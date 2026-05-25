Tottenham'ın eski kulübü Premier Lig sezonunun son gününde küme düşmekten kurtulmasının ardından Harry Kane, Tottenham taraftarlarına bir mesaj gönderdi

Joao Palhinha’nın ilk yarının sonlarında attığı gol, Spurs’un Everton’ı 1-0 mağlup etmesini sağladı. Bu galibiyet, Spurs’un birinci ligdeki yerini korumasına yetmiş ve rakibi West Ham’ı, Londra Stadyumu’nda Leeds’i 3-0 yenmesine rağmen 2012’den bu yana ilk kez Championship’e düşmeye mahkum etmiştir.

Tottenham için, aksi takdirde gerçekten de berbat bir sezonun mutlu sonu oldu, çünkü takım, neredeyse 50 yıldır ilk kez İngiliz futbolunun en üst liginden düşme felaketini başarıyla önledi. Bu galibiyet, kulübün modern Premier League döneminde her zaman yer alan bir takım olarak statüsünü korumasını sağladı.