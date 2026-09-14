2026-27 sezonu için kulübün yeni forma koleksiyonu resmen tanıtıldığı için Tottenham Hotspur taraftarlarının bekleyişi sona erdi. Nike’ın son koleksiyonu, Kuzey Londra’ya gelenek ile modern, cesur tasarımın çarpıcı bir karışımını getiriyor; 1980’lerin ortasındaki ikonik Spurs formalarından ilham alan temiz ve klasik beyaz iç saha formasıyla, gelecek için tasarlanmış dikkat çekici ve yüksek enerjili bir deplasman grafik tasarımını bir araya getiriyor.

GOAL Tottenham Hotspur’un yeni 2026-27 formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil, göz atıyor.