Tottenham’ın Fulham’a yenilmesinin ardından Igor Tudor, ‘kendi sahasındaki hakem’ hakkındaki sert sözleri nedeniyle FA tarafından suçlandı
FA, Tudor'un sert çıkışına müdahale etti
Perşembe günü yayınlanan resmi FA açıklaması, suçlamanın niteliğini şu şekilde açıkladı: “Tottenham Hotspur teknik direktörü Igor Tudor, 1 Mart Pazar günü Premier Lig’de Fulham ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle görevi kötüye kullanma suçlamasıyla karşı karşıya. Teknik direktörün, maç sonrası röportaj sırasında, bir maç görevlisiyle ilgili olarak taraflılık iması içeren ve/veya dürüstlüğünü sorgulayan ve/veya kişisel olarak hakaret niteliğinde olan açıklamalarda bulunarak uygunsuz davranışta bulunduğu iddia ediliyor.”
Thomas Bramall'a sert sözler sarf etmekten çekinmiyor
FA’nın öfkesinin kaynağı, Tudor’un hakem kararlarının ev sahibi takım lehine olduğu yönündeki iddiasından kaynaklanıyor. Hırvat teknik direktör, özellikle Harry Wilson’ın attığı ilk gol karşısında öfkelendi; golün hazırlık aşamasında Raul Jimenez’in Radu Dragusin’e faul yaptığını düşünüyordu.
Maçın bitiminden sonra yaptığı sert değerlendirmede Tudor, "Bugün hakemi beğenmedim, çok fazla ev sahibi takımın hakemi gibiydi, ondan hoşlanmadım. Tüm kararlar onların lehineydi. Futbolu, neyin yanlış neyin doğru olduğunu anlamıyor." dedi.
Craven Cottage'da hile yapıldığına dair suçlamalar
Tudor, hakemlere yönelik eleştirilerinin ötesinde, Fulham'ın forveti Raul Jimenez'i de Spurs'un savunma hattıyla girdiği fiziksel mücadeledeki rolü nedeniyle hedef aldı. Teknik direktör, Dragusin'e yapılan müdahaleyi hakem ekibinin “inanılmaz bir hatası” olarak nitelendirdi ve forvetin hareketlerini “haksız” olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.
Tudor, golün iptal edilmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı ve gazetecilere, Jimenez'in Tottenham savunmacısını iterek haksız avantaj elde etmek için "hile yaptığını" söyledi. Bu agresif tavır, sonuçta eski Marsilya ve Hellas Verona teknik direktörünün şu anda karşı karşıya olduğu disiplin sürecine yol açtı.
Tudor, "Tabii ki bu bir faul, bence. 10 kişiden 9'u bunun faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen bunun yeterli olduğunu anlamıyorlar, küçük bir temas bile olsa, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, yumuşak bir mücadeleden bahsetmiyorum, hayır, elleriyle itip topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolaydır."
Resmi yanıt için son tarih Pazartesi
Tottenham ve Tudor’un, seçeneklerini değerlendirmek ve bu disiplin suçlamasına itiraz edip etmeyeceklerine karar vermek için artık kısa bir süreleri var. İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Spurs teknik direktörünün olay ve sonrasında yaptığı açıklamalarla ilgili resmi bildirimini önümüzdeki hafta başlarına kadar sunması gerektiğini doğruladı.
Açıklama şu şekilde sona erdi: "Igor Tudor'un bu suçlamaya yanıt vermek için 23 Mart Pazartesi gününe kadar süresi var." Suçlama onaylanırsa, Tottenham küme düşme tehdidini önlemeye çalışırken Tudor, önemli bir para cezasına veya hatta saha kenarına çıkma yasağına çarptırılabilir.
