Moore, bu yaz Köln'e katılma kararına açıklık getirerek İngiliz futbolunun tanıdık ortamından uzaklaşmayı ve kendisine yeni bir meydan okuma yaratmayı bilinçli olarak istediğini söyledi. Premier League veya Championship'te kalmak için birden fazla fırsatı olsa da genç oyuncu, yurt dışına gitmenin profesyonel gelişimini hızlandırmanın en iyi yolu olduğunu düşündü. Kısa süre önce İskoç devi Rangers'da bir dönem geçiren forvet, Köln'ün son üç lig maçında forma giyerek Almanya'da ilk 11'de kendine yer buldu.

Transfer kararının ardındaki düşüncelerini anlatan Moore, Avrupa'nın üst düzey rakipleri karşısında kendini sınamak istediğini vurguladı. "İngiltere'de kalma, belki de kendimi biraz daha rahat hissettiğim bir yerde devam etme seçeneklerim vardı. Ancak görüşmelerin sonunda bir takım seçmem gerekiyordu. Kendimi büyük bir ligde, Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde sınamak için konfor alanımın biraz dışına çıkmak istedim" diyen hücum oyuncusu, bu sözleri BBC Radio 5'e söyledi.