Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham ile yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından AC Milan, Rubem Amorim projesine destek olması için Borussia Dortmund efsanesine başvurdu
Kehl aday olarak öne çıkıyor
AC Milan’ın yeni teknik direktör arayışı, kulübün Markus Krosche’yi Eintracht Frankfurt’tan transfer etme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından ilginç bir yön aldı. Gazzetta dello Sport’a göre, Rossoneri yönetimi dikkatlerini şimdi Kehl’e çevirdi. Kehl, Borussia Dortmund ile uzun süren işbirliğinin bu yılın başlarında sona ermesinin ardından şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunuyor. Kehl, Avrupa futbolunun en üst seviyesindeki engin tecrübesi nedeniyle cazip bir seçenek olarak görülüyor; zira Almanya’da, seçkin yetenekleri keşfedip geliştirmesiyle ünlenen bir oyuncu seçme sistemini yönetmişti.
- Getty Images
Spurs’un çöküşü moral verdi
Milan’ın Kehl’i transfer etme girişimi, Alman yöneticinin kısa süre önce Premier Lig’e geçiş planının suya düşmesi nedeniyle tam da uygun bir zamanda geldi. Kehl, Tottenham Hotspur ile ileri aşamadaki görüşmelerde bulunmuş ve yüz yüze görüşmeler için Londra’ya bile gitmişti; ancak iki taraf, kuzey Londra kulübünün gelecekteki stratejik yönü konusunda uzlaşamadığı için anlaşma gerçekleşemedi.
Bu anlaşmazlık, Kehl’in İtalya’ya transfer olmasının önünü açtı. Milan’ın sahibi Gerry Cardinale, yeni atanan Ruben Amorim için yüksek performanslı bir ortam oluşturmaya hevesli. Hiyerarşi ve teknik direktör Roberto De Zerbi’nin etkisi konusundaki farklılıkların rol oynadığı bildirilen Spurs’taki durumun aksine, Milan, Amorim’in A takım kadrosu için belirlediği özel gerekliliklerle mükemmel bir uyum içinde çalışabilecek bir direktör arıyor.
Amorim’in Sporting’le yeniden bir araya gelmesi
Yeni bir teknik direktörün atanması, Amorim’in iddialı transfer planlarını hayata geçirmede hayati bir adım olarak görülüyor. Portekizli teknik adam, kendi sisteminin uygulanmasını hızlandırmak için Sporting CP’den tanıdık isimleri San Siro’ya getirmek istediğini çoktan açıkça belirtmişti. Özellikle Amorim, Morten Hjulmand ve Francisco Trincao’yu yaz transfer dönemi için öncelikli hedefleri olarak belirledi.
Kehl gibi kaliteli bir direktörü kadroya katmak, Milan’ın Sporting’li ikiliyle ilgili olarak karmaşık geçmesi beklenen görüşmelerde yolunu bulmasına yardımcı olacaktır. Hjulmand, Manchester United ve Manchester City’nin de hedefinde olsa da, Rossoneri, Amorim’in Danimarkalı orta saha oyuncusuyla olan kişisel ilişkisinin, rekabetçi bir piyasada kendilerine avantaj sağlayabileceğine inanıyor. Trincao ise, Cardinale’nin kulüpte görmek istediği yenilikçi yaklaşıma uyan taktiksel çok yönlülüğüyle takdir ediliyor.
- Getty Images Sport
Yönetmen aday listesi ve alternatifler
Kehl öne çıkan bir isim olsa da, Milan teknik direktör arayışına yeniden başlarken seçeneklerini açık tutuyor. Şu anda değerlendirilen diğer isimler arasında, şu anda Flamengo’da görev yapan ve Lizbon’da birlikte çalıştıkları dönemden Amorim ile önceden bir bağı bulunan eski Benfica gözlemcisi Jose Boto da yer alıyor. Fenerbahçe’nin eski oyuncusu Devin Ozek de Milan yönetimi tarafından takip ediliyor.
Ayrıca, bir aracı, kısa süre önce Brighton'daki görevinden ayrılan Jason Ayto'yu önerdi. Milan’ın hedefi, Cardinale’nin agresif ve hücum ağırlıklı futbol vizyonuna tam olarak katılan bir teknik direktör bulmaktır. Cardinale, Amorim yönetimindeki yeni dönemi değerlendirirken şöyle açıklamıştı: “O, yeni nesil Avrupalı teknik direktörler arasında en hazırlıklı ve yenilikçi isimlerden biri: genç, hırslı, net bir futbol kimliği ve iyi tanımlanmış bir taktik yaklaşımı var. Ruben, hücum ağırlıklı, yüksek tempolu futbola inanıyor. Onun felsefesi, bizim vizyonumuzla mükemmel bir uyum içinde.”