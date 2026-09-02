Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den kadrosuna katmak için 45 milyon £ ödediği düşünüldüğünde, bu anlaşma kâğıt üzerinde pek iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak neredeyse 10 milyon £ kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın Jesus için yaşı ve sakatlık geçmişi göz önüne alındığında neden geç bir hamle yaptığı zor anlaşılır, Arsenal da bu fırsatı hemen değerlendirmek zorundaydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in epey gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık 265.000 £ maaş yükü getirdiği bildiriliyordu. Şimdi bu maaş yükü ortadan kalktı ve Arsenal'ın son tarih öncesinde bir forvet daha alma ihtimali için elinde ekstra alan oluştu. Her ne kadar artık Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in kapıdan içeri girecek isim olması pek olası görünmese de. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak onun Arsenal için kilit oyuncu olarak görüldüğü günlerin üzerinden uzun zaman geçti. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında çok da etkilenmeyecektir. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece 15 milyon € karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü topsuz oyundaki çalışkanlığını çok sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan yaratmayan bir alternatif. Brezilya milli takım oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, fakat bedeni artık yıllardır ona ihanet ediyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlama konusunda güvenilemez, maçları tamamlaması ise daha da zor. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabilmiş olması da onun Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine yakın bile olmadığını gösteriyor. Flick, Jesus yeterince dayanıklı ya da acımasız bir birinci adam olmadığı için Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri 9 numara pozisyonunda düzenli olarak rotasyona sokmak zorunda kalacak. Bu hamle iyi düşünülmemiş, çaresizce yapılmış bir girişim gibi duruyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunu kanıtlaması büyük sürpriz olur. Not: D

Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme konusunda hiçbir zaman yakın bile olmamasıyla da görüldüğü üzere zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'da yan rolde kalan bir isimdi. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunun yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel açıdan zorlayıcı değil, o Flick'in tipik bir santrfor profilini karşılıyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak, bu da onun özgüvenini ve belki de gol vuruşlarındaki dokunuşunu yeniden kazanmasına imkân tanıyacak. Üstelik üzerinde büyük bir bonservis baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bu takımda özgürce ve yüzünde bir gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus da Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey sağlıklı kalmak. Not: A+

James Westwood