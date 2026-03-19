Tottenham’ın Fulham’a yenilmesinin ardından Igor Tudor, ‘kendi sahasındaki hakem’ hakkındaki sert sözleri nedeniyle FA tarafından suçlandı

Tudor, hakemlere yönelik eleştirilerinin ötesinde, Fulham'ın forveti Raul Jimenez'i de Spurs'un savunma hattıyla girdiği fiziksel mücadeledeki rolü nedeniyle hedef aldı. Teknik direktör, Dragusin'e yapılan müdahaleyi hakem ekibinin “inanılmaz bir hatası” olarak nitelendirdi ve forvetin hareketlerini “haksız” olarak nitelendirecek kadar ileri gitti.

Tudor, golün iptal edilmesi gerektiği konusunda ısrarcıydı ve gazetecilere, Jimenez'in Tottenham savunmacısını iterek haksız avantaj elde etmek için "hile yaptığını" söyledi. Bu agresif tavır, sonuçta eski Marsilya ve Hellas Verona teknik direktörünün şu anda karşı karşıya olduğu disiplin sürecine yol açtı.

Tudor, "Tabii ki bu bir faul, bence. 10 kişiden 9'u bunun faul olduğunu söyleyecektir, çünkü bu çok açık, biliyorsunuz. Bazen bunun yeterli olduğunu anlamıyorlar, küçük bir temas bile olsa, gol atmak için avantaj sağlıyorsa, bunu iptal etmeniz, bitirmeniz gerekir. Bu, yumuşak bir mücadeleden bahsetmiyorum, hayır, elleriyle itip topa bakmadığında, hayır. Bazen avantaj elde etmek çok kolaydır."



