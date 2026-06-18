AFP
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Tottenham'ın savunma oyuncusuna, Bayern Münih'e transfer olacağı tahmin edilirken Cristiano Ronaldo ile ortak bir özelliği olduğu söylendi
Tottenham’ın gelecek vaat eden oyuncusu için Bayern, gelecekteki transfer noktası olarak gösteriliyor
Vuskovic, Hamburg’da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından 1 Temmuz’da resmi olarak Tottenham’a geri dönecek. 19 yaşındaki oyuncu, 2030 yılına kadar Spurs ile sözleşmesi devam etse de, Almanya'daki performansları Avrupa genelinde giderek artan bir ilgiyi üzerine çekiyor. Eski Union Berlin teknik direktörü Nenad Bjelica, Hırvat savunmacının futbolun en üst seviyesine ulaşacak yeteneğe sahip olduğuna inanıyor. Genç oyuncunun bir sonraki adımına dair spekülasyonlar sürerken, Bjelica, Vuskovic'in gelecekteki durağı olabilecek kulüpler arasında Bayern'i öne çıkardı.
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Bjelica, Vuskovic’in zihniyetini ve potansiyelini övüyor
Sport Bild’e konuşan Bjelica, Vuskovic’in Avrupa futbolunun zirvesine ulaşacağına inandığını belirtti. Ayrıca, Vuskovic’in Hırvat futbolundaki ilk günlerinden beri göze çarpan niteliklerine de dikkat çekti.
"Eminim ki bir gün dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynayacak. Tabii ki FC Bayern için de uygun bir isim," diyen Bjelica, "Onu daha da özel kılan şey, Luka'nın Hırvatistan birinci liginde ilk kez sahaya çıktığı 16 yaşında bile olağanüstü bir kararlılık ve odaklanma sergilemiş olmasıdır."
Ronaldo ile karşılaştırma
Vuskovic savunmanın merkezinde görev yaparken, Bjelica bu genç oyuncunun Ronaldo’nun efsanevi kariyerini şekillendiren psikolojik yapıya ve profesyonel azme sahip olduğuna inanıyor.
"Cesareti, topla oynarken sergilediği soğukkanlılığı ve mücadeledeki azmi beni büyülüyor," diye ekledi Bjelica. "Onda da Cristiano Ronaldo'yu zirveye taşıyan özellikler var: 24 saat boyunca futbol için yaşamak."
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Dünya Kupası sahnesi, etkileyici bir performans sergilemek için bir fırsat daha sunuyor
Vuskovic şu anda Hırvatistan milli takımıyla Dünya Kupası’nda yer alıyor ve burada uluslararası sahnede giderek artan itibarını daha da pekiştirmek için bir fırsat daha yakaladı. Bu arada Tottenham, en umut vaat eden genç oyuncularından biri konusunda önemli bir karar vermek zorunda. Avrupa genelinde ve Premier Lig’de ilginin giderek artmasıyla birlikte, yaklaşan transfer dönemi, oyuncunun kariyerinin bir sonraki adımını belirlemede hayati öneme sahip olabilir.