Tottenham, iki Premier League yıldızı için toplam 125 milyon sterlinlik hamleye hazırlanıyor

Fabrizio Romano'ya göre, Tottenham, Savinho ile kişisel şartlarda şimdiden anlaşmaya vardı. Kanat oyuncusu, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde oynamak için City'den resmen transfer talebinde bulundu. City, 60 milyon sterlinlik değerlemesinin tamamında ısrar ederken iki kulüp arasındaki görüşmeler ilerliyor. City ayrıca nihai onayı, önce transfer piyasasında bir alternatif bulma şartına bağladı.

Tottenham, Liverpool'un öncelikli hedef Cody Gakpo için görüşmeyi kesin bir dille reddetmesinin ardından rotasını Savinho'ya çevirdi. Liverpool, hücum hattındaki derinliği korumayı hedeflediği için gelen tüm girişimleri geri çevirdi.