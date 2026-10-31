Tottenham, Crystal Palace'ı 2-0 yenerek bir galibiyet daha aldı ve üst sıralara yaklaştı. Maç 13. dakikaya kadar dengeli geçti. Topa ulaşmaya çalışan Mateta, van de Ven'e sert bir müdahalede bulundu. VAR'ın uyarısıyla pozisyona bakan Oliver, kırmızı kartını çıkardı. De Zerbi'nin takımı, bir kişi fazla oynadığı maçta telaşlanmadan, önündeki zamanı kullanarak mücadele etti. Tottenham, 25. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: Archie Gray, Kudus'un sağdan kullandığı kornerde topa kafayla dokundu. Oyuna hükmeden Tottenham karşısında Palace tamamen savunmaya çekildi. Tek kale oynanan maçta Spurs fırsatlar bulmaya devam etti ve sonunda Mateus Fernandes'in ortasında van Hecke'nin kafa vuruşuyla skor 2-0 oldu. Son bölümde Kulusevski de şansını denedi ancak Henderson gole izin vermedi.
Tottenham hız kesmiyor, Crystal Palace'ı 2-0 yendi: De Zerbi artık Şampiyonlar Ligi hayali kuruyor
Dişe göre fikstür
Tottenham, Coventry ve Chelsea galibiyetlerinin ardından üst üste üçüncü kez kazanarak sezon başındaki zorlu dönemi geride bıraktı. Puanını 12'ye çıkarıp sekizinci sıraya yükselen Spurs, dördüncü sıradaki Chelsea'nin ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkının 4 puan gerisinde. Daha bir ay önce bunu kim tahmin edebilirdi? Şimdi gelecek çok daha umut verici görünüyor: Spurs, milli maç arasından önce Elland Road'da Leeds ile karşılaşacak. Aranın ardından ise Tottenham Hotspur Stadium'da Arsenal'i ağırlamadan önce sırasıyla evinde Ipswich, deplasmanda Sunderland ve evinde Fulham ile oynayacak. Bu fikstür, hayal kurmalarına imkân verebilir.
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