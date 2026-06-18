Tottenham'ın savunma oyuncusuna, Bayern Münih'e transfer olacağı tahmin edilirken Cristiano Ronaldo ile ortak bir özelliği olduğu söylendi

Sport Bild’e konuşan Bjelica, Vuskovic’in Avrupa futbolunun zirvesine ulaşacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Vuskovic’in Hırvat futbolundaki ilk günlerinden beri göze çarpan niteliklerine de dikkat çekti.

"Eminim ki bir gün dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak. Tabii ki FC Bayern için de uygun bir isim," diyen Bjelica, "Onu daha da özel kılan şey, Luka'nın Hırvatistan birinci liginde ilk kez sahaya çıktığı 16 yaşında bile olağanüstü bir kararlılık ve odaklanma sergilemiş olmasıdır."