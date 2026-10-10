24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Khaled Mahmoud
Çeviri:

Tottenham Hotspur oyuncu puanları, Manchester United maçında: Dominic Solanke, Rodrigo Bentancur'un kırmızı kart kaosunun ardından bir puanı kurtardı

M. United
Tottenham Hotspur
Premier Lig
M. United - Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur, son bölümü 10 kişiyle oynamasına rağmen Manchester United karşısında 1-1’lik beraberlik alarak dikkat çekici bir direnç ortaya koydu. Old Trafford’daki taktik savaşta Bryan Mbeumo’nun açılış golünü, Dominic Solanke’nin uzatma dakikalarında attığı eşitlik golü boşa çıkardı.

Tottenham Hotspur, Old Trafford'da sergilediği mücadeleci ve organize savunma performansıyla, taktik disiplinini son sınırına kadar zorlayan maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Yüksek pres tetikleyicileri ve kompakt orta bloklarla şekillenen golsüz ilk yarının ardından karşılaşma son 20 dakikada bir anda hareketlendi. Bryan Mbeumo, 73. dakikada ev sahibi ekip adına kilidi açtı; yedek oyuncu Rodrigo Bentancur'un golden sadece dört dakika sonra kırmızı kart görmesiyle Spurs'ün işi daha da zorlaştı.

Sayısal dezavantaja rağmen, Roberto De Zerbi'nin ekibi dikine oyun prensiplerinden vazgeçmedi. Geç gelen beraberlik golü için yüklenen takım, aradığını uzatma dakikalarının ikinci dakikasında Dominic Solanke'nin Sandro Tonali'nin ortasını değerlendirip Stretford End'i susturmasıyla buldu. Bu sonuç, Spurs'ü sezonun ilk galibiyetini aramayı sürdürürken bıraksa da, son bölümdeki olumsuz şartlar göz önüne alındığında önemli bir psikolojik destek sağladı.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Kaleci ve savunma

    A. Kinsky - 7/10

    Genç kaleci, Manchester United farkı açma tehdidi yarattığında Tottenham'ı maçın içinde tutmak için üç kritik kurtarış yaptı. 73. dakikada Mbeumo'nun klinik vuruşunda yapabileceği fazla bir şey olmasa da, konum alışları ve kurtarışları, geç gelen beraberlik golü öncesinde skorun makul seviyede kalmasında belirleyici oldu.

    A. Gray - 6/10

    Archie Gray, sağ bekte yaşının ötesinde bir taktik olgunlukla oynadı ve United'ın etkili kanadına karşı ikili mücadelelerini iyi yönetti. Ancak 90+9. dakikada taktik faul nedeniyle gördüğü geç sarı kart, maçın son bölümünde Spurs üzerindeki baskının giderek arttığını gösterdi.

    M. Senesi - 6/10

    Stoperden mücadeleci bir performans geldi; United'ın rotasyonlarına karşı hattı iyi yönetti. Sahada kaldığı süre boyunca birkaç kritik uzaklaştırmaya imza attıktan sonra, De Zerbi son bölümde hücum gücünü artırmak isteyince 89. dakikada oyundan alındı.

    D. Udogie - 6/10

    Udogie sol tarafta her zamanki atletik varlığını ortaya koydu ancak United geniş alanları kullanmaya çalıştığı için büyük ölçüde savunma görevleriyle meşguldü. Spurs geri düştükten hemen sonra, 74. dakikada yerini Micky van de Ven'e bıraktı.

    J. van Hecke - 6/10

    Defans oyuncusu hava toplarında sağlam kaldı ve birkaç kritik mücadeleyi kazandı. Kırmızı kartın ardından sahada kaldı ve taktik nedenlerle rolünü uyarladı; Spurs bir kişi eksik kalınca düzenini buna göre yeniden şekillendirdi.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-TOTTENHAMAFP

    Orta saha

    L. Bergvall - 5/10

    İsveçli genç oyuncu için nispeten sakin bir maç oldu; United'ın kalabalık orta sahasına karşı oyunun temposunu belirlemekte zorlandı. Teknik ekip, orta alanda daha mücadeleci bir varlık ararken 66. dakikada oyundan alındı.

    Savio - 6/10

    Top taşıma becerisi ve teknik kalitesinden kesitler sundu ancak United savunma hattına gerçekten zarar verecek son dokunuşu yapamadı. Maçın son bölümündeki geçiş hücumlarında bir çıkış noktası sunarak karşılaşmayı tamamladı.

    S. Tonali - 8/10

    İtalyan oyuncu, baskı altında yüksek pas isabet oranını koruyarak takımın yaratıcı kalbi oldu. En önemli katkısı 90+2. dakikada geldi; Solanke'nin dramatik eşitlik golünde kritik asisti yaptı.

    M. Kudus - 5/10

    United'ın çift ön liberosu karşısında sıkışıp kalarak oyuna her zamanki etkisini koyamadı. Hatlar arasında alan bulmakta zorlandığı hayal kırıklığı yaratan performansının ardından 66. dakikada oyundan çıktı.

    C. Gallagher - 6/10

    Enerjik orta saha oyuncusu 4. dakikada erken bir sarı kart gördü ve bu durum onun alışıldık agresif pres tarzını bir ölçüde sınırladı. 74. dakikada oyundan alınmadan önce pas kanallarını kapatmak için durmaksızın çalıştı.

  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Hücum

    D. Solanke - 9/10

    Kaptanın performansı, hücum hattına liderlik eden santrfor oyununun adeta bir ustalık dersi gibiydi. Maçın büyük bölümünde sınırlı beslenmesine rağmen odağını korudu ve 90+2. dakikada belirleyici darbeyi vurarak Tonali'nin ortasını ağlara gönderdi, takımına bir puanı kurtardı.

    • BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

    Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

    GOAL'ı Google'da takip edin
  • Manchester United v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Yedekler ve teknik direktör

    R. Bentancur - 2/10

    Felaket bir performans sergiledi. 66. dakikada oyuna girdikten sonra 78. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takım arkadaşlarını maçın son 10 dakikası için tehlikeli bir durumda bıraktı.

    M. van de Ven - 6/10

    74. dakikada oyuna girdi ve kırmızı kartın ardından United'ın kontra atakta farkı ikiye çıkarmasını önlemede toparlayıcı hızı kritik rol oynadı.

    J. Maddison - 6/10

    Yaratıcılık katması için 74. dakikada oyuna alındı, 10 kişiyle mücadele ederken bile Spurs'ün topa daha iyi sahip olmasına yardımcı oldu ve beraberlik golünün hazırlık sürecine katkı verdi.

    O. Marmoush - 6/10

    66. dakikada oyuna girdikten sonra taze güç ve yüksek tempolu koşular sundu, son bölümde United savunmasını gerdi.

    M. Fernandes - N/A

    89. dakikada takımı daha sağlam tutmaya yardımcı olmak için yapılan çok geç bir taktiksel değişiklikti.

    R. De Zerbi - 7/10

    Teknik direktör büyük bir taktik esneklik gösterdi. Bentancur değişikliği kırmızı kart nedeniyle ters tepmüş olsa da Solanke'yi sahada tutma ve sayısal dezavantaja rağmen beraberlik için yüklenme kararı, hak edilmiş bir puanla karşılığını buldu.

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid crest
Atletico Madrid
ATM
M. United crest
M. United
MUN
Premier Lig
Tottenham Hotspur crest
Tottenham Hotspur
TOT
Coventry City crest
Coventry City
COV