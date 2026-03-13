Tottenham'ın krizi derinleşiyor! Spurs, zorlu Liverpool karşılaşmasında 13 oyuncudan yoksun kalabilir

Cuma günü, Tudor orta saha ve takımın motoru hakkında son gelişmeleri paylaşırken, sakatlar listesi uzamaya devam etti. Yves Bissouma’nın kas problemi nedeniyle maçı kaçırması beklenirken, yüksek enerjili Conor Gallagher’ın ateşlenmesinin ardından forma giyip giyemeyeceği büyük bir soru işareti. Bu son gelişmeler, teknik ekibe savunmanın merkezinde muhtemelen Radu Dragusin ve Kevin Danso’nun yer alacağı geçici savunma hattını korumak için çok az seçenek bırakıyor.

Tudor, hafta ortasında yaşanan Avrupa fiyaskosunun ardından kaleci konusunda da önemli bir karar verecek. Guglielmo Vicario'nun Antonin Kinsky'nin yerine ilk 11'e dönmesi bekleniyor. Genç kaleci, Atletico Madrid karşısında kabus gibi bir Şampiyonlar Ligi ilk maçına çıktı. Üç gol yiyen ve iki büyük bireysel hatanın ardından sadece 18 dakika sonra oyundan alınan kalecinin yerine, Spurs savunmada daha fazla istikrar arıyor.