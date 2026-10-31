Tottenham, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek bir galibiyet daha aldı ve üst sıralara yaklaştı. Maç 13. dakikaya kadar dengeli geçti. Topa ulaşmaya çalışan Mateta, van de Ven'e sert bir müdahalede bulundu. VAR'ın uyarısıyla pozisyona bakan Oliver, kırmızı kartını çıkardı. De Zerbi'nin takımı, bir kişi fazla oynadığı maçta telaşlanmadan, önündeki zamanı kullanarak mücadele etti. Tottenham, 25. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: Archie Gray, Kudus'un sağdan kullandığı kornerde topa kafayla dokundu. Oyuna hükmeden Tottenham karşısında Palace tamamen savunmaya çekildi. Tek kale oynanan maçta Spurs fırsatlar bulmaya devam etti ve sonunda Mateus Fernandes'in ortasında van Hecke'nin kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu. Son bölümde Kulusevski de şansını denedi ancak Henderson gole izin vermedi.