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Goal.com
CanlıBiletler
Transfer Grades GFXGetty/GOAL
Mark Doyle,Krishan Davis ve James Westwood

Çeviri:

Tottenham'ın harcama çılgınlığından Manchester United'ın orta saha yeniden yapılanmasına, Rodri'nin Barcelona'yı seçmesinden Enzo Fernandez'in rekor egale eden Manchester City transferine kadar: GOAL, 2026 yaz transfer döneminin en büyük hamlelerini puanlıyor

Opinion
M.City
E. Fernandez
I. Ndiaye
Tottenham Hotspur
M. Mudryk
Barcelona
G. Jesus
Liverpool
B. Barcola
Al-Hilal
O. Watkins
Chelsea
E. Martinez
Allan
A. Bouaddi
N. Gonzalez
M. United
C. Baleba
O. Marmoush
Savio
Arsenal
E. Konsa
B. Guimaraes
Rodri
E. Anderson
Inter
C. Jones
D. Spence
J. Henderson
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
L. Delap
N. Jackson
Paris Saint-Germain
F. Torres
M. Godts
J. Stones
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
K. Adeyemi
A. Gordon
Y. Tielemans
A. Santos
S. Tonali
M. Fernandes
C. Romero
Real Madrid
Y. Diomande
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Bayern Münih
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
R. Araujo
V. Munoz
M. Salah
J. van Hecke
A. Robertson
Newcastle United
Dortmund
Atletico Madrid
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Ajax
Atalanta
PSV Eindhoven
Club Brugge
Premier Lig
La Liga
Serie A
Bundesliga
1. Lig
Premier Lig

Bazı futbolseverler için yaz, takvimde en çok heyecanla bekledikleri dönemdir ve bunun tek nedeni her dört yılda bir Dünya Kupası'yla dolu olması değildir! Asıl sebep, sezonun sona ermesinin tek bir anlama gelmesidir: Transfer zamanı! 2026 yaz transfer dönemi bir kez daha son derece hareketli geçti; bazı büyük isimler, 1 Eylül'deki son güne kadar yüksek bonservisli transferlere imza attı.

Bazı transferlerin tüm taraflar için iyi sonuçlandığını biliyoruz, ancak en az bir kulübün, hatta bazen oyuncunun bile, pazarlık masasında farklı bir karar vermiş olsaydı neler olabileceğini düşündüğü çok sayıda örnek var.

GOAL bu nedenle, oyuncular daha resmi olarak tanıtılmadan önce bile her büyük anlaşmadan kimin en iyi şekilde çıktığını bilmenizi sağladı. Yaz transfer dönemi boyunca gerçekleşen her transferi anbean değerlendirdik ve böylece transfer sezonunun en büyük kazananlarını ve kaybedenlerini takip etmenize olanak tanıdık.

Aşağıda tüm puanlamalarımıza göz atın ve yorumlar bölümünde ne düşündüğünüzü bize bildirin...

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    1 Eylül: Enzo Fernandez (Chelsea'den Manchester City'ye, 125 milyon £)

    Chelsea için: Karmaşık bir tablo. İdeal bir dünyada Chelsea, bir dönem en iyi oyuncularından biri olan Fernandez'i Stamford Bridge'de kalmaya ikna edebilirdi; ancak Real Madrid'in, sorun çıkaran Arjantinliyi Bernabeu'da istemediğini son derece sert bir şekilde netleştirmesinin ardından, eski Chelsea teknik direktörü Enzo Maresca ile Manchester City'de yeniden bir araya gelmesi kaçınılmazdı. O noktadan sonra Clearlake'in temel hedefi, Premier League'deki rakiplerinin £125 milyonluk taleplerini karşılamasını sağlamaktı ve büyük bir övgüyü hak ederek bu hedefe ulaştılar. Ancak Chelsea'nin başaramadığı şey, son transfer gününde bir orta saha oyuncusu daha kadrosuna katmak oldu; zira Monaco, Lamine Camara'nın son anda Batı Londra'ya gitmesine izin vereceğine dair sözünden pek profesyonel olmayan bir şekilde döndü. Senegalli oyuncu açıkça Fernandez'in bire bir yerine geçecek bir isim olmayacaktı, ancak Xabi Alonso'nun bir anda kalite açısından biraz zayıf görünen orta sahasına kesinlikle mükemmel bir ekleme olurdu. Dolayısıyla Enzo'nun ayrılığı, Chelsea'nin oyunun elit satıcılarından biri olduğunu teyit etse de Camara anlaşmasının çökmesi, Britanya rekoruna ortak olan bonservis bedelinin ışıltısını biraz azalttı. Not: B

    City için: Maresca sonunda istediği oyuncuyu aldı. Fernandez karakter olarak oldukça tartışmalı biri ve Benfica, üç buçuk yıl önce Estadio da Luz'dan ayrılmak için kendini zorla kabul ettirme biçiminden tiksinmişti; ayrıca Chelsea taraftarlarına yazdığı 'duygusal' veda mektubunun, sezonun ilerleyen bölümünde bir City oyuncusu olarak Bridge'e döndüğünde düşmanca bir karşılamadan onu kurtarması da pek olası görünmüyor. Ancak Maresca bunu umursamayacaktır. Fernandez'i ne pahasına olursa olsun Etihad'da istiyordu ve yeni işverenlerine, yaz transfer penceresi kapanmadan hemen önce bunu gecikmeli de olsa gerçekleştirdikleri için inanılmaz derecede minnettar olacaktır. Bonservis bedeli açıkça saçma ama bu, £116 milyon karşılığında Elliot Anderson'ı almaktan kesinlikle daha mantıklı; çünkü Dünya Kupası kazanan oyuncunun, büyük maçlarda büyük goller atma eğilimine sahip çok yönlü bir orta saha olarak City'nin yeni Ilkay Gundogan'ı olma potansiyeli var. Not: B+

    Fernandez için: Rahatlama. Monaco'nun Camara'nın Batı Londra'ya transferini iptal etmesiyle Chelsea, Fernandez'in City'ye transferini engelleyerek aynı şeyi kolaylıkla yapabilirdi. Ancak 25 yaşındaki oyuncu için şanslı olan şu ki Chelsea sözünü tuttu ve böylece son altı ayda kendisinin onlara gösterdiğinden daha fazla saygıyı Fernandez'e göstermiş oldu. Madrid'de yaşama arzusunu kamuoyu önünde dile getirmiş bir adamı Manchester'a transferin gerçekten tatmin edip etmeyeceğini şu an için kimse bilmiyor, ancak Maresca ile yeniden çalışmaktan açıkça keyif alacağı kesin. Yine de Fernandez'in son üç yılda Lizbon ve Londra'dan ayrılış biçimi göz önüne alındığında, işler City'de planlandığı gibi gitmezse başka bir değişiklik istemesine hiç şaşırmayız. Not: B

    Mark Doyle

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  • FBL-HKG-ENG-ITA-PR-SERIEA-CHELSEA-JUVENTUSAFP

    1 Eylül: Mykhailo Mudryk (Chelsea'den Tottenham'a, kiralık)

    Chelsea için: Maviler'in geride bırakmaktan büyük memnuniyet duyacağı bir isim. Kasım 2024'te ceza alıp men edilmesine yol açan uyuşturucu yasağından önce bile Mudryk, Stamford Bridge'de Clearlake Capital döneminin en pahalı transfer fiyaskolarından biri olduğunu göstermişti. Ocak 2023'te başlangıçta 61 milyon sterline transfer edilen Ukraynalı milli oyuncu, uzun men cezası öncesinde Chelsea formasıyla 70'ten fazla maçta sadece 10 gol atabildi ve etkileyici hızı ile çevik oyun tarzına rağmen hiçbir zaman Premier League'e tam anlamıyla uygun görünmedi. Elbette, Tottenham transferini kalıcı hâle getirmemeyi tercih ederse Mudryk'in gelecek yaz yeniden batı Londra'ya dönme ihtimali var, ancak Chelsea önümüzdeki dokuz ay boyunca Mudryk'i düşünmek zorunda kalmayacağı için memnun olacaktır. Not: B-

    Spurs için: Manşetleri süsleyen bir transfer döneminin kafa karıştıran bir sonu. Tottenham'ın Iliman Ndiaye'yi kadrosuna katamaması, kulübün rotasını değiştirip pencerenin son saatlerinde Mudryk için harekete geçmesine yol açtı ve sezonun geri kalanı için yetenekli bir hücum oyuncusu aldıklarına şüphe yok. Ancak sezonun başındaki kötü formunu tersine çevirmeye çalışan Spurs için Mudryk'in ne kadar gerçekçi biçimde katkı verebileceği ise belirsizliğini koruyor. Unutmayın, 25 yaşındaki oyuncu yaklaşık iki yıldır resmi bir maçta forma giymedi, üç buçuk yıldır istikrarlı performans sergileyemedi ve zaten Savinho ile Omar Marmoush gibi diğer yeni isimlerin yanı sıra kanat seçenekleri arasında Mohammed Kudus, Dejan Kulusevski ve Mathys Tel'i barındıran bir hücum hattına katılıyor. Mudryk'in transferini kalıcı hâle getirmek için konan oldukça absürt 75 milyon sterlinlik opsiyon da hesaba katıldığında, bu Tottenham'ın transfer dehaları adına gerçekten akıl karıştırıcı bir hamle. Not: D

    Mudryk için: Muhtemelen hiç gerçekleşmeyeceğini düşündüğü bir fırsat. Mudryk'in ilk etapta aldığı dört yıllık cezanın kısaltılması, ona kariyerini yeniden ayağa kaldırma fırsatı sundu ve bunu yalnızca Premier League'de değil, aynı zamanda 'Big Six' üyesi bir takımda yapma şansı bulması da en çılgın hayallerinin ötesinde olsa gerek. Spurs taraftarları, takımı mevcut karmaşadan çıkaracak bir kahraman arıyor ve teknik direktör Roberto De Zerbi, daha önce Shakhtar Donetsk'te onunla çalıştığı için Mudryk'ten en iyi verimi nasıl alacağını biliyor. Geçmişi göz önüne alındığında bu, üst düzey bir kariyer kazanabilmesi adına büyük olasılıkla Mudryk'in son şansı ve sezonun büyük bölümünde yedek kulübesinde oturması da mümkün, ancak böylesine bir sahnede kendini yeniden inşa etme fırsatına sahip olması bile başlı başına bir nimet. Not: A

    Tom Maston

  • Newcastle United v Everton - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    1 Eylül: Iliman Ndiaye (Everton'dan Manchester City'ye, 65 milyon £)

    Everton için: Transfer döneminin bu kadar geç bir aşamasında gelen gerçek bir darbe. Everton yeniden vites yükseltip Avrupa’ya katılmaya başlayacaksa, Ndiaye gibi oyuncuları elinde tutması gerekir. Ancak Hill Dickinson Stadyumu’ndaki ilk resmi golü, ayrıca Goodison Park’taki son Everton golünü atan isim, tam da en verimli yıllarına girerken yoluna başka yerde devam ediyor. 26 yaşındaki oyuncu, Toffees’e hücumda yerini doldurması zor bir X faktörü sağlıyordu; Jack Grealish’in beklendiği gibi ters yönde hareket edip City’den Merseyside’a dönmesi halinde bile bunu telafi etmek kolay olmayacak. Bu yaz ortalığa saçılan bazı ücretler düşünüldüğünde, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl varken bir oyuncu için 65 milyon sterlinlik paketin de dikkat çekici derecede düşük olduğu görülüyor ve bu durum, transfer dönemi boyunca eleştirilerin hedefinde olan transfer komitesine pek güven vermeyecektir. Not: D

    City için: Kesinlikle yazın en çok manşet olan transferi değil, ancak Enzo Maresca’nın kadrosunda doldurulması gereken boşluklar düşünüldüğünde oldukça mantıklı görünen bir hamle. Savinho ve Omar Marmoush’un ayrılıkları City’nin hücum hattını biraz zayıflattı ve Liverpool’dan Cody Gakpo’yu alamamalarının ardından, yazın daha önce ilgi gösterdikleri Ndiaye için yeniden dönmeleri sağlam bir karar. Senegalli milli oyuncu Premier League’de kendini kanıtlamış bir isim ve özgüven eksiği de yok; bu da onun Şampiyonlar Ligi’nde üretkenlik açısından da seviye atlamasını sağlayabilir. Ndiaye’nin yeniden satış değeri muhtemelen çok yüksek olmayacak, bu yüzden potansiyeline ulaşamazsa bonservis biraz yüksek görünebilir, ancak City’nin son birkaç ayda ne kadar iyi satış yaptığı göz önüne alındığında, bu harcamayı çok az riskle karşılayabilirler. Not: B+

    Ndiaye için: Tam anlamıyla büyük bir tehlikeyi atlattı! Transfer döneminin son 36 saatine girilirken, Everton’ın kuzey Londra ekibiyle anlaşması sonrası Ndiaye’nin Tottenham’a katılması bekleniyordu. Ancak şu anda tam bir karmaşa içindeki Tottenham’a gitmek yerine, kupalar için mücadele edebileceği ve oyunun en iyi hücum yeteneklerinden bazılarıyla birlikte oynayabileceği Etihad Stadyumu’nun yolunu tutuyor. City’de, Tottenham’da bulabileceğinden daha fazla süre alıp almayacağı tartışmalı, çünkü Maresca’nın kadrosunda yer bulabilmek için Antoine Semenyo, Jeremy Doku, Phil Foden ve Rayan Cherki ile rekabet edecek. Ancak mücadele edeceği dört kulvar varken, Ndiaye’nin bu transferi gelişimi açısından değerli kılacak kadar sık rotasyona girmesi gerekir. Not: A-

    Tom Maston

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    1 Eylül: Gabriel Jesus (Arsenal'dan Barcelona'ya, 15 milyon €)

    Arsenal için: Arsenal'ın Jesus'u dört yıl önce Manchester City'den kadrosuna katmak için 45 milyon £ ödediği düşünüldüğünde, bu anlaşma kâğıt üzerinde pek iyi görünmüyor. Ancak gelecek yaz onu bonservissiz kaybetmek yerine peşin olarak neredeyse 10 milyon £ kazanmak çok daha iyi. Barcelona'nın Jesus için yaşı ve sakatlık geçmişi göz önüne alındığında neden geç bir hamle yaptığı zor anlaşılır, Arsenal da bu fırsatı hemen değerlendirmek zorundaydı. 29 yaşındaki oyuncu, Mikel Arteta'nın hücum planlarında Kai Havertz ve Viktor Gyokeres'in epey gerisine düşmüştü, ancak yine de kulübe haftalık 265.000 £ maaş yükü getirdiği bildiriliyordu. Şimdi bu maaş yükü ortadan kalktı ve Arsenal'ın son tarih öncesinde bir forvet daha alma ihtimali için elinde ekstra alan oluştu. Her ne kadar artık Atletico Madrid'den Julian Alvarez'in kapıdan içeri girecek isim olması pek olası görünmese de. Jesus'un çok yönlülüğünü kaybetmek küçük bir darbe, ancak onun Arsenal için kilit oyuncu olarak görüldüğü günlerin üzerinden uzun zaman geçti. Sakatlıklar onun tam potansiyeline ulaşmasını engelledi ve Arsenal taraftarlarının büyük bölümü ayrılığı karşısında çok da etkilenmeyecektir. Brezilyalı oyuncunun bir Premier League rakibine değil de yurt dışına gönderilmesi de ayrıca bir artı. Not: A

    Barça için: Beş kez Premier League şampiyonluğu yaşamış bir oyuncuyu sadece 15 milyon € karşılığında kadroya katmak, İspanya şampiyonu için düşük riskli bir hamle. Jesus, Hansi Flick'in hücum hattının her bölgesinde oynayabilecek kadar esnek bir oyuncu ve Barcelona teknik direktörü topsuz oyundaki çalışkanlığını çok sevecektir. Ancak Jesus, kulübün bir numaralı hedefi Alvarez'e kıyasla heyecan yaratmayan bir alternatif. Brezilya milli takım oyuncusunun yeteneği hiçbir zaman sorgulanmadı, fakat bedeni artık yıllardır ona ihanet ediyor. Jesus'a her hafta birden fazla maça ilk 11'de başlama konusunda güvenilemez, maçları tamamlaması ise daha da zor. Son üç sezonda Premier League'de 58 maçta sadece 10 gol atabilmiş olması da onun Robert Lewandowski ile aynı golcülük seviyesine yakın bile olmadığını gösteriyor. Flick, Jesus yeterince dayanıklı ya da acımasız bir birinci adam olmadığı için Raphinha, Karim Adeyemi ve Anthony Gordon gibi isimleri 9 numara pozisyonunda düzenli olarak rotasyona sokmak zorunda kalacak. Bu hamle iyi düşünülmemiş, çaresizce yapılmış bir girişim gibi duruyor ve Jesus'un Barça kadrosu için hesaplı bir takviye olduğunu kanıtlaması büyük sürpriz olur. Not: D

    Jesus için: Barça, Jesus'a bir yıl uzatma opsiyonuyla birlikte iki yıllık sözleşme verdi ve o da kendisini dünyanın en şanslı adamı gibi hissediyor olmalı. Palmeiras altyapısından yetişen oyuncu, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girme konusunda hiçbir zaman yakın bile olmamasıyla da görüldüğü üzere zirvesini çoktan geride bıraktı ve 2024'ten bu yana Arsenal'da yan rolde kalan bir isimdi. Jesus bu fırsatı hak etmedi, ama bunu umursamayacaktır. Bunun yürüme ihtimali var, çünkü La Liga Premier League kadar fiziksel açıdan zorlayıcı değil, o Flick'in tipik bir santrfor profilini karşılıyor ve uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak vatandaşı Raphinha da yanında. Camp Nou'da Emirates'te olduğundan çok daha sık süre alacak, bu da onun özgüvenini ve belki de gol vuruşlarındaki dokunuşunu yeniden kazanmasına imkân tanıyacak. Üstelik üzerinde büyük bir bonservis baskısı da olmayacak, dolayısıyla heyecan verici bir futbol oynayan bu takımda özgürce ve yüzünde bir gülümsemeyle oynayabilmeli. Şu anda Avrupa'da Arsenal'ın önünde muhtemelen sadece Barcelona ve Paris Saint-Germain var ve Jesus da Katalonya'da sonunda CV'sine bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluk madalyası ekleyebileceğine inanacaktır. Yapması gereken tek şey sağlıklı kalmak. Not: A+

    James Westwood

  • Bradley Barcola Liverpool 2026Getty Images

    31 Ağustos: Bradley Barcola (Paris Saint-Germain'den Liverpool'a, 123 milyon £)

    PSG için: Fransa şampiyonu, Barcola'yı 2023'te Lyon'dan sadece 45 milyon € karşılığında kadrosuna kattıktan sonra değerinin 140 milyon €'ya çıkacağını muhtemelen hiç hayal etmemiştir. Barcola, PSG'ye iyi hizmet etti ancak kendisini tam anlamıyla vazgeçilmez kılamadı, bu yüzden Liverpool'dan dokuz haneli bir bonservis çıkarmaları müthiş bir iş oldu. Luis Enrique de Ferran Torres, Maghnes Akliouche ve Mika Godts'u kadroya katarak bu anı önceden öngördü ve Barcola olmadan PSG'nin daha zayıf bir takım olmayacağını garanti altına aldı. Hatta 23 yaşındaki oyuncu denklemden çıktığına göre, Luis Enrique'nin artık daha istikrarlı bir ilk 11 sahaya sürmesi daha kolay olacak. Barcola, PSG'nin ona sunamayacağı kadar daha belirgin bir rol istiyordu; dolayısıyla bu anlaşma, takım bu sezon daha fazla başarı kovalarken soyunma odasındaki uyumun korunmasına da yardımcı olacak. Nihai ücret ayrıca PSG'yi, gelecek transfer dönemlerinde diğer kadro oyuncularını satarken çok güçlü bir pazarlık konumuna getirecek. Kısacası bu, üzerinde düşünmeye bile gerek olmayan bir hamleydi. Not: A+

    Liverpool için: Barcola, PSG formasıyla 152 maçta 39 gol attı ve 37 asist yaptı; üstelik sürekli ilk 11'e girip çıkarıldı. Bu bile tek başına onun özel bir oyuncu olduğunu gösteriyor ve Liverpool, Andoni Iraola'nın taktik planının değişmez bir parçası olarak daha da belirleyici olabileceğine inanacaktır. En etkili olduğu yer sol kanat olsa da Barcola sağda da rahat oynuyor ve Mohamed Salah kulüpten ayrıldığında Liverpool'un hücumun son bölümünde kaybettiği üst düzey kaliteyi geri kazandırıyor. Baş döndürücü hızı ve doğrudan oyunu, yüksek yoğunluk talep eden ve Liverpool'un ön alanda oynayan bir takım olmasını isteyen Iraola için ideal bir eşleşme. Barcola, geç transfer döneminde hem Tottenham'ın hem de Manchester City'nin hedefinde olduğu bildirilen tek boyutlu Cody Gakpo'ya kıyasla Liverpool hücum hattına kesinlikle daha fazlasını katacaktır. Ancak her şey güllük gülistanlık değil; çünkü 120 milyon £'luk bir oyuncu olarak Barcola'nın hata payı yok. Liverpool fazla ödeme yaptı ve Premier League futbolunun acımasız fiziksel yapısına hemen uyum sağlayıp sağlayamayacağını kestirmek mümkün değil. Herhangi bir alışma sorunu yaşarsa taraftarlar ve yorumcular anında Barcola'nın üzerine gidecektir; Florian Wirtz ve Alexander Isak'ın yaşadığı sıkıntıların ardından Liverpool, transfer kararları nedeniyle yeniden alay konusu olmaya da açık hâle geldi. Not: B

    Barcola için: Eski Lyon oyuncusu, üst üste Avrupa Kupaları kazanan bir PSG takımında göz kamaştırdıktan ve Fransa ile Dünya Kupası sahnesinde adını duyurduktan sonra Anfield'daki yaşamın baskısıyla başa çıkabileceğine güvenecektir. Ancak Ousmane Dembele, Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'nin arkasında destekleyici bir rol üstlenmesinin Barcola'nın gelişimini hızlandırdığı da rahatlıkla savunulabilir. Fazla sorumluluk yükü taşımadan, sahaya çıktığında kendisini özgürce ifade etti ve birçok dünya çapında oyuncuyla çalışmaktan büyük fayda sağladı. Liverpool kadrosunda şu anda bu kategoriye giren tek isim Virgil van Dijk ve o da 35 yaşında kariyerinin son demlerinde. Barcola'nın karşısındaki Anfield meydan okumasıyla kıyaslandığında PSG'de işi daha kolaydı. Iraola'nın ona ihtiyacı, Liverpool'un haftada iki-üç kez maç kazandıran oyuncusu olması yönünde ve henüz bu kadar yüksek beklentileri karşılayacak dayanıklılığa sahip olup olmadığını bilmiyoruz. Yine de Barcola'nın cesaretine saygı duymak gerekir; başarının neredeyse garanti olduğu konfor alanını terk edip Iraola'nın henüz ilk aşamadaki projesinin parçası olması, zihinsel olarak güçlü olduğunu gösteriyor. Barcola'nın PSG'de bir gün Ballon d'Or adayı hâline gelmesi çok zor olurdu; çünkü en az dört takım arkadaşının gölgesinde kalıyordu ve buna Vitinha da dahil. Ancak Liverpool'u kupa yolculuğunda sürüklemesi onu bu yarışın içine sokabilir. Yeter ki ilk andan itibaren istekli olsun ve gereken çalışmayı ortaya koysun; bu, Barcola'yı süper yıldızlığa fırlatacak bir transfer olabilir. Not: A-

    James Westwood

  • Palmeiras v Junior - Copa CONMEBOL LibertadoresGetty Images Sport

    31 Ağustos: Allan (Palmeiras'tan Manchester City'ye, 34 milyon £)

    Palmeiras için: City'nin 21 milyon sterlinlik ilk teklifini reddettikten sonra Palmeiras, yeri doldurulamaz bir süperstar olmayan altyapı çıkışlı bir oyuncu için Premier League ekibinden 13 milyon sterlin daha kopararak çok iyi iş çıkardı. Brezilya devleri, 22 yaşındaki oyuncudan tamamen kâr elde ediyor; bu anlaşma da onların, altyapıdan yetiştirdikleri oyuncuları geliştirip A takım seviyesinde kendilerini kanıtladıktan sonra yüksek bedellerle satma modeline uyuyor. Allan, kulüp adına son dönemde Estevao'nun Chelsea'ye ve Endrick'in Real Madrid'e satışlarının ardından bir başka büyük başarı hikâyesi oldu. Öte yandan saha içi açıdan bakıldığında Allan takımda çok büyük bir boşluk bırakmayacak. Taktik esnekliği ve etkileyici çalışma temposu onu teknik direktör Abel Ferreira'nın gözdesi haline getirmişti, ancak hücum bölgesindeki rakamları beklentilerin altında kaldı. Palmeiras şu anda Brezilya Serie A puan tablosunun zirvesinde yer alıyor ve 2026 sezonunun son bölümünde onsuz da kupa kazanabileceğine güvenmese Allan'ı satıp nakde dönmezdi. Not: A

    Man City için: Allan için nihai bonservis bedelinde Palmeiras'ın taleplerine boyun eğmek, City'nin şu anda ne kadar çaresiz olduğunu gösteriyor. Enzo Maresca'nın kanatlarda kullanabileceği yalnızca Jeremy Doku ve Antoine Semenyo var; Savinho ile Omar Marmoush Tottenham'a katılırken, Jack Grealish'in de yaz transfer dönemi kapanmadan ayrılması bekleniyor. Allan, City'nin yeni patronuna bir seçenek daha sunuyor; gerektiğinde iki kanatta da ve kanat beki olarak da oynayabilecek kadar çok yönlü. Bitmek bilmeyen enerjisi ve koşu isteğiyle Maresca, Allan'ın City'ye ekstra fiziksel güç katmasına güvenebilecek. Ancak son üçte birlik bölümde büyük bir fark yaratması pek olası görünmüyor. Nitekim Allan'ın bu sezon Serie A'da sadece dört golü ve iki asisti var; City'de herkesin tanıdığı bir isme dönüşmek için karar alma ve uygulama becerisini geliştirmesi gerekecek. Potansiyelinin bulunduğuna hiç şüphe yok; savunmacıları çalımları ve hızıyla çaresiz bırakabilecek, oyunu istediği anda kesebilecek zamanlamaya sahip Allan, Maresca için sahanın iki yönünde de faydalı bir ekleme olmalı. Taraftarların sadece, törpülenmesi gereken çok sayıda eksiği bulunan bir oyuncu konusunda beklentilerini dengede tutması gerekiyor. Not: B-

    Allan için: Genç oyuncuya Brezilya A Milli Takımı'nda yer edinme fırsatı verecek heyecan verici bir transfer. Allan artık kendisini seçkin Premier League ve Şampiyonlar Ligi ortamlarında test etme şansına sahip olacak; bu da Palmeiras'ta gösterdiği adanmışlık ve profesyonelliğin haklı bir karşılığı. Maresca'nın yapılandırılmış ve topa sahip olmaya dayalı talepleri de Allan'a tam anlamıyla uyacaktır. İtalyan teknik adam, pozisyonlar arasında akıcı biçimde yer değiştirebilen ve oyun kurulum aşamasında merkez orta sahaya kayabilen geniş alan oyuncularını tercih ediyor. Allan tam olarak bunu yapabilecek teknik kapasiteye sahip ve karşı pres becerileri de Maresca'nın önde kurulu düzeni için biçilmiş kaftan. Ancak City kadrosundaki derinlik nedeniyle forma giydiği her saniye için savaşmak zorunda kalacak. Kesin bir ilk 11 oyuncusu olmaktan destek rolüne geçmek doğal olarak bazı hayal kırıklıkları getirecek ve Premier League futbolunun yoğunluğu bir kültür şoku yaratabilir. Allan'ın başını eğip önüne bakması ve eline geçen her fırsatı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor; aksi halde o 34 milyon sterlinlik bedelin baskısı ağırlaşmaya başlayacak. Not: B

    James Westwood

  • Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    30 Ağustos: Ollie Watkins (Aston Villa'dan Al-Hilal'e, 60 milyon €)

    Villa için: Aralık ayında 31 yaşına girecek bir forvetten 50 milyon sterlin almak, Villa adına etkileyici bir iş. Nakit çıkarmak için bundan daha iyi bir zaman olamazdı ve Unai Emery'nin de aşağı yukarı kabul ettiği gibi, Watkins artık Villa Park'ta kalmak istemiyordu. Böylesine sembol bir oyuncunun ayrıldığını görmek darbe niteliğinde ve yerine gelen Nicolas Jackson onun seviyesine çıkamayacak, ancak takımı ileriye dönük olarak dikkat dağıtabilecek mutsuz bir Watkins'i elde tutmak çok daha kötü olurdu. Yine de Emery, işin bu noktaya gelmesine üzülecektir. Morgan Rogers, Ezri Konsa ve Youri Tielemans da gitmişken, Villa gerçekten de soyunma odasındaki bir başka lideri daha kaybetmese daha iyiydi. Son bölüm güzel geçmedi ama Watkins, son dört sezonun her birinde en az 15 Premier League golü atan modern bir Villa ikonu. Villa, Jackson'ın aynı maç kazandıran özellikleri istikrarlı biçimde sunmasına güvenemeyecek. Bonservis bedeli harika, ancak bu saga yine de ağızda buruk bir tat bırakacak. Not: C+

