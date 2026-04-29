Tottenham'ın küme düşme mücadelesinde bir başka ağır sakatlık darbesi almasıyla Dominic Solanke'nin sezonu sona erebilir
Solanke'ye hamstring sakatlığı
Solanke’nin Wolves maçında geçirdiği hamstring sakatlığı nedeniyle Tottenham’ın Premier Lig’deki kritik son maçlarında forma giyip giyemeyeceği belirsizliğe büründü. The Telegraph'a göre, ilk taramalar forvetin ikinci derece hamstring sakatlığı geçirdiğini gösteriyor ve bu sakatlığın iyileşmesi üç ila sekiz hafta sürebilir. Bu durum, Solanke'nin bu sezon bir daha forma giyemeyecek Spurs oyuncuları listesine eklenmesi gibi bir kabus senaryosunu gündeme getiriyor, ancak küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan kulüp henüz sakatlığının ciddiyetini doğrulamadı.
Sakatlar listesi uzamaya devam ediyor
2026 sezonunun ilk lig maçında Wolves'u yenmesine rağmen, Spurs, West Ham United'ın iki puan gerisinde, küme düşme potasında kalmaya devam ediyor. Xavi Simons, Wolves maçında ön çapraz bağından sakatlandıktan ve ameliyat olduktan sonra sezonun geri kalanında forma giyemeyecek; en az yedi ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Bu durum, Aralık ayından önce tekrar sahalara dönmesinin pek olası olmadığı anlamına geliyor.
Simons ve Solanke'nin durumu belirsizken, De Zerbi sezonun geri kalanında Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski, Wilson Odobert ve Cristian Romero'dan da yoksun. James Maddison da iki diz sakatlığı nedeniyle bir yıl aradan sonra antrenmanlara dönmesine rağmen ilk dakikasını hala bekliyor. Bu durum, önümüzdeki mücadeleler için kadroyu oldukça zayıf bırakıyor.
De Zerbi kadro seçimi konusunda zor bir durumla karşı karşıya
De Zerbi, Cuma günkü basın toplantısında Solanke’nin sağlık durumuna değinecek ve şüphesiz 28 yaşındaki oyuncunun sezonun son haftalarında aktif bir rol üstlenebilmesini umuyor olacaktır.
Tottenham'ın son dört maçı Pazar günü Aston Villa, Leeds United, Chelsea ve Everton ile olacak. Bu maçlardan herhangi birinde bir forvet oyuncusunu daha kaybetmek, De Zerbi için önemli bir darbe olacaktır. Chelsea ile oynanacak maç, Stamford Bridge kulübünün 16 Mayıs Cumartesi günü FA Cup finaline katılması nedeniyle 19 Mayıs Salı gününe ertelendi.
Dünya Kupası hayalleri tehlike altında
Şu anda sezonun geri kalanını kaçıracak bir sakatlık, Solanke'nin Harry Kane'in yedeği olarak İngiltere milli takımıyla Dünya Kupası'na gitme umutlarına da büyük bir darbe vuracaktır. Forvetin Thomas Tuchel'in kadrosunda yer almak için yarıştığı söyleniyordu, ancak uzun süre sahalardan uzak kalması Alman teknik direktörü başka seçeneklere yöneltecektir.