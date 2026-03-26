Tottenham'ın forveti Randal Kolo Muani, takımın küme düşme mücadelesinin ortasında olmasına rağmen bir sonraki transferine şimdiden "evet" dedi

Kolo Muani, 2024-25 sezonunda Torino'da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından Juventus'a kalıcı olarak geri dönme umudunu hiç kaybetmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre, Londra'da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan döneme rağmen, 27 yaşındaki forvet İtalyan kulübüne bir kez daha forma giymeye hazır olduğunu açıkça belirtti.

Fransız oyuncu, kulübün üst ligde kalma mücadelesinde sadece 5 gol atabilerek Spurs ile zorlu bir sezon geçiriyor. Ancak, oyuncunun çevresi yaz transfer döneminde ayrılmanın kapısını çoktan açmış durumda ve oyuncu, Tottenham'ın küme düşme mücadelesinden kurtulup kurtulmamasına bakılmaksızın kulüpte kalmamaya karar verdi. Daha önce 10 gol atarak taraftarların gözdesi haline geldiği İtalya'da hissettiği istikrarı arıyor.