    Al-Hilal için: Kulübün Karim Benzema'nın sözleşmesini feshetmeyi düşündüğüne dair haberlerin ortasında akıllıca bir hamle. Watkins'in hücum hattında sunacağı daha fazla şey var; zira üst düzey bir Premier League takımında 21 gollük bir sezonun ardından geliyor. Al-Hilal, Watkins'in üç yıllık sözleşmesinin sonuna kadar hücum hattına liderlik edebileceğinden emin olabilir. Al-Hilal, Suudi Pro League şampiyonluğunu Al-Nassr'dan geri almayı hedeflerken, Cristiano Ronaldo ve eski Brentford yıldızı Ivan Toney gibi isimlerle birlikte bir anda Altın Ayakkabı adaylarından biri hâline gelmeli. Watkins kalibresinde bir oyuncunun imzası, Al-Hilal'i 2021'den bu yana ilk AFC Şampiyonlar Ligi Elite kupasını kazanma konusunda da özgüvenli kılacaktır. Watkins hâlâ sürat ve oyun zekâsıyla büyük etki yaratabilecek aktif bir İngiltere milli oyuncusu. Bu, Al-Hilal için inanılmaz bir transfer başarısı ve Suudi Arabistan'ın finansal cazibesinin yakın zamanda ortadan kalkmayacağını gösteriyor. Not: A+

    Watkins için: Tam anlamıyla bir rezalet. Geçen yılın ocak ayında Watkins, Arsenal'in teklif yaptığı oyuncuydu ve bildirildiğine göre uzun süredir Manchester United'ın hedefleri arasındaydı. Bu yaz Watkins'e Premier League'den, üst seviyede kalmasını sağlayacak kadar ilgi vardı ya da bildirildiğine göre Türk kulübüyle kişisel şartlarda anlaşmasının ardından Fenerbahçe'ye katılabilirdi; bu da yine Suudi Arabistan'ın yolunu tutmaktan çok daha iyi olurdu. Watkins, kariyerinin son iyi yıllarını daha kabarık bir banka hesabı uğruna feda ediyor. Suudi futbol uzmanı Mohamed Qutob'un Radio WM'e söylediğine göre oyuncu, maaşın vergiden muaf sayılmasıyla birlikte, “yılda en az 20 milyon sterlin” kazanacak. Watkins, verecek çok az şeyi kalmış daha yaşlı bir oyuncu olsaydı bu anlaşılabilirdi ama durum kesinlikle böyle değil. Muhtemelen Avrupa'daki herhangi bir üst düzey kulüpte parlayabilir ve İngiltere için önemli bir değer olmaya devam edebilirdi. Ayrıca Villa'da haftada 130.000 sterlin kazandığı da bildiriliyordu ki bu, mali rahatlık için fazlasıyla yeterli. Bu transfer mide bulandırıcı bir hırs eksikliği kokuyor ve Villa'yı köşeye sıkıştırma biçiminden dolayı utanmalı. Watkins, kariyerinin zirvesinde kolay parayı seçtikten sonra İngiltere kadrosuna seçilmekten men edilmeli. Taraftarların futbolun büyüsüne olan inancını daha da aşındırmaktan başka işe yaramayan korkunç, iğrenç bir iş. Not: F

    James Westwood

  • Emiliano Martinez Chelsea 2026Getty Images

    30 Ağustos: Emiliano Martinez (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 7,5 milyon £)

    Villa için: Villa'nın Parma'dan Zion Suzuki'yi transfer etmesinin ardından Martinez'i satmak bir zorunluluk haline geldi. Arjantinli Dünya Kupası şampiyonu, Suzuki'nin yedeği olmayı asla kabul etmezdi ve bu durum soyunma odasında sorun yaratabilirdi. Ayrıca Villa'nın, mutsuz bir Martinez'i üst üste ikinci yıl kadroda tutmasının da bir anlamı yoktu. Geçen yıl Manchester United'a gerçekleşmeyen transferinin ardından onun bağlılığı sorgulanmıştı ve bir kaçış girişiminin daha başarısız olması, motivasyonunun dibe vurmasına kesin gözüyle bakılmasına yol açardı. Onu bunun yerine Chelsea'ye göndermek de Villa için bir kazanç; son dört yılda iki kulüp arasındaki sekizinci iş olarak bu hamle, aralarındaki ilişkiyi daha da güçlendiriyor. Hâlâ çok büyük bir karakter ve taraftarın gözdesi olsa da Martinez'i maaş bütçesinden çıkarmak için doğru zaman buydu. Eski Arsenal kalecisi için yapılan ilk 20 milyon sterlinlik yatırımdan ciddi bir zarar ederek çıkmayı kabul etmek biraz can yakacaktır, ancak Villa'nın onun yüksek maaşını ödemeye devam etmesi için mantıklı bir neden yoktu. Not: B+

    Chelsea için: Martinez son yıllarda biraz daha hataya açık hale gelmiş olsa da Robert Sanchez'e kıyasla çok büyük bir seviye atlaması olduğuna şüphe yok. İspanyol kaleci, Chelsea için fazlasıyla uzun süredir büyük bir zayıflıktı; 1 numara olarak kalmaya devam etseydi takımın en büyük kupalar için yeniden yarışın içine girmesi mümkün olmazdı. Martinez, Premier League'de kanıtlanmış bir kalite getiriyor ve her ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetine sahip doğal bir lider. İki kez Yashin Trophy kazanan bir ismi sadece 7,5 milyon sterline kadroya katmak Chelsea adına gerçek bir fırsat transferi; bu da sadece Şampiyonlar Ligi'ne katılma değil, aynı zamanda şampiyonluk yarışında Arsenal'i zorlama ihtimallerini de artık çok daha güçlü gösteriyor. Büyük maç oyuncusu olan Martinez, Stamford Bridge'deki yaşamın getirdiği baskıyla baş etme konusunda hiçbir sorun yaşamayacaktır ve yedek kaleci Mike Penders için de ideal bir mentor olacaktır. Xabi Alonso'nun ilk 11'i artık oldukça korkutucu görünüyor. Not: A+

    Martinez için: Bu, şu anda Chelsea'de Şampiyonlar Ligi futbolu olmamasına rağmen Arjantin kahramanının kulüp seviyesinde aradığı seviye atlaması. Martinez'in Villa'daki döngüsü açıkça sona ermişti ve takım, diğer birçok kilit oyuncusunu kaybettikten sonra zorlu bir geçiş sezonuyla karşı karşıya kalabilir. Buna karşın Chelsea yeniden elit bir güç olmaya hazırlanıyor. Martinez şimdi Avrupa'nın en büyük kulüplerinden birinde olağanüstü kariyerine yeni bir görkemli bölüm yazma fırsatına sahip. Juventus da 33 yaşındaki oyuncunun peşindeydi, ancak Martinez bir süredir Serie A'dan üstün olan Premier League'de hâlâ başarılı olacak kadar iyi. Villa Park'tan Stamford Bridge'e geçiş, özellikle Alonso'nun 3-4-2-1 sistemine çok uygun olması nedeniyle Martinez için sorunsuz bir süreç olmalı. Arjantinli kaleci geriden oyun kurarken rahat (Sanchez'in aksine) ve Chelsea'nin önde kurduğu savunma hattını koruyan bir süpürücü kaleci olarak öne çıkması bekleniyor. Martinez hiç şüphesiz kariyerinde kalan tüm hedeflere Chelsea ile ulaşabileceğini düşünecektir ve kim bilir, bu ona Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini bir veya iki yıl daha uzatma yolunu bile açabilir. Not: A

    James Westwood

  • Nicolas Jackson Aston Villa 2026Getty Images

    28 Ağustos: Nicolas Jackson (Chelsea'den Aston Villa'ya, 65 milyon £)

    Chelsea için: Başlangıçta sadece 32 milyon sterline kadroya kattıkları ve Xabi Alonso yönetiminde ihtiyaç fazlası hâline gelen bir oyuncudan böylesine büyük bir kâr elde etmek, Chelsea adına tam bir ustalık hamlesi. Atletico Madrid'in ilgisine rağmen Jackson'ı yeniden kiralama isteğine direnmek de karşılığını verdi; haftalık 100.000 sterlinlik maaşı da artık kalıcı olarak maaş bütçesinden çıktı. Jackson, Stamford Bridge'deki ilk iki sezonunda hiçbir zaman tam anlamıyla ikna edici olamadı ve geçen sezon Bayern Münih'teki kiralık döneminde de tablo değişmedi. Joao Pedro ya da Danny Welbeck'in önünde şans bulması zaten beklenmiyordu, bu yüzden satış Chelsea'nin çıkarınaydı. Tüm bunlara rağmen, hücum hattında yaşanacak bir sakatlık krizi bu anlaşmanın kötü yaşlanmasına neden olabilir. Ayrıca doğrudan Şampiyonlar Ligi bileti için yarışılan bir rakibi güçlendiriyorlar ve Unai Emery'nin bir anda Jackson'ın tüm potansiyelini ortaya çıkarması Chelsea için kötü bir görüntü olur. Yine de Chelsea her zaman teklifin reddedilemeyecek kadar iyi olduğunu söyleyebilir; Jackson'ın mevcut versiyonu için 65 milyon sterline kadar bir geri dönüş almak, hiç şüphesiz yönetim katında herkesin el sıkışmasına yol açmıştır. Not: A-

    Villa için: Jackson, Villa için kulüp rekoru düzeyindeki bir bonservis bedeline kesinlikle değmez. Son vuruşlarda son derece dengesiz bir oyuncu ve Ollie Watkins kadar komple bir oyuna sahip değil. Evet, yerini aldığı isimden beş yaş daha genç, ancak Premier League geçmişi de onun seviyesine yaklaşmıyor bile. Jackson, Chelsea formasıyla ligde 65 maçta kayda değer 24 gol atmış olsa da, attığından çok daha fazla fırsatı harcadı ve gereksiz kartlar görme eğilimi de vardı. Bununla birlikte Jackson'ın, Villarreal'de İspanyol teknik adamla çalıştığı dönemden Emery ile iyi bir ilişkisi var ve Emery'nin akıcı sistemi 25 yaşındaki oyuncunun yana hareket etmesine ve kanatlarda sayısal üstünlük yaratmasına imkân tanıyacak; Chelsea'de olduğu gibi iki stoperin arasında sabit kalmak zorunda olmayacak. Villa ayrıca genelde önde iki oyuncuyla hücum ediyor, bu yüzden Jackson hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Açık oyundaki katkısı arttıkça özgüvenli bir Jackson'ın karşılığını vermesi beklenebilir, ancak onun golcü bir forvete dönüşeceğini görmek zor. Yine de bu, Brighton'a açılış haftasında 4-0 yenilmenin şokunun ardından Villa taraftarlarını gerçekten heyecanlandıracak bir transfer değil. Villa son tarihten önce hücum hattına ek takviye aramazsa bu hata olur, çünkü Jackson bir başka ilk beş mücadelesinin hücum lideri olacak kadar iyi değil. Not: C+

    Jackson için: Chelsea ve Bayern'de geçen iki yıllık istikrarsızlık ve sınırlı fırsatların ardından, Jackson daha önce kendisinden en iyi verimi alan bir teknik adamın yönetiminde başrolü kapmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Emery, Jackson'ın taktiksel güçlü yönlerini ve psikolojik ihtiyaçlarını çok iyi anlıyor, ayrıca Jackson burada ilk andan itibaren Chelsea'de olduğundan daha fazla değer görecek. Ancak Watkins'in yerini doldurmak göz korkutucu bir görev ve ödenen uçuk bedel nedeniyle kendisine sabır gösterilmeyecek. Jackson hızlı bir başlangıç yapamazsa, Villa'nın takım olarak yaşadığı sıkıntılar sürecek ve böylesine pahalı bir kumara giriştiği için transfer ekibi ağır eleştiri alacak. Watkins'le yapılacak sürekli kıyaslamalar onun üzerinde baskı yaratabilir; çok şey zihinsel dayanıklılığına bağlı olacak. Yine de Jackson, en azından Chelsea'de peşini bırakmayan belirsizlik bulutundan ve kulübü son yıllarda geri çeken istikrarsızlıktan kurtuldu. Villa, Jackson'a gerçek anlamda yeni bir başlangıç yapma fırsatı sunan, daha oturmuş bir ortam ve Şampiyonlar Ligi futbolu sağlıyor. Kariyerinin bu aşamasında umabileceği en iyi senaryo bu, ancak Senegalli golcü artık geçmiş hatalarından ders çıkardığını göstermek zorunda. Not: B+

    James Westwood

  • Tottenham Hotspur v Newcastle United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    27 Ağustos: Omar Marmoush (Manchester City'den Tottenham'a, kiralık)

    Manchester City için: City açısından biraz tuhaf bir hamle; kulüp, Eintracht Frankfurt'tan büyük umutlarla geldikten yalnızca bir buçuk sezon sonra Marmoush ile yollarını ayırmayı seçti. İleride ilk 11'de yer almak için gol makinesi Erling Haaland ile rekabet etmek, herhangi bir forvet için hiç de kolay bir görev değil ve City de muhtemelen Pep Guardiola'nın fırsat verdiği anlarda Marmoush'un tam anlamıyla beklentileri karşılamadığını düşünüyordur. Tek ve yegâne tam sezonu, kaçınılmaz olarak sınırlı süre alması, diz sakatlığı ve Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna çağrılması nedeniyle sekteye uğradı. Dikkat çekici şekilde, 2025-26 sezonundaki ilk Premier League golünü ancak bu yılın ocak ayının sonlarında atabildi. Marmoush, geçen sezon yaklaşık 7,5 maça denk gelen sürede altı gole doğrudan katkı yaptığı için yeterince süre alamadığını haklı olarak öne sürebilir, ancak Haaland'ı ilk 11'den kesmesi zaten hiçbir zaman kolay görünmüyordu ve 27 yaşında olduğu düşünüldüğünde, City'nin bonservisiyle gelecek yaz Marmoush'u kadrosuna katmak için Tottenham'ın ilk kiralık transferinin ardından kuzey Londra ekibine £60 milyona kadar ödeme yapacak olmasından yararlanıp para kazanma fırsatını değerlendirmesi de pek şaşırtıcı değil. City'nin onun yerini nasıl dolduracağı ilginç olacak, çünkü gelecek oyuncunun kulübede beklemeyi kabullenmesi gerekecek. Not: B+

    Tottenham için: Tottenham'ın kafa karıştıran transfer hamleleriyle dolu bir yaz dönemindeki bir başka aşırı harcaması. Marmoush, Ocak 2025'te onun için harcadığı miktarın üzerine City'nin küçük de olsa kâr etmesini haklı çıkaracak kadar Manchester'da yeterli performansı sergilemedi; üst üste sezonlarda küme düşmeyle burun buruna gelen Spurs de sorunlarını çözmek için para saçmayı sürdürüyor. Marmoush, Jan Paul van Hecke, Mateus Fernandes, Sandro Tonali ve Savinho'nun ardından kuzey Londra ekibine katılıyor ve bu bedelin fahiş olduğu ortaya çıkacak. Marmoush, Premier League'e uyum sağlamakta zorlanmış görünse de Tottenham, 27 yaşındaki oyuncunun gelişinin Harry Kane'in üç yıl önce Bayern Münih'e gitmesinden bu yana sorunlu olan bu pozisyonu nihayet çözmesini umacak; hem Richarlison hem de Dominic Solanke sakatlıklarla boğuştu ve istikrarsız kaldı. Spurs, yeterli süre verilmesi hâlinde Marmoush'un, Etihad'daki zorluklarına rağmen, ileride ana seçenek olduğunda golleri sıralayabilecek elit bir Premier League santrforuna dönüşebileceğine inanıyor olmalı. Bu açıdan bakıldığında bu, heyecan verici bir hamle ve kuzey Londra ekibinin rakipleriyle arasındaki farkı kapatmasına yardımcı olabilir. Not: C+

    Marmoush için: Geriye dönüp bakıldığında Marmoush, geçen yıl City'ye katılmakla muhtemelen uğraşmaması gerektiğini düşünecektir; kısa süren macerası da, Manchester'da başarıya giden yolunu Haaland gibi büyük bir engelin kapatması nedeniyle birçok kişinin beklediği şekilde sonuçlandı. Biraz erken gibi görünse de, Premier League'de yeni bir başlangıç arayan forvete kızmak zor. Muhtemelen kupalar için mücadele etmeyecek olsa da Marmoush'un şimdi Londra'ya gidip Spurs taraftarı için bir kahramana dönüşme fırsatı var; burada ileride ilk 11'in garanti ismi olmayı beklemeli. Kane'in ayrılışından bu yana kulübün çok ciddi şekilde eksikliğini hissettiği türden bir golcüye dönüşüp dönüşemeyeceğini ise zaman gösterecek. Marmoush, ilk etapta City'nin onun için kesenin ağzını açmasını sağlayan o üretken seviyeye dönmekte kararlı olacaktır, ancak nam salmış derecede değişken Roberto De Zerbi'nin gözüne batmamak için işe hızlı başlamak zorunda. Not: B+

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-NOTTINGHAM FORESTAFP

    27 Ağustos: Liam Delap (Chelsea'den Nottingham Forest'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: İlk bakışta bu, Chelsea için iyi bir anlaşma gibi görünüyor. Kulüp, bir yıl önce Ipswich Town'dan Delap için ödediğinden £20 milyon daha fazlasına onu satmayı bir şekilde başardı ve peşin nakit girişi, transfer dönemi kapanmadan önce daha fazla iş yapmalarına yardımcı olabilir. Ancak gelen haberlere göre, elde edilen kârın yüzde 20'lik bölümü, Delap'ı Stamford Bridge'e getiren anlaşmada yer alan sonraki satış maddesi nedeniyle doğrudan Ipswich'e gidecek. Ayrılığı ayrıca Xabi Alonso'nun 9 numara pozisyonunda elinde yalnızca Joao Pedro ve tecrübeli golcü Danny Welbeck'in kalmasına yol açabilir; Nicolas Jackson ile Emmanuel Emegha da ayrılık iddialarıyla ciddi şekilde anılıyor. Yine de bu, Chelsea teknik direktörünün hesaplanmış bir riski. Alonso, Delap'ın kendi sistemine uygun isim olmadığına çabuk karar verdi ve Chelsea de değeri gözden düşmüş bir yedek olarak azalmasına izin vermek yerine onu acımasızca elden çıkardı. Chelsea, teknik direktör kaosunun yaşandığı bir sezonda Delap'tan en iyi verimi alamadı ve ondan bu kadar kısa sürede vazgeçmek bir başarısızlık itirafı, ancak nihai bonservis bedelinin büyüklüğü darbeyi kusursuz şekilde hafifletiyor. Delap, sonuç olarak 2025'te takıma katılan diğer isim Pedro'nun tamamen gölgesinde kaldı ve onu bir yıl daha tutmanın da bir anlamı olmazdı. Not: B+

    Forest için: Chelsea formasıyla Premier League'de çıktığı 28 maçta yalnızca bir Premier League golü atan bir oyuncu için kulüp transfer rekorunu kırmak pek iyi görünmüyor. Delap, City Ground'da hayal kırıklığı yaratırsa Forest kamuoyu önünde utanç yaşayacak ve gelecekteki PSR manevra alanı da büyük darbe alabilecek. Geçen yıl boyunca form ve fiziksel durum konusunda zorlanmış 23 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar yatırım yapmak, nasıl bakarsanız bakın çok çaresiz bir hamle. Yine de Forest'ın, Taiwo Awoniyi'nin £9 milyon karşılığında Coventry'ye gitmesinin ardından bir forvete ihtiyacı vardı. Igor Jesus ile 35 yaşındaki Chris Wood, Forest'ın Premier League ve Carabao Cup'ta Leeds'e üst üste kaybettiği maçlarda etkisiz kaldı ve Delap çok eksikliği hissedilen enerjiyi getirebilir. En iyi halinde eski Ipswich oyuncusu, atletizmi ve yüksek süratte top taşımasıyla savunmalar için bir kâbus olabilir. Ayrıca iki ayağıyla da etkili bir bitirici ve Chelsea'deki bu kadar sinir bozucu dönemin ardından kendini kanıtlamak için istekli olacaktır. Oliver Glasner'ın Delap'ın potansiyeline açıkça inandığı ortada; aksi halde bu anlaşma asla gerçekleşmezdi. Mesele sadece, başka bir iddialı kulüpte ilk dakikadan itibaren omuzlarında olacak muazzam baskıyla baş edip edemeyeceği. Not: C

    Delap için: Bu, Delap'ın henüz yolun başındaki kariyerinde kritik bir nokta. Chelsea'de eline geçen fırsatı değerlendiremedi, ancak Forest'ta yakalayacağı başarı onu yeniden İngiltere A Milli Takımı oyuncusu olma yoluna sokabilir. Ipswich'i 2024-25 Premier League sezonunda sırtlayan, durdurulması neredeyse imkânsız o santrfor hâlâ bir yerlerde duruyor ve bu ortam değişikliği onu yeniden ön plana çıkarabilir. Delap, Chelsea'de beşinci tercihti ve hatta bir kadro numarası bile yoktu, ancak Forest'ta doğrudan başrol oyuncusu olarak sahaya çıkacak. Bu nedenle City Ground, özgüvenini yeniden toplaması için ideal yer ve Glasner'ın oyun tarzı da ona cuk oturmalı. Forest takımı, rakibe geçişlerde zarar veren yüksek tempolu ve direkt bir futbol oynamak üzere kurulmuş durumda; Delap da tam buna göre bir oyuncu. İstediği zaman savunma arkasına sarkmasını sağlayacak heybetli fiziğe, çevikliğe ve hıza sahip; mesele sadece fırsatlar gelmeye başladığında bunları değerlendirip değerlendiremeyeceği. Delap ayağının üstüne düştüğü için şanslı, ancak bu seviyede üçüncü bir fırsat bir daha gelmeyecek; ya tamam ya devam. Not: B-

    James Westwood

  • Nico Gonzalez Newcastle 2026Getty Images

    26 Ağustos: Nico Gonzalez (Manchester City'den Newcastle'a, 52 milyon £)

    Manchester City açısından: Gonzalez'in Ocak 2025'te Porto'ya ödendiği 50 milyon sterlinlik bonservis bedelinin tamamını geri kazanmak, Etihad Stadyumu'nda ne kadar az etki yarattığı düşünüldüğünde oldukça büyük bir iş. Manchester'da hiçbir zaman net bir role tam olarak yerleşemedi ve satışından elde edilen gelir, City'nin Enzo Fernandez hamlesinde yardımcı olmalı. Ancak bu anlaşma son tarihten önce gerçekleşmezse, City orta sahada seçenek açısından ciddi şekilde yetersiz kalacak. Gonzalez, bu transfer döneminde Rodri, Bernardo Silva ve Tijjani Reijnders'ın ardından ayrılan dördüncü kıdemli orta saha oyuncusu oldu. Mevcut durumda Enzo Maresca'nın merkez orta sahada başvurabileceği isimler yalnızca yaz transferleri Elliot Anderson ve Ayyoub Bouaddi ile Mateo Kovacic. Kilit bir oyuncu olmayabilir ama Gonzalez yedek katkısı verme konusunda fazlasıyla yeterliydi ve hiçbir zaman yüzde 100'den azını vermedi. Anderson ile Bouaddi'nin önümüzdeki aylarda yüksek bonservis bedellerini haklı çıkaracağının hiçbir garantisi yokken, bu satış City'nin kısa sürede pişman olabileceği bir hamleye dönüşebilir. Not: C

    Newcastle açısından: Gonzalez'in gelişi, kilit orta saha ikilisi Bruno Guimaraes ile Sandro Tonali'nin kaybının etkisini azaltıyor ve İspanyol oyuncu, henüz 18 yaşında olan ve hâlâ oldukça ham durumdaki diğer yeni transfer Sean Steur için değerli bir akıl hocası olabilir. Savunma hatlarını delen pasları ve etkileyici yüksek top kazanım oranıyla Matthias Jaissle'in Newcastle düzeninde derinde oyunu yöneten isim olarak görev yapabilir; bu oran, geçen sezon en az 900 dakika oynayan orta sahalar arasında Avrupa'nın en iyisiydi (2,13). Fiziksel olarak güçlü, Premier League tecrübesine sahip ve kariyerinin en iyi yılları hâlâ önünde olan 24 yaşındaki oyuncu, Newcastle için akıllıca bir transfer olduğunu kanıtlayabilir. Ancak Gonzalez'in Guimaraes'in etkisini doğrudan yerine koyacağını uman taraftarlar kendilerini kandırıyor. O, yaratıcısından çok bozucu bir oyuncu ve bu nedenle son üçüncü bölgede aynı seviyede tehdit taşımıyor. Bu, Newcastle'ın yeniden ilk altı yarışmacısı olarak ortaya çıkması için ihtiyaç duyduğu dönüştürücü transfer değil, ancak onları düşme hattı mücadelesine sürüklenmekten koruma konusunda önemli katkı sağlayacaktır. Not: B

    Gonzalez açısından: En üst seviyedeki rekabet açısından kuşkusuz geri bir adım olsa da, bu hamle genel olarak Gonzalez için olumlu. City'de hiçbir zaman düzenli bir ilk 11 oyuncusu olmadı, ancak Jaissle'in Newcastle kadrosuna doğrudan takımın kilit üyelerinden biri olarak girecek. Eğer Newcastle'ı yeniden üst sıralara taşımayı başarırsa, Gonzalez'in değeri yeni zirvelere çıkacak ve sadece iyi bir rotasyon seçeneği değil, uzmanlaşmış bir oyuncu olarak görülecek. Ancak hemen bir çıkışa uygun istikrarlı bir ortama katılmıyor. Newcastle bir geçiş sürecinde ve bu doğal olarak bol miktarda hayal kırıklığını beraberinde getirecek; ayrıca Gonzalez, City'de yanında bulunan dünya çapındaki oyuncular olmadan çok daha ağır bir yük taşıyacak. Bu, 52 milyon sterlinlik bonservis bedelinin de kolaylaştırmadığı göz korkutucu bir meydan okuma; bu da uyum sağlaması için kendisine fazla zaman tanınmayacağı anlamına geliyor. Bununla birlikte, bunun üstesinden gelecek zihinsel ve fiziksel özelliklere sahip ve oynayacağı sürenin önemli ölçüde artacak olması nedeniyle İspanya milli takımına girme şansı da daha yüksek olacak. Not: B+

    James Westwood

  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    26 Ağustos: Ayyoub Bouaddi (Lille'den Manchester City'ye, 86 milyon £)

    Lille için: Bir dev ödeme daha. Bouaddi, 2021’de Lille’e katıldığında henüz sadece 13 yaşındaydı ancak çok geçmeden Eden Hazard’dan bu yana kulübün en umut vadeden akademi oyuncusu olarak anılmaya başlandı. Bu açıdan bakıldığında, savunmacı orta sahanın İngiltere’ye çok milyon sterlinlik transferi hiç de şaşırtıcı değil. 17. yaş gününde Real Madrid’e karşı maçın oyuncusu performansı sergiledikten sonra, Avrupa’nın elit kulüplerinden birine katılması yalnızca zaman meselesiydi ve 13 Haziran’da Fas’ın Dünya Kupası’nda Brezilya ile oynadığı maçta ortaya koyduğu olağanüstü performans, yaz transferini kaçınılmaz hale getirdi. Yine de Lille için bu hâlâ inanılmaz bir bonservis bedeli, zira kulüp daha önce Bouaddi’ye yaklaşık 70 milyon £ değer biçmişti. Lille daha önce Nicolas Pepe, Victor Osimhen ve Rafael Leao gibi isimlerden büyük paralar kazandı ama tıpkı 2024’te Leny Yoro’nun Manchester United’a satılmasında olduğu gibi, bu da üst düzey genç yetenekleri geliştirme ve yetiştirme konusunda haklı bir üne sahip bir kulüp için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Not: A+

    City için: Rodri’nin yerine gelen isim. İspanya milli takım oyuncusunun bu yaz Etihad’dan ayrılacağı konusunda aslında hiçbir gerçek şüphe yoktu; 2026 Dünya Kupası’nda La Roja’yı zafere taşıyarak sayısız özelliğini herkese yeniden hatırlatmış olsa bile. Dolayısıyla City’nin karşı karşıya olduğu ikili görev, bir yandan Rodri’den mümkün olduğunca fazla para kazanmak, diğer yandan da ona layık bir halef bulmaktı. İki hedefe de ulaştıklarını söylemek gerekiyor: Yakın zamanda ACL sakatlığını atlatmış 30 yaşındaki bir oyuncu için 65 milyon £ iyi bir bedel; ayrıca City, Bouaddi için açıkça fazla ödeme yapmış olsa da, onun potansiyeli hem bariz hem de çok büyük. Elbette oyunun gördüğü en büyük 6 numaralardan birinin bıraktığı dev boşluğu 18 yaşındaki bir oyuncunun hemen doldurmasını beklemek çok büyük bir talep. Ancak City’nin bugün dünyanın en umut vadeden savunmacı orta sahasını kadrosuna kattığını da söylemek gerekiyor (Liverpool gerçekten de Bouaddi’yi transfer etmiş olmayı isterdi!). Yine de onun Enzo Maresca yönetimindeki City’nin zaten açıkça görülen tüm sorunlarını hemen çözüp çözemeyeceği, bambaşka bir soru...Not: B

