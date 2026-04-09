Tottenham'ın kanat oyuncusu Mohammed Kudus'un sezonu, yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sona ermiş olabilir
Tottenham'da küme düşme endişeleri artıyor
Tottenham, kanat oyuncusu Kudus'un durumundan endişe duyuyor; oyuncunun, ligdeki sezonunu sonlandırabilecek yeni bir sakatlık geçirdiği bildiriliyor. 25 yaşındaki oyuncu, ocak ayından bu yana kuadriseps ve hamstring sorunları nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı. Kulüp, bu ay sahalara dönmesini umuyordu ancak bu planlar artık altüst oldu.
The Sun'ın haberine göre, son komplikasyonun kuadrisepsiyle ilgili olduğu düşünülüyor ve eski West Ham oyuncusunun sorunu gidermek için ameliyat olması gerekebileceğine dair endişeler artıyor. Spurs, küme düşmemek için çaresiz bir mücadele verirken, yaz transfer döneminde 55 milyon sterline kadroya kattığı oyuncuyu sezonun son bölümünde kaybetmek, bir kabus senaryosu anlamına geliyor.
De Zerbi'nin zorlu başlangıcı
Bu haber, bu Pazar günü Sunderland karşısında göreve başlayacağı ilk maça hazırlanan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi için tam bir kabus gibi geldi. Daha önce Brighton’da görev yaptığı dönemde Kudus’u kadrosuna katmaya çalışan De Zerbi, artık kulübün en yaratıcı hücum oyuncularından birini kaybetmiş olarak zorlu bir fikstürle başa çıkmak zorunda kalacak gibi görünüyor.
Spurs, sadece yedi maç kala şu anda küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde bulunuyor. West Ham Cuma günü Wolves'u yenerse, De Zerbi Stadium of Light'ta teknik direktör koltuğuna oturmadan önce Tottenham kendini alt sıralarda bulacak. İtalyan teknik adam, Marcattilio Marcattilii ve Marcello Quinto ile teknik ekibini güçlendirdi, ancak Kudus'un eksikliğini telafi etmek için tüm taktiksel zekasını kullanması gerekecek.
Dünya Kupası hayalleri tehlike altında
Bu aksiliklerin etkileri Premier Lig’in çok ötesine uzanıyor; zira Kudus, Gana’nın Dünya Kupası mücadelesine yetişebilmek için artık zamanla yarışıyor. Black Stars, Kudus’u Manchester City’den Antoine Semenyo ile birlikte takımın talismanı olarak görüyor ve onun yokluğu, Kuzey Amerika’ya yapılacak yolculuk öncesinde milli takım için felaket niteliğinde bir kayıp olacaktır.
Kudus'un, önümüzdeki birkaç ayda ne kadar çok şeyin söz konusu olduğunu bildiği için bu gelişmeden dolayı çok üzgün olduğu anlaşılıyor. Gana, Hırvatistan, Panama ve İngiltere ile birlikte zorlu bir grupta yer alıyor. Kudus'un 23 Haziran'da Boston'da Thomas Tuchel'in Three Lions'ı ile oynanacak olan yüksek profilli karşılaşmayı kaçırma ihtimali artık çok gerçekçi bir olasılık.
Hayatta kalma mücadelesine etkisi
Geçen yaz West Ham'dan transfer olan Kudus, Spurs formasıyla 3 gol ve 6 asist kaydetmiş ve kulüp için aksi takdirde kasvetli geçecek bir sezonda parlayan bir yıldız olarak öne çıkmıştı. 4 Ocak'ta Sunderland'a karşı oynanan iç saha maçında sakatlandığından beri forma giyemeyen oyuncunun yokluğu, kanatlardan istikrarlı gol seçeneklerinden yoksun olan takım tarafından derinden hissedildi.
Bu hafta sonu Sunderland deplasmanının ardından Tottenham, De Zerbi'nin eski takımı Brighton ile karşılaşacak. Birinci Lig'de kalma mücadelesi sürerken, Hotspur Way'deki sağlık ekibi Kudus'un iyileşmesini hızlandırmak için gece gündüz çalışacak, ancak ameliyat, hayal kırıklığına uğramış kanat oyuncusu için nihai olarak tek çıkış yolu olabilir.