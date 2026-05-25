Getty/GOAL
Çeviri:
Tottenham'ın eski kulübü Premier Lig sezonunun son gününde küme düşmekten kurtulmasının ardından Harry Kane, Tottenham taraftarlarına bir mesaj gönderdi
Gergin bir Pazar günü hayatta kalma mücadelesi kazanıldı
Joao Palhinha’nın ilk yarının sonlarında attığı gol, Spurs’un Everton’ı 1-0 mağlup etmesini sağladı. Bu galibiyet, Spurs’un birinci ligdeki yerini korumasına yetmiş ve rakibi West Ham’ı, Londra Stadyumu’nda Leeds’i 3-0 yenmesine rağmen 2012’den bu yana ilk kez Championship’e düşmeye mahkum etmiştir.
Tottenham için, aksi takdirde gerçekten de berbat bir sezonun mutlu sonu oldu, çünkü takım, neredeyse 50 yıldır ilk kez İngiliz futbolunun en üst liginden düşme felaketini başarıyla önledi. Bu galibiyet, kulübün modern Premier League döneminde her zaman yer alan bir takım olarak statüsünü korumasını sağladı.
Kane'in Spurs taraftarlarına verdiği destek
Kane, sezonun son gününde yaşanan dramatik mücadelede Premier Lig'den düşmekten kurtulan Tottenham'ı ve taraftarlarını tebrik etti. Artık kulüpte oynamamasına rağmen, efsanevi forvet Kuzey Londra ile yakın bağlarını sürdürüyor ve çocukluk takımının ligde kalmasını hemen kutladı.
Sonucu kutlamak için sosyal medyaya başvuran Kane, zorlu bir sezon geçiren taraftarlar için duyduğu heyecanı paylaştı. İngiltere kaptanı, resmi X hesabından şu mesajı yazdı: "Kulüpteki herkese, özellikle de taraftarlara tebrikler - son gün büyük bir mücadele ve sonuç!"
Kulübün simgesinin zıt kaderleri
Eski kulübü ligin alt sıralarında hayatta kalma mücadelesi verirken, Kane kişisel kupa vitrinine yeni kupalar eklemekle meşguldü. İngiltere milli takım kaptanı, Stuttgart’a karşı oynanan DFB Pokal finalinde hat-trick yaparak Bayern Münih’e lig ve kupa ikilisini kazandıran muhteşem bir hafta sonu geçirdi. Bu, Tottenham’da geçirdiği uzun profesyonel kariyeri boyunca büyük bir kupa kazanamamasıyla tanınan forvet için önemli bir dönüm noktası oldu.
Allianz Arena'ya 86 milyon sterlinlik transferinden bu yana Kane, seri bir şampiyon haline geldi ve bu hafta sonu elde ettiği başarıyla Almanya'daki dördüncü kupasını kazandı. Vincent Kompany'nin takımında bu sezon 51 maçta 61 gol atarak İngiltere'yi Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na taşımaya hazırlanan Kane'in bireysel istatistikleri de aynı derecede etkileyici.
- Getty Images Sport
Spurs'un yaz aylarında gerçekleştirdiği kapsamlı yenilenme
Kurtulmanın getirdiği rahatlığa rağmen, Tottenham teknik direktörü Roberto De Zerbi şimdiden yaz aylarında yapılacak büyük çaplı bir yeniden yapılanma sürecine odaklanmış durumda. İtalyan teknik adam, küme düşmekten kurtulmayı kariyerinin “en büyük başarısı” olarak nitelendirdi, ancak mevcut kadroda önemli değişikliklere ihtiyaç olduğunu da hemen vurguladı. De Zerbi, Tottenham’ı yeniden rekabetçi bir takım haline getirmeye kararlı ve bir daha küme düşme mücadelesi yaşamamak için “birinci sınıf” transferler yapılması gerektiğini vurguluyor.