Tottenham’ın Sandro Tonali için 100 milyon sterlin harcaması, transfer piyasasının çılgına döndüğünün bir başka kanıtı: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük transferlerini değerlendiriyor

Newcastle açısından: Balon tam anlamıyla patladı! Newcastle, Carabao Kupası finalinde Liverpool’u yenerek uzun süren kupa hasretine son verdikten sonra geçen sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulübünün, Katar destekli Paris Saint-Germain’e İngiltere’nin cevabı haline gelmesini hayal ediyorlardı. Ancak Reds, Alexander Isak’ı en acı verici koşullarda ellerinden alarak Magpies’e Premier Lig’deki hiyerarşideki yerlerini acımasızca hatırlattı. Newcastle, o zamanlar İngiltere rekoru olan bu transfer ücretini akıllıca harcamış olsaydı, işler hâlâ yolunda gidebilirdi. Bunun yerine, milyonlarca sterlin Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik transferlerine harcanmış ve sonuç olarak Eddie Howe’un takımı ligi 12. sırada tamamlamıştır. Anthony Gordon'ın bu felaket sezonun bitmesinden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak bir hayalin ölümünü gerçekten simgeleyen şey, Tonali'nin tam da Tottenham'a transfer olmasıdır. Taraftarlar için asıl travmatik olan ise, bunun muhtemelen son darbe bile olmamasıdır; zira kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda ayrılması kesin gibi görünüyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahiplerinin spora yaptıkları yatırımı azaltmasıyla birlikte daha fazla sıkıntı yaşanacak; bu da taraftarların, muhtemelen zaten boşa harcanacak olan dokuz haneli transfer ücretinden bile teselli bulamayacakları anlamına geliyor. Not: F

Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Mateus Fernandes için tarihi 85 milyon sterlinlik anlaşmayı tamamlamasından sadece bir gün sonra, Spurs, Tonali için transfer rekorunu bir kez daha kırmaya karar verdi. Bunların çaresizliğin belirtileri mi yoksa hırsın göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu sadece çılgına dönmüş bir transfer piyasasının kanıtıdır. Ne de olsa, Elliot Anderson 116 milyon sterlin değerindeyse, Tonali neden benzer bir bedel talep etmesin ki?! İtalya milli takım oyuncusu, son birkaç sezonda şüphesiz Premier Lig’in en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kanıtladı ve Fernandes’ten çok, vatandaşı Roberto De Zerbi’nin yönetiminde daha da başarılı olacağına benziyor. Elbette, en üst seviyede hâlâ kendini kanıtlaması gereken 26 yaşındaki bir oyuncu için bu kadar para ödemek yine de bir kumar – ve Spurs’un bu kumarın karşılığını alması hayati önem taşıyor. Ancak şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy’nin denetimi altındaki transfer piyasasına yönelik ihtiyatlı/cimri yaklaşımdan yıllarca hayal kırıklığına uğradıktan sonra, kulüplerinin Premier Lig rakiplerini geride bırakarak piyasadaki en çok aranan orta saha oyuncularından birini transfer ettiğini gördüler. Not: B+

Tonali için: Son derece beklenmedik bir transfer. Genel kanı, Tonali’nin yasadışı bahis cezası sırasında yanında duran kulübünden ayrılması durumunda, bunun Avrupa’nın en güçlü takımlarından birine olacağı yönündeydi. Oysa o, son iki sezonda Premier Lig’i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, ne oldu? Açıkçası, bir Serie A takımının Tonali’nin bildirilen “memleketine dönme” isteğini karşılayacak kadar paraya sahip olma şansı hiç yoktu; hatta İngiltere’nin elit kulüpleri bile Newcastle’ın istediği bedel karşısında anlaşılır bir şekilde caymıştı. Sonuç olarak Tonali, Tottenham’a transfer oldu ve artık kariyerinin en verimli yıllarını burada geçirecek – ki bu inkar edilemez bir şekilde tuhaf bir durum. Yine de, De Zerbi Spurs’ta iki sezondan fazla kalırsa – ki bu büyük bir “eğer” – belki de bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuçlar doğurabilir... Not: C+

Mark Doyle