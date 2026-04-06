Tottenham'ın genç yıldızı Mikey Moore, kendisini altı hafta boyunca yatağa mahkum eden kalp sorununu açıkladı

2024 yılının Kasım ayında, Moore ani göğüs ağrıları yaşadıktan sonra kalp kasının iltihaplanması olan miyokardit teşhisi kondu. Bu teşhis, genç oyuncuyu altı haftalık tam yatak istirahatine zorladı ve tam da Tottenham’ın A takımında yerini sağlamlaştırmaya başlamışken her türlü egzersizi yasakladı.

Tottenham'ın resmi web sitesinde o anı anlatan Moore, "Gerçekten çok iyi oynuyordum, ilk takımda yerimi bulmaya başlamıştım, sanırım Galatasaray maçı öncesiydi. Maçtan birkaç gün önce antrenman yapmıştım, sanırım o maçta ilk on birde başlayacaktım ya da oyuna girecektim, sonra o gece sürüş dersine gittim ve aniden göğsümde bir ağrı hissettim.

Doktor beni aradı ve ‘şimdilik futbolu unut’ dedi. Sonuçta miyokardit olduğum ortaya çıktı; bu bir virüs ve kalbime bulaşmış, kalbimde ağrıya neden olmuştu. Erken teşhis edildiği için şanslıyım çünkü ondan sonra ne olabileceğini bilmiyorum. Sanırım altı hafta yatakta kaldım. Hiç egzersiz yapmam yasaktı.”