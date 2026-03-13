Tottenham'ın krizi derinleşiyor! Spurs, zorlu Liverpool karşılaşmasında 13 oyuncudan yoksun kalabilir
Tudor için büyük bir kadro seçimi sorunu
Savunma hattındaki durum kritik bir noktaya geldi; Tudor, Cristian Romero ve Joao Palhinha’nın beyin sarsıntısı protokolleri nedeniyle forma giyemeyeceğini doğruladı. Sorunu daha da ağırlaştıran ise, Crystal Palace maçında gördüğü kırmızı kartın ardından bir maçlık cezasını çeken Micky van de Ven’in yokluğu. Ben Davies’in de ayak bileği sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle, Spurs ana stoper seçeneklerinden yoksun olarak Merseyside’a gidiyor.
Hotspur Way'de yeni endişeler ortaya çıkıyor
Cuma günü, Tudor orta saha ve takımın motoru hakkında son gelişmeleri paylaşırken, sakatlar listesi uzamaya devam etti. Yves Bissouma’nın kas problemi nedeniyle maçı kaçırması beklenirken, yüksek enerjili Conor Gallagher’ın ateşlenmesinin ardından forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti. Bu son gelişmeler, teknik ekibe savunmanın merkezinde muhtemelen Radu Dragusin ve Kevin Danso’nun yer alacağı geçici savunma hattını korumak için çok az seçenek bırakıyor.
Tudor, hafta ortasında yaşanan Avrupa fiyaskosunun ardından kaleci konusunda da önemli bir karar verecek. Guglielmo Vicario'nun Antonin Kinsky'nin yerine ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Genç kaleci, Atletico Madrid karşısında kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıktı. Üç gol yiyen ve iki büyük bireysel hatanın ardından sadece 18 dakika sonra oyundan alınan kalecinin yerine, Spurs savunmada daha fazla istikrar arıyor.
Uzun süreli sakatlar listesi Spurs'u hâlâ zorluyor
Mevcut kriz, Tottenham’ın sezonunu mahveden feci uzun vadeli sakatlık listesinin üzerine eklenmiş yeni sorunların bir sonucudur. Kulüp, halihazırda kilit yaratıcı oyuncuları James Maddison ve Dejan Kulusevski’den yoksundur; bu iki isim de Rodrigo Bentancur, Lucas Bergvall ve Mohammed Kudus ile birlikte tedavi masasında yer almaktadır. Ayrıca Wilson Odobert, sezonun başlarında geçirdiği ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalmaya devam etmektedir.
Spurs'taki kargaşanın ortasında Liverpool için bir umut ışığı
Tottenham rekabetçi bir maç kadrosu oluşturmak için çabalarken, Liverpool çok daha güçlü bir konumda bulunuyor. Kırmızılar, Alisson Becker’in sağlık durumunu takip ediyor ve Alexander Isak’tan yoksun olsa da, Arne Slot’un Federico Chiesa’yı kadroya geri katması bekleniyor. Cody Gakpo ve Andy Robertson gibi oyuncuların hafta ortasında Şampiyonlar Ligi’nde yedek kulübesinden oyuna girerek dinlenmiş olmaları nedeniyle, iki takım arasındaki kadro derinliği farkı bu Pazar günü Anfield’da belirleyici olabilir.