    Bouaddi için: Her zaman yapması kaderinde olan türden bir hamle ve geç olmadan. Bouaddi son derece alçakgönüllü ve çalışkan bir karakter olarak tanınıyor ama aynı zamanda kendi kalitesine en üst düzeyde inanıyor. En üst seviyede başarılı olabileceğinden hiçbir şüphesi yok; yılın başlarında milli takım tercihini Fransa’dan Fas’a çevirmesinin nedenlerinden biri de kısmen buydu, çünkü ikincisi ona bu yazki Dünya Kupası’nda oynama fırsatı sunuyordu. Bouaddi’nin Kuzey Amerika’daki şaşırtıcı derecede olgun performansları, Manchester’a transferi açısından iyi işaretler veriyor. Kabul etmek gerekir ki Rodri’nin yerini doldurmak hâlâ göz korkutucu bir görev ve bonservis bedeli nedeniyle ona fazla hoşgörü gösterilmeyecek. Ancak Premier League futbolunun inanılmaz derecede yoğun doğasıyla başa çıkmak için gereken zekâ, özgüven ve soğukkanlılık seviyelerine kesinlikle sahip görünüyor. Orta sahada Elliott Anderson’ın ve büyük olasılıkla Enzo Fernandez’in ona destek verecek olması da yükünü hafifletmeye yardımcı olmalı ve hızlı bir başlangıç yapması üzerindeki baskının bir kısmını azaltmalı. Not: B+

    Mark Doyle

  • Carlos Baleba Manchester United 2026Getty Images

    25 Ağustos: Carlos Baleba (Brighton'dan Manchester United'a, 70 milyon £)

    Brighton için: Bu, Brighton’ın parlak iş modelinin bir kez daha devreye girmesi demek. Brighton, Kamerunlu orta saha oyuncusu Carlos Baleba’yı üç yıl önce Lille’den Premier League’e nispeten tanınmayan bir isim olarak getirmek için 23 milyon sterlin ödeyince bazı kaşları kaldırmış olabilir, ancak bu karar yalnızca üç yıl sonra büyük bir kâr elde edilmesiyle fazlasıyla karşılığını verdi. Kabul etmek gerekir ki Baleba’nın piyasa değeri, Brighton’ın geçen yaz United’dan onun için 100 milyon sterlinin üzerinde bir bonservis talep ettiği döneme kıyasla düştü; oyuncu inişli çıkışlı bir sezon geçirirken teknik direktörü Fabian Hurzeler de transfer söylentilerinin başlangıçta formunu etkilediğine inanıyordu. Bu nedenle Baleba bu yaz kesinlikle 100 milyon sterlin ya da daha fazlasını getiremezdi, ancak toplam 70 milyon sterlinlik (95,5 milyon dolar) paket yine de Brighton için iyi bir iş gibi görünüyor, özellikle de 22 yaşındaki oyuncu istikrarsız performanslar sergilemeyi sürdürürse. Güney sahili ekibi kaçınılmaz olarak bu parayı başka birçok genç cevhere yeniden yatıracak ve ardından onları da ciddi bir kârla satacak. Not: B+

    Man Utd için: United, sabrının karşılığını aldığını düşünecek. Kulüp, 2025 yazında Brighton’la görüşmelerden geri adım atmıştı; çünkü Brighton’ın 2023’te Chelsea’nin Moises Caicedo için ödediği 115 milyon sterlin civarında bir bedel istediği netleşmişti. Ancak Baleba için gelecekte bir noktada yeniden hamle yapacakları her zaman haberleştirilmişti. O an şimdi geldi; Manchester United, orta saha oyuncusunun pek de etkileyici olmayan 2025-26 sezonundan faydalanarak, 12 ay önce çok daha pahalıya mal olacak bir oyuncu için bonservislerin aşırı şiştiği bir yaz döneminde kendi açısından aslında uygun fiyatlı bir anlaşmaya imza attığını düşünecek. Beklentileri, 22 yaşındaki Baleba’nın dalgalı performanslarının sadece hâlâ biraz ham olmasından kaynaklandığı ve en iyi yıllarının açıkça önünde olduğu yönünde olacak. Sezonu Afrika Uluslar Kupası nedeniyle de sekteye uğradı, ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında çok daha iyi bir performans sergiledi; United’ın da onun temel verilerinden cesaret aldığı söyleniyor. Baleba, Casemiro’nun ayrılığının ardından United’ın bu yaz orta sahada uzun süredir ihtiyaç duyduğu fizik gücü ve dinamizmi getiriyor. Ancak Michael Carrick ve taraftarların, özellikle hazırlık döneminde ayak bileği bağlarını sakatladıktan sonra, ona uyum sağlaması için biraz zaman tanıması gerekecek. Yine de potansiyelini gerçekleştirebilirse Old Trafford’daki sorunlu bir pozisyon için uzun vadede ideal çözüm olacaktır. Not: B+

    Baleba için: Sabırlı olmak zorunda kaldı, ancak Baleba nihayet Old Trafford yolunda ve bu, yalnızca dört buçuk yıl önce memleketi Kamerun’dan Avrupa’ya gelen bir oyuncu için kesinlikle rüya gibi bir transfer. Brighton, 2023’te onu nispeten tanınmayan 19 yaşında bir oyuncuyken kadrosuna katmak için tam 23 milyon sterlini gözden çıkardığında yüksek potansiyelli genç bir oyuncuya imza attığını açıkça biliyordu ve geçen sezondaki düşüş dışında beklenen gelişim çizgisini izledi. Baleba bu fırsatı hak etti ve artık bunun elinden kayıp gitmemesini sağlamakta kararlı olacaktır. Old Trafford’da ilk andan itibaren önemli bir figür olmaya hazır görünüyor; zira fizik gücü yüksek bir ön liberonun adı bir süredir istek listesinde yer alıyordu. Hücumları kesmek ve topu taşıyarak takımını ileri itmekle görevlendirilecek olan Baleba, Bruno Fernandes’in yanı sıra Youri Tielemans, Kobbie Mainoo veya Andrey Santos’tan biriyle birlikte yeni görünümlü orta sahanın parçası olacak. Hazırlık dönemindeki sakatlığının ardından uyum sağlaması için zamana ihtiyacı olacak, ancak bunun Manchester United için uzun vadede heyecan verici bir takviye olduğuna şüphe yok. Not: A

    Krishan Davis

  • FBL-ENG-LCUP-TOTTENHAM-CHARLTONAFP

    25 Ağustos: Savinho (Manchester City'den Tottenham'a, 85 milyon £)

    Manchester City için: Oyunun tüm tarihindeki en saçma transfer ücretlerinden biri olmaya gerçekten güçlü bir aday! City, Etihad Stadyumu’ndaki iki sezonu boyunca büyük ölçüde beklentilerin altında kalan, üstelik büyük gürültüyle gelmesine rağmen toplamda yalnızca iki Premier League golü üreten bir oyuncudan kulüp rekoru satış geliri elde etmeyi bir şekilde başardığı için adeta köşeyi döndü. Manchester City, Spurs’ün oyuncusunu almak için bir kez daha akıl almaz derecede yüksek bir rakama çıkmaya razı olmasından büyük memnuniyet duyacaktır; üstelik daha bir yıl önce, ödedikleri toplam £85 milyonluk ($116m) paketin yaklaşık yarısı karşılığında Savinho’yu transfer etmeyi denemişlerdi. Elbette 22 yaşındaki Savinho’nun Tottenham Hotspur Stadyumu’nda dünya çapında bir yeteneğe dönüşme potansiyeli hâlâ var ve Enzo Maresca kanat bölgelerinde biraz eksik kalabilir, ancak bu devasa geliri yeniden yatırıma dönüştürmek için transfer döneminde hâlâ bolca zaman var; ayrıca kadroda büyük beğeni toplayan Jeremy Monga ve yeniden formuna kavuşan Jack Grealish gibi isimler de bulunuyor. Brezilyalının mevcut orta karar seviyesi düşünüldüğünde, gelecekte ne olursa olsun bu teklif basitçe geri çevrilemeyecek kadar ama gerçekten çok fazla iyiydi. Not: A+

    Tottenham için: Sandro Tonali ve Mateus Fernandes’in toplam £185 milyon ($252m) karşılığında transfer edilmesi kaşları kaldırdıysa, bu anlaşma herkesi çileden çıkaracaktır. Tottenham yaz boyunca büyük harcamaya istekli bir görüntü verdi ve kulübün üst üste küme düşmeyle flirt ettiği iki sezonun ardından Roberto De Zerbi’nin kadro yenilemesinin gerekli bir parçası olarak bu yeni orta saha ikilisine yapılan savurganlığı bir ölçüde savunabilirlerdi. Ancak her kim olursa olsun Savinho için £85 milyon vermek, kulüp içinde iplerin koptuğunu düşündürüyor. Bu düzeyde bir para, istikrarlı ve üst seviye bir etkiyi zorunlu kılar; Brezilyalı kanat oyuncusu ise City’de geçirdiği hiçbir anda bunu sunabilecek kapasitede olduğunu göstermedi. Spurs’ün bir yıl önce kanat oyuncusu için £43 milyon teklif etmişken, sadece 12 ay ve gösterişsiz bir sezonun (dört gol, üç asist ve yalnızca yedi Premier League ilk 11’i) ardından bunu kelimenin tam anlamıyla ikiye katlamasının nasıl gerçekleştiği konusunda ciddi sorular sorulmalı. Savinho’nun işler yoluna girip kuzey Londra’da büyük başarı yakalama ihtimali elbette var, ancak bu ilk aşamada yapılan ödemenin fahiş olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Not: F

    Savinho için: Savinho’ya bir bakıma üzülmemek elde değil, çünkü artık Tottenham Hotspur Stadyumu’nda bu devasa transfer ücretinin hakkını vermek ya da başarısız damgası yeme riskiyle yaşamak zorunda kalacak; bazıları bunun kaçınılmaz olduğunu düşünecektir. Spurs onun gerçek değerini, yani muhtemelen yaklaşık £45 milyon ($61m), ödemiş olsaydı baskı daha az olurdu; ancak 22 yaşındaki oyuncudan artık hemen etki yaratması ve kısa sürede De Zerbi’nin hücumunun merkez figürlerinden biri hâline gelmesi beklenecek. Daha önce de değindiğimiz gibi, Savinho’nun kilit oyuncu yapılması ve her hafta düzenli oynaması hâlinde başarılı olma yeteneği kesinlikle var; Manchester’da ünlü taktik denemecisi Pep Guardiola yönetiminde bunun olması zaten pek mümkün değildi. Oyuncunun açısından bakıldığında bu, sözde bir başka ‘Big Six’ kulübünde çok ihtiyaç duyduğu yeni bir başlangıç, mükemmel bir itibara sahip bir başka teknik adamla çalışma fırsatı ve Londra’ya giderken arzulanan bir ortam değişikliği anlamına geliyor. Ancak insanın içinden çıkmayan bir his var: Bu astronomik bonservis bedelinin yükünü her zaman taşıyacak. Bu, kariyerini en üst seviyede ya başlatacak ya da bitirecek bir transfer olabilir. Not: B-

    Krishan Davis

  • Curtis Jones InterGetty

    21 Ağustos: Curtis Jones (Liverpool'dan Inter'e, 35 milyon €)

    Liverpool için: Beklenen bir sonuçtu ama yine de üzücü. Jones'un ayrılığı, Liverpool kadrosunda artık tek bir yerel oyuncu bile kalmadığı anlamına geliyor; bu da taraftarlar açısından epey moral bozucu. Unutmayın, Jurgen Klopp'un bir "Scouser takımı" hayali kurduğu dönem çok da eski değil. Yine de Liverpool'un Jones'un ayrılığına izin vermesini bir ölçüde anlamak mümkün; çünkü sözleşmesinin bitimine sadece bir yıl kalmıştı ve artık Anfield'da mutlu olmadığı da çok açıktı. Hatta Arne Slot'un görevden alınması bile yaz aylarında ruh halini düzeltmiş gibi görünmedi; Dominik Szoboszlai ile kaptanlık pazubandı tartışması da bunu ortaya koydu. Ancak Liverpool, Jones için istediği bonservis bedeli konusunda geri adım atmamakla iyi iş çıkarsa da artık onun yerinin doldurulması şart. Çünkü Trey Nyoni'nin gelişimini hesaba katsak bile Liverpool zaten orta sahanın merkezinde hem sayı hem kalite açısından endişe verici derecede yetersizdi. Ayrıca çok yönlü Jones'un geçen sezon Slot'un sağ bekteki daha iyi seçeneklerinden biri olduğunu da unutmayalım! Not: C

    Inter için: Potansiyel olarak akıllıca bir transfer. Beppe Marotta transfer piyasasının adeta ustalarından biri ve Inter CEO'su, Jones'un iyi bir iş fırsatı sunduğunu düşünüyor olacaktır. Unutmayın, Liverpool altyapısından yetişen oyuncu uzun zamandır ortalıkta varmış gibi hissettirse de hâlâ sadece 25 yaşında ve İngiltere kadrosuna girmeyi başaracak kadar iyi oynadığı dönem de çok eski değil. Jones, baskı altında topu kullanma becerisi son derece etkileyici olduğu ve takım için durmaksızın çalıştığı düşünüldüğünde, Christian Chivu'nun orta sahası için kesinlikle uygun bir profil gibi görünüyor. Dolayısıyla Jones, açıkça Scott McTominay ile aynı gol tehdidini taşımıyor olsa da teknik açıdan tartışmasız şekilde daha üstün bir oyuncu. Bu da onun, Milan'da, İskoç oyuncunun Napoli'de olduğu kadar büyük bir başarı hikâyesine dönüşme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu anlamına geliyor. Not: B+

    Jones için: Şiddetle ihtiyaç duyulan bir ortam değişikliği. Anfield'da Jones için işler bayatlamıştı. Geliimi durmuştu, kariyeri tıkanmıştı ve yaşadığı hayal kırıklığı çok açıktı. Slot ile arasında sorun yaşandığına dair söylentiler vardı ve Andoni Iraola yönetiminde de tercih ettiği orta saha pozisyonunda desperately ihtiyaç duyduğu süreyi alamayacağı kısa sürede netleşti. Bu nedenle bir transfer kaçınılmazdı ve Milan'a taşınmak Jones için tam da ilaç olabilir. Vatandaşları John Stones ve Djed Spence'in varlığı, San Siro'ya hızlı uyum sağlamasına kesinlikle yardımcı olacaktır; ayrıca tüm artılarına rağmen Serie A'nın Premier League'in tartışmasız bir ya da iki seviye altında olduğu düşünüldüğünde, orada parlaması da gerçekten sürpriz olmaz. Not: B+

    Mark Doyle

  • Ezri Konsa Arsenal 2026Getty Images

    21 Ağustos: Ezri Konsa (Aston Villa'dan Arsenal'a, 55 milyon £)

    Villa açısından: Aston Villa, sözleşmesinin son iki yılına girmiş bir oyuncu için toplam 55 milyon sterlinlik (75 milyon dolar) paketten mutlaka memnuniyetsiz olmayacaktır. Ezri Konsa stoperde kalsaydı, kulübün ileride bu kadar büyük bir gelir elde etme fırsatı sınırlı olacaktı ve 28 yaşında olması da düşünüldüğünde, İngiltere milli oyuncusu statüsüne ve Villa'nın görüşmelerin bir aşamasında 60 milyon sterlin (82 milyon dolar) talep etmesine rağmen, muhtemelen alınabilecek en iyi teklif buydu. Ancak Lucas Digne'in yazın daha erken bölümünde PSG'ye ayrılmasının ardından Konsa'nın çıkışı, yeni Premier League sezonu arifesinde Villa'yı savunmada son derece zayıf bir kadroyla bırakıyor; bu nedenle yerine birini bulmak için hızlı hareket etmeleri gerekecek. Bu aynı zamanda, Morgan Rogers ve Youri Tielemans'ın sırasıyla Chelsea ve Man Utd'a gitmesinin ardından Unai Emery'nin kadrosu parçalanmaya devam ederken, bir başka kilit oyuncunun daha kaybı anlamına geliyor. Üstelik Ollie Watkins ile Emiliano Martinez'in gelecekleri konusunda da ciddi belirsizlik var. Not: C

    Arsenal açısından: Bu, Arsenal ve Mikel Arteta açısından kafa karıştırıcı bir hamle. Arsenal'in, stoper William Saliba ile bek Jurrien Timber'ın sakatlıklarının ardından savunmanın sağ tarafını güçlendirmekte kararlı olduğu bildiriliyordu, ancak teknik direktörün onları idare edebilmek ve kulübün ciddi miktarda parasını kasada tutmak için zaten elindeki araçlara sahip olduğu düşünülebilir. Hem Ben White hem de Cristhian Mosquera bu pozisyonlarda oynayabiliyor. İlk tercih sol bek Riccardo Calafiori'nin asıl mevkisi stoper, Piero Hincapie için de durum aynı ve diğerleri kaydırıldığında Myles Lewis-Skelly de o kanatta görev yapabilecek kapasitenin fazlasına sahip. Arsenal'in oyuncuların bir kısmını doğal pozisyonlarının biraz dışında kullanacağı bir yeniden düzenlemeye ihtiyacı olabilirdi, ancak bunun böylesine iyi organize edilmiş bir savunmaya o kadar zarar vereceğini düşünmek zor. Mosquera geçen sezon sınırlı süre aldığı maçlarda etkileyiciydi, ancak Konsa artık onun gelişiminin önünde doğrudan bir engel. Aynı şey altyapıdan yetişen Marli Salmon için de söylenebilir. Bu açıkça, Arteta'nın Emirates'te perde arkasında sahip olduğu önemli yetkileri kullandığı bir örnek; kulüp de onun kaliteli bir takviye isteğine boyun eğiyor ve Konsa'nın çok iyi bir savunmacı olduğu, ayrıca çok faydalı liderlik özellikleri getirdiği konusunda şüphe yok. Arsenal dört kulvarda yarışırken İspanyol teknik adamın kadro derinliğine ihtiyacı var, ancak bu, kısa vadeli olması gereken bir soruna pahalı bir çözüm gibi görünüyor. Not: C+

    Konsa açısından: Kariyerinin bu aşamasında, 2025-26'da Avrupa Ligi'ni kazandıktan sonra daha büyük kupaların peşine düşerek Premier League şampiyonuna gitmesi nedeniyle Konsa'yı kesinlikle suçlayamazsınız, ancak uzun vadede kuzey Londra'da kendini kabul ettirebilmek için önünde gerçek bir mücadele var. İlk etapta sağ bekte White'ın önünde ilk 11 oyuncusu olacağının hiçbir garantisi yok ve Saliba ile Timber kendi ameliyatlarının ardından iyileşip dönüş için yeterince hazır görüldüklerinde, kış aylarına gelindiğinde sıralamada neredeyse kesin olarak geriye düşecek. Arteta'nın, garantili ilk 11 oyuncuları ve kendi deyimiyle "bitiricilerden" oluşan geniş bir kadroya yaslanabilmek istediğini biliyoruz ve görünen o ki Konsa'nın Emirates'teki rolü de ikinci grup olacak. Ancak oradaki dönemini Premier League, hatta belki Avrupa şampiyonu olarak tamamlarsa, muhtemelen bunu hiç umursamayacaktır. Not: B-

    Krishan Davis

  • Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

    18 Ağustos: Tijjani Reijnders (Manchester City'den Al-Qadsiah'a, 52 milyon £)

    City için: Gerçekten önemli bir iş! City, geçen yaz AC Milan'dan 46,5 milyon £ karşılığında Etihad'a gelen ve son derece kötü bir sezon geçiren bir oyuncudan küçük ama kayda değer bir kâr elde etmeyi bir şekilde başardı. Reijnders, geçen ağustosta Wolves'a karşı ligdeki ilk maçında bir gol atıp bir golün de asistini yaparak Premier League'de ilk etapta olumlu bir izlenim bırakmıştı ancak eski teknik direktör Pep Guardiola, Hollanda milli oyuncusuna neredeyse tamamen güvenini kaybetti ve oyuncu Manchester'daki son birkaç ayının büyük bölümünü yedek kulübesinde geçirdi. Sonraki teknik direktör değişikliği de Reijnders'in City kariyerini yeniden canlandırma şansını artırmadı. Aksine, işleri tersine çevirme adına sahip olduğu umudu da bitirdi ve 28 yaşındaki oyuncu, Enzo Maresca'nın gözdesi Enzo Fernandez için planlanan hamleyi finanse etmeye yardımcı olmak amacıyla en yüksek teklifi verene satıldı. Dolayısıyla Hollandalı oyuncunun değerini kanıtlamak için daha fazla süreyi hak ettiği elbette savunulabilir ama City, bir yedek oyuncu için gelen böylesine cömert bir teklifi asla geri çevirmeyecekti. Not: B+

    Al-Qadsiah için: Bir güç gösterisi daha ve belki de şimdiye kadarki en dikkat çekici olanı. Al-Qadsiah, Suudi Arabistan futbolunun "asansör kulüpleri"nden biri olarak haklı bir üne sahip ancak Reijnders'i kadrosuna katması, Brendan Rodgers'ın bu sezon bir şampiyonluk yarışını yönetebileceğine kesin olarak inanan kulüp sahiplerinden gelen ciddi bir hırs göstergesi. Kuzey İrlandalı teknik adam, geçen aralıkta göreve geldiğinden beri gerçekten iyi bir iş çıkardı ve Al-Qadisah, kulüp rekoru olan 17 maçlık yenilmezlik serisinin de büyük katkısıyla 2025-26 Suudi Pro League sezonunu dördüncü sırada bitirdi. Eski Liverpool teknik direktörünün, kulübün tarihindeki ilk AFC Champions League Elite macerasıyla da uğraşırken bu tür bir yerel formu tekrarlayıp tekrarlayamayacağı tartışmaya açık. Ancak Reijnders gibi uluslararası kalitede bir oyuncunun gelişi, yakında 47.000 kişilik yepyeni bir stada taşınacak olan Saudi Aramco destekli ekibin SPL'nin yükselen gücü olduğu yönündeki algıyı daha da pekiştirdi. Not: A

    Reijnders için: Kafa karıştıran bir karar, özellikle de kariyerinin bu aşamasında. Reijnders, kulüp futbolundaki en büyük kupalar için mücadele etmek istediği için Milan'dan Manchester'a gitmişti. Peki şimdi neden profesyonel kariyerinin zirve yılları olması gereken dönemi Suudi Arabistan'da oynayarak geçirmeye karar verdi? Sanki başka talipleri yokmuş gibi değildi. Elbette Reijnders, SPL'de sunulan zenginliklere kapılan ilk yüksek profilli oyuncu değil ve kesinlikle sonuncusu da olmayacak. Ancak sportif açıdan bakıldığında bu kararından pişman olup olmayacağını düşünmemek zor. Reijnders, gol sezgisi olan teknik kapasitesi yüksek bir orta saha oyuncusu; Al-Qadsiah için açıkça fazla iyi ve bu transferin, bir sonraki Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı temsil etme umutlarına zarar verme ihtimali son derece gerçek. 28 yaşında, en üst seviyedeki dönemi şimdiden sona ermiş olabilir. Not: D

    Mark Doyle

  • FC Barcelona v Al Ahly SC - Joan Gamper TrophyGetty Images Sport

    16 Ağustos: Rodri (Manchester City'den Barcelona'ya, 75 milyon €)

    Manchester City için: Pep Guardiola’nın ve Bernardo Silva ile John Stones gibi kulüp efsanelerinin ayrılığı bile City taraftarları için yeterince acı verici olurdu, ancak en iyi oyuncularını kaybetmeleri gerçek bir korku yaratacaktır. Rodri olmadan City’nin düşüş yaşamasının adeta kaçınılmaz olduğu hissediliyor; çünkü o, takımın kalp atışı ve yeri doldurulamaz bir liderdi. Hem temel savunma kalkanı hem de derinde oyun kurucu olarak görev yapan Rodri, Guardiola yönetiminde City’nin başarısına yön verdi. Nitekim City, İspanyol orta sahayı kontrol ettiğinde Premier League maçlarının %74,1’ini kazandı ve o olmadığında bu oran %61,9’a düştü. Rodri ayrıca en büyük maçlarda gollerle de sahneye çıktı; buna 2023 Şampiyonlar Ligi finalindeki galibiyet golü ve Premier League şampiyonluğunu belirleyen birden fazla maç da dahil. £116 milyonluk ($156m) bonservis bedeline rağmen Elliot Anderson aynı derecede çok yönlü bir oyuna sahip değil ve muhtemel takviye Ayyoub Bouaddi ise bu boşluğu doldurmasının beklenmesi için fazlasıyla genç ve tecrübesiz. Bu, Guardiola’nın halefi Enzo Maresca için tam anlamıyla kâbus niteliğinde bir darbe; zira City’nin taktik planını uyarlamak ve takımın en büyük kupalar için hâlâ mücadele edebilmesini sağlamak adına önünde devasa bir görev var. Not: F

    Barcelona için: Avrupa futbolunda şok etkisi yaratan bir yıldız transferi. Barca zaten üst üste üçüncü La Liga şampiyonluğunu kazanmanın büyük favorisi konumundaydı, ancak şimdi bu artık kaçınılmaz bir sonuç gibi görünüyor. Real Madrid, birincil hedefinin ezeli rakibine katıldığını gördükten sonra sarsılacaktır; Rodri, İspanya’nın başkentindeki Jose Mourinho’nun yeniden yapılanma projesi yerine Hansi Flick’in zaten sağlam temellere oturmuş projesini tercih etti. Rodri, Barca’nın 2015’ten bu yana ilk Şampiyonlar Ligi zaferini elde etmesi için yapbozdaki son parça olabilir; o, oyundaki en iyi ön libero ve Flick’in kadrosuna istikrar getirecek kusursuz isim. Rodri’nin süpürücü rolüyle birlikte rakiplerin geçiş oyunlarında Barca’yı delmesi kesinlikle çok daha zor olacak. 30 yaşındaki oyuncunun hemen uyum sağlaması da beklenebilir; çünkü Barca kadrosu, İspanya Milli Takımı’ndan takım arkadaşlarıyla dolu. Diz bağlarını zedelemesinin ardından yıl sonundan önce sahalara dönmek için mücadele verdiği bildirilen Frenkie de Jong’un kaybından sonra harekete geçmeleri gerekiyordu ve Rodri rüya gibi bir çözüm. Artık 2024 Ballon d’Or kazananı oyunu yöneteceği için Barca’nın önümüzdeki iki ya da üç yıl boyunca hem yurtiçinde hem de Avrupa’da üstünlük kurabileceğini söylemek abartı gibi durmuyor. Not: A+

    Rodri için: Bu, Rodri’nin İspanya ile 2026 Dünya Kupası zaferi ve Altın Top ödülünün ardından kariyerinde atacağı doğal bir sonraki adım. City’ye geçiş döneminde yardımcı olmak, Barca’yı yeniden futbolun zirvesine taşıma fırsatıyla kıyaslandığında sönük kalıyor ve başka hiçbir takım, onun Guardiola altında bu kadar alıştığı taktik prensiplerle daha fazla örtüşmüyor. Bu transfer aynı zamanda Rodri’nin fiziksel zirvesine geri dönmesini de sağlayabilir. Eski Atletico Madrid yıldızının kariyeri son yıllarda ciddi sakatlıklar nedeniyle sekteye uğradı ve La Liga’nın fiziksel açıdan daha az talepkâr yapısına dönüş, en üst seviyedeki ömrünü uzatmasına yardımcı olmalı. Pedri, Gavi, Lamine Yamal ve Dani Olmo gibi isimlerle birlikte uluslararası düzeyde zaten iki büyük kupa kazanmış olan Rodri için Camp Nou’ya geçişin sorunsuz olması gerekir; son yedi yılda İspanya ve City’de parladığı, her şeye hükmeden aynı diktatör rolünü üstlenmesi beklenecek. Real’in Rodri’ye mali açıdan çok daha cazip bir paket sunduğu bildirildi, ancak o Camp Nou’daki daha sağlıklı ve daha güvenli ortamı seçerek doğru kararı verdi; burada parlak kariyerinin en başarılı bölümünü yazabilir. Not: A

    James Westwood

  • FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-PSGAFP

    15 Ağustos: Ferran Torres (Barcelona'dan Paris Saint-Germain'e, 50 milyon €)

    Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında saygın bir performansla 65 gol attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi rakamı olan 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalindeki galibiyet golünden sonra kariyer zirvesine ulaştı ve PSG'nin ardından yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın onu City'den transfer ederken ödediği 55 milyon avrodan biraz daha düşüktü, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle uzatma imzalansaydı Premier League kulübüne ekstra 8 milyon avro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşının da maaş bütçesinden çıkması, Barcelona'nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olduğu kadar etkili bir katkıdan çok daha fazlasını yapacak. Not: B+

    PSG için: Torres hiçbir zaman bireysel olarak elit futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyumu var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in Ligue 1'de, rekabet seviyesi daha yüksek olan La Liga ortamına kıyasla daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını verme potansiyeli taşıyor. Not: A-

    Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu da Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olacak ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedeflerken, Barcelona bu organizasyonu en son 2015'te, Luis Enrique'nin takımın başında olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü üçlü hücum hattı, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'den, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da bunca zaman Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başroldeki isim olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, işlerin düşündüğü kadar iyi olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-

    James Westwood

  • Cristian Romero Atletico Madrid 2026Getty Images

    15 Ağustos: Cristian Romero (Tottenham'dan Atletico Madrid'e, 40 milyon €)

    Tottenham açısından: Spurs, Romero'yu Atletico Madrid'e satarak ilk yatırımında yaklaşık 8 milyon sterlin zarar etmeyi kabul etti ve bu, nasıl bakarsanız bakın kötü bir iş. Evet, onu Premier League'deki rakiplerinden uzak tuttular, ancak 28 yaşındaki oyuncu tam da kariyerinin zirvesinde ve 2026 Dünya Kupası'nda Arjantin'in en iyi performans gösteren isimlerinden biriydi. Tottenham daha yüksek bir bonservis bedelinde diretabilirdi, diretmeliydi de. Bununla birlikte, yolların ayrılması için doğru zaman gibi de görünüyor. Romero geçen sezon kulübün transfer stratejisini ve sağlık departmanını kamuoyu önünde sorguladı, ayrıca Tottenham kümede kalma mücadelesi verirken iki kırmızı kart gördü. Bu nedenle taraftarlarla ilişkisi bozuldu ve kulüp kaptanı olarak beklentileri karşılayamadığını söylemek yanlış olmaz. Tottenham ayrıca Jan Paul van Hecke ile Romero'nun Arjantinli takım arkadaşı Marcos Senesi'yi kadrosuna kattı, Micky van de Ven'in de sözleşmesini yeniledi; yani savunmada hâlâ yeterince alternatifleri var. Romero'nun ayrılmak istediği çok açıktı ve Roberto De Zerbi yönetiminde gerçek bir yeniden yapılanmaya gitme şansı, artık istediğini almış olmasıyla birlikte Spurs adına daha yüksek. Not: B-

    Atletico Madrid açısından: Romero, Diego Simeone'nin Atletico düzeni için adeta kusursuz bir parça. Agresif, önde savunmayı seven bir stoper ve Simeone'nin ne pahasına olursa olsun kazanma zihniyetini paylaşıyor; bu da Metropolitano'daki sıkı bağlara sahip soyunma odasına uyum sağlarken sorun yaşamaması gerektiği anlamına geliyor. Nahuel Molina'nın Roma'ya ayrılmasının ardından Romero'nun gelişi, Atletico savunma hattını yeniden sağlamlaştırıyor. Büyük olasılıkla Simeone'nin üçlü savunmasında ana merkez oyuncusu olacak, geçen sezon çok fazla gol yemelerine yol açan zaafları kapatmaya çalışacak ve aynı zamanda hayati liderlik özellikleri getirecek. Bu yalnızca kusursuz bir eşleşme değil, aynı zamanda Atletico'nun La Liga zirvesinde Barcelona ile arasındaki farkı kapatmasına büyük katkı sağlayabilecek ve potansiyel olarak onları o ulaşılması güç Şampiyonlar Ligi kupasına biraz daha yaklaştırabilecek akıllıca bir hamle. Onu gerçek piyasa değerinin 20 milyon sterlin altında bir bedelle almayı başarmış olmaları da ayrıca çok büyük bir artı. Bu da Atletico'ya, piyasa kapanmadan önce bir veya iki büyük anlaşmayı daha tamamlama imkânı verebilir. Not: A

    Romero açısından: Napoli ve Inter gibi kulüpler de Romero'yla ilgileniyordu, ancak onun gözü sadece Atletico'daydı ve bu transferi oldurmuş olmak kendisine büyük bir tatmin sağlayacak. Simeone'nin takımı onun güçlü yönlerine göre şekillenmiş durumda ve bu özellikleri Metropolitano'da, Kuzey Londra'da hiç olmadığı kadar takdir görecek. Premier League'deki eleştirmenler, tavizsiz fiziksel oyun tarzı nedeniyle Romero'yu bir yük olarak görüyordu, ancak Atletico'nun onu transfer etme nedeni de tam olarak bu. Her yıl kupalar için mücadele etmek ve Şampiyonlar Ligi sahnesinde yıldızlaşmak isteyen hırslı bir oyuncu için ideal zamanda yapılmış ideal bir transfer. Tottenham, De Zerbi yönetiminde yeniden yükselişe geçiyor gibi görünse de ona bu platformu sunamazdı. La Liga da Romero için Premier League'den daha uygun bir lig; oyun daha taktik bir tempoda oynanıyor ve bu da Romero'nun pas kanallarını kapatmasını ve oyunu daha rahat okumasını sağlayacak. Ayrıca uyum sürecini hızlandırmasına yardımcı olacak Julian Alvarez ve Giuliano Simeone dahil dört Arjantinli milli takım arkadaşı da yanında olacak. Not: A

    James Westwood

  • Mika Godts PSG 2026-27Getty Images

    15 Ağustos: Mika Godts (Ajax'tan Paris Saint-Germain'e, 55 milyon €)

    Ajax için: Acı bir darbe ama kulübün kasası için büyük bir katkı. Ajax teknik direktörü Jordi Cruyff, Godts’u en az bir yıl daha takımda tutmayı umdukları gerçeğini gizlemeye bile çalışmadı. Kanat oyuncusu, Amsterdam ekibi için genel olarak kasvetli geçen 2025-26 sezonunda adeta tek ışık kaynağıydı. Godts, kadroda hem gol (17) hem de asistte (15) çift haneli rakamlara ulaşan tek isimdi. Bu nedenle, yeni Eredivisie sezonu başladıktan sonra onu kaybetmek ciddi bir gerileme anlamına geliyor. Ancak Cruyff’un fiilen kabul ettiği gibi Ajax, PSG’nin en değerli oyuncuları için masaya koyduğu parayı geri çevirecek durumda değil. Uzun süredir içinde bulundukları acımasız mali gerçeklik bu ve umut, Ajax üretim bandından çıkan son büyük yetenek Abdellah Ouazane’nin, 2023’te Genk’ten yalnızca 1 milyon euroya 17 yaşındayken transfer edilen Godts’un bıraktığı boşluğu doldurmaya yardımcı olması. Bu açıdan Ajax, bildiğini yapmaya devam edecek. Ancak şu anda hücumda gelecek yıl Şampiyonlar Ligi’ne dönmeye yetecek kaliteye sahip olup olmadığı artık ciddi şekilde tartışmaya açık. Not: B-

    PSG için: Bradley Barcola’nın kulüpten ayrılma yolunda olduğunun şimdiye kadarki en net işareti. Baştan beri PSG’nin, geçen sezon hücum hattında dışarıda kalan isim olan ve büyük maçlarda kendisini defalarca yedek kulübesinde bulan Fransa forvetinden para kazanmaya fazlasıyla açık olduğu yönünde bir şüphe vardı. Ancak üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olan PSG, Barcola’yı en yüksek teklifi verene satmadan önce hücum hattını Maghnes Akliouche, Ferran Torres ve şimdi de Godts gibi isimlerle güçlendirirken Liverpool gibilerini ustaca oyaladı. İşin en güzel yanı ise 23 yaşındaki oyuncunun ayrılığının, ilk tercih sol kanat Khvicha Kvaratskhelia’nın arkasında kaliteli bir alternatif sunması beklenen Aklouche, Torres ve Godts’un toplam maliyetini büyük olasılıkla karşılayacak olması. Not: A

    Godts için: Tartışmasız şekilde kalitesinin nihai testi. Sonuçta, Barcola bile PSG’nin yıldızlarla dolu kadrosunda düzenli bir ilk 11 yeri kapamadıysa, Godts’un bunu başarma şansı ne kadar? 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi deneyimi sınırlı, sadece sekiz maça çıktı, ayrıca bu yaz Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası için Belçika kadrosuna da alınmadı. Elbette Godts’un Kvaratskhelia ve Ousmane Dembele gibi isimlerle birlikte antrenman yapmaktan fayda sağlamaması düşünülemez ve Luis Enrique, hafta içindeki Avrupa maçlarının öncesi ve sonrasında kilit oyuncularını dinlendirirken onun Ligue 1 ve Fransa Kupası’nda hatırı sayılır süreler alması gerekir. Ancak insan, kariyerinin bu kritik ve şekillendirici aşamasında bunun Godts için gerçekten doğru hamle olup olmadığını düşünmeden edemiyor. Yine de şu anda bir kanat oyuncusunun en üst seviyede başarılı olmak için nelerin gerektiğini öğrenebileceği daha iyi bir yer muhtemelen dünyada yok. Not: B

    Mark Doyle

  • Djed Spence Inter 2026Getty Images

    14 Ağustos: Djed Spence (Tottenham'dan Inter'e, 30 milyon €)

    Tottenham açısından: Hangi açıdan bakarsanız bakın, bu, Tottenham’ın bir başka kafa karıştırıcı transfer hamlesi. Kuzey Londra ekibi bu yaz büyük bir meblağ harcadı ve tartışmaya açık şekilde fazla ödeme yaptı, ancak oyuncu satışlarından ciddi bir geri dönüş sağlayamadı. Djed Spence’in değeri şu anda kariyerinin en yüksek noktasında; İngiltere’nin Kuzey Amerika’daki Dünya Kupası’nda oynadığı sekiz maçın tamamında forma giydi ve hem sağ hem de sol bekte sergilediği son derece sağlam savunma performansları sayesinde adeta bir kült kahramana dönüştü. Bu performansların içinde, yarı finalde Arjantin’e karşı yaptığı ve viral olan son anda kayarak müdahale de vardı. Buna rağmen Tottenham, bonuslar dahil 26 yaşındaki oyuncudan toplamda sadece 30 milyon sterlin (40,5 milyon dolar) gelir elde etmeye hazırlanıyor. Yaz başındaki performansları, sözleşmesinin bitimine hâlâ üç yıl olması, çok yönlülüğü, kariyerinin zirve dönemine giriyor oluşu ve elbette meşhur “İngiliz vergisi” göz önüne alındığında, Spence’in bunun neredeyse iki katı değerinde olduğuna dair gerçekten güçlü bir argüman var. Tottenham en azından bek rotasyonunda dolu durumda; Andy Robertson’ı bonservissiz transfer etti, sağda Pedro Porro ilk tercih gibi görünüyor ve kadroda Destiny Udogie de bulunuyor. Ancak birçok taraftar, Spence’in onların hepsinden daha iyi bir seçenek olduğunu düşünecektir. Not: D

    Inter açısından: Bu, Inter için gerçekten büyük bir fırsat gibi görünüyor. Kulüp, kilit isim Denzel Dumfries’in sözleşmesinin sonunda Real Madrid’e gitmesinin ve öncelikli hedefler Marco Palestra ile Anan Khalaili transferlerinin gerçekleşmemesinin ardından Spence’e yönelerek bunu başarıyla yaptı; ilki Chelsea’ye katılırken, ikincisi Crystal Palace’a imza atmaya hazırlanıyor. Nerazzurri’nin Cristian Chivu’nun üçlü savunma sistemine uyum sağlayabilecek uzman bir kanat beke ihtiyaç duyması nedeniyle pazar sınırlıydı, ancak Spence bu rol için kesinlikle kusursuz bir isim. Hücumda ileri çıkma konusunda ne kadar etkiliyse rakip kanat oyuncularını durdurma konusunda da o kadar başarılı olan bu hareketli bek, Inter’in sağ kanadındaki çok belirgin boşluk için biçilmiş kaftan. Dumfries’in önemli hücum tehdidini bire bir karşılaması şart olmasa da Spence savunma yönünde bir gelişim anlamına geliyor ve ayrıca solda harika Federico Dimarco’nun yerini de doldurabilecek çok yönlülüğe sahip. Serie A şampiyonları bu bonservis bedelinden de büyük memnuniyet duyacaktır. Haberlere göre yaklaşık bir ay önce Spurs, Inter’den 38 milyon sterlin (51 milyon dolar) istemişti, ancak sabırlı davranmaları ve paniğe kapılmamaları büyük karşılık verdi; böylece 26 yaşındaki oyuncuyu kelepir bir bedelle kadrolarına kattılar. Not: A+

    Spence açısından: Roberto De Zerbi’nin onu açıkça istemediği ortada; İtalyan teknik adam bu yaz Tottenham savunmasını neredeyse tamamen yeniledi. Bu nedenle Spence, haklı olarak daha büyük ve daha iyi şeylere doğru ilerlediğini mutlaka düşünecektir; özellikle de Dünya Kupası’ndaki etkileyici performanslarının ardından. Kuzey Londra’da sonunda kendini kabul ettirmiş olsa da eski Middlesbrough oyuncusu, Spurs kariyerindeki dört yıl boyunca epey hırpalandı; ilk iki sezonunda tek bir maç bile oynamadı, Rennes, Leeds ve Genoa’ya kiralandı ve Antonio Conte’nin başarısız geçen görev döneminde İtalyan teknik adam tarafından “kulübün transferi” olarak etiketlendi. A takım kadrosunun bir parçası olduğu iki sezonun her birinde küme düşme hattına yaklaşmasının ardından şimdi yeniden Serie A şampiyonluğunun favorileri arasında gösterilecek bir kulübe gidiyor ve elbette, Kuzey Amerika’da itibarını ciddi şekilde artırdıktan sonra Şampiyonlar Ligi’nde de mücadele edecek. Inter, bu transfer döneminin başlarında Spence’in İngiltere’den takım arkadaşı John Stones’u da kadrosuna katmıştı ve Stones, takım arkadaşının San Siro’daki heyecan verici yeni macerası öncesinde uyum sağlamasına yardımcı olacaktır. Not: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Ağustos: Pep Chavarria (Rayo Vallecano'dan Chelsea'ye, 18 milyon £)

    Rayo için: Konferans Ligi finalisti ekip, Pep Chavarria için muhtemelen istedikleri kadarını alamadı ama bu satış yine de Madrid temsilcisinin tarihindeki en pahalı satış oldu. Haberlere göre Rayo, görüşmeler sırasında şartları sürekli değiştirmeye çalıştı ve bir aşamada oyuncunun 50 milyon avroluk (£43m/$58m) serbest kalma bedelini bile talep etti, ancak Chelsea’nin ilk 15 milyon sterlinlik ($20m) teklifini reddettikten sonra önemli bir orta yol bulundu. Gerçekte ise Chavarria, batı Londra’ya gitmek istediğini açıkça ortaya koyduktan sonra kulübün pazarlık gücü çok yüksek değildi ve 28 yaşındaki oyuncu da zaten çok daha yüksek bir bedel talep edilebilecek, potansiyeli çok yüksek genç bir yetenek değil. Yine de bu para, Rayo’nun güçlenmesine ve geçen sezon La Liga’da üst üste ikinci kez elde ettiği sekizincilik derecesinin üzerine koymasına bir ölçüde yardımcı olacaktır. Not: B

    Chelsea için: Marc Cucurella’nın Dünya Kupası sırasında Real Madrid’e hızlı ayrılışının ardından Chelsea’nin savunmanın sol tarafını mutlaka güçlendirmesi gerekiyordu; çünkü bu durum Jorrel Hato’yu kadrodaki tek tanınmış kıdemli sol bek olarak bıraktı. Ancak Chavarria’nın gereken seviyede olup olmayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, her ne kadar oyuncuyu isteyen isim Xabi Alonso olsa da. Kariyeri boyunca forma giydiği tek üst düzey kulüp Rayo oldu ve doldurması gereken büyük ayakkabılar var; zira Cucurella, tartışmasız biçimde dünyadaki mevkisinin en iyilerinden birine dönüştü. Hato, geçen sezonun son bölümünde güçlü bir performans ortaya koydu ve kendisine çok büyük değer veriliyor, bu yüzden Chavarria büyük olasılıkla yedek rolünü üstlenecek ve belki de genç Hollandalıya mentorluk yapacak. Toplam 22 milyon avroluk (£19m/$25m) paket, 60 milyon sterlin değer biçilen ($81m) Lewis Hall gibi bir isimle kıyaslandığında sorunlu bir mevki için düşük maliyetli bir çözüm anlamına geliyor; bu çözüm kısa vadeli çıksa bile. Not: B-

    Chavarria için: Ne hikâye ama! Chavarria, ancak 22 yaşında Real Zaragoza’ya katıldığında İspanya’nın ikinci ligine transfer yapabildi ve şimdi Liverpool’un başında olan Andoni Iraola’nın onu 2022’de Rayo’ya transfer etmesiyle La Liga’ya yükseldiğinde 24 yaşındaydı. İspanya’nın başkentinde istikrarlı şekilde yükselen oyuncu, topla ayağında rahat, öne çıkan ve agresif bir bek olarak kilit bir figüre dönüştü; geçen sezon takımının Konferans Ligi finaline çıkmasına yardımcı oldu ve Crystal Palace’a karşı alınan yenilgide 90 dakikanın tamamında sahada kaldı. Şimdi ise 28 yaşında, Premier League’in büyük güçlerinden birine hayalindeki transferi yapıyor ve belli ki hayranlarından biri olan vatandaşı Alonso yönetiminde kendisini göstermek için bolca fırsat bulma ihtimali çok yüksek. Not: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Ağustos: Ronald Araujo (Barcelona'dan Liverpool'a, kiralık)

    Barcelona için: Kulübü yaz transfer döneminin son haftalarına girerken daha iyi bir konuma getiren mantıklı bir hamle. Haberlere göre Liverpool, Araujo'nun maaşının tamamını karşılayacak ve Barcelona'nın en çok kazanan oyuncularından biri olması göz önüne alındığında bu durum, La Liga şampiyonunun daha fazla yeni transferi tescil ettirebilmesi için alan açacak. Araujo, geçen sezonun sonlarına doğru Camp Nou'da kaptan yapıldı, ancak 2025-25 sezonunda Hansi Flick yönetiminde ligde toplam sadece 11 maça ilk 11'de başladı. Uruguaylı oyuncunun liderlik özellikleri ve tecrübesi özlenecek olsa da Barcelona, bir süredir savunma hattını toparlaması için ona bel bağlamıyordu. Acı gerçek şu ki Araujo, Flick'in planlarında yer almıyordu ve Liverpool için sözleşmeye konan 55 milyon avroluk (£47m/$64m) satın alma opsiyonu, Barcelona'nın gelecek yaz gözden çıkarılan bir oyuncudan kayda değer bir bonservis geliri elde etmesini sağlayabilir. Bu, değerlendirmeleri gereken beklenmedik bir fırsattı, ancak artık Flick'in bir savunmacı daha transfer etmesi gerekebilir; zira Barcelona'nın kadrosu zaten sahanın genelinde dar görünüyordu. Not: B

    Liverpool için: Bir çaresizlik hamlesi. Haberlere göre Liverpool, Ibrahima Konate'nin bedelsiz olarak Real Madrid'e transferinin ardından yaşanan savunma krizini hafifletmek için Araujo'ya haftalık 180.000 £ ödeyecek. Joe Gomez ve Giovanni Leoni sakatken, bir diğer yeni transfer Jeremy Jacquet de omuz ameliyatının ardından tam formuna dönmek için çalıştığından Liverpool'un bir stoper daha kadrosuna katması gerekiyordu. Araujo sağ bekte de görev yapabildiği için kâğıt üzerinde geçici bir çözüm olarak mantıklı görünüyor. Ancak 27 yaşındaki oyuncunun da sorunlu bir sakatlık geçmişi var ve son sezonlarda en üst seviyede ikna edici olmakta zorlandı. Premier League'in temposuna hızlıca uyum sağlayıp sağlayamayacağı ya da takım kaptanı Virgil van Dijk ile güvenilir bir uyum yakalayıp yakalayamayacağı henüz belli değil. Haberlere göre Liverpool, yazın daha önceki hedefi Ezri Konsa için 60 milyon £ ödemekten kaçındı, ancak Aston Villa ve İngiltere savunmacısına yapılacak büyük bir yatırım daha az riskli bir hamle olurdu. Araujo, omuzlarında büyük bir baskıyla ve cevaplaması gereken pek çok soruyla Anfield'a gelecek. Not: C-

    Araujo için: Yeniden düzenli olarak oynayıp özgüvenini tazelemek için altın bir fırsat. Araujo, istikrar sorunları göz önüne alındığında Avrupa'nın bir başka elit kulübünün kendisine yönelmiş olması bakımından şanslı ve başarısız olması halinde doğabilecek sonuçların da farkında olacaktır. Geçen yıl ruh sağlığı için ara verme arayışına girmesine yol açan zorlu bir dönemden sonra futboldan yeniden gerçekten keyif alma düşüncesiyle, şüphe duyanları haksız çıkarmak için son derece motive olacağı kesin. Tutkulu Anfield taraftarının gür desteği de Araujo'ya kesinlikle büyük bir adrenalin artışı sağlayacaktır. O ayrıca öne çıkarak savunma yapan bir oyuncu ve Liverpool savunmasına hava toplarında gerçek bir varlık kazandıracak, aynı zamanda Iraola'nın agresif sistemi için de güçlü bir uyum sağlayacak. Bu yeni başlangıç, Uruguay milli oyuncusunun tam olarak ihtiyaç duyduğu şey olabilir, ancak Camp Nou'da çok eleştirildiği basit hataları ortadan kaldırması gerekecek. Not: B+

    James Westwood

  • Trevoh Chalobah Como 2026-27Getty Images

    9 Ağustos: Trevoh Chalobah (Chelsea'den Como'ya, 36 milyon €)

    Chelsea için: Chelsea, 2021’de A takıma çıkışından bu yana en üst seviyeye tam olarak ulaşamayan bir stoper için oldukça ciddi sayılabilecek bir bonservis bedeli elde ettiği için memnun olacaktır ve £25 milyon artı £5 milyon bonus, altyapıdan yetişen bir oyuncu için tamamen saf kâr anlamına geliyor. Bununla birlikte, kendi oyuncularından birinin ayrıldığını görmek üzücü ve Chalobah, kulüp adına zorlu geçen bu dönemde sağlam bir seçenek oldu; hatta Ocak 2025’te savunmadaki sakatlık krizi sırasında Crystal Palace’taki kiralık döneminden geri çağrıldığında ihtiyaç anında da karşılık verdi. Ancak Chelsea, Crystal Palace’tan Maxence Lacroix’ı kadrosuna kattı ve Levi Colwill de ACL yırtığının ardından yeniden sağlığına kavuştu, bu yüzden kadrosunda 10 stoper bulunurken oyuncu satışları bir zorunluluktu. O isimler arasında Chalobah’tan daha kötü savunmacılar var, ancak kulübün saf kâr için bu satışı yapma cazibesine direnemediği anlaşılıyor. Not: B

    Como için: Como’nun Cesc Fabregas yönetimindeki gelişiminin bir yansıması da, 2026-27’deki Şampiyonlar Ligi debutuna hazırlanırken Chelsea’den oyuncu transfer etmesi. İtalyan ekibi, Nico Paz’ı bir yıl daha takımda tutarak hırsını zaten gösterdi ve teknik olarak Chalobah kulüp tarihinin en pahalı transferi olacak. Ancak bu anlaşmadan kimin daha kazançlı çıkacağını zaman gösterecek; zira Chalobah, İngiltere milli oyuncusu olsa da istikrarsız olabiliyor ve Chelsea taraftarının bazı kesimleri için eleştirilerin odağı haline gelmişti, diğerleri ise kulüple 19 yıllık bağı nedeniyle ona daha anlayışlı yaklaşıyordu. Toplam £30 milyon ($40 milyon) paket biraz yüksek görünüyor, ancak Como, Chalobah’ın Premier League ve Avrupa deneyiminin paha biçilmez olacağını umacak ve Serie A’nın daha yavaş temposu ona pekâlâ uygun olabilir. Not: C

    Chalobah için: Acımasızca dürüst olmak gerekirse, Chelsea’nin onu birkaç yıldır oyalamasının ardından Chalobah bu yeni başlangıcı kesinlikle hak ediyor. Chelsea yönetiminin bir süredir ondan para kazanmayı hedeflediği yönünde bir his var; 2023’te Nottingham Forest’a gitmeyi reddetti, Chelsea satışa açıktı ve bir yıl sonra forma numarası elinden alınıp Palace’a kiralandı (orada etkileyiciydi), yalnızca beş ay sonra ana kulübünün sakatlık sorunları nedeniyle geri çağrıldı. On sekiz ay sonra Chelsea, geçen sezon en çok forma giyen stoperi olmasına rağmen yaptığı transfer hamleleriyle Chalobah’ın yeniden sıralamada geriye düşeceğini açıkça gösterdi ve saf kâr getirmesi de, Wesley Fofana ya da Tosin Adarabioyo gibi isimler yerine onun gönderilmesi kararını belli ki etkiledi. 27 yaşındaki savunmacı için bu, nihayet temiz bir kopuş ve şimdi Şampiyonlar Ligi futbolu oynamayı, Como Gölü kıyısında Avrupa’nın en cazip bölgelerinden birinde yeni bir kültür deneyimlemeyi dört gözle bekleyebilir. Serie A’daki yaşama iyi uyum sağladığını görmek pek de şaşırtıcı olmaz. Not: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Ağustos: Bruno Guimaraes (Newcastle'dan Arsenal'a, 75 milyon £)

    Newcastle için: Newcastle için tam bir felaket. Sandro Tonali'nin 100 milyon sterlin karşılığında Tottenham'a gitmesine izin verilmesi orta sahada büyük bir boşluk bıraktı, ancak Guimaraes olmadan durum şimdi, 2025-26 sezonundaki çalkantılı kampanya boyunca Newcastle'ın en iyi oyuncusu olan Brezilyalının yokluğunda, The Simpsons'taki Springfield Gorge'u andırıyor. Henüz 18 yaşındaki yeni transfer Sean Steur'den Guimaraes'in yerini doldurmasını beklemek adil değil, ayrıca Hollandalı oyuncunun Ajax A takımındaki ilk tam sezonunda yalnızca bir gol atmış olması düşünüldüğünde gerçekçi de değil. Guimaraes geçen sezon Premier League'de attığı dokuz golle Newcastle'ın en golcü oyuncusuydu ve yaptığı beş asist de takımın en yüksek sayısıydı. Kaptan olarak Brezilyalı milli oyuncu sahada da örnek oldu ve takım arkadaşlarını sık sık ayağa kaldırdı. Matthias Jaissle'nin, teknik alanda Eddie Howe'un yerini resmen aldıktan sonra orta sahayı istikrara kavuşturmak için önünde devasa bir görev var ve Guimaraes'in yerine yeterince tecrübeli bir isim hemen bulunmazsa bu görev imkansız hale gelebilir. Not: F

    Arsenal için: Mikel Arteta'dan, Arsenal'in İngiliz futbolunun zirvesine uzun süredir beklenen dönüşünün üzerine koymayı hedeflerken yaptığı çok akıllıca bir hamle. Guimaraes, Martin Odegaard'ın yanında bir 8 numara olarak rahatlıkla oynayabilir ve Arsenal kaptanının yaratıcılık yükünü hafifletebilir. Geçen sezon Premier League'de Arsenal'deki tüm oyunculardan daha fazla ikili mücadele kazanmış olmasıyla, hücuma ekstra dinamizm ve savunmaya daha fazla sertlik katacaktır. Arsenal taraftarları, tecrübesi ve Arteta'nın tercih ettiği oyun tarzına kusursuz uyumu sayesinde Guimaraes'in takıma çok hızlı adapte olacağından emin olabilir. 2025-26 sezonunda Arsenal'in başarısının kilit nedenlerinden biri orta sahadaki güçtü ve Guimaraes'in onların korkutucu merkez hattını tamamlamasıyla artık yurt içindeki herhangi bir rakibin onlara üstünlük kurmasının nasıl mümkün olacağını görmek zor. Paris Saint-Germain ile yeniden karşılaşmaları halinde Şampiyonlar Ligi'nde de durum böyle olabilir; bu da o ulaşılması zor kupayı sonunda kazanma şansları açısından oldukça iyiye işaret ediyor. Not: A

    Guimaraes için: 28 yaşındaki Guimaraes için Avrupa'nın elit takımlarından birine sıçrama yapmanın ideal zamanı şimdi. Dünya Kupası'nda bunu en ufak şüpheye yer bırakmayacak şekilde kanıtladığı gibi tam olarak zirve döneminde; Norveç'e karşı son 16 turundaki kabus gibi elenişten önce Brezilya adına dört golün asistini yaparken, belirleyici etkisi bakımından Vinicius Junior ile yarıştı. Guimaraes bir süredir Newcastle seviyesini aşmıştı ve Arsenal ona dünya klası seviyesine çıkması ve düzenli olarak en büyük kupalar için mücadele etmesi adına platform sağlayacak. Dar alanlarda teknik açıdan müthiş, öldürücü pası görebilen bir oyuncu ve topsuz oyundaki bitmek bilmeyen çalışma temposuyla takımın tonunu belirliyor. Buna çok yönlülüğünü ve asla pes etmeyen zihniyetini de ekleyince, Guimaraes yüksek bonservis bedelinin baskısından zerre etkilenmeyecek, Arsenal taraftarı için adeta özel olarak biçilmiş bir kült kahraman olarak tüm kutuları işaretliyor. Not: A+

