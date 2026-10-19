Roberto De Zerbi’nin takımı topa hakim olsa da Tottenham Hotspur Stadyumu’nda galibiyet için büyük mücadele vermek zorunda kaldı. Maddison’ın harika golüyle erken öne geçen Tottenham, ikinci yarıda Coventry’nin beraberlik golüyle sarsıldı. Ancak ev sahibi ekip, yeni kazandığı direnci ortaya koyarak yeniden öne geçti ve duraklama dakikalarının sonlarında üç puanı garantiledi. Zorlu galibiyet, sezonun başında oluşan baskıyı hafifletirken Kuzey Londra ekibini puan tablosunda yukarı taşıdı. İşte Tottenham oyuncularının puanları:
Tottenham’ın Coventry karşısındaki oyuncu puanları: De Zerbi ilk Premier League galibiyetini alırken Maddison ve Marmoush parladı
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Kaleci ve savunma
Antonin Kinsky - 6,5/10
Coventry kaleyi bulan yalnızca bir şut çektiği için Kinsky'ye pek iş düşmedi. Jack Rudoni'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta yapabileceği fazla bir şey yoktu. Topu oyuna düzgün sokarak Tottenham'ın geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.
Jan Paul van Hecke - 7,5/10
Çok yönlü ve güven veren bir performans sergiledi. Kâğıt üzerinde sağda başlasa da Tottenham'ın akıcı oyun kurulumunda kilit rol oynadı. Brandon Thomas-Asante'nin şutunu cesurca engellemesi de dahil olmak üzere savunmada kritik müdahaleler yaptı.
Tosin Adarabioyo - 7/10
Savunmanın merkezinde sağlam ve soğukkanlıydı. Coventry'nin fiziksel tehdidiyle iyi başa çıktı ancak 71. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Micky van de Ven - 7,5/10
Kaptanlık pazubendini takan Van de Ven, performansıyla takımına öncülük etti. Coventry'nin kontra ataklarını durdurmak için geriye dönüşlerdeki yüksek hızını etkili kullandı ve savunma hattının direncini korumasını sağladı.
Andrew Robertson - 7,5/10
Sol kanatta sürekli tehdit yarattı. Marmoush'un takımını yeniden öne geçiren golünün kritik asistini yaptı ancak ne yazık ki 69. dakikada sakatlanarak sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.
- Getty Images Sport
Orta saha
Archie Gray - 7/10
Gray çalışkan bir performans sergiledi. Maça orta sahada başladı ve topun dolaşımını iyi sağladı. İkinci yarıda savunmadaki sakatlıkların ardından sorunsuz biçimde sağ beke geçti.
Sandro Tonali - 7,5/10
Takımın dinamosuydu. Tonali sahanın her yerinde mücadele etti, Coventry'nin ataklarını kesti ve Tottenham'ın baskısını sürdürmesi için topu düzenli olarak yeniden takımına kazandırdı.
James Maddison - 8,5/10
Maçın öne çıkan oyuncusuydu. Muhteşem bir falsolu şutla Premier League'deki 610 günlük gol hasretine son verdi. Oyunun temposunu belirledi ve ayakta alkışlanarak oyundan çıkmadan önce çok sayıda fırsat yarattı.
- AFP
Hücum
Mohammed Kudus - 8/10
Sağ kanatta çok etkiliydi. Rakibini ustalıkla geçerek ilk golde Maddison'a pozisyon hazırladı ve maçın son bölümünde oyundan alınana kadar Coventry'ye sürekli sorun çıkardı.
Omar Marmoush - 8/10
Maçın kazanılmasında belirleyici rol oynadı. Sert ve düzgün bir vuruşla Tottenham formasıyla ilk golünü atarak skoru 2-1'e getirdi. Oyun kurulumuna katkı vermek için geriye geldi ve önde baskıya etkili biçimde öncülük etti.
Dominic Solanke - 7/10
Formda göründü ve akıllı koşularıyla Coventry savunmasını zorladı. Takım için yaptığı özverili çalışmaların karşılığını maçın sonlarında aldığı asistle gördü; üçüncü golde Davies'e pozisyon hazırladı.
- Getty Images Sport
Yedekler ve teknik direktör
Ben Davies (69') - 7,5/10
Sakatlanan Robertson'ın yerine oyuna girdi ve büyük etki yarattı. 96. dakikada ceza sahası dışından çektiği alışılmadık, yerden bir şutla galibiyeti garantiledi.
Conor Gallagher (69') - 6,5/10
Orta sahaya sertlik katmak ve Tottenham'ın maçın son bölümünde kontrolü yeniden ele almasına yardımcı olmak için Maddison'ın yerine oyuna girdi.
Mateus Fernandes (71') - 6,5/10
Sakatlanan Adarabioyo'nun yerine oyuna girdi. Topa sahipken temiz oynadı ve maçın sonlarında bir şutla kaleciyi de yokladı.
Dejan Kulusevski (87') - Değerlendirilmedi
Duygusal açıdan çok önemli bir dönüm noktasıydı. Sakatlık nedeniyle 526 gün sahalardan uzak kaldıktan sonra döndüğünde tribünlerden büyük alkış aldı.
Mathys Tel (87') - Değerlendirilmedi
Maçın sonlarında Marmoush'un yerine oyuna girdi ve falsolu şutunda top az farkla dışarı gidince gole çok yaklaştı.
Roberto De Zerbi - 7,5/10
Taktik düzeni sonunda bir Premier League galibiyeti getirdi. Değişken dizilişi maçın başlarında Coventry'nin kafasını karıştırdı, sakatlıkların gerektirdiği değişiklikleri de soğukkanlılıkla yönetti. Davies'i oyuna alması ustaca bir hamle olduğunu gösterdi.
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