Tottenham Hotspur oyuncu puanları, Manchester United maçında: Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur'un kırmızı kart kaosunun ardından bir puanı kurtardı

A. Kinsky - 7/10

Genç kaleci, Manchester United farkı açma tehdidi yarattığında Tottenham'ı maçın içinde tutmak için üç kritik kurtarış yaptı. 73. dakikada Mbeumo'nun klinik vuruşunda yapabileceği fazla bir şey olmasa da, konum alışları ve kurtarışları, geç gelen beraberlik golü öncesinde skorun makul seviyede kalmasında belirleyici oldu.

A. Gray - 6/10

Archie Gray, sağ bekte yaşının ötesinde bir taktik olgunlukla oynadı ve United'ın etkili kanadına karşı ikili mücadelelerini iyi yönetti. Ancak 90+9. dakikada taktik faul nedeniyle gördüğü geç sarı kart, maçın son bölümünde Spurs üzerindeki baskının giderek arttığını gösterdi.

M. Senesi - 6/10

Stoperden mücadeleci bir performans geldi; United'ın rotasyonlarına karşı hattı iyi yönetti. Sahada kaldığı süre boyunca birkaç kritik uzaklaştırmaya imza attıktan sonra, De Zerbi son bölümde hücum gücünü artırmak isteyince 89. dakikada oyundan alındı.

D. Udogie - 6/10

Udogie sol tarafta her zamanki atletik varlığını ortaya koydu ancak United geniş alanları kullanmaya çalıştığı için büyük ölçüde savunma görevleriyle meşguldü. Spurs geri düştükten hemen sonra, 74. dakikada yerini Micky van de Ven'e bıraktı.

J. van Hecke - 6/10

Defans oyuncusu hava toplarında sağlam kaldı ve birkaç kritik mücadeleyi kazandı. Kırmızı kartın ardından sahada kaldı ve taktik nedenlerle rolünü uyarladı; Spurs bir kişi eksik kalınca düzenini buna göre yeniden şekillendirdi.