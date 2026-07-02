Tottenham’ın Sandro Tonali için 100 milyon sterlin harcaması, transfer piyasasının çılgına döndüğünün bir başka kanıtı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Chelsea açısından: Bu durum Chelsea için biraz tuhaf görünüyor; Cucurella, 2022’de takıma katıldığından bu yana, başlangıçtaki talihsiz performansının ardından Blues için savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelmişti; bu nedenle onun zarara uğrayarak takımdan ayrılması biraz kafa karıştırıcı. En iyi formunda olduğunda, tartışmasız olarak dünyadaki pozisyonunun en iyileri arasında yer alıyor. Bununla birlikte, Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton'dan 60 milyon sterlin (80 milyon dolar) karşılığında transfer ederken başından beri kesinlikle fazla ödeme yapmıştı. Ayrıca, Cucurella'nın kulislerde ayrılma niyetini belirtmiş olduğu ve kulübün yönetim tarzını açıkça eleştirdiği bildirildiğine göre, kulüp yönetimi onun "dokunulmaz" bir oyuncu olmadığını düşünerek 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) kadar bir meblağı geri kazanmaktan muhtemelen memnun olacaktır. Nitekim, Temmuz ayında 28 yaşına girecek bir oyuncu için önümüzdeki transfer dönemlerinde bu rakamın üzerinde bir bedel elde etmekte zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılışı, deneyim açısından büyük eksiklikler barındıran kadronun en tecrübeli isimlerinden birini kaybetmesi anlamına geliyor; ancak Chelsea, genç Jorrel Hato’nun ve beklenen yeni transfer Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğinden emin olmalı. Not: B-
Real Madrid için: Jose Mourinho ne derse o oluyor gibi görünüyor; Real Madrid, transfer döneminin başlarında şok bir transferle kadro güçlendirme çalışmalarına başladı. Kulüp, geçen yaz Benfica’dan Alvaro Carreras’ı Bernabeu’ya geri getirmek için sol bek pozisyonuna büyük bir harcama yapmıştı, ancak bu, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği Cucurella’ya da büyük bir meblağ harcamalarını engellemedi. Son yıllarda transfer piyasasına oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bir ücret oldukça yüksek ve bu, son aylarda formunda bir miktar düşüş yaşayan bir oyuncudan yatırımlarının anında geri dönüşünü gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella, kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Los Blancos gerçekçi olarak ondan kaç yıl daha yüksek performans bekleyebilir? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir “Mourinho” oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid, yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte artık dört birinci takım sol bekine sahip durumda; bu nedenle oyuncu ayrılıkları konusunda bir şeyler olması kaçınılmaz. Not: C
Cucurella için: Şüphesiz bu transferin en büyük kazananı olan Cucurella, yönünü kaybetmiş bir Chelsea takımından kaçma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Defans oyuncusunun, BlueCo’nun Stamford Bridge’de işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı için İspanya’ya dönmek istediği yaygın olarak haber yapılmıştı, ancak Atlético Madrid’in ilgisi varken onun Bernabéu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu durumda anlaşmanın bu kadar çabuk sonuçlanması şaşırtıcı değil; Real Madrid'den teklif geldiğinde Cucurella'nın muhtemelen hemen evet dediği düşünülüyor. Mourinho tarafından özellikle gözüne kestirildiği göz önüne alındığında, Carreras'ın Portekizli teknik direktörün ilk 11'inde dönüşümlü olarak yer alacağı düşünülürse, Cucurella'nın da kendini kilit bir oyuncu olarak kanıtlama şansı oldukça yüksek. Ancak, ödenen yüksek transfer ücreti göz önüne alındığında, özellikle de Barcelona ile olan bağları düşünüldüğünde, hemen performans göstermesi gerekiyor; aksi takdirde, sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu taraftarlarının tepkisiyle karşı karşıya kalma riski var. Not: A
Krishan Davis