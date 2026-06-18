Tottenham ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından AC Milan, Rubem Amorim projesine destek olması için Borussia Dortmund efsanesine başvurdu

Milan’ın Kehl’i transfer etme girişimi, Alman yöneticinin kısa süre önce Premier Lig’e geçiş planının suya düşmesi nedeniyle tam da uygun bir zamanda geldi. Kehl, Tottenham Hotspur ile ileri aşamadaki görüşmelerde bulunmuş ve yüz yüze görüşmeler için Londra’ya bile gitmişti; ancak iki taraf, kuzey Londra kulübünün gelecekteki stratejik yönü konusunda uzlaşamadığı için anlaşma gerçekleşemedi.

Bu anlaşmazlık, Kehl’in İtalya’ya transfer olmasının önünü açtı. Milan’ın sahibi Gerry Cardinale, yeni atanan Ruben Amorim için yüksek performanslı bir ortam oluşturmaya hevesli. Hiyerarşi ve teknik direktör Roberto De Zerbi’nin etkisi konusundaki farklılıkların rol oynadığı bildirilen Spurs’taki durumun aksine, Milan, Amorim’in A takım kadrosu için belirlediği özel gerekliliklerle mükemmel bir uyum içinde çalışabilecek bir direktör arıyor.