    James Westwood


  • ACF Fiorentina v Benevento Calcio - Coppa ItaliaGetty Images Sport

    7 Ağustos: Franco Mastantuono (Real Madrid'den Fiorentina'ya, kiralık)

    Real Madrid için: Mastantuono'yu kiralık olarak göndermek, Brezilyalı harika çocuk Endrick'in de benzer uyum sorunları yaşamasının ardından Madrid'in oyuncu alım departmanı için bir başka darbe oldu. Elbette, Mastantuono'nun Endrick'in Lyon'da yaptığı gibi İtalya'da ritmini yeniden bulmasını umacaklar, ancak bunun hiçbir garantisi yok. Serie A, fiziksel ve taktik açıdan affetmeyen bir lig ve çok şey Mastantuono'nun hızlı uyum sağlayıp sağlayamayacağına bağlı olacak. Bunu başaramazsa, gelecek yaz Madrid'e özgüvenini daha da kaybetmiş ve piyasa değeri ciddi biçimde düşmüş şekilde dönme tehlikesi var. Öte yandan Real, Fiorentina'da iyi performans gösterse bile Mastantuono'ya yine ihtiyaç duymayabilir; çünkü Yan Diomande ve Bernardo Silva transferleri tamamlandı ve bu da genç oyuncuyu kadro hiyerarşisinde daha da aşağı itiyor. Mastantuono'nun bonservisinin bulunduğu kulüp tarafından kötü yönetildiğini söylemek yanlış olmaz ve artık Madrid kariyerini yeniden canlandırma yolunda önünde çok sayıda engel var. Not: F

    Fiorentina için: La Viola için mükemmel ve düşük riskli bir transfer; üstelik 2025-26 sezonundaki hayal kırıklığı yaratan performansın ardından toparlanmayı hedeflerlerken, yıllık €3,5 milyonluk maaşının önemli bir bölümünü karşılamak zorunda kalacak olsalar bile. Mastantuono, 10 numara pozisyonunda ya da sağ kanatta görev yapabildiği için, Fabio Grosso'nun kadrosuna kesinlikle ekstra kalite ve çok yönlülük katacak; ayrıca kendisinden şüphe duyanları haksız çıkarıp Arjantin Milli Takımı'na geri dönmek için de istekli olacaktır. Bu aynı zamanda Fiorentina için akıllıca bir hamle, çünkü Mastantuono çifte Arjantin-İtalya vatandaşlığına sahip. Bu da Serie A kuralları çerçevesinde, transfer dönemi kapanmadan önce yabancı liglerden AB dışı iki oyuncu daha transfer edebilmeleri anlamına geliyor. Madrid ile iyi bir ilişki kurmak, özellikle Mastantuono Stadio Artemio Franchi'de başarılı olursa, gelecekte benzer anlaşmaların da önünü açabilir. Not: A+

    Mastantuono için: Büyük bir hayal kırıklığı. Mastantuono, Real Madrid'e büyük beklentilerle geldi ve River Plate'te gösterdiği potansiyel düşünüldüğünde €63 milyonluk bonservis bedeli bir fırsat transferi gibi görünüyordu. Ne yazık ki Arjantin'den Avrupa'nın büyük liglerinden birine yapılan sıçrama onun için fazla büyük oldu. 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla 35 maça çıktı, ancak bunların yalnızca 17'sinde ilk 11'de yer aldı ve sadece üç gollük zayıf katkısı, etrafındaki abartıyı haklı çıkarmaya yetmedi. Mastantuono ayrıca geçmeyen bir kasık sakatlığıyla da mücadele etti ve yaşadığı hayal kırıklığı beden diline açıkça yansıdı; özellikle Getafe'ye karşı alınan yenilgide hakemle gereksiz şekilde tartıştığı için kırmızı kart gördüğünde bu çok netti. Genç oyuncunun hâlâ olgunlaşması gereken çok yönü olduğu açık ve Serie A'ya transferi, bunu Bernabeu'nun yoğun spot ışıklarından uzakta yapmasına alan tanıyacak. Bu, Mastantuono için kesinlikle kariyerinde bir gerileme, ancak Fiorentina ile yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu bulunmuyor; dolayısıyla İspanya'nın başkentinde başarıya ulaşma hayalleri henüz tamamen sona ermiş değil. Not: D-

    James Westwood

  • Nottingham Forest FC v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: James Trafford (Manchester City'den Leeds United'a, 45 milyon £)

    Man City için: James Trafford konusunda City ve Pep Guardiola’nın tutumunu gerçekten sorgulamak gerekir. 2023’te düzenli ilk 11 oyuncusu olmak için ayrıldıktan sonra geçen yaz Burnley’den yeniden kadroya katılan Trafford’un, Ederson’ın ayrılığının ardından geçen sezon Etihad’da birinci kaleci olması bekleniyordu. Ancak yeni sezonun sadece üç maç sonrasında kulüp, PSG’den dünyanın en iyi kalecilerinden biri olan Gianluigi Donnarumma’yı transfer ederek genç İngiliz’i anında yeniden geri plana itti. City, duygular ve aidiyet yerine iş ihtiyaçlarını acımasızca önceliklendirmesiyle tanınan bir kulüp haline geldi ve finansal açıdan bakıldığında, 12 ay önce Burnley’ye 27 milyon sterlin ödedikleri ve geçen sezon Guardiola yönetiminde yalnızca kupa kalecisi olarak kullanılan bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde etmiş olmaktan fazlasıyla memnun kalacaklardır. İlk takım potansiyeline sahip, çok beğenilen bir başka genç altyapı çıkışlı oyuncunun daha ayrıldığını görmek üzücü, ancak City’nin iş modelinin işleyişi, iyi ya da kötü, tam olarak böyle. Not: C+

    Leeds için: Bu, Leeds için müthiş bir hamle gibi görünüyor. Bu yaz sessiz sedasız güçlenen Leeds, gelecek sezon doğru adımları atarsa Avrupa kupalarına katılım yarışı için sürpriz bir aday olabilir. Trafford, Elland Road’a gelen serbest oyuncu Harry Wilson ve çok beğenilen Bosna-Hersekli savunmacı Tarik Muharemovic’in ardından takıma katıldı ve Leeds için sorunlu bir mevki olan kaleye üst düzey bir çözüm sundu. Geleceğin İngiltere 1 numarası olarak görülen 23 yaşındaki oyuncuya Newcastle’ın da ilgi duyduğu biliniyordu ve Premier League’de birçok takım arasından seçim yapabilecek durumdaydı. Onun Leeds’i tercih etmiş olması önemli ve bu karar, Daniel Farke yönetiminde gelecek sezon puan tablosunda yukarı tırmanabileceklerine ve kümede kalma savaşından uzak durabileceklerine inandığını gösteriyor olmalı. Toplam 45 milyon sterlinlik (60,5 milyon dolar) paket, tam bir sezonu yalnızca yedek olarak geçirmiş biri için ciddi bir rakam, ancak Trafford Yorkshire’da tüm potansiyeline ulaşırsa Leeds ilerleyen yıllarda Avrupa’nın dev kulüplerinden bunun iki katını isteyebilir. Not: B+

    Trafford için: Trafford için Man City dışında hayata ikinci bir başlangıç ve 2026-27 sezonunun sonunda yaşanacak sürpriz bir küme düşme ihtimali dışında, artık uzun vadede bir Premier League takımının birinci kalecisi olarak kendini kabul ettirme şansı gerçekten çok yüksek. Geçen sezon daha fazla oynaması gerektiğini açıkça dile getiren kalecinin net biçimde yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve bu transferin, artık 32 yaşında olan Jordan Pickford’ın yerine İngiltere’nin 1 numarası olma yolunda onu doğru rotaya sokmasını umacaktır. Trafford, Premier League’de Everton’ın file bekçisiyle doğrudan rekabet içinde olacak ve eğer Leeds’i üst sıralara taşıyıp bu süreçte Thomas Tuchel’in dikkatini çekebilirse, City’de yedek konumda olmasına rağmen Alman teknik adamın Dünya Kupası kadrosuna alınmış olması da düşünüldüğünde, kendisine bir fırsat verilme ihtimali oldukça yüksek. Bazıları Newcastle ya da sözde ‘büyük altılı’ kulüpler yerine Leeds’e katılma kararını sorgulayacaktır, ancak Trafford Elland Road’da tartışmasız 1 numara olacak ve omuzlarındaki baskı çok daha az hissedilecek. Kendi içinde, bu transferi daha da büyük hedeflere sıçramak için bir basamak olarak kullanabileceğine inanacaktır. Not: B+

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    6 Ağustos: Yan Diomande (RB Leipzig'ten Real Madrid'e, 140 milyon €)

    RB Leipzig için: Sadece bir yıl önce kadrosuna kattığınız bir oyuncudan 120 milyon € kâr etmek, RB Leipzig adına müthiş bir iş. Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai ve Dani Olmo gibi isimlerin hepsi daha büyük adımlar atmadan önce Red Bull Arena'da kendini geliştirdi ve Diomande de kulübün bugüne kadarki en büyük başarı hikâyesi olabilir. Ancak onun yerini doldurmak çok zor olacak. Diomande, geçen sezon Leipzig'in Bundesliga'yı üçüncü sırada bitirmesinin arkasındaki itici güçtü ve kulübün yıldız orta sahası Christoph Baumgartner ile neredeyse telepatik bir uyum yakaladı. Diomande'nin etkileyici driplingleri, isabetli bitiriciliği ve oyunu ileri taşıyan pasları olmadan Leipzig, Şampiyonlar Ligi sıralamasına geri dönmekte zorlanabilir. Bununla birlikte Leipzig, en değerli oyuncularını kazanca çevirmeye yabancı bir kulüp değil; hatta tüm transfer modeli buna dayanıyor. Toparlanacaklar ve çok geçmeden bir başka cevher keşfedecekler, Diomande de Real'de hızlı bir başlangıç yaparsa bu durum onların elit yetenek avcıları olarak itibarını daha da güçlendirecek. Not: B-

    Real Madrid için: Real Madrid, Diomande için fazla ödeme yaptı ama günümüz piyasasında birincil hedeflerinizi kadroya katmanın tek yolu bu gibi görünüyor. Rodrygo'nun çapraz bağ ameliyatının ardından iyileşme süreci devam ettiği için 2027'ye kadar dönmesi beklenmiyor ve Diomande her iki kanatta da oynayabilecek kadar çok yönlü olduğu için takımın kesinlikle kanat derinliğine ihtiyacı vardı. Arsenal'in Brezilyalı oyuncuyu transfer etmeye çalışması nedeniyle genç oyuncunun Vinicius Junior'ın yerini alması için alındığı öne sürüldü, ancak Diomande geçen sezon Leipzig formasıyla çıktığı 36 maçın büyük bölümünde sağ kanatta görev yaptı. Hücuma çıkan bek Trent Alexander-Arnold için mükemmel bir tamamlayıcı olabilir ve savunmaları açacak hız ile çevikliğe, topu geri kazanmak için mücadele edecek güç ile yoğunluğa sahip olması sayesinde Jose Mourinho'nun tercih ettiği 4-2-3-1 sistemine de son derece uygun. Diomande hâlâ ham bir oyuncu, ancak hızlı öğrenme kapasitesini gösterdi ve La Liga'ya aşinalığı da uyum sürecine yardımcı olabilir. PSG ve Liverpool gibi kulüpleri geride bırakarak Diomande'ye imza attırmaları da, kupasız geçen iki sezonun ardından bile Madrid'in hâlâ dünyanın en cazip kulübü olduğunu gösteriyor. Not: B

    Diomande için: Eşi benzeri görülmemiş bir yıldızlığa yükselişi taçlandıran rüya gibi bir transfer. Geçen yıl bu zamanlarda sıradan taraftarların çoğu, 2024-25'te La Liga'dan düşen Leganes'ten 20 milyon € karşılığında Leipzig'e transfer olduğunda Diomande'nin varlığından bile haberdar değildi. Nitekim Diomande, Leganes'teki tek sezonunda ligde sadece 10 maça çıktı; kulübün yedek takımında başlamıştı, ancak Leipzig onun muazzam potansiyeline ikna olmuştu. Alman kulübü için müthiş bir keşif olduğunu kısa sürede kanıtladı ve üst düzeydeki ilk tam sezonunda tüm kulvarlarda 23 gole doğrudan katkı verdi. Ardından Dünya Kupası çağrısı geldi ve Fildişi Sahili son 32 turuna yükselirken Diomande en büyük sahnede takdire şayan bir performans sergiledi. O noktada 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa'nın elit kulüplerinin birçoğunun hedefi hâline gelmişti ama muhtemelen Madrid'in kapısını çalacağını o bile hayal etmiyordu. Diomande'nin Bernabeu'nun baskısı ve 140 milyon €'luk bonservis bedeliyle nasıl başa çıkacağını zaman gösterecek, ancak bu noktaya gelmiş olması bile gerçekten dikkat çekici; bu da onu ne olursa olsun kazanan yapıyor. Not: A+

    James Westwood

  • FBL-TUR-SUPERLIG-TRABZONSPORAFP

    6 Ağustos: Mohamed Salah (Liverpool'dan Trabzonspor'a, bonservissiz)

    Liverpool için: Salah muhtemelen 2024-25 sezonunun sonunda, Liverpool formasıyla önceki sekiz yılda sergilediği insanüstü istikrara yaraşır bir zirvedeyken Anfield'dan ayrılmalıydı. Ancak Arne Slot yönetiminde takımı Premier League şampiyonluğuna taşıdıktan sonra kulübün iki yıllık uzatma teklifini kabul etmesi sürpriz değildi ve sonraki sezonda bu kadar sert bir düşüş yaşayacağını kimse tahmin edemezdi. Mısırlı yıldız, Liverpool Premier League'de beşinciliğe gerilerken ve hiçbir kupa kazanamazken tüm kulvarlarda sadece 12 gol ve 10 asist üretebildi; yedek kulübesine çekilmesinin ardından da Slot'u ve kulüp yönetimini açıkça hedef aldı. Rekor transferler Alexander Isak ve Florian Wirtz dahil olmak üzere kadronun birkaç üyesi dramatik biçimde beklentilerin altında kaldı, ancak kötü tavrıyla soyunma odasındaki uyumu bozmada en büyük sorumluluk Salah'a aitti. Liverpool, Salah sahada yokken de daha iyi göründü; çünkü son vuruşlardaki etkisi kayboldu ve Trent Alexander-Arnold'un ayrılığının ardından savunmaya katkı eksikliği daha da görünür hale geldi. Geriye dönüp bakıldığında Liverpool, 30 yaş üstü oyunculara çok yıllı sözleşme vermeme yönündeki uzun süredir uyguladığı kuralı asla bozmamalıydı. Salah'ın haftalık £400.000 değerindeki yeni sözleşmesiyle ilgili haberler, sonunda karşılıklı anlaşmayla fesihle sonuçlandı; bu, dahil olan tüm taraflar için para ve zaman kaybıydı. Uzun süredir Suudi Pro League'in hedeflerinden biri olan Salah için bonservis bile alınamaması da ayrıca bir rezalet. Not: D

    Trabzonspor için: Türkiye Süper Ligi tarihinin en büyük hamlelerinden biri. Salah'ın en iyi yılları 34 yaşında artık kesinlikle geride kalmış olabilir, ancak 2025 PFA Yılın Oyuncusu'nu iki yıllık sözleşmeyle kadroya katmak, bu yüzyılda Süper Lig'i yalnızca bir kez kazanmış ve Galatasaray ile Fenerbahçe'nin gölgesinde kalmış Trabzonspor ölçeğinde bir kulüp için yine de müthiş bir iş. Kendi neslinin en iyi golcülerinden ve oyun kurucularından birini kadrosuna katarak ezeli rakipleriyle arasındaki farkı kapatmayı haklı olarak umacaklardır. Bu, aynı zamanda Trabzonspor'un küresel profilini de ciddi şekilde yükseltmesi gereken rüya gibi bir bedelsiz transfer; Manchester United kalecisi Andre Onana'nın son dönemdeki kiralık sözleşme uzatmasının da üzerine inşa ediliyor. Salah, geçen sezon Trabzonspor formasıyla ligde attığı 22 golle gol krallığını paylaşan Paul Onuachu ile anında bir uyum yakalayabilirse, zirve yarışı verebilir ve Avrupa Ligi'nde güçlü bir seri başlatabilirler. Not: A

    Salah için: Hangi açıdan bakarsanız bakın, Premier League'in en iyi oyuncusuyken 12 ay içinde Türkiye'ye bedelsiz transferle gitmek Salah için utanç verici. Liverpool'un ve takım arkadaşlarının ihtiyaçlarını kendi çıkarlarının önüne koymasının nihai bedelini ödedi; bu süreçte en sadık taraftarlarını bile kendisinden uzaklaştırdı ve şimdi göz kamaştıran kariyerini sönük bir şekilde tamamlama kaderiyle karşı karşıya. Görünen o ki Avrupa'daki başka hiçbir üst düzey kulüp, eski Roma yıldızına ilgi göstermedi; bu da onun serbest oyuncu statüsü düşünüldüğünde oldukça çarpıcı. Salah Türkiye'de gol sezgisini yeniden bulmalı, ancak bunun tek nedeni seviyenin çok büyük ölçüde düşmesi olacak. Bu transfer onun mirasına hiçbir şey katmıyor ve Anfield'daki işlerin nasıl bittiği konusunda özel hayatında mutlaka pişmanlık duyuyordur. Egusunu bir kenara bırakmış olsaydı, Salah ikinci sınıf bir ligde varlığını sürdürmeye çalışmak yerine Liverpool'un yeni patronu Andoni Iraola yönetimindeki heyecan verici taze başlangıcın bir parçası olurdu. Not: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Ağustos: Jordan Henderson (Brentford'dan Chelsea'ye, bedelsiz)

    Brentford için: Chelsea Henderson için devreye girdiğinde Brentford’un 36 yaşındaki oyuncunun önünde durması zaten pek olası değildi; hatta kulüp, sözleşmesini feshederek onun önünü açtı. Ancak İngiltere milli oyuncusu, Keith Andrews’un geçen sezon Gtech Stadyumu’nda beklenmedik şekilde kurduğu yapının önemli bir parçasıydı; Premier League’de 32 maça çıktı ve çoğu zaman ilk 11’de başladı. Dolayısıyla onun ayrılığı, Frank Onyeka’nın kalıcı olarak Coventry’ye gitmesi ve eski kaptan Christian Norgaard’ın geçen yaz Arsenal’e transfer olmasının ardından zaten takviyeye ihtiyaç duyan orta sahada ciddi bir boşluk bıraktı. Şu ana kadar sakin geçen bir transfer döneminin ardından Brentford piyasaya güçlü bir giriş yaptı; Lens’in büyük beğeni toplayan Malili ön liberosu Mamadou Sangare, İngiltere milli oyuncusunun yerini doldurmak üzere kulüp rekoru olan 41 milyon sterlinlik (55 milyon dolar) bedelle transfer edildi. Yine de Henderson’ın liderlik özelliklerini birebir karşılamak neredeyse imkânsız olacak. Not: C

    Chelsea için: Danny Welbeck’in de Stamford Bridge’e gelmesiyle birlikte bu transfer, Chelsea’nin daha önce çok eleştirilen ve çevredeki en iyi genç yetenekleri gelecekte elit yıldızlara dönüşebilecekleri umuduyla adeta yığma üzerine kurulu transfer stratejisinden çok ciddi bir kopuşu temsil ediyor. Premier League ve Şampiyonlar Ligi kazanmış bir kaptan olan, liderlik özellikleriyle büyük saygı gören ve eski Chelsea, şimdiki İngiltere teknik direktörü Thomas Tuchel’in de hayranlık duyduğu Henderson, Chelsea’nin kadrosuna son yıllarda ciddi şekilde eksik olan deneyim, istikrar ve olgunluğu katma hedefinde aradığı tüm özellikleri beraberinde getirecek. Futbol açısından takıma ne katacağı konusunda soru işaretleri olacaktır, ancak 36 yaşındaki oyuncunun sahadaki becerisinden çok saha dışında sağlayacakları için transfer edildiği oldukça açık. Yine de geçen sezon istikrarlı bir varlık olabileceğini gösterdi ve onun mizacı ile birikimi, Chelsea’nin sık sık tökezlediği o ince fark yaratan anlarda paha biçilmez olabilir. Bununla birlikte Liverpool bağlantısı nedeniyle taraftarların desteğini kazanması gerekecek, ancak Dünya Kupası’nın onun itibarı açısından oldukça dönüştürücü olduğu hissediliyor; zira son 16 turunda Meksika ile oynanan maçın ardından talihsiz bir şekilde kolunu kırmasına rağmen kendini hazır tuttu ve hatta antrenmanlara çıktı. Not: B+

    Henderson için: 36 yaşında Henderson için bu, geri çevrilemeyecek kadar iyi bir fırsattı ve bir batı Londra kulübünden diğerine geçerken evini bile taşımak zorunda kalmayacak. Eski Liverpool kaptanı büyük ihtimalle Alonso’nun en güvendiği yardımcılarından biri hâline hemen gelecek ve soyunma odasında kendisine verilecek sorumluluk, görkemli kariyerinin bu aşamasında ona fazlasıyla cazip gelecektir. Saha dışında katkı vermesinin yanı sıra, Chelsea kültürünü yenilemeye ve umut vadeden genç bir kadroyu büyük kupalar için düzenli şekilde yarışan bir takıma dönüştürmeye çalışırken saha dışında da yeni bir dönemin öncülüğünü yapması beklenecek. Bu, Henderson’ın keyifle üstleneceği bir görev gibi görünüyor ve başarılı olmasına karşı bahse girmek istemezsiniz. 38 yaşına kadar, yani muhtemelen emekli olabileceği döneme kadar onu kapsayan iki yıllık sözleşme ise pastanın üzerindeki çilek oldu. Not: A+

    Krishan Davis

  • Fulham v Chelsea FC - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    2 Ağustos: Valentin Barco (Strasbourg'dan Chelsea'ye, 34 milyon £)

    Strasbourg açısından: Chelsea'nin, Barco'yu kardeş kulübünden transfer etmek için 34 milyon sterlin (46 milyon dolar) ödediği bildirildi; bu da en üst seviyedeki tecrübe eksikliği düşünüldüğünde kayda değer bir bonservis. Bu, 2025-26 sezonunun başlangıcından bu yana iki kulüp arasında tamamlanan 13. anlaşma olsa da bunların yalnızca üçüncüsü kalıcı transferdi ve Strasbourg, Arjantinlinin ayrılışına üzülecek. Barco, geçen sezon Ligue 1'de altı gole katkı vererek takımının üst üste ikinci kez ilk sekizde yer almasına yardımcı oldu, ayrıca Konferans Ligi'nde yarı finale uzanan yolculukta da kilit rol oynadı. Hem derinde oyun kurucu hem de ceza sahaları arasında gidip gelen 8 numara olarak görev yapabilen Barco'nun dikine pasları Strasbourg'a gerçek anlamda delici bir etki kazandırdı ve topsuz oyunda sahanın her yerini süpürdü. Strasbourg ile Chelsea arasındaki ilişkinin doğası, en iyi yeteneklerini kaybetmelerini kaçınılmaz kılıyor, ancak Barco'nun ayrılığı Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ilerleme şanslarına ciddi zarar verebilir. Not: C-

    Chelsea açısından: Barco'yu transfer etmek, Strasbourg'daki çıkış sezonunun ardından Chelsea için adeta kaçırılmayacak bir fırsattı ve 22 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nda Jude Bellingham ile yaşadığı hararetli gerilimin ardından da küresel çapta dikkat çekti. Barco'nun doğrudan Chelsea'de düzenli ilk 11 oyuncusu olması pek olası görünmüyor, ancak Xabi Alonso'nun akışkan, kontrol odaklı sistemine son derece uygun. Genç oyuncu, kariyerinin başında adını bir bek olarak duyurmuş olması sayesinde Alonso'ya hem orta sahanın merkezinde hem de sol kanatta ek bir seçenek sunacak. Yüksek teknik kaliteye ve agresifliğe sahip Barco sayesinde Chelsea, rakip yarı sahada top dolaşımını sürdürebilecek ve topu geri kazanmak için onun sahada tükenene kadar çalışmasına güvenebilecek. Enzo Fernandez'in sonunda Real Madrid'e kapılması halinde onun varlığı darbeyi kesinlikle hafifletecek ve oyuncunun hâlâ ortaya çıkarılacak önemli bir potansiyeli var. Not: B+

    Barco açısından: Brighton'dan ayrılığının ardından muhtemelen bu kadar çabuk geleceğini öngörmediği ikinci bir Premier League şansı. Brighton'da sadece sekiz ay forma giydikten sonra Sevilla ve Strasbourg'a kiralanmış, sonuncusu da geçen yaz bonservisini almıştı. Barco son iki sezonda çok şey öğrendi ve Strasbourg'da orta sahaya geçişi, oyununun fiziksel yönü üzerinde çalışmasını zorunlu kıldı. Bu kez İngiliz futbolunun temposuna çok daha iyi hazırlanmış olacak ve onu bir üst seviyeye taşıyacak ideal teknik direktör de Alonso. Arjantin formasıyla turnuvada sadece 19 dakika oynamış olsa da Lionel Messi ve arkadaşlarıyla Dünya Kupası gibi zorlu bir sahnede çalışma deneyimi de Barco'nun hanesine artı yazacak. Chelsea'de zaman zaman sınırlı bir rolle yetinmeye alışması da gerekebilir, ancak sabırlı olur ve Alonso ile Chelsea'nin tecrübeli yıldızlarından mümkün olduğunca fazla şey kaparsa, Barco önümüzdeki yıllarda iddialı BlueCo projesinin önemli parçalarından biri hâline gelebilir. Not: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Ağustos: Danny Welbeck (Brighton'dan Chelsea'ye, 5 milyon £)

    Brighton için: Bu gelişmenin Brighton için ne kadar büyük bir darbe olduğunu abartmak gerçekten zor. Kulüp, geçen sezon açık ara en golcü oyuncusunu ve kulüp tarihinin ortak üçüncü en skorer ismini kaybediyor. Elbette 35 yaşında önüne böyle beklenmedik bir fırsat çıkmışken Danny Welbeck’in ayrılığına itiraz etmeyeceklerdir, ancak yine de can yakacaktır. Teknik direktör Fabian Hurzeler, özellikle de çok şey vaat eden genç Yunan santrfor Stefanos Tzimas aralık ayında yaşadığı korkulan ACL yırtığı nedeniyle hâlâ forma giyemiyorken, ona layık bir alternatif bulmakta kararlı olacaktır. Şu anda Tzimas’ın vatandaşı Charalampos Kostoulas ile Alman hücum oyuncusu Georginio Rutter ellerindeki tek seçenek gibi görünüyor, ancak Evan Ferguson Roma’daki kiralık döneminden döndü. Transfer piyasasında kime yönelecekleri şu an için net değil, fakat Welbeck’in Stamford Bridge’e transferi konusunda Chelsea ile yapılan görüşmelerde Liam Delap’in adının gündeme gelmiş olması şaşırtıcı olmazdı. Not: D

    Chelsea için: Chelsea, bir süre önce BlueCo yönetiminde geçen bir başka son derece hayal kırıklığı yaratan sezonun ardından genç odaklı transfer politikasını geride bırakırken, Premier League’de kendini kanıtlamış, “olgun” ve “duygusal olarak dayanıklı” oyuncular arayacağını ortaya koymuştu. Welbeck, kariyerinin son demlerinde olmasına rağmen bunların hepsini fazlasıyla getiriyor. Üstelik sadece kadro tamamlamak için de alınmış olmayacak. Brighton forveti artık 35 yaşında olsa da, Premier League’deki 18 yıllık kariyerinin bugüne kadarki en iyi gol sezonunun (13) ardından geliyor; ikinci en yüksek sayısına da 2024-25’te ulaştı. Hatta Chelsea’ye karşı ligde çıktığı 19 maçta dokuz gol ve iki asist üretti; bunların ilki 2010’da Sunderland formasıyla, en yenisi ise bu yılın nisan ayında geldi. Joao Pedro’nun arkasında ikinci planda kalması bekleniyor; bu da Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha ve Shim Mheuka’nın da çok sayıdaki santrfor arasında yer aldığı kadroda, Chelsea’nin ayrılacak oyuncular konusunda yapması gereken işler olduğu anlamına geliyor. Welbeck’i kadroya katmak açıkça kısa vadeli bir hamle, ancak Chelsea onun varlığının ve liderliğinin uzun vadeli bir etki yaratmasını umacaktır. Hâlâ üst düzey katkı verebileceğini gösterdi. Not: B+

    Welbeck için: Kariyerinin bu aşamasında Welbeck’in geri çeviremeyeceği bir fırsattı bu. Şimdi zaten etkileyici olan özgeçmişine Chelsea’yi de ekleyebilir; burada saygı duyulan bir teknik adam olan Xabi Alonso ile çalışma şansı yakalayacak ve muhtemelen kulüp istikrar ve liderlik ararken soyunma odasında önemli bir etkiye sahip olacak. Düzenli ilk 11 oyuncusu olmayacak, ancak Pedro dinlendirildiğinde kulübeden gelerek bol süre alma ihtimali oldukça yüksek, ayrıca kupa organizasyonlarının ilk aşamalarında hücum hattının en ucunda oynaması beklenmeli. İki yıllık sözleşme de, Chelsea katılım hakkı kazanırsa, ona 2027-28’de Şampiyonlar Ligi’nde bir kez daha oynama fırsatı verebilir. Welbeck ayrıca Brighton’da güçlü bir uyum yakaladığı Pedro ile yeniden buluşacak ve onun için, ayrıca Chelsea’nin takımda tutması hâlinde Delap için de mükemmel bir akıl hocası olabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Temmuz: John Stones (Manchester City'den Inter'e, bedelsiz)

