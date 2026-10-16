Getty Images Sport
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Tottenham'ın genç yeteneği Mikey Moore, Almanya'da Jude Bellingham'ın izinden gitmek için Premier League'den gelen teklifleri neden geri çevirdiğini açıkladı
Konfor alanından çıkmak
Moore, bu yaz Köln'e katılma kararına açıklık getirerek İngiliz futbolunun tanıdık ortamından uzaklaşmayı ve kendisine yeni bir meydan okuma yaratmayı bilinçli olarak istediğini söyledi. Premier League veya Championship'te kalmak için birden fazla fırsatı olsa da genç oyuncu, yurt dışına gitmenin profesyonel gelişimini hızlandırmanın en iyi yolu olduğunu düşündü. Kısa süre önce İskoç devi Rangers'da bir dönem geçiren forvet, Köln'ün son üç lig maçında forma giyerek Almanya'da ilk 11'de kendine yer buldu.
Transfer kararının ardındaki düşüncelerini anlatan Moore, Avrupa'nın üst düzey rakipleri karşısında kendini sınamak istediğini vurguladı. "İngiltere'de kalma, belki de kendimi biraz daha rahat hissettiğim bir yerde devam etme seçeneklerim vardı. Ancak görüşmelerin sonunda bir takım seçmem gerekiyordu. Kendimi büyük bir ligde, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde sınamak için konfor alanımın biraz dışına çıkmak istedim" diyen hücum oyuncusu, bu sözleri BBC Radio 5'e söyledi.
- Getty Images Sport
Bellingham modelini izleyerek
Moore’un transferi, yeteneklerini geliştirmek için Almanya’ya giden genç İngiliz futbolcuların sayısının artmasının bir parçası. Bu yolu en dikkat çekici biçimde Jude Bellingham ve Jadon Sancho açtı. İki oyuncu da Borussia Dortmund’da geçirdikleri dönemlerde dünya çapında yıldızlara dönüştü. Moore, onların başarı hikâyelerinin kararında belirleyici rol oynadığını kabul ediyor. Bundesliga’yı gençlere gerçekten güvenen bir lig olarak görüyor ve buranın, A takım düzeyinde futbola adım atmak isteyen hırslı bir hücum oyuncusu için ideal ortamı sunduğunu düşünüyor.
Moore, “Yıllar içinde buraya gelen çok sayıda genç oyuncu gördünüz. Jude Bellingham ve Sancho gibi dünya çapında oyuncuların çok başarılı olduğu, gerçekten çok iyi örnekler var” dedi.
Anında etki ve kulübün güveni
Almanya’ya geldiğinden beri etkisini göstermekte gecikmeyen Moore, Köln’ün son üç lig maçına ilk 11’de başladı. Genç oyuncu, teknik ekibin kendisine en başından duyduğu güvenin uyum sürecinde önemli bir etken olduğunu belirtti. Takımdaki ilk günlerinden itibaren kendisine gösterilen güven için minnettar olduğunu söyleyen Moore, bu sayede ligin taktiksel ve fiziksel gerekliliklerine uyum sağlamaya odaklanabildiğini ifade etti.
Moore, Alman futbolunun yüksek temposuna hazırlıklıydı ancak bunu sahada bizzat yaşamak, yaptığı tercihin doğruluğunu görmesini sağladı. Tottenham’dan kiralık olarak gelen oyuncu, “Görüşmelerimiz sırasında herkes, bu tür bir futbol oynamanın benim için gerçekten çok iyi bir deneyim olacağını düşündüğünü söyledi. Gerçekten çok yüksek tempolu. Ligde çok iyi takımlar var. Dolayısıyla benim için tereddüt edilecek bir karar değildi,” dedi.
- AFP
Bir Tottenham efsanesiyle yeniden buluşma
Moore'un kiralık döneminde en çok beklediği anlardan biri, Tottenham'ın eski yıldızı Harry Kane'e karşı oynama fırsatı olacak. Köln'ün gelecek ay Bayern Münih'le karşılaşacak olması, genç oyuncuyu eski akıl hocasıyla aynı sahayı paylaşma ihtimali konusunda heyecanlandırıyor. Moore, Antonio Conte yönetiminde İngiltere kaptanıyla birlikte antrenman yaptığı günleri hatırlatarak Kane'in bitiriciliğinin daha önce gördüğü hiçbir şeye benzemediğini söyledi.
Moore, rekabetin ötesinde Allianz Arena'daki karşılaşmadan özel bir hatırayla ayrılmayı umuyor. "O formayı almak için elimden geleni yapacağım," diye itiraf etti.
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