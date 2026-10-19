Antonin Kinsky - 6,5/10

Coventry kaleyi bulan yalnızca bir şut çektiği için Kinsky'ye pek iş düşmedi. Jack Rudoni'nin yakın mesafeden yaptığı vuruşta yapabileceği fazla bir şey yoktu. Topu oyuna düzgün sokarak Tottenham'ın geriden oyun kurmasına yardımcı oldu.

Jan Paul van Hecke - 7,5/10

Çok yönlü ve güven veren bir performans sergiledi. Kâğıt üzerinde sağda başlasa da Tottenham'ın akıcı oyun kurulumunda kilit rol oynadı. Brandon Thomas-Asante'nin şutunu cesurca engellemesi de dahil olmak üzere savunmada kritik müdahaleler yaptı.

Tosin Adarabioyo - 7/10

Savunmanın merkezinde sağlam ve soğukkanlıydı. Coventry'nin fiziksel tehdidiyle iyi başa çıktı ancak 71. dakikada sakatlığı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Micky van de Ven - 7,5/10

Kaptanlık pazubendini takan Van de Ven, performansıyla takımına öncülük etti. Coventry'nin kontra ataklarını durdurmak için geriye dönüşlerdeki yüksek hızını etkili kullandı ve savunma hattının direncini korumasını sağladı.

Andrew Robertson - 7,5/10

Sol kanatta sürekli tehdit yarattı. Marmoush'un takımını yeniden öne geçiren golünün kritik asistini yaptı ancak ne yazık ki 69. dakikada sakatlanarak sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı.