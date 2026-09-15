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Emanuele Tramacere

Çeviri:

Tottenham için De Zerbi döneminde kriz bitmek bilmiyor: Liverpool'a 3-1 yenildi, Lig Kupası'na veda etti ve taraftarların tepkisini çekti

Tottenham Hotspur
R. De Zerbi
Lig Kupası
Liverpool - Tottenham Hotspur
Liverpool

Spurs bir kez daha hata yaptı; golü bulsa da Carabao Cup'ta Liverpool tarafından elendi.

Anfield'daki maç, Tottenham ve Roberto De Zerbi için belirleyici bir test olmalıydı. İtalyan teknik adamın Spurs'ü, Premier League'deki ilk dört maçta 0 gol atıp yalnızca iki puan toplayarak olumsuz bir sarmalın içine girdi ve takım etrafındaki havayı düzeltip yeniden ayağa kalkmaya çalışmak için Lig Kupası'na (bu sezonki tek farklı ve olumlu sonuç da Brentford'a karşı alınan 5-1'lik galibiyetti) sarılıyordu.


Karşılarında sıradan bir takım değil, evinde oynayan Liverpool olduğu için bu iş ne kolaydı ne de garanti. Üstelik Andoni Iraola'nın yeni macerasında, Premier League'deki 4 maçta alınan üç beraberliğin ardından yeni bir olumlu ivmeye aynı ölçüde ihtiyaç duyan bir rakip vardı. Sonuçta her zamanki gibi son sözü saha söyledi ve 3-1'lik final skorundan çıkan tek sonuç, Londra ekibinin yaşadığı krizi tescillemek oldu.


  • Aynı sorunlar

    Sakatlık nedeniyle eksiklerin uzun olduğu listede Sandro Tonali de yer alırken, De Zerbi elindeki as oyunculara en yakın ilk 11’i tercih etti; Iraola ise birçok genç isme de güvenerek düşünülmüş bir rotasyona gitti. Maç keyifli ve dengeli geçti; iki takım da fırsatlar buldu, ancak Spurs bunları değerlendirme şanssızlığı yaşadı.

    Öte yanda ise Liverpool hata yapmadı; önce ilk yarıda Mac Allister’la, ardından da ikinci yarıda Arjantinlinin asistinde Gakpo’yla golü buldu; Gakpo, yazın transfer döneminde İtalyan teknik adamın yüksek sesle istediği isimdi. Mamardashvili’nin boşa çıkışı, duran topta Gallagher’ın maçı yeniden açmasına izin verdi, ancak son bölümdeki baskı ve Solanke ile Maddison’ın oyuna girişi mavi-beyazlıların beraberlik golünü değil, uzatmalarda maçı bitiren 3-1’lik Szoboszlai golünü getirdi.

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  • İtiraz

    Tottenham'ın krizi böylece sona ermiyor; İtalyan teknik adamın ve takımın hayal kırıklığının yanı sıra Spurs taraftarları arasında da protestolar patlak verdi. Hedefte ise "deneyimsiz" bir teknik direktör olarak görülen Roberto De Zerbi var.

    Şu an için kulübede bir değişiklik ufukta görünmüyor, ancak ligde Aston Villa'ya karşı oynanacak bir sonraki maç, rakibin ligde hatta daha da kötü bir performans sergilemiş olmasına ve aynı şekilde yukarı tırmanmak için kritik puanlara ihtiyaç duymasına rağmen, bu sancılı sürecin belirleyici karşılaşması olabilir.

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