    Manchester City için: John Stones’un duygusal vedası kulüp sezonunun sonunda resmileşti, ancak gerçekte bu kaçınılmazdı. Savunmacı, Manchester City’deki kariyeri boyunca sakatlıklarla boğuştu, ancak özellikle sözleşmesinin son iki yılında bu durum daha belirgindi ve bu da ona yeni bir kontrat teklif edilmesini baştan beri düşük ihtimal hâline getiriyordu. Artık City’nin eski menajeri olan Pep Guardiola, 2025-26 sezonunun başlarında Stones’un yeni bir anlaşma alabilmek için zorlu bir mücadele vermesi gerektiğinin sinyalini vermişti ve kış aylarında yaşadığı, onu 18 maç kaçırmaya zorlayan uyluk sakatlığı da muhtemelen bu konudaki şansını bitirdi. Buna rağmen stoper, Etihad’da geçirdiği 10 yıllık dönemde yine de parlak bir süreç yaşadı; savunmanın kilit isimlerinden biri oldu ve kulübün 2022-23’te, daha önce bir türlü gelmeyen ilk Şampiyonlar Ligi zaferinin de içinde olduğu unutulmaz bir üçleme yapmasına yardım etti. Stones, yaşadığı fiziksel sorunlara rağmen şüphesiz kulüp efsaneleri arasına geçti, ancak bu aşamada yolların ayrılması muhtemelen mantıklıydı. Sözleşmesi devam ediyor olsa bile yüksek bir bonservis getirmeyecekti. 32 yaşındaki oyuncunun Chelsea ile anılmasının ardından City, onun bir Premier League rakibine gitmiyor olmasından da muhtemelen memnun olacaktır. Not: B

    Inter için: Elbette, sakatlık sorunları göz önüne alındığında bu transfer Inter açısından, bonservissiz bir hamle olsa bile, önemli bir risk barındırıyor. Ancak Inter, haftalık yaklaşık 115.000 £ değerinde olduğu bildirilen iki yıllık sözleşmeye Stones’u imza attırarak bu riski dengelemiş olmayı umacaktır; bu rakam, Etihad’da kazandığından kayda değer ölçüde daha düşük. Artık Scudetto şampiyonunun tek yapması gereken, İngiltere milli takım oyuncusunun sağlıklı kalmasını ummak; çünkü dayanıklılığı konusunda ciddi soru işaretleri olacak. Formda olduğu günlerde hâlâ oyunu geriden kurabilen en iyi stoperlerden biri ve bunu yaz başındaki Dünya Kupası’nda ortaya koyduğu güçlü performanslarla gösterdi. Serie A, tecrübeli oyuncular için adeta bir sığınak ve Inter de İtalya’daki daha düşük temponun, Premier League’de bedeni sık sık onu yarı yolda bırakan bir oyuncu üzerinde daha az fiziksel yıpranma yaratacağına inanıyor olmalı. Stones, 38 yaşındaki Francesco Acerbi’nin yerini alıyor; bu da belki İngiliz oyuncunun daha az yoğun bir ligde uzun yıllar daha oynayabileceğinin bir göstergesiydi. Inter, Chelsea ve Arsenal gibi kulüpleri geride bırakarak savunmacının imzasını aldığı bildirildiği için, bunu bir bakıma önemli bir fırsat olarak da görüyor olabilir. Not: B

    Stones için: Stones’un muhtemelen yeni bir başlangıca ihtiyacı vardı ve İtalya’da fiziksel sorunlarını tamamen geride bırakmayı umacaktır. Bu, yalnızca yeni bir lig ve kültürü deneyimleme fırsatı değil; aynı zamanda şu anda İtalya’nın baskın gücü olan kulüpte hem yurt içinde hem de Avrupa’da büyük kupalar için mücadele etmeyi sürdürecek. Belki henüz farkında değil ama Stones, 32 yaşında, Premier League’in yüksek tempolu rekabetini Serie A’nın daha düşük temposuyla değiştirerek kariyerini birkaç yıl uzatmış olabilir ve kariyerinin bu geç evresinde oradaki yaşama da gayet uygun görünmeli. San Siro’da eski City takım arkadaşı Manuel Akanji ile yeniden buluşacak ve Cristian Chivu’nun üçlü savunma sisteminde, müthiş Alessandro Bastoni ile birlikte ilk 11’de yer alma şansına güvenecektir. Bu da, yazın Dünya Kupası’nda yarı finalde elenmenin hayal kırıklığının ardından İngiltere kariyerini sürdürmek istemesi hâlinde, onu milli takım düzeyinde de yarışın içinde tutabilir. Not: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Temmuz: Maxence Lacroix (Crystal Palace'tan Chelsea'ye, 52 milyon £)

    Palace için: Palace'ın Lacroix'yi Wolfsburg'dan 24 yaşındayken sadece 18 milyon sterline transfer etmesinin üzerinden iki yıldan az bir süre geçti. Bu nedenle, iş modeli bir kez daha sonuç verirken bu kadar kısa sürede paralarını neredeyse üçe katlamış olmaktan büyük memnuniyet duyacaklardır. Stoper, Oliver Glasner yönetiminde son iki sezonda FA Cup ve Conference League kazanan kadroların kilit parçalarından biri olarak tam da umdukları şekilde gelişti. Topla oynayabilen, baskın bir savunmacı olarak ortaya koyduğu performanslar düşünüldüğünde, Palace Fransa milli oyuncusuna ilgi olmasını bekliyordu ve bildirildiğine göre Lacroix'nin kendisini en üst seviyede deneme arzusunun da farkındaydı. Şişirilmiş piyasa göz önüne alındığında daha fazlasını alabileceklerini düşünebilirler, ancak Eagles'ın ocak ayında Brennan Johnson ve Jorgen Strand Larsen için büyük harcama yapmasının ardından bu para, hesapları dengelemek açısından yine de çok faydalı olacak. Not: A-

    Chelsea için: BlueCo, daha fazla Premier League tecrübesi ve kalitesi ekleme yönündeki hamlelerini sürdürüyor. Chelsea'nin stoper rotasyonunda çaresizce bir yenilenmeye ihtiyacı vardı; yeniden form tutan Levi Colwill dışında mevcut karmaşık seçenekler arasında uzun vadede kaliteli bir çözüm olarak öne çıkan kimse yoktu. İngiltere milli oyuncusunu bir kenara koyarsak, durum biraz karmaşık; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi ve Mamadou Sarr'ın tamamı beklenti yaratıp hayal kırıklığına uğrattı ve bu nedenle gelecekleri belirsiz. Bu yüzden, Lacroix'nin gelişinden sonra Chelsea'nin bir başka stoper için de harekete geçebileceği bildirildi; adı geçen isimler arasında Como'nun Jacobo Ramon'u da var ve bu da muhtemelen mevcut grubun birden fazla üyesiyle yolların ayrılacağı anlamına gelir. Batı Londra ekibi, biraz yüksek olsa da 52 milyon sterlinin (69 milyon dolar), kariyerinin zirve yıllarına yaklaşan, Premier League'de kendini kanıtlamış ve Fransa A Milli Takımı'nın tam bir parçası olan bir stoper için mevcut piyasada yeterince iyi bir değer olduğunu muhtemelen düşünecektir. Dahası, Lacroix sahada çok ihtiyaç duyulan bir lider. Onu Colwill'in yanına eklemek, Chelsea'ye etrafında bir yapı kurulabilecek sağlam görünümlü bir stoper ikilisi hemen kazandırıyor. Şimdi mesele, fazlalıklardan kurtulmak ve belki biraz daha kalite ile tecrübe eklemek; bu da Disasi'nin ters yönde gitmesiyle başlayabilir. Not: B+

    Lacroix için: Lacroix için son birkaç yıl inanılmaz geçti; Palace oyuncusu olarak geçirdiği iki yılda kariyerinin ilk büyük kupalarını kazandı, Fransa A Milli Takımı oyuncusu oldu ve bir Dünya Kupası'nda oynadı. 26 yaşındaki oyuncunun kendisini daha da sınamak ve en üst seviyede oynamak istediği biliniyor; güney Londra'da istikrarlı şekilde dirençli performanslar sergiledikten sonra bu yaz sözde bir 'big six' kulübüne adım atma fırsatını fazlasıyla hak etti. Chelsea'ye transfer onun için kusursuz bir sonuç gibi hissettiriyor; başkentte kalıyor ve Fofana ile Chalobah gibilerin sınırlılıkları ile ikisinin de geleceklerine ilişkin belirsizlik göz önüne alındığında, Xabi Alonso'nun ilk 11'ine sağ stoper olarak doğrudan girmesi beklenebilir. Lacroix, Selhurst Park'ta taraftarın sevgilisi haline geldi ve Alonso yönetiminde güçlü bir başlangıç yapması, onu yeni ortamında da hızla sevilen bir figüre dönüştürecektir. Not: A+

    Krishan Davis

  • Arsenal v Manchester City - 2026 FA Community ShieldGetty Images Sport

    23 Temmuz: Elliot Anderson (Nottingham Forest'tan Manchester City'ye, 116 milyon £)

    Forest açısından: Belki de duygular karışık. Bir yandan, Forest, Anderson’ın ayrılışına üzülecektir; çünkü o, takımın önce Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmasında, ardından da geçen sezon yarı finale kadar ilerlemesinde çok önemli bir rol oynadı. Anderson takımın merkezindeydi. Neredeyse her şey onun üzerinden ilerliyordu, bu yüzden yerini doldurmak kolay olmayacak. En azından para sorun olmayacak. Gerçek bonservis bedeli ister 116 milyon sterlin ister 130 milyon sterlin olsun, ki Forest ikincisini söylüyor, iki yıl önce sadece 35 milyon sterline transfer edilen bir oyuncu için bu muazzam bir para. Dolayısıyla, Anderson’ın City Ground’da eksikliği net şekilde hissedilecek olsa da, yönetim katındaki baskın duygu memnuniyet olacaktır; çünkü Forest burada City’ye çok ağır bir fatura çıkardı. Not: A

    Manchester City açısından: Yeni Rodri’leri. Ya da en azından öyle olması gerekiyor. Rodri henüz niyetini netleştirmemiş olsa da, bütün işaretler Ballon d’Or sahibinin bu yaz Etihad’dan ayrılıp ülkesi İspanya’ya döneceğini gösteriyor; kalması durumunda bile City’nin zaten 30 yaşındaki oyuncunun tahtına layık bir varise ihtiyacı vardı. Sonuçta ne Nico Gonzalez ne de Matheus Nunes 6 numara rolünde hiçbir zaman gerçekten ikna edici olabildi. Ancak Anderson tam bu profile uyuyor gibi görünüyor. Premier League’de kendini kanıtlamış bir oyuncu ve geçen sezon İngiltere’nin en üst liginde herkesten daha fazla topla buluşup herkesten daha fazla ikili mücadele kazandı; bu da onun Enzo Maresca’nın orta sahası için kusursuz bir uyum olduğunu düşündürüyor. Ancak bunun ‘İngiliz vergisinin’ nihai örneği olduğunu inkâr etmek mümkün değil. Anderson çok iyi bir oyuncu ve 23 yaşında, zamanla harika bir oyuncuya dönüşebilir. Ama Forest’taki birkaç iyi sezonun ardından geliyor ve daha Şampiyonlar Ligi’nde bile oynamadı. Anderson, İngiltere yerine hâlâ milli takım düzeyinde İskoçya’yı temsil ediyor olsaydı, City’nin onun için dokuz haneli bir bonservis bedeli ödemek zorunda kalması mümkün değildi. Not: C

    Anderson açısından: Doğru zamanda doğru hamle. Anderson, Forest seviyesini açıkça aştı. En üst seviyede oynayabilecek potansiyele sahip olduğunu gösterdi ve şimdi bunu City’de yapma fırsatını elde edecek. Bonservis bedelinin büyüklüğü beraberinde çok büyük bir baskı getirecek ve Anderson, Etihad’da zorlanan ilk gelecek vadeden genç İngiliz orta saha oyuncusu olmayacaktı. Ancak 23 yaşındaki futbolcu, aynı yaştaki Kalvin Phillips’ten daha komple bir oyuncu gibi görünüyor ve durumları arasındaki asıl büyük fark da Rodri’nin Anderson ile ilk 11’deki bir yer arasına girecek gibi görünmemesi. Bu nedenle, City’de Pep Guardiola sonrası döneme dair çok fazla belirsizlik olsa da, bu onun kendisini Avrupa’nın en iyi merkez orta saha oyuncularından biri olarak kabul ettirmesi için muhteşem bir fırsat. Not: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Temmuz: Alejandro Garnacho (Chelsea'den Aston Villa'ya, kiralık)

    Chelsea açısından: Chelsea, Garnacho’yu bu yaz bu kadar hızlı şekilde elden çıkarmaktan büyük memnuniyet duyacaktır. Batı Londra’daki unutulmaya yüz tutmuş tek sezonluk döneminin ve kulübün 42,5 milyon sterlinlik (57 milyon dolar) yüksek bonservis etiketinin ardından, gönderilmesi çok kolay olmayabilecek bir oyuncuydu. Chelsea’nin, Garnacho’ya Stamford Bridge’den ayrılarak transferini tamamlayabilmesi için sezon öncesi kampına katılmama izni verdiğinin bildirildiği tarihin üzerinden 10 günden biraz fazla zaman geçti ve bu hamle, satın alma zorunluluğu içeren şartlı kiralık anlaşmayla Aston Villa’ya gidişi şeklinde hızla sonuç verdi. Bu şartların karşılanmasının çok kolay olduğu bildirildi ve Arjantinli oyuncu Villa ile şimdiden dört yıllık sözleşme imzaladı. Bu aşamada bonservis bedelinin ne olacağı net değil, ancak Chelsea’nin belirlediği değerin çok uzağında olmayacağını tahmin edersiniz. Kulüp de bundan fazlasıyla memnun olacaktır, özellikle de Midlands ekibinden Morgan Rogers’ı kulüp rekoru bir bedelle yeni transfer etmişken. Not: A

    Aston Villa açısından: Garnacho’nun Chelsea’deki döneminde ne kadar etkisiz olduğu düşünüldüğünde, bu transfer Villa taraftarları için alarm zillerini çaldıracak bir hamle. Oyuncunun peşine düşülmesinde baş antrenör Unai Emery’nin itici güç olduğu anlaşılıyor; çünkü hızlı bir kanat oyuncusu istiyordu. Beklenti de İspanyol teknik adamın Garnacho’nun özgüvenini yeniden kazanmasını sağlaması olacak. Ancak Garnacho’nun, Manchester United’daki döneminde onu böylesine öne çıkan bir yetenek haline getiren canlılık ve özgüvenden bir süredir yoksun görünmesi nedeniyle bu hamlenin ciddi risk taşıdığı hissediliyor. Kanat oyuncusu, hücumda Rogers’ın sayılarını tekrar edebilecek gibi durmuyor ve Villans, sezon sonunda onu satın almak zorunda kalırken Garnacho beklentileri karşılayamazsa, üstelik muhtemelen yüksek bir bedelle, ciddi sorularla yüzleşmek zorunda kalacak. Bu anlaşma aynı zamanda mali kuralları dolanmanın oldukça pervasız bir yolu gibi görünüyor. Zira Arjantinli kanat oyuncusu bu yaz kalıcı olarak transfer olsaydı, UEFA bunu bir takas olarak değerlendirecekti ve bu nedenle bonservis bedelleri arasındaki fark düşülecekti; anlaşmanın ise Rogers ve Garnacho transferlerinden elde edilecek kârı UEFA’nın gözünde azamiye çıkarmak için açıkça kurgulandığı görülüyor. Not: C

    Garnacho açısından: Bir yıl içinde ikinci kez yeni bir başlangıç yapan Garnacho, kariyerinin sıradanlığa sürüklenme riski varken bu fırsatı değerlendirmekte kararlı olacaktır. Emery, daha önce beklentilerin altında kalmış oyunculardan en iyi verimi alma konusunda maharetli ve Rogers’ın ayrılığı, Villa’nın ilk 11’inde boş bir yer açmış durumda. Ancak Arjantinli oyuncu, sözde bir ‘big six’ kulübünden uzaklaşınca omuzlarındaki baskının azalacağını düşünüyorsa yanılıyor. Çünkü Villa Park tribünleri, Şampiyonlar Ligi futbolunun yeniden garantilenmesinin ardından yeni transferden çok büyük beklenti içinde. Garnacho’nun ayrıca Harvey Elliott’ın yaşadıklarına da dikkatle baktığı kesindir. Elliott, geçen yaz Liverpool’dan Villa’ya, şartlı satın alma zorunluluğu içeren ve oldukça ulaşılabilir görünen bir kiralık anlaşmayla katılmıştı; tek yapması gereken Premier League’de 10 maça çıkmaktı. Ancak Emery tarafından gözden çıkarıldı ve maç kadrolarına nadiren alındı. Teknik direktörün bu konuda bir geçmişi var ve Garnacho da değerini kanıtlamak zorunda kalacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Temmuz: Christos Tzolis (Club Brugge'den Arsenal'a, 34 milyon £)

    Brugge için: Tzolis, Avrupa’nın en büyük beş liginden birinde oynuyor olsaydı kuşkusuz daha da değerli olurdu ancak Club Brugge, iki yıl önce Fortuna Dusseldorf’tan yalnızca 6,5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan kulüp rekoru seviyesinde gelir elde ettiği için fazlasıyla memnun olacaktır. Görüşmeler de oldukça sorunsuz geçmişe benziyor; Arsenal sonunda Belçika şampiyonunun kanat oyuncusu için belirlediği bonservis değerini karşıladı. Tzolis’in bir yıl önce yeni sözleşme imzalaması, satış yapan kulübün elini güçlendirdi. Bu seviyedeki bir para, bir Jupiler Pro League kulübü için çok büyük anlam taşır ve Brugge, geçen sezon şampiyonluğu Union Saint-Gilloise’den geri aldıktan sonra bu geliri akıllıca yeniden yatırıma dönüştürmeye çalışacaktır. Not: A

    Arsenal için: Premier League şampiyonunun, Leandro Trossard’ın Dünya Kupası sonrası Beşiktaş’a gitmesinin ardından kanat bölgelerine takviye yapması gerekiyordu ve Tzolis, yedek olarak birçok kutuyu işaretleyecek bir isim olacak. Yunanistan millî oyuncusu, 2025-26 sezonunda bireysel olarak çok iyi bir kampanya geçirdi; tüm kulvarlarda 51 gole doğrudan katkı yaparak (22 gol, 29 asist) Brugge’ün lig şampiyonluğuna ve Şampiyonlar Ligi’nde eleme aşamasına yükselmesine büyük katkı sağladı. Elbette bu transfer belli riskler de barındırıyor, ücret bugünün piyasasında iyi bir değer gibi görünse de; Tzolis, Premier League’deki ilk döneminde Norwich City formasıyla ciddi şekilde zorlanmıştı, gerçi o dönem çok gençti ve Norwich küme düşmeye mahkûmdu. Bu yüzden Belçika’daki formunu İngiliz futboluna taşıyıp taşıyamayacağı konusunda soru işaretleri olacaktır. Arsenal, Tzolis’in o deneyimden dersler çıkardığını umacaktır ve oyuncu, başarılı olmak için gereken fizik güce ve hıza sahip. Arsenal, 24 yaşındaki oyuncunun en iyi versiyonunu görmek için sabırlı olmak zorunda kalabilir ancak en azından başlangıçta kullanışlı bir rotasyon seçeneği olmalıdır. Not: B+

    Tzolis için: Kanat oyuncusu, Norwich’teki başarısız döneminin ardından kendisini kanıtlama fırsatıyla Premier League’e geri dönüyor; bunu da FC Twente ve Dusseldorf’taki ilk kiralık dönemlerin ardından Belçika’da kariyerini yeniden canlandırmış olmanın verdiği özgüvenle yapıyor. Şimdi önündeki zorluk, çok daha zorlu bir ligde Brugge’de belirlediği yüksek standardı korumak ancak işaretler, başarılı olabilecek yeteneğe sahip olduğunu gösteriyor. Haberlere göre Tzolis yalnızca Arsenal’e katılmak istedi ve önceliği onların ilgisine verdi, bu yüzden transferin gerçekleşmesinden büyük mutluluk duyacağı kesin. Şimdi ise kuzey Londra’da kendine yer edinmeye çalışırken asıl zorlu süreç başlıyor. Not: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Temmuz: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund'dan Barcelona'ya, 29 milyon €)

    Dortmund için: Şartlar düşünüldüğünde muhtemelen yapabilecekleri en iyi iş buydu. Adeyemi'nin sözleşmesinde sadece bir yıl kalmıştı ve yeni bir sözleşme imzalama ihtimali yoktu. Bu nedenle Dortmund, gelecek yıl oldukça değerli bir varlığı bedelsiz kaybetmemek için onu bu yaz satmaktan başka seçenek bulamadı. Adeyemi'nin, Dortmund'un peşin olarak alacağı 22 milyon eurodan açık şekilde daha değerli olduğu ortada, ancak Signal Iduna Park'taki dört yılı boyunca epey sakatlık yaşadığı ve istikrar yakalamakta zorlandığı da unutulmamalı. BVB, sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi koydurmayı başararak da iyi iş çıkardı. Not: B

    Barcelona için: Potansiyel olarak çok akıllıca bir transfer. Yıllar içinde transfer politikası nedeniyle Barca'yı epey sert eleştirdik, hem de haklı olarak, ancak hakkını teslim etmek gerekir ki bu hamle mükemmel bir işe dönüşebilir. Adeyemi, Almanya'nın sıradaki büyük yıldızı olma beklentisini henüz karşılayamadı, ancak hâlâ sadece 24 yaşında ve bu da onu Marcus Rashford'a kıyasla daha genç, daha ucuz ve daha hızlı bir alternatif yapıyor. Belki de her şeyden daha önemlisi, Hansi Flick, beş yıl önce A Milli Takım'daki ilk maç fırsatını verdiği bu oyuncudan en iyi verimi alabileceğine inanıyor. Not: B+

    Adeyemi için: Zamanlaması kusursuz bir transfer. Adeyemi, Mayıs 2022'de Red Bull Salzburg'dan Dortmund'a katıldığında geleceğin süper yıldızı gibi görünüyordu, ancak onun için işler hiçbir zaman tam anlamıyla yolunda gitmedi. Geçen sezon potansiyelini gecikmeli de olsa gerçekleştirebileceğine dair işaretler kuşkusuz vardı, ama Camp Nou'ya transfer yine de Münih doğumlu kanat oyuncusu için inanılmaz bir gelişme anlamına geliyor. Güzel olan şu ki, bonservis bedeli göz önüne alındığında üzerinde çok büyük bir baskı olmayacak. Nitekim yeni sezonun ilk döneminde Anthony Gordon'dan çok daha fazlası beklenecek ve bu da, bu yaz köklü biçimde yenilenen Barcelona hücum hattının gerçekten önemli bir parçası olabilecek çok yönlülüğe ve hıza sahip Adeyemi'nin işini epey kolaylaştıracak. Kısacası bu, Adeyemi için doğru zamanda yapılmış doğru hamle gibi görünüyor; çünkü gecikmeli de olsa potansiyelini gerçekleştirmek adına bundan daha iyi bir vitrin bulamaz. Not: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Temmuz: Morgan Rogers (Aston Villa'dan Chelsea'ye, 117 milyon £)

    Villa açısından: Premier League hiyerarşisindeki yerlerinin acımasız bir hatırlatması. Rogers yeni taç giymiş şampiyon Arsenal'e katılmış olsaydı, bu başka bir şey olurdu. Ancak Villa geçen sezonu dördüncü sırada tamamladı, Chelsea'nin altı basamak ve 13 puan önünde yer aldı ve bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek; buna karşın Chelsea'nin önünde hiçbir Avrupa kupası yok. Buna rağmen Konferans Ligi şampiyonu ekip, en değerli varlığının Stamford Bridge'e gitmesini engellemekte tamamen güçsüz kaldı. Elbette finansal açıdan bakıldığında bu, Villa için kesinlikle inanılmaz bir anlaşma. Rogers'ı Middlesbrough'dan sadece iki buçuk yıl önce başlangıç bedeli 8 milyon sterline transfer etmişlerdi. Şimdi ise onu bu rakamın neredeyse 15 katına sattılar; bu da Villa'nın bir yandan yerine bir isim bulmasına yardımcı olurken, diğer yandan Unai Emery'nin kadrosunu başka bölgelerde de güçlendirmesine büyük katkı sağlayacak çılgın bir para demek. Ancak taraftarlar şu anda son derece öfkeli, çünkü bunu kulüplerinin zengin sahiplerinin Premier League'in mali kurallarıyla ellerinin kollarının bağlandığının bir başka kanıtı olarak görüyorlar. Not: B+

    Chelsea açısından: Gerçekten büyük bir hamle. Beklenti, Rogers'ın bu yaz batıya değil kuzey Londra'ya gideceği yönündeydi. Ancak geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılamamanın yol açtığı öne sürülen bütçe sorunlarına rağmen Chelsea, Premier League'in en çok istenen hücum oyuncularından birini transfer ederek Arsenal'i geride bıraktı. Nasıl mı? İşte şu anda herkesin kendine sorduğu soru bu. Pek çok kişi, transfer dönemi kapanmadan önce Chelsea'nin "bomba timi"nden bir oyuncunun Villa Park'a, hem de aşırı şişirilmiş bir bonservis bedeliyle gideceğini düşünüyor. Ancak daha muhtemel görünen şey, Enzo Fernandez için perde arkasında yeni bir kulüp bulunması konusunda ilerleme kaydedildiği ve ayrılmak isteyen Arjantinlinin satışının Rogers transferinin maliyetini neredeyse tamamen karşılayacağı. Premier League'de arkasında sadece iki iyi sezon bulunan ve İngiltere formasıyla 22 maçta yalnızca bir gol atan 23 yaşındaki bir oyuncu için Chelsea'nin fazlasıyla fazla ödeme yaptığı inkâr edilemez. Ancak Rogers, Cole Palmer, Estevao ve Joao Pedro'dan oluşacak bir hücum hattı, gelecek sezon Xabi Alonso yönetiminde kesinlikle ciddi hasar verebilir. Not: B

    Rogers açısından: En azından dışarıdan bakıldığında sürpriz bir gelişme. Genel kanı, Rogers'ın gönlünün Emirates'e gitmekten yana olduğu ve orada Mikel Arteta'nın Arsenal hücumunun sol tarafında kısa süre önce ayrılan Leandro Trossard'ın yerini almasının beklendiği yönündeydi. Ancak şimdi, Bayer Leverkusen'de Florian Wirtz gibi isimlerle çok iyi işler yapan Alonso'nun onun fikrini değiştirdiği bildiriliyor. Yine de bizim güçlü kanaatimiz, Rogers'ın Stamford Bridge'e yaptığı sürpriz geçişte paranın ve daha zayıf bir takımda garanti forma süresinin çok daha belirleyici rol oynadığı yönünde. Adil olmak gerekirse, Chelsea korkunç yönetilen ve sürekli bir değişim hâlinde olan bir kulüp olsa da bu transfer Rogers için çok iyi sonuç verebilir. Özellikle de artık yakın arkadaşı ve altyapı seviyesinde eski Manchester takım arkadaşı Palmer ile birlikte Premier League'de oynayacak olması nedeniyle. Hatta gelecek sezon Chelsea maçlarında epey fazla "cold" sevinci görebiliriz! Not: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Temmuz: Youri Tielemans (Aston Villa'dan Manchester United'a, 35 milyon £)

    Villa için: Acı bir darbe. Tielemans'ın sakatlık yaşamaya yatkınlığı uzun süredir Villa Park'ta hayal kırıklığı yaratıyordu, ancak sağlıklı olduğunda harika bir futbolcu ve geçen sezon Unai Emery'nin oyun planı açısından ne kadar önemli olduğunu abartmak mümkün değildi. İspanyol teknik adamın takımı, Tielemans yılın başlarında ayak bileği sakatlığı nedeniyle yokken ciddi şekilde zorlandı ve Belçikalı olmadan oynadıkları yedi Premier League maçının sadece birini kazandı. Ardından ilk 11'e döndüğünde Villa, Premier League'i dördüncü sırada bitirip Avrupa Ligi kupasını kaldırarak sezonu müthiş bir şekilde tamamladı; Tielemans da finalde muhteşem bir gol attı. Sözleşmesinde ayrıca iki yıl kalmışken onu sadece 35 milyon sterline kaybetmek kabullenmesi gerçekten çok zor bir durum, özellikle de Amadou Onana ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalacakken. Not: D

    United için: Oldukça hoş bir sürpriz. Bu transferin sonuca yaklaşmasının ortaya çıkmasına kadar United'ın Tielemans için bir hamle hazırlığında olduğuna dair hiçbir işaret yoktu. Bu nedenle, bu kadar kararlı ve bu kadar gizli hareket ettikleri için övgüyü hak ediyorlar. Tielemans, United'ın bu yaz aradığı yaş profiline açıkça uymuyor ve 29 yaşında biri için bile kesinlikle çok fazla maç yükü taşıyor. Ancak gelişi, Ederson anlaşmasının çökmesi, Manuel Ugarte'nin Uruguay görevi sırasında ciddi bir sakatlık yaşaması ve United'ın orta sahadaki bir numaralı transfer hedefleri Elliot Anderson, Sandro Tonali ve Mateus Fernandes için yapılan anlaşmalarda fiyatların ulaşılamaz hale gelmesinin ardından Old Trafford çevresindeki paniği bir nebze azaltacaktır. Tielemans, kalitesini Dünya Kupası'nda da ortaya koymuş, Premier League'de kendini kanıtlamış bir oyuncu. Bu nedenle, geçen sezonun sonunda Casemiro'nun ayrılığının ardından United orta sahasına çok ihtiyaç duyulan derinlik, tecrübe, çok yönlülük ve kalite katacak ve bu paraya sezonun transferlerinden biri olduğu bile görülebilir. Not: B+

