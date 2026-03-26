Tottenham'ın forveti Randal Kolo Muani, takımın küme düşme mücadelesinin ortasında olmasına rağmen bir sonraki transferine şimdiden "evet" dedi
Kolo Muani, Torino'ya dönüşü hedefliyor
Kolo Muani, 2024-25 sezonunda Torino'da geçirdiği başarılı kiralık döneminin ardından Juventus'a kalıcı olarak geri dönme umudunu hiç kaybetmedi. La Gazzetta dello Sport'a göre, Londra'da geçirdiği hayal kırıklığı yaratan döneme rağmen, 27 yaşındaki forvet İtalyan kulübüne bir kez daha forma giymeye hazır olduğunu açıkça belirtti.
Fransız oyuncu, kulübün üst ligde kalma mücadelesinde sadece 5 gol atabilerek Spurs ile zorlu bir sezon geçiriyor. Ancak, oyuncunun çevresi yaz transfer döneminde ayrılmanın kapısını çoktan açmış durumda ve oyuncu, Tottenham'ın küme düşme mücadelesinden kurtulup kurtulmamasına bakılmaksızın kulüpte kalmamaya karar verdi. Daha önce 10 gol atarak taraftarların gözdesi haline geldiği İtalya'da hissettiği istikrarı arıyor.
PSG, kalıcı bir transfer talep ediyor
Paris Saint-Germain, 2023 yılında yaklaşık 90 milyon avroya transfer ettiği forvet oyuncusuyla yollarını kalıcı olarak ayırmaya hazır. Fransa şampiyonu kulüp, oyuncunun menajerlerine artık kiralık transferlere izin vermeyeceklerini bildirdi. Bu yaz, PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi ve sportif direktör Luis Campos, oyuncunun ayrılışını kesinleştirmek için kesin bir satış ya da takas istiyor.
Paris ve Juve arasındaki ilişkiler geçen yaz ciddi şekilde gerilmişti. PSG'nin, transfer döneminin sonlarında önceden anlaşılan şartları değiştirdiği iddia edilen İtalyan kulübün direktörü Damien Comolli'den rahatsız olduğu bildirildi. Bu anlaşmazlık, Kolo Muani'nin Tottenham'a geç transferine neden oldu, ancak yeni yaz transfer dönemi yaklaşırken, her iki taraf da karşılıklı olarak faydalı bir çözüm bulmak için anlaşmazlıklarını çözmeye istekli görünüyor.
Spalletti'nin hücum stratejisi
Kolo Muani, Juventus'a dönmeyi sabırsızlıkla beklerken, teknik direktör Luciano Spalletti de onu tekrar takımda görmek için aynı derecede istekli. Spalletti'nin eski Eintracht Frankfurt oyuncusuna duyduğu hayranlık, Napoli'yi çalıştırdığı döneme kadar uzanıyor ve İtalyan teknik adam, Fransız oyuncunun çok yönlülüğünün kendi taktik sistemine son derece uygun olduğuna inanıyor. İtalyan teknik adamın, Kolo Muani ve Dusan Vlahovic'i bir arada oynatacağı bir forvet ikilisi kurmayı planladığı bildiriliyor.
Jonathan David takas anlaşması
Bu transferin arkasındaki olası etkenlerden biri Jonathan David’in geleceği. Campos, Kanada milli takım oyuncusunu uzun süredir takip ediyor; ikili, daha önce Lille’de birlikte çalıştıkları dönemde tanışmıştı. Haberde, bir takas anlaşmasının düzenlenebileceği belirtiliyor; bu anlaşma kapsamında David Paris Saint-Germain’e giderken, Kolo Muani ise Juventus’a kalıcı olarak geri dönecek.
Böyle bir hamle, PSG'nin yeni bir forvet arayışını karşılarken, Juventus'a da önemli bir finansal avantaj sağlayacaktır. David serbest oyuncu olarak transfer edildiği için, yaklaşık 40 milyon euro değerindeki bir takas, Juventus için önemli bir sermaye kazancı anlamına gelecektir. Yönetim kurulu, David'in sadece bir sezonun ardından ayrılmasına hâlâ bazı çekinceler duysa da, Kolo Muani gibi kendini kanıtlamış bir oyuncuyu geri getirme fırsatı, onları anlaşmayı kabul etmeye ikna edebilir.