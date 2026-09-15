Anfield'daki maç, Tottenham ve Roberto De Zerbi için belirleyici bir test olmalıydı. İtalyan teknik adamın Spurs'ü, Premier League'deki ilk dört maçta 0 gol atıp yalnızca iki puan toplayarak olumsuz bir sarmalın içine girdi ve takım etrafındaki havayı düzeltip yeniden ayağa kalkmaya çalışmak için Lig Kupası'na (bu sezonki tek farklı ve olumlu sonuç da Brentford'a karşı alınan 5-1'lik galibiyetti) sarılıyordu.





Karşılarında sıradan bir takım değil, evinde oynayan Liverpool olduğu için bu iş ne kolaydı ne de garanti. Üstelik Andoni Iraola'nın yeni macerasında, Premier League'deki 4 maçta alınan üç beraberliğin ardından yeni bir olumlu ivmeye aynı ölçüde ihtiyaç duyan bir rakip vardı. Sonuçta her zamanki gibi son sözü saha söyledi ve 3-1'lik final skorundan çıkan tek sonuç, Londra ekibinin yaşadığı krizi tescillemek oldu.



