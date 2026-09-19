Tottenham sezonun başındaki krizin içine daha da sürüklenirken, Aston Villa büyük bir oh çekecek. Bu galibiyet, yavaş başlayan yeni kampanyadaki ilk zaferleri oldu. Daha önce bir beraberlik ve üç mağlubiyet alan Emery'nin ekibi, dört puanla Premier League puan tablosunda 15. sıraya yükseldi.

De Zerbi'nin artık takımının savunmadaki zaaflarını ve bitiricilik eksikliğini acilen ele alması gerekiyor. Gidişatı kısa sürede tersine çevirememesi hâlinde, Tottenham menajeri üzerindeki baskı daha da artabilir.