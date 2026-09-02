Barcelona için: Ferran Torres, Barcelona taraftarlarından hak ettiğini düşündüğü sevgiyi hiçbir zaman görmedi, ancak bunun nedenini anlamak o kadar da zor değil. Eski Manchester City yıldızı, Camp Nou'daki dört yılında saygın bir performansla 65 gol attı. Buna, Hansi Flick'in ekibinin geçen sezon La Liga şampiyonluğunu başarıyla koruduğu dönemde tüm kulvarlarda kariyerinin en iyi rakamı olan 21 gol de dahildi. Ancak o bir joker oyuncu olarak görüldü ve istikrarsız bitiriciliğiyle taraftarları çileden çıkardı. Bir yandan, Robert Lewandowski'nin ayrılığının ardından Barcelona hücum hattında zaten eksik olduğu için onu satmak riskliydi, ama diğer yandan kasaya para koymak için bundan daha iyi bir fırsat olmayacaktı. Torres'in piyasa değeri, İspanya adına 2026 Dünya Kupası finalindeki galibiyet golünden sonra kariyer zirvesine ulaştı ve PSG'nin ardından yaptığı 50 milyon avroluk teklif geri çevrilemeyecek kadar iyiydi. Evet, bu rakam Barcelona'nın onu City'den transfer ederken ödediği 55 milyon avrodan biraz daha düşüktü, ancak sözleşmesi gelecek yaz sona eriyordu ve anlaşmadaki özel bir madde nedeniyle uzatma imzalansaydı Premier League kulübüne ekstra 8 milyon avro daha ödemeleri gerekecekti. Yüksek maaşının da maaş bütçesinden çıkması, Barcelona'nın Rodri için anlaşmayı tamamlamasına yardımcı oldu. Rodri, kadroya Torres'in hiçbir zaman olduğu kadar etkili bir katkıdan çok daha fazlasını yapacak. Not: B+
PSG için: Torres hiçbir zaman bireysel olarak elit futbolcular kategorisine girmeyebilir, ancak kariyerinin zirvesindeki çok yönlü bir dünya şampiyonunu makul bir bedelle kadroya katmak yine de PSG adına önemli bir kazanç. Torres ayrıca, forvete 2020'de İspanya A Milli Takımı'ndaki ilk maçını oynatan Luis Enrique için de taktik açıdan çok uygun bir isim. Luis Enrique yönetiminde PSG'nin başarısının temelinde pozisyon esnekliği yatıyor ve Torres de bu konuda olabilecek en esnek oyunculardan biri; hem merkezde hem de iki kanatta görev yapabiliyor. Ayrıca vatandaşı Fabian Ruiz ile neredeyse telepatik bir uyumu var ve bu da üst üste Avrupa şampiyonu olan ekip için anında karşılık verebilir. Torres'in Ligue 1'de, rekabet seviyesi daha yüksek olan La Liga ortamına kıyasla daha skorer olma ihtimali oldukça yüksek ve büyük sahnedeki geniş tecrübesi de onu Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir seçenek haline getirecek. Torres, Goncalo Ramos'un bire bir aynı profilde bir alternatifi değil, ancak özellikle son üçteki akıllı hareketliliği söz konusu olduğunda PSG'ye Portekizli santrforun verdiğinden daha fazlasını verme potansiyeli taşıyor. Not: A-
Torres için: İspanya'nın Dünya Kupası kahramanı bu transferi bir seviye atlama olarak görecek ve bu da Barcelona ile sözleşme görüşmelerindeki ilerleme eksikliğini kamuoyu önünde eleştirmekte haklı olduğunun teyidi olacak ki bu anlaşılabilir bir durum. PSG, modern dönemde Şampiyonlar Ligi'ni art arda üç kez kazanan ikinci kulüp olmayı hedeflerken, Barcelona bu organizasyonu en son 2015'te, Luis Enrique'nin takımın başında olduğu dönemde kazandı. Ancak gerçek şu ki Torres'in Paris'teki durumu, Katalonya'dakinden farklı olmayacak. Luis Enrique'nin en önemli maçlarda her zaman döneceği PSG'nin en güçlü üçlü hücum hattı, kanatlarda Khvicha Kvaratskhelia ve Desire Doue'den, merkezde ise Ousmane Dembele'den oluşuyor. Torres, Barcelona'da bunca zaman Lewandowski, Raphinha ve Lamine Yamal gibi isimlerin gölgesinde kaldıktan sonra Parc des Princes'te nihayet başroldeki isim olacağını düşünüyorsa, fena halde yanılıyor. Luis Enrique ona ligde daha fazla dakika verebilir, ancak Torres Şampiyonlar Ligi'nde vazgeçilmez olmayacak. PSG'ye katılması onun mirasını güçlendirmeyecek, sadece rotasyon oyuncusu statüsünü daha da pekiştirecek. Torres, işlerin düşündüğü kadar iyi olmadığını kısa sürede fark edebilir ve hatta artık onsuz Avrupa zaferi için PSG ile rekabet etme konusunda daha iyi konumda görünen Barcelona'daki konfor alanını terk ettiğine pişman bile olabilir. Not: B-
James Westwood