    Tielemans için: Belki onun bile artık elinden kaçtığını düşündüğü türden bir fırsat. Tielemans'ın uzun süredir Premier League'in elit kulüplerinden birine katılması bekleniyordu ancak mayısta 29 yaşına girmesinin ardından, kariyerinin bu aşamasında eski Leicester City orta sahası için bunun gerçekleşeceği pek de olası görünmüyordu ve bunda bir sorun da olmazdı. Villa da başlı başına dev bir kulüp. Ancak prestij açısından United'ın tartışmasız şekilde başka bir seviyede olması, bu transferi Tielemans için çok büyük hale getiriyor; o da kuşkusuz oyunun en büyük sahnelerinden birinde müthiş pas yelpazesini ve olağanüstü tekniğini sergileme fırsatının tadını çıkaracaktır. Not: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Temmuz: Andrey Santos (Chelsea'den Manchester United'a, 50 milyon £)

    Chelsea için: Chelsea'nin tuhaf yaz dönemi, umut vadeden genç oyuncularından birini Premier League'de ilk dört yarışı verdiği doğrudan bir rakibe satmayı kabul etmesiyle devam ediyor. Andrey Santos, kardeş kulüp Strasbourg'daki başarılı kiralık döneminin ardından geri dönüp A takımın bir parçası olduktan sonra iyi bir gelişim gösteriyor gibi görünüyordu; 2025-26 sezonu boyunca düzenli olarak forma giydi ve Enzo Fernandez ile Moises Caicedo'nun yokluğunda sık sık etkileyici performanslar sergiledi. Fernandez ayrılırsa, ki öyle görünüyor, yeni teknik direktör Xabi Alonso'nun elinde çok az seçenek kalacak. Ancak 22 yaşındaki oyuncunun açıkça vazgeçilmez görülmediği anlaşılıyor ve henüz kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayan bir orta saha için United'ın bonuslarla birlikte 48 milyon sterlin (64 milyon dolar) artı 2 milyon sterlinlik teklifi belli ki reddedilemeyecek kadar iyiydi. Bu, BlueCo modelinin iş başındaki hali; Chelsea, 2023'te Brezilya kulübü Vasco da Gama'dan 16 milyon sterline genç ve yüksek potansiyelli bir oyuncu olarak kadrosuna kattığı Santos'tan ciddi bir kâr elde etmeye hazırlanıyor. Bu alaycı iş kararı biraz buruk bir tat bırakıyor, ancak masadaki yüksek miktar nedeniyle bu anlaşma muhtemelen reddedilemeyecek kadar iyiydi. Yine de Santos, Old Trafford'da dünya çapında bir yıldıza dönüşürse bu, üzerine hoş duygularla dönüp bakılacak bir anlaşma olmayacak. Not: B-

    Man Utd için: Tüm taraflar açısından biraz kafa karıştırıcı transferlerden biri. United, öncelikli orta saha hedefleri Elliot Anderson ve Matheus Fernandes'i sırasıyla Man City ve Tottenham'a kaptırdıktan sonra, 18 Temmuz'da sezon öncesi kampı başladığında Kobbie Mainoo hâlâ İngiltere ile Dünya Kupası'nda olacağı için Mason Mount'ın eldeki tek tanınmış kıdemli orta saha oyuncusu olması senaryosundan kaçınmaya çalışırken panikle Santos'a yöneldi. Fernandes transfer girişiminin sonuçsuz kalmasının ardından United'ın karar vericilerinin 'sakin' kaldığı bildirildi, ancak Santos önceki hedefleriyle aynı seviyede değil ve Chelsea'nin gözden çıkarmaya açık olduğu bir oyuncu için 50 milyon sterlinlik paket yüksek bir bedel. Kırmızı Şeytanlar, Casemiro'nun ayrılığı ve Manuel Ugarte'nin yaşadığı ciddi sakatlığın ardından orta sahada sayıyı artırmak zorunda, ancak transfer dönemi sona erdiğinde kesin bir ilk 11 oyuncusu olmayacak biri için burada fazla ödeme yaptılar. Umut, 22 yaşında olması nedeniyle hâlâ ulaşacağı çok seviye bulunması olacak. Not: C

    Santos için: Chelsea takımında bir girip bir çıktığı sezonun ardından Carlo Ancelotti'nin Brezilya kadrosuna alınmamasının da etkisiyle hareket ettiği düşünülen Santos'un, 'düzenli A takım futbolu' arayışıyla Chelsea'den ayrıldığı bildirildi. Old Trafford'da Stamford Bridge'de bulduğundan daha fazla süre alıp almayacağı ise henüz belli değil ve bu büyük ölçüde United'ın başka kimi transfer edeceğine bağlı olacak; kulübün orta sahadaki yenilenmesi sürerken başkalarının da gelmesi muhtemel. Santos, Chelsea'deki yönetim katındaki kaos ve teknik direktör koltuğundaki sürekli değişimden uzaklaşıp yeni bir başlangıca ihtiyaç duyduğunu hissediyor olabilir, ancak United'ın daha fazla uzun vadeli istikrar sağlayabileceğinin de bir garantisi yok. Bununla birlikte, Santos'un yakında eski kulübü olacak takım herhangi bir Avrupa kupasına katılma hakkı elde edemediği için, Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilirler ve bu da doğası gereği daha fazla süre anlamına gelecek. Esasen, yeni ortamında kendisini kilit bir figür olarak kabul ettirmek oyuncunun kendisine bağlı olacak. Not: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Temmuz: Sandro Tonali (Newcastle'dan Tottenham'a, 100 milyon £)

    Newcastle için: Balon tamamen patladı! Newcastle, geçen sezon Liverpool'u Carabao Cup finalinde sürpriz şekilde yenerek kupa hasretine son verdikten sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazandığında, taraftarlar devlet destekli kulüplerinin Katar destekli Paris Saint-Germain'e İngiltere'den bir yanıt olmasını hayal ediyordu. Ancak Liverpool, Alexander Isak'ı onlardan en can yakıcı koşullarda alarak Premier League'deki güç sıralamasında Newcastle'ın yerini Acemiler'e acımasızca hatırlattı. Newcastle o dönem Britanya rekoru olan bonservis bedelini iyi harcamış olsaydı, işler yine de yolunda gidebilirdi. Bunun yerine Yoane Wissa, Nick Woltemade ve Anthony Elanga gibi panik alımlarına milyonlarca sterlin saçıldı ve bunun sonucunda Eddie Howe'un takımı ligi 12. sırada bitirdi. Anthony Gordon'ın felaket bir sezon sona ermeden çok önce ayrılacağı belliydi, ancak asıl bir rüyanın sonunu temsil eden şey Tonali'nin, üstelik tüm takımlar arasında Tottenham'a gidişi. Taraftarlar açısından gerçekten travmatik olan ise bunun muhtemelen tabuta çakılan son çivi bile olmaması; çünkü kaptan Bruno Guimaraes'in de önümüzdeki haftalarda kesin olarak ayrılması bekleniyor. Kısacası, kulübün Suudi Arabistanlı sahipleri spora yaptıkları yatırımı azaltırken daha fazla sıkıntı yolda. Bu da taraftarların, zaten büyük ihtimalle yine boşa harcanacak dokuz haneli bonservis bedeliyle bile teselli bulamayacağı anlamına geliyor. Not: F

    Tottenham için: Bir başka çarpıcı transfer. Spurs, Mateus Fernandes için 85 milyon sterlinlik tarihi anlaşmayı sonuçlandırmasından sadece bir gün sonra Tonali için de kulüp transfer rekorunu yeniden kırmaya karar verdi. Bunların çaresizlik işareti mi yoksa hırs göstergesi mi olduğu tartışmaya açık. Belki de bu, sadece kontrolden çıkmış bir transfer piyasasının kanıtıdır. Sonuçta Elliot Anderson 116 milyon sterlin ediyorsa, Tonali neden benzer bir bedel getirmesin ki?! İtalya milli oyuncusu, son birkaç sezonda Premier League'in en iyi orta sahalarından biri olduğunu tartışmasız biçimde kanıtladı ve vatandaşı Roberto De Zerbi yönetiminde Fernandes'ten bile daha iyi bir yatırım gibi görünüyor. Elbette, en üst düzeyde hâlâ kanıtlaması gereken çok şey olan 26 yaşındaki bir oyuncuya bu kadar para ödemek yine de bir kumar ve Spurs'ün mutlaka karşılığını alması gereken bir kumar. Ama şimdilik taraftarlar muhtemelen bunu umursamayacaktır. Eski icra kurulu başkanı Daniel Levy'nin yönettiği temkinli/cimri transfer politikası nedeniyle yıllarca hayal kırıklığı yaşayan taraftarlar, şimdi kulüplerinin piyasadaki en çok talep gören orta sahalardan birini kadrosuna katmak için Premier League rakiplerini açık ara geride bıraktığını gördü. Not: B+

    Tonali için: Son derece beklenmedik bir hamle. Genel kanı, Tonali kulübün onun yasa dışı bahis cezası döneminde arkasında durmasına rağmen ayrılacaksa bunun Avrupa'nın en güçlü takımlarından biri için olacağı yönündeydi. Bunun yerine, son iki sezonun her birinde Premier League'i 17. sırada bitiren bir takıma katıldı. Peki, mesele ne? Açıkça görülüyor ki, Serie A'dan hiçbir kulübün Tonali'nin evine dönme yönündeki bildirilen isteğini karşılayacak yeterli parası olma ihtimali yoktu ve İngiltere'nin elit kulüpleri bile anlaşılır şekilde Newcastle'ın istediği bonservis bedelinden çekindi. Sonuç olarak Tonali kendisini, en verimli yıllarını geçirmeye hazırlandığı Tottenham'da buldu; bu da inkâr edilemez biçimde tuhaf. Yine de De Zerbi Spurs'te iki sezondan fazla kalırsa, ki bu büyük bir "eğer", belki bu transfer uzun vadede Tonali için iyi sonuç verebilir... Not: C+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    5 Temmuz: Denzel Dumfries (Inter'den Real Madrid'e, 20 milyon €)

    Inter için: Ayak bileği sakatlığı ve ardından geçirdiği ameliyat Dumfries’in 2025-26 sezonunu sekteye uğratmış olsa da, takımın en önemli isimlerinden birine dönüşen bir oyuncunun sözleşmesine bu kadar düşük bir serbest kalma maddesi konulması nedeniyle Inter’in kararı sorgulanmalı. Buna rağmen Hollandalı, formunda olduğunda hâlâ hücuma en iyi çıkan beklerden biri. Bu nedenle 20 milyon euro (£17 milyon/$23 milyon), sözleşmesinin bitimine daha iki yıl varken günümüz piyasasında çok daha yüksek bir bonservis getirisi sağlayabilecek bir oyuncu için Inter adına oldukça kötü bir iş gibi görünüyor. Adil olmak gerekirse Inter’in eli kolu bağlı da olabilir; Hollandalı oyuncu Eylül 2024’te sözleşmesini yenilediğinde, görünüşe göre bu maddeyi talep etti. Söz konusu madde, 2025 yazında İtalya dışındaki kulüpler için 25 milyon euro olarak belirlenmiş, bu yıl ise düşmüştü. Not: C

    Madrid için: Bu, La Liga’nın katı mali kuralları içinde hareket ederken uygun maliyetli fırsatları kovalayan bir kulüp olarak ün kazanan Real Madrid adına yine oldukça akıllıca bir hamle gibi görünüyor. Dumfries, Real Madrid’in ödediği miktarın en az iki katı değerinde ve bu ücret, kulüp efsanesi Dani Carvajal’ın ayrılığının ardından Trent Alexander-Arnold ile rekabet edecek yeni bir sağ bek için Real Madrid’in ayırdığı bildirilen 30 milyon euronun da oldukça altında. Ancak İngiliz mevkidaşı gibi Dumfries de sağ tarafta oynayan ve savunmadan çok hücumda daha etkili olduğu söylenebilecek bir başka savunmacı. Bu da Madrid’i o bölgede daha iyi takımların değerlendirebileceği bir dengesizlikle baş başa bırakıyor. 30 yaşında olması da onu tam anlamıyla uzun vadeli bir alternatif yapmıyor, ancak böylesine düşük bir bedel karşısında en azından birkaç sezonluk iyi bir geçiş çözümü olamayacağını savunmak zor. Not: A

    Dumfries için: Kariyerinin bu aşamasında böyle bir transfer, Dumfries’in sözleşmesine bu serbest kalma maddesinin eklenmesini neden istemiş olacağını tam olarak açıklıyor. 2021’de PSV’den geldiğinden bu yana Inter’e sadakatle hizmet etti; sağ kanat beki pozisyonunda çıktığı 207 maçta 55 gole katkı sağladı, ayrıca takımın hem 2023-24 hem de 2025-26 sezonlarında Serie A şampiyonluğunu kazanmasına ve iki Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmasına yardımcı oldu. Potansiyel olarak son büyük transferini kesinlikle hak etti ve düşük bonservis bedeli de Bernabeu’daki baskıyı bir ölçüde azaltacaktır. Jose Mourinho ile oynayacağı rol hakkında görüşmeler yaptığı bildirilen oyuncunun, Alexander-Arnold’u ilk 11’in dışında bırakıp bırakmayacağını görmek çok ilginç olacak. Not: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Temmuz: Mateus Fernandes (West Ham'dan Tottenham'a, 85 milyon £)

    West Ham açısından: Premier League'den düşmenin ekonomik etkisini hafifletme yolunda önemli katkı sağlayacak devasa bir bonservis bedeli. West Ham'in küme düşmesi kesinleşir kesinleşmez bazı büyük satışların gerekeceği açıktı ve Fernandes de en değerli varlıklarından biriydi; sezonun son gününde kaderleri belli olmadan önce bile rakip kulüplerin yoğun ilgisini çeken klas bir orta saha oyuncusuydu. Bu yüzden ayrılığı kesinlikle sürpriz değil. Ancak şaşırtıcı olan, West Ham'in pazarlık pozisyonu pek güçlü değilken Portekizli oyuncu için tam da talep ettiği rakamı almayı başarmış olması. Bu nedenle, haklı olarak sıkça eleştirilen kulüp yönetimi nadir de olsa övgüyü hak ediyor. Not: A

    Tottenham açısından: Kulübün bu yaz ne kadar ciddi olduğunu gösteren bir başka net işaret. Biri neredeyse küme düşmeyle sonuçlanan iki feci sezonun ardından Spurs, bir daha kendisini böyle bir durumda bulmamak için hızlı davrandı ve Jan Paul van Hecke için £52 milyon ödemek niyet beyanıysa, bu bir üst seviye. Fernandes çok yetenekli bir 21 yaşında. Farklı rollerde oynayabiliyor ve uzun zamandır daha güçlü bir takımda parlayacak bir oyuncu görüntüsü veriyordu. Roberto De Zerbi'nin de onu kendi oyun tarzı için kusursuz gördüğü açık. Ancak bu transferde inkâr edilemez bir çaresizlik havası var. Spurs, Sandro Tonali'yi de transfer etme ilgisinden gördüğümüz üzere, vasat orta sahasını yenilemek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıydı ve bu nedenle Manchester United gibi kulüplerin ilgisini bertaraf etmek için Fernandes'e piyasa değerinin üzerinde ödeme yapmaya razı oldu. Sonuç olarak bu transferin Spurs için gerçekten işe yaraması gerekiyor, hem de hemen; aksi halde çok geçmeden kulüp sahiplerini eleştirmek için kullanılacak yeni bir sopaya dönüşecek. Rakamları bağlama oturtmak gerekirse PSG, Benfica'ya Joao Neves için 60 milyon euro ödedi ve Fernandes, 21 yaşındaki vatandaşı kadar iyi bile değil, dolayısıyla gerçekten öyle olabileceğini göstermesi gerekiyor. Not: C+

    Fernandes açısından: İlk bakışta tuhaf bir hamle. Fernandes, oyunun en büyük isimlerinden bazılarıyla anılıyordu: United, Liverpool ve PSG. Ancak sonunda geçen sezonu West Ham'in bir sıra ve iki puan önünde bitiren Spurs'e gitti; bu da işi bir tür yatay geçiş gibi gösteriyor. Yine de kuzey Londra ekibi gelecek sezon çok daha güçlü olmalı ve Fernandes, De Zerbi'nin bambaşka bir seviyeye taşımasına yardımcı olabileceği türde bir orta saha oyuncusu. Elbette, tarafların hiçbirinin istikrarıyla tanınmaması nedeniyle İtalyan'ın Spurs'te ne kadar kalacağı konusunda bazı endişeler olmalı, ancak Fernandes doğrudan ilk 11'e girecek ve bu başka bir yerde gerçekleşmeyebilirdi. Not: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Temmuz: Ismael Saibari (PSV'den Bayern Münih'e, 50 milyon €)

    PSV için: Hayal kırıklığı yaratan ama kaçınılmaz bir ayrılık. Saibari, PSV ile üst üste üç şampiyonluk kazandı ve bu süreçte etkisi adım adım arttı. Bu nedenle, Avrupa'nın önde gelen takımlarından biri tarafından transfer edilmesi sadece zaman meselesiydi. Bazıları, Kuzey Amerika'da parlayabileceği ihtimali her zaman olduğu için PSV'nin Saibari için bir bonservis bedeli belirlemek adına Dünya Kupası sonrasını bekleyebileceğini savunabilir, ancak dört yıl önce Genk'ten 5 milyon euroyu biraz aşan bir bedelle kadroya katılan bir oyuncu için bu yine de iyi bir ücret. Ayrıca bu paranın, en iyi oyuncularını sürekli satmak zorunda kalmasına rağmen Hollanda'da düzenli olarak kupa kazanmayı başaran bir kulüp tarafından iyi değerlendirileceği de muhtemel. Not: B 

    Bayern için: Harika bir iş. Saibari'nin piyasa değeri, Fas formasıyla sergilediği sansasyonel performanslar nedeniyle son birkaç haftada sadece arttı; 25 yaşındaki oyuncu ülkesinin Dünya Kupası grup aşamasındaki üç maçında da gol attıktan sonra Son 32 Turu'nda Hollanda karşısında alınan galibiyette belirleyici penaltıyı da gole çevirdi. Ancak sportif direktör Max Eberl'in transfer resmen açıklandığında belirttiği gibi, Bayern'in bir süredir üzerinde çalıştığı bir anlaşmaydı bu. Bu, Dünya Kupası'nda adını duyuran rastgele bir oyuncuya verilmiş refleks bir karar değildi; Bayern, Saibari'nin zaten yıldızlarla dolu hücum hattına önemli katkı yapmasını sağlayacak doğru teknik, çalışma disiplini ve çok yönlülük karışımına sahip olduğuna uzun süredir inanıyordu ve biz de bu değerlendirmeyi sorgulatacak hiçbir şey görmüyoruz. Not: A

    Saibari için: Hayatının en iyi yazı. Çok etkileyici bir Fas takımının hücum hattındaki dinamik performanslarıyla sıradan futbolseverin dikkatini çeken Saibari için Dünya Kupası gerçekten daha iyi gidemezdi. Şimdi ise, Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise ve Jamal Musiala'nın yer aldığı bir ilk 11'e girmeye çalışmak bir kabusa dönüşebilecek olsa da "dünyanın en büyük kulüplerinden birine" yapılan klasik "rüya" transferini tamamladı! Ancak Saibari'nin en iyi yılları hâlâ önünde, şu anda adeta mutluluktan havalara uçuyor ve Bayern kadrosuna çok faydalı bir ek olabileceğini doğal olarak düşünüyor. Vincent Kompany de belli ki aynı fikirde, çünkü Saibari şüphesiz Nicolas Jackson'a kıyasla onun takımının oyun tarzına daha uygun görünüyor. Not: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Temmuz: Marco Palestra (Atalanta'dan Chelsea'ye, 47 milyon £)

    Atalanta için: Ederson'u Manchester United'a satma anlaşmasının ardından bu, Atalanta adına bir kez daha oldukça akıllıca bir anlaşma olma niteliği taşıyor. Palestra için alınacak 55 milyon euro (£47 milyon/$62 milyon) tutarındaki kayda değer paket, altyapılarından yetişen ancak A takımda yalnızca birkaç maça çıkan bir oyuncu için tamamen kâr anlamına geliyor; kulübün, Cagliari'deki başarılı kiralık döneminin ardından Palestra'yı yeniden kadroya dahil etmek yerine bir süredir satışından gelir elde etmeye karar verdiği öne sürülüyordu. 21 yaşındaki oyuncu böylece kulüp tarihinin en pahalı dördüncü satışı oluyor ve Palestra'nın 10 yaşında katıldığı kulüpte kalıp Bergamo'da iz bırakmayacak olması belki üzücü, ancak Inter ve Chelsea gibi kulüpler ilgisini ortaya koyduğunda aklı çelindi ve onu elde tutmak her zaman zorlu bir mücadele olacaktı. Not: A

    Chelsea için: Bu transfer, Chelsea menajeri olarak Xabi Alonso'nun etkisine dair ilgi çekici bir gösterge, teknik direktör olarak değil. Haberlere göre bu anlaşmaya onay veren İspanyol çalıştırıcı oldu ve kulüp, Atalanta ile anlaşmaya varmak için hızlı davrandı; 24 saat içinde avantajı ele geçirerek Inter'in Palestra hamlesini çaldı. Oyuncunun yaygın biçimde Serie A şampiyonuna katılması bekleniyordu, bu yüzden bu açıdan bakıldığında kesinlikle önemli bir iş. Çok yönlü, süratli ve güçlü bir bek olan Palestra'nın, 2025-26 sezonunda Serie A'da Yılın Savunmacısı seçilmesinin ardından, Alonso'nun sistemine üçlü ya da dörtlü savunmada uyum sağlaması bekleniyor ve Premier League'in zorluklarına da oldukça uygun görünmesi gerekiyor. Ancak Chelsea'nin 55 milyon euroya kadar çıkan bir harcama yapmasının ardından kulübün fazla ödeme yaptığı yönünde bir his var; bu rakam Serie A standartlarında çok büyük bir bedel ve görünüşe göre Inter'in teklifini açık ara geride bırakıyor, ayrıca oyuncu 21 yaşında hâlâ ham ve üst düzey futbolda arkasında sadece bir iyi sezon var. Bu nedenle bu hamle bir miktar risk de taşıyor. Not: B

    Palestra için: Inter'e transfer olmak yerine neden Chelsea'yi tercih ettiği sorusunun yanıtını yalnızca Palestra'nın kendisi verebilir; çocukken formasını giydiği ve tuttuğuna inanılan Inter yerine bu kararı almasının nedenlerinden biri, Chelsea'nin sunduğu belirtilen sözleşme teklifinin (haftalık 100.000 sterline yakın) Nerazzurri'nin teklif ettiğinin iki katından fazla olması olabilir. Bununla birlikte Palestra, Premier League'de başarılı olmak için gereken tüm özelliklere sahip ve görünüşe göre İngiltere'nin en üst liginde kendisini test etme fırsatına balıklama atladı. Arsenal'de Riccardo Calafiori'nin yakaladığı başarı onu cesaretlendirecektir; bir diğer genç İtalyan Giovanni Leoni'nin geçen yaz Liverpool'a katılması da daha fazla oyuncunun kariyerlerinin erken döneminde Serie A'dan ayrılmaya hazır olduğunun işareti. Alonso'nun onu Stamford Bridge'e getirme konusundaki kararlılığı da Palestra'yı etkilemiş olabilir; bu da yeni menajer altında kilit bir figür hâline gelebileceğine işaret ediyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Haziran: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain'den AC Milan'a, 75 milyon €)

    PSG için: Jackpot! Avrupa şampiyonu, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde tek bir maça bile ilk 11’de başlamayan bir yedek oyuncu için böylesine akıl almaz bir parayı ödemeye razı birini bulduktan sonra bankaya giderken kahkahalar atıyor olacaktır. Unutmayın, Ramos’un PSG’nin santrfor sorununa çözüm olması bekleniyordu, ancak Luis Enrique Ousmane Dembele’yi bir ‘sahte dokuz’a dönüştürerek daha iyi bir çözüm bulunca, Parc des Prince’te geçirdiği zamanın çok büyük bölümünü kulübede oturarak geçirdi ve bu da Portekizli adına pek iyi bir tablo çizmiyor. Uluslararası seviyede hâlâ 41 yaşındaki Cristiano Ronaldo’nun arkasında kalması da öyle. Dolayısıyla, oyunun en büyük takımları bu yaz Ramos’u kadrosuna katmak için sıraya girmiş değildi, hele hele saçma sapan bir 75 milyon euro karşılığında hiç değil. Ancak PSG, tek bir sansasyonel anlaşmayla, gerçekten hücumlarını geliştirecek bir oyuncu olan Yan Diomande’yi transfer etmek için ihtiyaç duyacağı paranın yarısından fazlasını topladı. Not: A+

    Milan için: Akıl almaz, düpedüz akıl almaz. Önce bir şeyi netleştirelim: Ramos iyi bir santrfor. Benfica’da büyük bir potansiyel gösterdi ve PSG’de kulübeden gelip üç sezonda 45 gol atarak etki yaratabildiğini kanıtladı. Ancak bonservis bedeli hiçbir anlam ifade etmiyor, hele de maddi açıdan pek rahat olmayan bir Milan için. Bu nedenle İtalya’daki taraftarlar, yorumcular ve gazeteciler şu anda burada tam olarak neler yaşandığını anlamaya çalışıyor. Bu transfer Rafael Leao’nun yakında San Siro’dan ayrılacağı anlamına gelebilir, ancak Jorge Mendes’in işin içinde olması kaçınılmaz olarak çok sayıda komplo teorisini de beraberinde getirdi; ayrıca Milan sahibi Gerry Cardinale’in, PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ile iyi bir ilişkiye sahip olduğuna da dikkat çekildi. Yine de Milan’ın neden Ramos için kulüp rekoru bir ücret ödemek zorunda hissettiğini kimse kesin olarak bilmiyor. Yine açık söylemek gerekirse, Serie A’da gol atacağını düşünüyoruz, özellikle de 9 numarasından Ruben Amorim’in isteyeceği her şeyi vermesi gerektiği için. Ancak bu, Inter’in Romelu Lukaku’yu kadrosuna katmasından bu yana İtalya’daki en pahalı transfer ve Ramos aslında gol garantisi açısından bununla aynı güvenceyi sunmuyor. Not: D+

    Ramos için: Sürekli geri planda kalan bir oyuncu için nihayet başrolü alma fırsatı. Ramos, Fernando Santos’un 2022 Dünya Kupası’ndaki Portekiz’inde hat-trick yaptığında bir yıldızın doğduğunu düşünmüştük. Ancak Santos’un yerine gelen Roberto Martinez, gerçek vaatler taşıyan bir santrfor etrafında Portekiz hücumunu kurmak yerine Ronaldo’yla devam etmeyi tercih etti ve böylece Ramos’u yıllarca geri planda tuttu. Bununla birlikte, Ronaldo ile Martinez üzerinde gerçek anlamda baskı kurma konusunda kendisinin de özellikle harika bir iş çıkarmadığını söylemek gerekiyor. Paris’te de benzer bir hikâye vardı; çünkü genel kanı, PSG’nin gıpta edilecek bir olağanüstü hücumcu koleksiyonuna sahip olduğu, ancak Ramos’un bunlardan biri olmadığı yönündeydi. O, sadece kulübeden getirilecek iyi bir isimdi, oyuna sonradan girip katkı verebilen makul bir oyuncuydu. En önemlisi, artık bu anlatıyı değiştirme şansına sahip. Ramos, dünya futbolunun hâlâ en büyük kulüplerinden biri olan yeni Milan’ın hücumunun merkezinde yer alacak. Bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerindeki baskı muazzam olacak, çünkü bu bedel zaten başlı başına yüksek ama bir Serie A kulübü için kesinlikle devasa. Sıra sende, Goncalo, artık değerini kanıtlama zamanı... Not: A

    Mark Doyle

  • FBL-ENG-PR-TOTTENHAM-HOFFENHEIMAFP

    18 Haziran: Jan Paul van Hecke (Brighton'dan Tottenham'a, 52 milyon £)

    Brighton için: Brighton’dan yine son derece akıllıca bir transfer hamlesi; kulüp, altı yıl önce sadece 2 milyon sterline kadrosuna kattığı bir oyuncudan 52 milyon sterlin (70 milyon dolar) kazanarak en iyi satış yapan kulüplerden biri olma ününü daha da güçlendirecek. Van Hecke’nin Amex Stadyumu’ndaki sözleşmesinin sadece 12 ay sonra sona erecek olması da bu anlaşmayı daha da değerli kılıyor. Bu nedenle kulüp, Hollandalı savunmacıdan böylesine yüksek bir bonservis geliri elde etmiş olmaktan büyük memnuniyet duyacaktır, her ne kadar daha önce onun değerinin 70 milyon sterlin (94 milyon dolar) olarak bildirildiği aktarılmış olsa da. Bu bonservis bedelini, yüksek potansiyelli bir yedeğe yatırmaları kaçınılmaz görünüyor; Hamburg’daki etkileyici kiralık döneminin ardından Spurs’ün genç yeteneği Luka Vuskovic’in radarlarında olması da dikkat çekiyor, ancak bu ayrı bir transfer olur. Zaten stoper seçenekleri açısından çok da yetersiz değiller; Lewis Dunk ve Olivier Boscagli hâlihazırda kadroda yer alırken, Igor Julio’nun da West Ham’daki kiralık döneminden dönmesi bekleniyor. Not: A

