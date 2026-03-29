Tottenham, Igor Tudor'un yerine hemen geçmesi halinde Roberto De Zerbi'ye 'önemli bir ligde kalma primi' teklif etmeye hazır
Tottenham, De Zerbi'den kendilerini kurtarmasını istiyor
İstikrarsızlığın damgasını vurduğu bir sezonda Tottenham, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü De Zerbi’yi hedefine koydu. İtalyan teknik adam, Nottingham Forest’a karşı alınan feci 3-0’lık yenilginin ardından karşılıklı anlaşma ile kısa süren görevine son verilen Tudor’un yerine geçecek en güçlü aday olarak öne çıktı. Bu sonuç, Spurs’u Premier Lig’in küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, oldukça riskli bir konumda bıraktı.
De Zerbi şu anda serbest oyuncu olsa da, sezon ortasında bir kalma mücadelesine atılmakta tereddüt etti ve bir sonraki adımını belirlemeden önce Spurs'un ligde kalıp kalmayacağını görmek istedi. Ancak talkSPORT'a göre, Tottenham yönetimi sezon sona ermeden onu başkente getirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır. Tottenham, De Zerbi'nin Tudor'un yerine hemen geçmesi halinde ona "önemli bir kalma bonusu ve imza parası" ödemeye hazır.
Hâlâ büyük talep görüyor
Tudor'un ayrılışı, Tottenham Hotspur Stadyumu'nu şu anda saran kaosu gözler önüne seriyor. Spurs, uzun vadeli bir projenin ve cazip bir kısa vadeli mali teşvikin birleşiminin, De Zerbi'yi bu riski Temmuz ayında değil, şimdiden almaya ikna etmek için yeterli olacağını umuyor. Eski Brighton teknik direktörü, Şubat ayında Marsilya'dan gergin bir şekilde ayrılmasına rağmen hâlâ çok rağbet görüyor. De Zerbi'nin adı ayrıca Manchester United, Liverpool ve Real Madrid ile de anılıyor.
Masadaki alternatif seçenekler
De Zerbi ile hemen göreve başlayacak bir anlaşma sağlanamazsa, Spurs’un elinde birkaç yedek planı bulunuyor. Sean Dyche, baskı altında da olsa takımını üst ligde tutmayı başardığı kanıtlanmış geçmişi nedeniyle, potansiyel kısa vadeli çözümler listesinin başında yer alıyor. Ancak, Dyche’nin en az 18 aylık bir sözleşme istediği düşünülürken, Tottenham’ın daha esnek bir düzenlemeyi tercih etmesi nedeniyle önemli bir engel devam ediyor.
Taraftarların duygusal tercihi Mauricio Pochettino olmaya devam ediyor, ancak yaklaşan Dünya Kupası öncesinde ABD erkek milli takımıyla olan mevcut yükümlülükleri, bu aşamada sansasyonel bir dönüşü neredeyse imkansız hale getiriyor. İdare çevrelerinde adı geçen diğer isimler arasında eski Monaco teknik direktörü Adi Hutter ve hatta tecrübeli savunma oyuncusu Ben Davies'in dahil olduğu bir iç geçici çözüm de bulunuyor.
Spurs yönetim kurulu üzerinde baskı artıyor
Tudor'dan sadece altı hafta sonra ayrılma kararı, yönetim kurulunu büyük bir eleştiri yağmuruna maruz bıraktı. Küme düşme tehlikesinin gerçek bir olasılık haline gelmesiyle, yeni teknik direktörün kim olacağı, kulübün modern döneminin kaderini belirleyecek bir dönüm noktası olarak görülüyor.
Spurs, Sunderland deplasmanında oynayacakları bir sonraki Premier League maçı öncesinde, yeni teknik direktörün göreve başlamasını sağlamaya çalışacak. Bu maçta, 13 maçlık galibiyetsizlik serisini sonlandırmayı ve küme düşme hattından uzaklaşmayı hedefliyorlar.