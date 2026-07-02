Tottenham harcamalarına son vermeyecek! Roberto De Zerbi, Premier Lig’deki etkileyici ilk sezonunun ardından Bournemouth’un süperstarını hedefine aldı

Cherries’in yıldız oyuncusunu kadroya katmak ne ucuz olacak ne de rekabetsiz bir yarış olacak. Bournemouth’un bu değerli oyuncusunu kaybetmek istemediği biliniyor ve 20 yaşındaki oyuncunun transfer bedeli için en az 80 milyon sterlinlik bir rakam belirlediği bildiriliyor.

Spurs ayrıca, Kuzey Londra’daki rakiplerinin ve Avrupa’nın diğer kulüplerinin ilgisini de savuşturmak zorunda kalacak. Hem Arsenal hem de PSG durumu yakından takip ediyor; bu da, Vitality Stadyumu’nda 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan bu oyuncu için bir teklif savaşının patlak verebileceği anlamına geliyor. Rekabetin yoğunluğuna rağmen Spurs, De Zerbi yönetimindeki iddialı projesinin, Fransa U-21 Milli Takımı oyuncusunu başkente çekmek için yeterli olacağından emin.