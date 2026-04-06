Tottenham'ın genç yıldızı Mikey Moore, kendisini altı hafta boyunca yatağa mahkum eden kalp sorununu açıkladı
Nadir görülen bir durum, yükselen yıldızın kariyerini durduruyor
2024 yılının Kasım ayında, Moore ani göğüs ağrıları yaşadıktan sonra kalp kasının iltihaplanması olan miyokardit teşhisi kondu. Bu teşhis, genç oyuncuyu altı haftalık tam yatak istirahatine zorladı ve tam da Tottenham’ın A takımında yerini sağlamlaştırmaya başlamışken her türlü egzersizi yasakladı.
Tottenham'ın resmi web sitesinde o anı anlatan Moore, "Gerçekten çok iyi oynuyordum, ilk takımda yerimi bulmaya başlamıştım, sanırım Galatasaray maçı öncesiydi. Maçtan birkaç gün önce antrenman yapmıştım, sanırım o maçta ilk on birde başlayacaktım ya da oyuna girecektim, sonra o gece sürüş dersine gittim ve aniden göğsümde bir ağrı hissettim.
Doktor beni aradı ve ‘şimdilik futbolu unut’ dedi. Sonuçta miyokardit olduğum ortaya çıktı; bu bir virüs ve kalbime bulaşmış, kalbimde ağrıya neden olmuştu. Erken teşhis edildiği için şanslıyım çünkü ondan sonra ne olabileceğini bilmiyorum. Sanırım altı hafta yatakta kaldım. Hiç egzersiz yapmam yasaktı.”
"Şu anda kendimi en iyi hissediyorum"
İngiltere genç milli takım oyuncusu, özellikle fiziksel durumu hakkında sürekli dolaşan söylentiler nedeniyle hastalığın psikolojik yüküyle başa çıkmanın zor olduğunu itiraf etti. Artık tamamen iyileşmiş ve Rangers’ta kiralık olarak başarılı bir performans sergileyen Moore, bu sağlık sorununu geride bırakmaya kararlı.
Oyuncu şunları ekledi: “O dönemde çok fazla söylenti vardı ve bununla başa çıkmak zordu. O altı hafta, normal bir sakatlıkta olduğu gibi spor salonunda iyileşmekle geçen altı hafta değildi. Şu anda kendimi en iyi hissediyorum. Tottenham’da oynamaya ilk başladığım zamanki gibi hissediyorum. Artık hepsi geride kaldı. Bunu arkamda bıraktım. Gerçekten öyle.”
Rangers'ın kiralık transferi, takımın dayanıklılığını kanıtladı
Bu endişeye rağmen Moore, bu sezon İskoç devi Rangers formasıyla tüm turnuvalarda toplam 41 maça çıkarak dayanıklılığını kanıtladı. Kanat oyuncusu, Premiership’te 27 kez forma giyip 6 gol ve 2 asistle takımının şampiyonluk yarışında kalmasına önemli katkı sağladı.
Spurs'un dönüşü öncesinde heyecan dolu bir final
İskoçya Premiership şampiyonluk yarışı son aşamalarına girerken, Rangers lig lideri Hearts'ın sadece bir puan gerisinde yer aldığı için Moore heyecan verici bir sezon finaliyle karşı karşıya. Haziran sonunda 2030 yılına kadar sözleşmesi devam eden Tottenham'a geri dönmesi planlanan genç oyuncu, sezonun son haftalarında hayati bir rol oynayacak. Dayanıklılığını kanıtlayan Moore'un, 2026-27 sezonunda A takım kadrosunda yer almak için mücadele etmesi bekleniyor.