    Tottenham için: Bunun açıkça, Van Hecke ile Brighton döneminde birlikte çalışan yeni teknik direktör Roberto De Zerbi’nin yönlendirdiği bir transfer olduğu görülüyor ancak, Brighton’ın oyuncuya 70 milyon sterlin değer biçtiğini öne süren haberler ortaya çıktıktan sonra, Spurs’ün bu stoper için fazla ödeme yapmaya kandırıldığı hissinden de kurtulamıyorsunuz; üstelik oyuncu güney kıyısındaki kulüpte sözleşmesinin son yılına girmek üzereydi. Onun kalibresindeki bir oyuncu için indirimli bir anlaşmanın gerçekçi biçimde 40 milyon sterlin (54 milyon dolar) civarında olması gerektiğini düşünürsünüz, ancak Brighton’ın ne kadar zorlu pazarlık yaptığı biliniyor ve Tottenham da harekete geçmek zorunda hissetmiş olabilir; Premier League’deki rakipleri Chelsea ve Liverpool’un Van Hecke ile ilgilendiği bildirilmişti, ayrıca kulüp kaptanı Cristian Romero da çalkantılı bir sezonun ardından bu yaz ayrılmaya neredeyse kesin gözüyle bakılan bir isim ve diğer stoper Micky van de Ven de onun izinden gidebilir. Yine de Tottenham, Premier League’de kendini kanıtlamış, 26 yaşında olmasına rağmen henüz zirvesine ulaşmamış, topla iyi olan ve takımın uzun süredir ciddi biçimde eksikliğini hissettiği mücadeleci karakter ile liderlik özelliklerine sahip bir savunmacı alıyor. Hollanda milli oyuncusu, bonservissiz olarak gelen Marcos Senesi ile yeni görünümlü bir stoper ikilisi oluşturabilir. Not: B-

    Van Hecke için: Oyuncunun açısından bakıldığında bu, oldukça mantıklı bir transfer. Amex’teki kalış süresini uzatmayacağını açıkça belli etmiş görünen Van Hecke, kariyerinin orta bölümünde Brighton’dan bir basamak yukarı çıkıyor ve Premier League’de kendini kanıtladıktan sonra bunu daha da büyük hedeflere giden bir basamak olarak görebilir. Anlaşılan Chelsea ve Liverpool, bildirilen ilgilerini somut bir adıma dönüştürmedi; bu yüzden sözde “Büyük Altılı” kulüplerinden birinde garanti ilk 11 oyuncusu olmak istiyorsa Tottenham ideal bir başlangıç noktası olabilir, her ne kadar herhangi bir Avrupa kupası futbolu sunamıyor olsalar da. Daha önce bu ateşli İtalyan ile çalışmış olan Van Hecke, De Zerbi’nin nasıl oynamak istediğini tam olarak biliyor olacak ve bu da onun takıma hızlı uyum sağlamasına yardımcı olmalı. 2025-26 sezonunun sonlarında küme düşme tehlikesini savuşturduktan sonra muhtemelen bir geçiş dönemine girecek kuzey Londra ekibi için, bir başka felaket yerel sezonun ardından aslında tek yön yukarısı gibi görünüyor. En azından kâğıt üzerinde Senesi ile kurulacak ortaklık da oldukça güçlü görünüyor ve takıma sağlam bir savunma temeli kazandırıyor. Not: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Liverpool 2026Getty Images

    18 Haziran: Victor Munoz (Osasuna'dan Liverpool'a, 34,5 milyon £)

    Osasuna için: İlk bakışta, Osasuna’nın geçen yaz yalnızca 5 milyon euroya kadrosuna kattığı bir oyuncudan oldukça ciddi bir kâr elde ettiği düşünülebilir, ancak Pamplona ekibinin Real Madrid ile yaptığı anlaşmadaki yüzde 50’lik yüksek sonraki satış payı maddesi nedeniyle eli kolu her zaman bağlıydı. Bu da 40 milyon euro (34,5 milyon sterlin/45 milyon dolar) tutarındaki serbest kalma bedelinin 20 milyon eurosunun Real Madrid’e gideceği anlamına geliyor, ancak 15 milyon euro (13 milyon sterlin/17 milyon dolar) kâr yine de Osasuna ölçeğinde bir kulüp için önemli. Munoz’un ayrılığı, 12 gol katkısı yaptığı ve İspanya’nın Dünya Kupası kadrosuna çağrıldığı bir sezonun ardından zaten her zaman muhtemeldi ve serbest kalma maddesi de bonservis konusunda Osasuna’nın elini bağladı. Not: B-

    Liverpool için: Andoni Iraola döneminin ilk transferi ve Liverpool ile Newcastle arasındaki transfer piyasası rekabetine bir halka daha! Newcastle, Barcelona’ya katılan Anthony Gordon’ın uzun vadeli ideal halefi olarak Munoz’u belirlemişti ancak Liverpool, piyasadaki fırsatı sezerek, görüşmeler ileri aşamaya gelmiş ve Tyneside ekibinin teklifinin kabul edildiği bildiriliyorken devreye girip bu hamleyi çaldı. Dolayısıyla Liverpool bunu şimdiden bir tür transfer çalımı olarak görecektir, ancak böylesine yüksek potansiyelli genç bir kanat oyuncusunu ileride uygun bir bedele dönüşebilecek bir ücretle kadrosuna kattığı için de büyük memnuniyet duyacaktır. Munoz, her iki kanatta da ve merkezde de görev yapabiliyor; Mohamed Salah’ın ayrılığı ve Hugo Ekitike’nin sakatlığının Liverpool hücum hattında büyük bir boşluk bırakmasının ardından çok ihtiyaç duyulan kaliteyi ve derinliği sağlıyor. Hem direkt oynayan hem de süratli bir hücumcu olan, ayrıca savunmada da çok çalışan 22 yaşındaki oyuncu, görünüşe göre anlaşmanın gerçekleşmesi için bastıran yeni teknik adam Iraola’nın oyun tarzına ideal bir uyum gibi görünüyor. Ancak yine de genç İspanyol’un Rio Ngumoha’nın gerçek bir süper yıldıza dönüşme yolunu kapatmamasını sağlaması gerekecek, gerçi kulübün bunun böyle olmayacağından emin olduğu bildiriliyor. Not: A

    Munoz için: Liverpool ve Newcastle’ın teklifleri kabul edildikten sonra, iki kulüp arasındaki kararın oyuncuya kaldığını düşünmek gerekir ve Munoz’u Anfield’a gitmeyi seçtiği için gerçekten suçlayamazsınız. Hâlâ sadece 22 yaşında olmasına rağmen, kariyerinin ilk bölümünde biraz göçebe bir yol izledi ve bu şimdiden üçüncü büyük kulübü olacak. Barcelona’nın ünlü La Masia akademi sisteminden yetiştikten sonra daha sonra Real Madrid’e gitti ve sadece bir yıl önce Osasuna’ya katıldı. Bu kez Munoz, yeni ortamına yerleşmeyi ve kendisini uzun vadeli bir yıldız olarak kabul ettirmeyi umuyor olacak; vatandaşı Iraola da uyum sağlamasına yardımcı olacak kusursuz teknik adam gibi görünüyor. İlk 11’de yer kazanmak için ciddi bir mücadele vermesi gerekecek ve Liverpool’un hâlâ RB Leipzig’in çok beğenilen kanat sihirbazı Yan Diomande’nin peşine düşmesi beklendiği için bu, genel üretkenliğini geliştirmesini gerektirebilir, ancak çok yönlülüğü sayesinde Liverpool’un yenilenen hücum hattında yine de bolca fırsat bulmalı. Not: A

    Krishan Davis

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    18 Haziran: Ibrahima Konate (Liverpool'dan Real Madrid'e, bedelsiz)

    Liverpool için: Konate’nin geleceği söz konusu olduğunda Liverpool gerçekten de iki arada bir derede kalmıştı, ancak savunmacının sözleşmesinin en başta bu kadar sona yaklaşmasına izin verilmeseydi bu durumdan kaçınılabilirdi. Kırmızılar, onu 2024-25’te şampiyonlukla tamamlanan sezonda kariyerinin zirvesindeyken yeni bir sözleşmeye bağlamış olsaydı, yolların ayrılma vakti geldiğinde kayda değer bir bonservis bedeli talep edebilirdi. Ancak Fransız oyuncu, bireysel anlamda berbat bir sezonun ardından sonuçta bedelsiz olarak ayrıldı. Durum böyleyken, aylarca uzayıp giden yıpratıcı görüşmeler, oyuncunun nisan ayında anlaşmaya yakın olduğunu söylemesine rağmen sonuçsuz kalmışken, Liverpool’un Konate’nin dudak uçuklatan maaş taleplerine (haftalık yaklaşık 250.000 £ olduğu bildiriliyor) boyun eğmesi, yüksek profilli hatalarla dolu dağınık bir sezonun ortasında düpedüz tuhaf olurdu. Liverpool en azından Giovanni Leoni ve Jeremy Jacquet gibi potansiyel alternatifleri şimdiden kadrosuna kattı, ancak bu yine de herkes için muazzam bir zaman kaybıydı. Not: D

    Real Madrid için: O halde muhtemelen Real Madrid, uzun vadeli hedefi Konate’ye peşinde olduğu astronomik maaşı verecek. Bonservis ödemeyecek olmalarına rağmen, stoperin Liverpool’un zayıf şampiyonluk savunması boyunca ne kadar kötü olduğu düşünüldüğünde bu yine de bir risk anlamına geliyor. Real Madrid’in geçen yıl kasım ayında oyuncuya olan ilgisini sona erdirmeye karar verdiğinin bildirildiğini hatırlamakta fayda var ki, bu da oldukça anlamlı. Fransız savunmacı gününde olduğunda iyi bir stoper ve 27 yaşında olması nedeniyle muhtemelen hâlâ pozisyonundaki oyuncuların zirve yıllarına ulaşmış değil. Real, onun İspanya’da en iyi formunu yeniden bulacağına fiilen kumar oynuyor ve o, kulüp için sorunlu bir bölgeye görece düşük maliyetli bir çözüm olabilir; David Alaba bu yaz Bernabeu’dan ayrılacak, Antonio Rudiger en iyi dönemini geride bıraktı, Eder Militao sakatlıklarla boğuşmayı sürdürüyor ve Dean Huijsen hâlâ çok genç. Ancak Konate üst düzey bir çözüm olmaktan çok uzak ve bu transferde, hem taraftarlar hem de medya kaynaklı Real Madrid üzerindeki yoğun baskı nedeniyle, işlerin çok hızlı şekilde ters gitme havası var. Not: B

    Konate için: Bu durumun en büyük kazananının, hem hayalindeki Real Madrid transferini hem de arzuladığı dev maaşı almaya hazırlanan Konate olduğu kesin. Ancak Huijsen’in yanında potansiyel bir ilk 11 oyuncusu olarak hızlı şekilde uyum sağlaması gerekecek; Bernabeu gibi bir kazan içinde, Anfield’daki son sezonuna damga vuran türden hatalara çok daha az hoşgörü gösterilecek. Konate, bedelsiz olarak Madrid’e giderek Trent Alexander-Arnold’un izinden yürüdü ve İngiliz oyuncunun ilk sezonundaki sıkıntılar bir uyarı niteliği taşımalı. Ancak özgüvenini ve en iyi formunu erken dönemde yeniden yakalayabilirse, Jose Mourinho’nun yeni görünümlü Real Madrid’inde dünyanın en büyük kulüplerinden birinde kilit bir parça olarak kendini kabul ettirme fırsatına sahip olacak. Yine de bunu yapabilecek kapasitede olup olmadığı hiç de garanti değil. Not: A

    Krishan Davis

  • Bernardo Silva Real Madrid 2026Getty Images

    17 Haziran: Bernardo Silva (Manchester City'den Real Madrid'e, bonservissiz)

    Manchester City için: Bir efsanenin kaybı. Bernardo, Premier League'de forma giymiş en iyi futbolculardan biri; olağanüstü çalışkan ve yaratıcı bir hücum orta sahası olarak Manchester City'nin uzun soluklu başarı döneminde kesinlikle kilit bir rol oynadı. Nitekim Portekizli oyuncu, esasen Pep Guardiola'nın kusursuz futbolcusu gibiydi; bu yüzden Katalan teknik adam onu bu kadar çok sevdi ve Silva'nın Etihad'a duygusal vedası sırasında birkaç damla gözyaşı bile döktü. Guardiola, 31 yaşındaki oyuncunun kariyerini City'de tamamlamasını umuyordu ancak bu ayrılık bir süredir yaklaşıyordu. Onun bonservissiz ayrıldığını görmek mali açıdan elbette pek iyi değil ama dokuz yıllık olağanüstü hizmetinin ardından en azından bunu hak etmişti. Yine de yeteneği, zekâsı ve belki de her şeyden çok kişiliği City'de ciddi şekilde aranacak. Not: D

    Real Madrid için: Kutlama için iki neden. Real Madrid yalnızca bedelsiz olarak olağanüstü kalitede bir oyuncu kazanmakla kalmadı, aynı zamanda ezeli rakibi Barcelona'nın da elinden imzasını kaptı. Aylar süren spekülasyonların ardından, ki bunların bir kısmı hakkında Bernardo da bizzat konuşmuştu, Camp Nou'ya transfer neredeyse kesin gibi görünüyordu. Ancak Jose Mourinho'nun Bernabeu'ya gelişi açıkça her şeyi değiştirdi. "The Special One", vatandaşını transfer etmeyi öncelik haline getirdi ve anlaşma fiilen 36 saat içinde tamamlandı. Silva'nın en iyi günleri tartışmasız şekilde geride kaldı ancak geçen sezonki Premier League şampiyonluk yarışında en büyük maçlarda hâlâ ağırlığını koyabildiğini gösterdi; Etihad'da Arsenal'e karşı sergilediği performans olağanüstüydü. Belki de her şeyden daha önemlisi, Bernardo muhtemelen Madrid kadrosunun genç üyeleri için ideal bir rol model; Mourinho'nun oyuncularından istediği şeyin vücut bulmuş hali, yani yetenek ve azmin kusursuz karışımı. Bu bağlamda, Real'in Portekiz milli futbolcusu için Barca'nın hamlesini neden çaldığını anlamak kolay. Not: B+

    Bernardo Silva için: Uzun süredir istediği İspanya transferi. En azından son üç yaz dönemidir, hatta belki daha da uzun süredir, Silva'nın adı La Liga'nın önde gelen takımlarından birine transferle anılıyordu. Ancak Guardiola onu defalarca bir sezon daha Etihad'da kalmaya ikna etti. Bu kez Bernardo'nun fikrini değiştirmek mümkün olmadı ve artık Avrupa futbolunun geleneksel süper güçlerinden biri için oynama fırsatını sonunda elde edecek. Kabul etmek gerekir ki Madrid zor bir dönemden geçiyor; İspanyol futbolunun zirvesinde yerini Barca'ya kaptırmış durumda. Ancak Mourinho'nun onları yeniden eski yerine taşımasına yardım etmek, hiç şüphesiz onun benimseyeceği ve keyif alacağı bir meydan okuma olacak. Real'de forma rekabeti çok yoğun ve Silva artık bir zamanlar olduğu kadar dinamik değil ama Guardiola'nın da belirttiği gibi ilk beş yard kafanızdadır ve bu açıdan bakıldığında eski City kaptanı kadar hızlı çok az oyuncu vardır. Bu yüzden, Madrid'e biraz daha gençken gitmemiş olması belki bir parça üzücü olsa da Bernardo, Luka Modric'i, ki onu Bernabeu'ya getiren de Mourinho'ydu, örnek alarak 30'lu yaşlarının sonlarına kadar İspanya'da parlamayı sürdürebilecek tecrübe ve kaliteye sahip. Not: A+

    Mark Doyle

  • RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    15 Haziran: Marc Cucurella (Chelsea'den Real Madrid'e, 60 milyon €)

    Chelsea için: Bu, Chelsea açısından biraz tuhaf bir hamle gibi görünüyor; Cucurella, 2022’de gelişinin ardından iyi başlamamış olsa da o günden bu yana takımın savunmadaki kilit isimlerinden biri haline geldi. Bu nedenle, zarar edilerek ayrıldığını görmek biraz kafa karıştırıcı. En iyi halinde, kendi mevkiisinde dünyadaki en iyi oyuncular arasında olduğu rahatlıkla söylenebilir. Bununla birlikte Chelsea, İspanyol oyuncuyu Brighton’dan 60 milyon sterline (80 milyon dolar) transfer ederken en başta kesinlikle fazla ödeme yapmıştı ve kulislerde ayrılma niyetini ortaya koyduğu, ayrıca kulübün yönetiliş biçimini açıkça eleştirdiği bildirilen oyuncunun dokunulmaz olmadığına karar verdikten sonra, muhtemelen 52 milyon sterlin (69 milyon dolar) gibi bir bonservis geri kazanmakla yetinecektir. Nitekim temmuzda 28 yaşına girecek bir oyuncu için sonraki transfer dönemlerinde bundan daha fazlasını almakta zorlanabilirlerdi. Cucurella’nın ayrılığı aynı zamanda ciddi biçimde tecrübe eksiği yaşayan kadronun en deneyimli isimlerinden birini kaybettiği anlamına geliyor, ancak Chelsea genç Jorrel Hato’nun, ayrıca gelmesi beklenen yeni isim Valentin Barco’nun bu boşluğu doldurabileceğine güveniyor olmalı. Not: B-

    Real Madrid için: Görünüşe göre Jose Mourinho ne diyorsa oluyor; Real Madrid de erken transfer dönemi hamlelerine sürpriz bir imzayla başlıyor. Kulüp, daha geçen yaz Alvaro Carreras’ı Benfica’dan Bernabeu’ya geri getirmek için bir sol beke büyük para harcamıştı, ancak bu durum onların, yeni (eski) teknik direktörlerinin hedef olarak belirlediği bildirilen Cucurella için de kesenin ağzını açmasını engellemedi. Son yıllarda transfer döneminde oldukça tutumlu bir yaklaşım sergileyen bir takım için 60 milyon avroluk bonservis çok yüksek ve bu, son aylarda formu bir miktar düşen bir oyuncudan yatırımlarına anında karşılık almalarını gerektirecek. Yakında 28 yaşına girecek olan Cucurella kariyerinin zirvesinde olmalı, ancak Real Madrid onun ne kadar daha üst düzey yılından gerçekçi biçimde faydalanabilecek? En azından enerjisi ve agresifliğiyle bir "Mourinho" oyuncusunun özelliklerini taşıyor. Real Madrid ayrıca yeni transfer, Carreras, Ferland Mendy ve Fran Garcia ile birlikte A takım seviyesinde dört sol beke sahip durumda; bu nedenle ayrılıklar konusunda mutlaka bir hareketlilik yaşanacaktır. Not: C

    Cucurella için: Bu transferin ana kazananının Cucurella olduğu şüphesiz; oyuncu, dümeni olmayan bir Chelsea takımından ayrılma hedefine ulaştı ve kariyerinin zirvesindeyken dünyanın en büyük kulüplerinden birine katıldı. Savunmacının Stamford Bridge’de BlueCo’nun işleri yürütme biçiminden hayal kırıklığına uğradığı ve İspanya’ya dönmek istediği geniş çapta bildirilmişti, ancak Atletico Madrid’in ilgisi varken Bernabeu’ya gideceğini kimse beklemiyordu. Bu yüzden anlaşmanın bu kadar hızlı sonuçlanması da şaşırtıcı değil; muhtemelen Real Madrid devreye girdiği anda Cucurella hemen evet dedi. Mourinho tarafından özellikle istendiği anlaşıldığı için kilit bir oyuncu haline gelme ihtimali de oldukça yüksek; Carreras’ın ise Portekizli çalıştırıcının ilk 11’inde zaman zaman yer değiştirerek kullanılması muhtemel. Ancak yüksek bonservis bedeli göz önüne alındığında, hemen katkı vermek zorunda; aksi halde özellikle Barcelona bağlantıları da düşünüldüğünde, sabırsızlığıyla ünlü Bernabeu tribünlerini kısa sürede karşısında bulabilir. Not: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Haziran: Andy Robertson (Liverpool'dan Tottenham'a, bedelsiz)

    Liverpool için: Duygusal bir ayrılık. Robertson, kulüp tarihinin en iyi transferlerinden biri olarak rahatlıkla sıralanır; Jurgen Klopp döneminin kilit isimlerinden biriydi, 2017'de Hull City'den sadece 8 milyon £ karşılığında kadroya katıldı ve en iyi döneminde tartışmasız şekilde dünyanın en iyi sol beklerinden biriydi. Ancak 32 yaşındaki oyuncuyu yaşın yakalamaya başladığı da inkâr edilemez. Liverpool da bu yüzden geçen yaz Milos Kerkez'i transfer ederek onun yerini doldurmak için erkenden harekete geçti ve hatta Kostas Tsimikas'ı Roma'dan geri çağırabilseydi kış transfer döneminde Robertson'ı satacaktı. Ancak şu anki sorun şu ki Kerkez hâlâ Anfield'a tam olarak uyum sağlayamadı, ayrıca Liverpool için zorlu geçen 2025-26 sezonunda Robertson'ın tecrübesinin, mücadeleciliğinin ve karakterinin Merseyside'da ciddi biçimde aranacağı acı şekilde ortaya çıktı. Nitekim taraftarlar arasındaki endişe de artık Robertson'ın ayrılığının, Mohamed Salah'ın vedasıyla birlikte, gelecek sezon standartların daha da düşmesine yol açacağı yönünde. Not: D

    Tottenham için: Hâlâ şaşırtıcı bir hamle. Spurs, ocak ayında Robertson'ı transfer etmeye açıkça çalıştı, ancak bunun nedenini tam olarak anlamak zordu. Tottenham kadrosu sahanın birkaç bölgesinde kalite ve derinlikten yoksun olabilir, ancak sol bek aslında bunlardan biri değildi. Elbette Ben Davies ayak bileğini yeni kırmıştı, ama Spurs'ün hâlâ tercih edebileceği Destiny Udogie ve çok yönlü Djed Spence vardı, ayrıca Brezilyalı genç Souza da Santos'tan yeni gelmişti. Savunulan görüş, Robertson'ın dağınık durumdaki soyunma odasına önemli bir katkı yapacağı yönündeydi ve yeni teknik direktör Roberto De Zerbi'nin kadro içinde yüzde 100 bağlılığa dayalı yeni bir kültür oluşturmasına kesinlikle yardımcı olabilirdi. Onun gecikmeli de olsa bedelsiz gelmesi hoş bir artı, ancak Tottenham'ın Robertson'a mutlaka ihtiyaç duyduğu hissi devam ediyor. Not: C

    Robertson için: Kafa karıştırıcı bir karar. Robertson'ın ocak ayında Liverpool'dan ayrılmak istemesi anlaşılabilir. Çok iyi performans göstermeyen bir oyuncunun arkasında ikinci tercihe düşmüştü ve Dünya Kupası öncesinde düzenli Premier League futbolu istiyordu; görünüşe göre Spurs de ona bunu sunmaya hazırdı. Robertson, sezonun ikinci yarısında muhtemelen beklediğinden daha fazla maça ilk 11'de başladı, bu da Kuzey Amerika'ya giderken iyi durumda olduğu anlamına geliyor, ancak Anfield'da kalma ihtimali hiçbir zaman yoktu çünkü Liverpool ona hiçbir noktada yeni sözleşme teklif etmedi. Bununla birlikte Spurs dışında da seçenekleri vardı; İskoçya kaptanını transfer etmekle ilgilendiği söylenen kulüpler arasında Juventus da bulunuyordu. Bu nedenle, sezonun son gününde Championship'e düşmekten kıl payı kurtulan bir kulübe gitmeye karar vermesi biraz tuhaf. Ancak De Zerbi'nin yaz boyunca Spurs'ü belirgin şekilde geliştirebilecek kapasiteye tartışmasız biçimde sahip olduğu düşünüldüğünde, Robertson artık Tottenham'ın ocak ayına kıyasla daha cazip bir seçenek olduğunu gerçekten görebilir. Yine de Robertson'ın kuzey Londra'da geçen sezon Liverpool'da oynadığından çok daha fazla süre alacağına hâlâ ikna olmuş değiliz. Not: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mayıs: Anthony Gordon (Newcastle'dan Barcelona'ya, 80 milyon €)

    Newcastle için: Yaklaşımda çok şey anlatan bir değişim. Newcastle, geçen yaz Alexander Isak'ı elinde tutmak için canla başla mücadele etti, ardından da onu gecikmeli şekilde Liverpool'a gitmesine izin verdi. Ne kadar üzücü görünse de, transfer talebini sunduğu anda pes edip hemen ayrılmasına izin vermek çok daha iyi olurdu; çünkü İsveçli golcünün yarattığı huzursuzluk Eddie Howe'a ve oyuncularına hiç fayda sağlamadı. Newcastle da bu nedenle huzursuz olan bir başka hücum oyuncusunu hızlıca elden çıkardı ve bunu da harika bir bonservis bedeliyle yaptı. Gordon çalışkan, yetenekli ve çok yönlü bir hücumcu, ancak kulüp ya da milli takım düzeyinde hiçbir zaman £69m değerinde olduğunu düşündürecek bir şey yapmadı. Elbette şimdi Newcastle için asıl zorluk bu parayı akıllıca kullanmak olacak; çünkü Isak'tan gelen parayı tamamen boşa harcadılar ve bu yaz üst düzey yetenekleri cezbetmek de daha kolay olmayacak. Newcastle artık potansiyel yeni transferlere Şampiyonlar Ligi futbolu sunamıyor ve Premier League'deki acınası 12'ncilik, buna Gordon'ın da St. James' Park'tan Isak'ın izinden gitmek istemesi eklenince, giderek daha da ilgisiz görünen Suudi Arabistanlı sahipler altında Newcastle'ın artık İngiltere elitleri için ciddi bir tehdit olmadığını gösteriyor. Not: B-

    Barcelona için: Gerçekten endişe verici bir işaret. Barcelona, La Liga'nın katı mali kurallarına uyma konusunda yaşadığı ve iyi belgelenmiş sorunlar nedeniyle bir süredir oyunculara büyük paralar harcayabilecek durumda değildi; bu yüzden kulüp nihayet düzenini sağladıktan sonra attığı ilk adımın Gordon için €80m saçmak olması pek hayra alamet değil. İngiltere milli takım oyuncusu elbette faydalı bir takviye olacaktır. Hücum üçlüsünün hemen her bölgesinde oynayabiliyor ve Marcus Rashford'un aksine baskı oyununda bir makine, dolayısıyla Hansi Flick'in Gordon transferine neden onay verdiğini anlamak zor değil. Ancak Barca'nın fazla ödeme yaptığı gerçeğinden kaçmak mümkün değil. Elbette Gordon iyi bir Dünya Kupası geçirebilir ve böylece bu bedel daha olumlu görünebilir; ayrıca Scouser'ın bu sezonki Şampiyonlar Ligi'nde 10 gol attığı da hatırlatıldı, ancak bu gollerin altısı Qarabag ve Union Saint-Gilloise'a karşı geldi, yarısı da penaltıdan. Son 60 Premier League maçında attığı 12 gol, Barca taraftarlarının son transferlerinden beklemesi gereken gol oranını çok daha iyi gösteriyor. Bu yüzden Gordon'ın kanatta Flick'in istediğini Rashford'dan daha fazla verme ihtimali olsa da ve daha düşük bir maaş alacak olsa da, başka yerlerde daha iyi fırsatlar vardı; bu da Barca'nın yeniden akıldan çok paraya sahip olduğunu düşündürüyor. Not: C+

    Gordon için: Hayallerin gerçeğe dönüştüğü türden bir şey. Özellikle son iki yılda Premier League'de oldukça istikrarsız performanslar sergilemesine rağmen Gordon, bir süredir açıkça göz diktiği büyük kulüp transferini yaptı. Kendisi de daha önce çocukluğunda desteklediği memleketinin kulübü Liverpool ile anılmasının aklını çeldiğini kabul etmişti; başlangıçta ise bu yaz Bayern Münih'e katılacak gibi görünüyordu. Ancak Bayern Münih anlaşılabilir şekilde istenen bedelden çekindi ve Gordon'ın şimdi karşı karşıya olduğu büyük meydan okuma da burada yatıyor. Julian Alvarez'in olası gelişi 25 yaşındaki oyuncunun üzerindeki ilginin bir kısmını alabilir, ancak yine de bonservis bedelini haklı çıkarması için üzerinde muazzam bir baskı olacak; çünkü Barca €80m'yu yedek bir oyuncu için ödemedi. Gordon, yıldızlarla dolu bir takımda ilk 11'de başlamayı hak ettiğini kanıtlamak zorunda ve bu kolay olmayacak. İlk Barca sezonunda toplam 28 gol katkısı yapmasına rağmen şimdi Camp Nou'da ihtiyaç fazlası gibi görünen Rashford'a sormak yeterli. Yine de Gordon muhtemelen şansına hâlâ inanamıyordur. Anthony Elanga ile oynamaktan, Lamine Yamal ile yan yana sahaya çıkmaya geçecek! Not: A

    Mark Doyle