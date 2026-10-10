Tottenham Hotspur oyuncu puanları, Manchester United maçında: Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur'un kırmızı kart kaosunun ardından bir puanı kurtardı

Tottenham Hotspur, Old Trafford'da sergilediği mücadeleci ve organize savunma performansıyla, taktik disiplinini son sınırına kadar zorlayan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yüksek pres tetikleyicileri ve kompakt orta bloklarla şekillenen golsüz ilk yarının ardından karşılaşma son 20 dakikada bir anda hareketlendi. Bryan Mbeumo, 73. dakikada ev sahibi ekip adına kilidi açtı; yedek oyuncu Rodrigo Bentancur'un golden sadece dört dakika sonra kırmızı kart görmesiyle Spurs'ün işi daha da zorlaştı.
Sayısal dezavantaja rağmen, Roberto De Zerbi'nin ekibi dikine oyun prensiplerinden vazgeçmedi. Geç gelen beraberlik golü için yüklenen takım, aradığını uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Dominic Solanke'nin Sandro Tonali'nin ortasını değerlendirip Stretford End'i susturmasıyla buldu. Bu sonuç, Spurs'ü sezonun ilk galibiyetini aramayı sürdürürken bıraksa da, son bölümdeki olumsuz şartlar göz önüne alındığında önemli bir psikolojik destek sağladı.