabilecek doğru karaktere sahip, çünkü bu anlarda oynamak bizim için o kadar kolay değil, ancak kişiliği ve karakteri olan oyunculara ihtiyacımız var, aksi takdirde benimle oynamazlar."