Tottenham, Igor Tudor'un yerine hemen geçmesi halinde Roberto De Zerbi'ye 'önemli bir ligde kalma primi' teklif etmeye hazır

İstikrarsızlığın damgasını vurduğu bir sezonda Tottenham, eski Brighton ve Marsilya teknik direktörü De Zerbi’yi hedefine koydu. İtalyan teknik adam, Nottingham Forest’a karşı alınan feci 3-0’lık yenilginin ardından karşılıklı anlaşma ile kısa süren görevine son verilen Tudor’un yerine geçecek en güçlü aday olarak öne çıktı. Bu sonuç, Spurs’u Premier Lig’in küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, oldukça riskli bir konumda bıraktı.

De Zerbi şu anda serbest oyuncu olsa da, sezon ortasında bir kalma mücadelesine atılmakta tereddüt etti ve bir sonraki adımını belirlemeden önce Spurs'un ligde kalıp kalmayacağını görmek istedi. Ancak talkSPORT'a göre, Tottenham yönetimi sezon sona ermeden onu başkente getirmek için her türlü çabayı göstermeye hazır. Tottenham, De Zerbi'nin Tudor'un yerine hemen geçmesi halinde ona "önemli bir kalma bonusu ve imza parası" ödemeye hazır.



