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Tottenham harcamalarına son vermeyecek! Roberto De Zerbi, Premier Lig’deki etkileyici ilk sezonunun ardından Bournemouth’un süperstarını hedefine aldı
Spurs, Kroupi’yi transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
Football London’ın haberine göre, Tottenham, Bournemouth’un forveti Kroupi’yi kadrosuna katmayı değerlendiriyor. 20 yaşındaki oyuncu, güney sahilinde geçirdiği etkileyici sezonun ardından, kulübün hücumun sol kanadını güçlendirmek için en çok tercih ettiği isim olarak öne çıktı. Premier Lig'deki ilk sezonunda 33 maçta 13 gol atan Kroupi, bu performansıyla bir gencin ilk sezonunda attığı gol sayısında Premier Lig rekorunu kırdı. Ancak Spurs'un bu transferi kolayca tamamlaması pek olası görünmüyor.
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Rakip kulüplerin ilgisi sürerken Kroupi’yi kadroya katmak için çok yüksek bir ücret gerekiyor
Cherries’in yıldız oyuncusunu kadroya katmak ne ucuz olacak ne de rekabetsiz bir yarış olacak. Bournemouth’un bu değerli oyuncusunu kaybetmek istemediği biliniyor ve 20 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli için en az 80 milyon sterlinlik bir rakam belirlediği bildiriliyor.
Spurs ayrıca, Kuzey Londra’daki rakiplerinin ve Avrupa’nın diğer kulüplerinin ilgisini de savuşturmak zorunda kalacak. Hem Arsenal hem de PSG durumu yakından takip ediyor; bu da, Vitality Stadyumu’nda 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu oyuncu için bir teklif savaşının patlak verebileceği anlamına geliyor. Rekabetin yoğunluğuna rağmen Spurs, De Zerbi yönetimindeki iddialı projesinin, Fransa U-21 Milli Takımı oyuncusunu başkente çekmek için yeterli olacağından emin.
Tottenham kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor
Kroupi, Tottenham’ın kanat pozisyonları için bir numaralı hedefi olsa da, göz önünde bulundurulan tek oyuncu o değil. AC Milan’dan Rafael Leao ve Manchester City’den Savinho da kulübün aday listesinde yer alırken, Spurs, Richarlison ve Dominic Solanke ile rekabet edecek bir merkez forvet daha kadrosuna katabilir.
De Zerbi’nin hedef listesi sadece hücum hattıyla sınırlı değil. Tottenham, Manchester City’nin kalecisi James Trafford ile de anılıyor ve bu transfer döneminde Martin Dubravka, Marco Senesi, Andy Robertson, Jan Paul van Hecke ve Mateus Fernandes’i kadrosuna kattı. Ayrıca, Sandro Tonali için 100 milyon sterline varan bir anlaşmaya da vardı.
- Getty Images Sport
350 milyon sterlinlik yaz transfer çılgınlığı ihtimali
Spurs, diğer öncelikli hedeflerinin yanı sıra Kroupi’yi de kadrosuna katmayı başarırsa, kulübün yaz transfer döneminde yaptığı toplam harcama, eşi benzeri görülmemiş bir şekilde 350 milyon sterline fırlayabilir. Bu, Premier Lig tarihinin en pahalı transfer dönemlerinden biri olarak kayıtlara geçecektir. Tottenham’ın transfer dönemi kapanana kadar yeni transferler için çalışmalarına devam etmesi bekleniyor. Kroupi’yi kadroya katıp katamayacakları ise Bournemouth’un belirleyeceği bedel ve rakip kulüplerden gelecek rekabete bağlı olabilir.