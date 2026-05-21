Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Spurs kitsGetty Images
Renuka Odedra

Çeviri:

Tottenham Hotspur 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, forma sızıntıları ve fiyatlar

2026-27 sezonu için yeni Tottenham Hotspur formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

Tottenham Hotspur’un 2026-27 sezonuna ait formalarının ilk görüntü sızıntıları ve resmi tasarım profilleri şimdiden ortaya çıktı. Nike, önümüzdeki sezon için belirgin bir kontrast felsefesini benimsemiş görünüyor; iç saha maçları için son derece geleneksel ve sade bir görünümü, deplasman maçları için ise son derece fütüristik ve kaotik bir tasarımla dengeliyor.

GOAL, çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bu formaları nereden satın alabilecekleri dahil olmak üzere, Tottenham Hotspur'un yeni 2026-27 formaları hakkında bilmeniz gereken her şeyi ele alıyor.

  • Tottenham Hotspur 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Sızdırılan 2026-27 iç saha forması, gelenekçilere hitap eden bir tasarım; önceki sezonlarda görülen daha yoğun renk bloklamalarından arındırılmış ve net, sade bir estetiğe odaklanıyor. Formanın ana rengi ağırlıklı olarak Lilywhite olup, yan paneller, kol manşetleri ve Nike Swoosh logosu lacivert vurgularla süslenmiştir.

    Tasarımın en dikkat çekici özelliği, gövde boyunca uzanan son derece ince, tonlu diyagonal çizgilerdir. Bu tasarım, Spurs'un 1980'lerin ortalarındaki ünlü Hummel formalarından doğrudan ilham almıştır. Görünümü tamamlamak için, geleneksel horoz arması sol göğsün üzerinde sade bir şekilde yer almaktadır ve parlak kırmızı AIA sponsor logosu, uzun vadeli ana sponsorluk anlaşmasının son aşamasını işaret eden merkez unsuru olmaya devam etmektedir.



  • Tottenham Hotspur 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Minimalist iç saha formasıyla tam bir tezat oluşturan, sızdırılan 2026-27 deplasman forması, inanılmaz derecede canlı ve kaotik bir görünüm sunuyor. Nike, gövde kısmı için koyu lacivert Obsidian rengini kullanmış, ancak ön paneli tamamen yüksek enerjili, dijital bir grafik desenle kaplamıştır. Bu desen, elektrik pembe, mor ve parlak turuncu neon tonlarında parlayan keskin, pürüzlü diyagonal çizgilerden oluşuyor ve yüksek hızlı, fütüristik bir ışık efekti yaratıyor.

    Bu kadar hareketli bir arka planda netliği korumak için Spurs arması, Nike Swoosh ve AIA sponsor logoları tamamen düz beyaz renkte tasarlanırken, forma sırtının üst kısmı oyuncu isimleri ve numaralarının kolayca okunabilmesi için düz lacivert renkte kalmıştır.


  • Tottenham Hotspur 2026-27 üçüncü forması, çıkış tarihi ve fiyatı


    Üçüncü forma için somut görsel taslaklar hâlâ gizli tutulsa da, ilk bilgiler bu formanın Nike’ın yakında uygulamaya koyacağı elit takım yönergesine uygun olacağını ve muhtemelen retro tasarımlara ya da alternatif renk seçeneklerine yöneleceğini gösteriyor.