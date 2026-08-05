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Tottenham, iki Premier League yıldızı için toplam 125 milyon sterlinlik hamleye hazırlanıyor
Tottenham, hücum hattı için toplam 125 milyon sterlinlik çifte hamle peşinde
Tottenham, City kanat oyuncusu Savinho ile Chelsea forveti Jackson'ı kadrosuna katmak için toplam 125 milyon sterlinlik dev bir yatırıma hazırlanıyor. Londra ekibi, daha önce savunma ve orta sahaya yaptığı takviyelerin ardından hücum hattını tamamen yeniden yapılandırmakta kararlı. Tottenham, Brezilyalı kanat oyuncusu için 60 milyon sterlinin yanı sıra 25 yaşındaki Senegal milli santrfor için 65 milyon sterlin harcamayı planlıyor.
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Savinho, Gakpo'nun reddinin ardından şartlarda anlaştı
Fabrizio Romano'ya göre, Tottenham, Savinho ile kişisel şartlarda şimdiden anlaşmaya vardı. Kanat oyuncusu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde oynamak için City'den resmen transfer talebinde bulundu. City, 60 milyon sterlinlik değerlemesinin tamamında ısrar ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler ilerliyor. City ayrıca nihai onayı, önce transfer piyasasında bir alternatif bulma şartına bağladı.
Tottenham, Liverpool'un öncelikli hedef Cody Gakpo için görüşmeyi kesin bir dille reddetmesinin ardından rotasını Savinho'ya çevirdi. Liverpool, hücum hattındaki derinliği korumayı hedeflediği için gelen tüm girişimleri geri çevirdi.
Jackson, santrfor arayışını çözmek için hedefte
İkinci bir kanat oyuncusunu kadroya katma konusunda zorluk yaşayan Tottenham, odağını tecrübeli bir santrfor transferine çevirdi. Spurs, Stamford Bridge'e Danny Welbeck'in gelmesinin ardından Chelsea'nin 65 milyon sterlin değer biçtiği Jackson için şimdi temasa geçti.
25 yaşındaki oyuncu geçen sezonu Bayern Münih'te kiralık olarak geçirdi ve burada ağırlıklı olarak yedek kulübesinden oyuna girdi. Daily Mail'in haberine göre Jackson, düzenli olarak ilk takımda forma giymeyi garanti altına almak için artık kalıcı bir transfer yapmak istiyor. Kadrosunda şu anda altı forvet bulunan Chelsea, Spurs'ün talep edilen bonservis bedelini karşılaması halinde Jackson'ın ayrılığına onay vermeye hazır.
- Getty Images
Tottenham için ağustostaki kritik tarihler yaklaşıyor
Tottenham yöneticilerinin, Ağustos 2026'nın ikinci haftasında Manchester City yönetimiyle resmi bir toplantı yapması planlanıyor. Tottenham yönetimi, Savinho anlaşmasını 10 Ağustos'tan önce sonuçlandırmak istiyor. Brezilyalı oyuncunun transferi tamamlandıktan sonra Tottenham, Jackson için Chelsea'ye 65 milyon sterlinlik resmi açılış teklifini hemen sunacak.
De Zerbi ve Tottenham yönetimi, yenilenen hücum hatlarının hazır olması için her iki transferin de Premier League sezonu başlamadan önce tamamlanmasını istiyor.
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