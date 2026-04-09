Tottenham'ın kanat oyuncusu Mohammed Kudus'un sezonu, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sona ermiş olabilir

Tottenham, kanat oyuncusu Kudus'un durumundan endişe duyuyor; oyuncunun, ligdeki sezonunu sonlandırabilecek yeni bir sakatlık geçirdiği bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, ocak ayından bu yana kuadriseps ve hamstring sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Kulüp, bu ay sahalara dönmesini umuyordu ancak bu planlar artık altüst oldu.

The Sun'ın haberine göre, son komplikasyonun kuadrisepsiyle ilgili olduğu düşünülüyor ve eski West Ham oyuncusunun sorunu gidermek için ameliyat olması gerekebileceğine dair endişeler artıyor. Spurs, küme düşmemek için çaresiz bir mücadele verirken, yaz transfer döneminde 55 milyon sterline kadroya kattığı oyuncuyu sezonun son bölümünde kaybetmek, bir kabus senaryosu anlamına geliyor.