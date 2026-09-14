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Tottenham 26/27 home kit Nike
Renuka Odedra

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Tottenham Hotspur 2026-27 formaları: Yeni iç saha, deplasman, üçüncü forma ve kaleci formaları, çıkış tarihleri, sızan görseller ve fiyatlar

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Tottenham Hotspur
Tottenham Hotspur Women

Tottenham Hotspur'un 2026-27 sezonundaki yeni formaları hakkında bilmeniz gereken her şey.

2026-27 sezonu için kulübün yeni forma koleksiyonu resmen tanıtıldığı için Tottenham Hotspur taraftarlarının bekleyişi sona erdi. Nike’ın son koleksiyonu, Kuzey Londra’ya gelenek ile modern, cesur tasarımın çarpıcı bir karışımını getiriyor; 1980’lerin ortasındaki ikonik Spurs formalarından ilham alan temiz ve klasik beyaz iç saha formasıyla, gelecek için tasarlanmış dikkat çekici ve yüksek enerjili bir deplasman grafik tasarımını bir araya getiriyor.

GOAL Tottenham Hotspur’un yeni 2026-27 formalarıyla ilgili bilmeniz gereken her şeye, buna çıkış tarihleri, fiyat, tasarım ilhamı ve taraftarların bunları nereden satın alabileceği de dahil, göz atıyor.

  • Tottenham 26-27 Home kit Nike

    Tottenham Hotspur 2026-27 iç saha forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Tottenham Hotspur'un 2026-27 iç saha forması, kulübün klasik beyaz zeminini taşıyor. Ancak bunu, doğrudan kumaşa işlenmiş, dokulu ve ton sür ton çapraz çizgi deseniyle bir üst seviyeye taşıyor; bu da 1980'lerin ortasındaki ikonik Hummel tasarımlarına bir gönderme niteliği taşıyor. Yaka, kol manşetleri, yan paneller ve işlemeli kulüp armasındaki detaylarda koyu lacivert kullanılıyor.



  • Tottenham 26-27 away kit Nike

    Tottenham Hotspur 2026-27 deplasman forması, çıkış tarihi ve fiyatı

    Minimalist iç saha formasının tam tersine, sızdırılan 2026-27 deplasman forması son derece canlı ve kaotik bir görünüm sunuyor. Nike, gövde için koyu lacivert Obsidian taban kullanırken, ön paneli yüksek enerjili dijital bir grafik desenle tamamen kapladı. Bu desen; elektrik pembesi, mor ve parlak turuncunun neon tonlarında parlayan keskin, zikzaklı diyagonal çizgilerden oluşuyor ve yüksek hızlı, fütüristik bir ışık efekti yaratıyor.

    Bu kadar hareketli bir zemin üzerinde netliği korumak için Spurs arması, Nike Swoosh'u ve AIA sponsor logolarının tamamı düz beyaz renkte tasarlanırken, oyuncu isimleri ve numaralarının kolayca okunabilmesi için formanın üst sırt bölümü düz lacivert bırakılmış.


  • Tottenham 2026-27 third kit Nike

    Tottenham Hotspur 2026-27 üçüncü forması: çıkış tarihi ve fiyatı

    Tottenham Hotspur'un 2026-27 üçüncü forması, kulübün 1990'ların ortalarından sonlarına uzanan ikonik deplasman formalarından ilham alarak retro nostaljiye güçlü şekilde yaslanıyor; ana gövdede canlı "Psychic Purple" rengi, buna eşlik eden daha koyu "New Orchid" detaylarla tamamlanıyor.

    Forma, ön ve arka yüzde aşağı doğru uzanan şık koyu mor dikey ince çizgilerin yanı sıra ton sür ton geometrik desenlere sahip; tasarım, beyaz biyeli klasik katlanır polo yakayla tamamlanıyor.


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