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Tottenham'ın kâbusu sürüyor; Aston Villa, beş gollü nefes kesen maçta sezonun ilk galibiyetini dramatik şekilde aldı
Tottenham, Kuzey Londra'da şoke oldu
Tottenham, Premier League'de Aston Villa'ya 3-2 mağlup olarak kendi taraftarı önünde küçük düşürüldü. De Zerbi'nin ekibi, savunmadaki zafiyetlerin Kuzey Londra'da pahalıya mal olmasıyla ligde hâlâ galibiyet alamadı.
Konuk ekip, ilk yarının son anlarında Johan Manzambi'nin ceza sahası içinden Boubacar Kamara'nın pasını gole çevirmesiyle kilidi açtı. Nicolas Jackson ve Emiliano Buendia da devre arasından sonra farkı artırdı.
Spurs, oyuna sonradan giren Conor Gallagher ile Jan Paul van Hecke'nin son dakikalarda fileleri havalandırmasıyla geç bir geri dönüş çabası gösterdi. Ancak ev sahibi ekip, geri dönüşü tamamlayıp bir başka can sıkıcı yenilgiden kaçınmak için gereken süreyi bulamadı.
Manzambi adını tarihe yazdırdı
Manzambi, Unai Emery'nin takımında maçın tartışmasız yıldızıydı. Skoru açtıktan sonra Jackson'ın golünün asistini yaptı; Jackson da 67. dakikada çaresiz Antonin Kinsky'nin yanından topu sert bir voleyle uzak köşeye gönderdi.
Bu katkı, Manzambi'nin adını kulübün rekorlar kitaplarına yazdırdı. Ağustos 2005'te Bolton Wanderers'a karşı Kevin Phillips'in ardından, Aston Villa formasıyla Premier League'deki ilk maçına ilk 11'de başlayıp hem gol atan hem de asist yapan sadece ikinci oyuncu oldu.
De Zerbi için büyüyen kriz
Son düdük, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda ev sahibi ekip adına kasvetli bir dönüm noktasını teyit etti. Tottenham, modern stadyumdaki 141 Premier Lig maçının 50'sini artık kaybetmiş durumda.
Bu kötü iç saha karnesini perspektife oturtmak gerekirse, kuzey Londra'daki rakibi Arsenal, Emirates Stadyumu'nda oynadığı 382 üst düzey lig maçında tam olarak aynı sayıda yenilgi aldı.
Mevcut lig tablosunda De Zerbi için de durum aynı derecede karanlık. Takımı, ilk beş maçından yalnızca iki puan çıkararak 18. sırada yer alıyor; sezonun ilk iki golünü de bu kıl payı 3-2'lik yenilgide attı.
- AFP
Emery sonunda ilk galibiyetini aldı
Tottenham sezonun başındaki krizin içine daha da sürüklenirken, Aston Villa büyük bir oh çekecek. Bu galibiyet, yavaş başlayan yeni kampanyadaki ilk zaferleri oldu. Daha önce bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Emery'nin ekibi, dört puanla Premier League puan tablosunda 15. sıraya yükseldi.
De Zerbi'nin artık takımının savunmadaki zaaflarını ve bitiricilik eksikliğini acilen ele alması gerekiyor. Gidişatı kısa sürede tersine çevirememesi hâlinde, Tottenham menajeri üzerindeki baskı daha da artabilir.
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