AFP
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Tottenham, geç bir anlaşma arayışındayken, sürpriz Manchester United bağlantısının ardından Chelsea savunmacısı Tosin Adarabioyo'yu transfer etmek için görüşmelere başladı
Tottenham, Adarabioyo yarışına katıldı
Tottenham, salı gecesi yaklaşan son tarih öncesinde Adarabioyo için geç bir hamle kapsamında Chelsea ile resmen görüşmelere başladı. Geçen yıl Stamford Bridge'e bedelsiz transferle gelen 28 yaşındaki stoper, Xabi Alonso yönetiminde etkisini kaybetti ve Chelsea'nin Premier League'deki ilk iki maçının kadrosuna da dikkat çekici şekilde alınmadı.
Tottenham yönetiminin aciliyet göstermesi, transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun doğrulamasıyla da geldi; Romano, Spurs'ün savunmacı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti. Chelsea'nin, oyuncuyu daha geçen hafta Manchester United'a önermek de dahil olmak üzere çeşitli yollarla elden çıkarmayı değerlendirdiği bildirilirken, Michael Carrick'in takımı bu transferin peşine düşmeme kararı aldı.
Bu da, rekor düzeydeki yaz harcamasına rağmen yeni sezona zorlu bir başlangıç yapan kadroyu güçlendirmek için Roberto De Zerbi'nin devreye girmesine kapıyı ardına kadar açtı.
- (C)Getty Images
De Zerbi, savunmadaki ayrılıkları değerlendirdi
Adarabioyo hamlesi, büyük ölçüde Tottenham soyunma odasının mevcut durumuna, özellikle de Kevin Danso'nun geleceğine bağlı. Avusturyalı savunmacının Kuzey Londra'dan ayrılma niyetini net şekilde ortaya koyduğu bildirildi ve bu da kulübün transfer ekibini harekete geçirdi.
Teknik direktör De Zerbi, durum hakkında açık konuşarak salı akşamı transfer dönemi kapanmadan önce birkaç kilit ismin başka bir yere gitme isteğini dile getirdiğini kabul etti. Ayrılıklarla ilgili konuşan De Zerbi, Danso'nun, takım arkadaşları Richarlison ve Pape Sarr ile birlikte, sadece birkaç gün önce ayrılmak istediğini söylediğini doğruladı. İtalyan teknik adam, kadro seçimiyle ilgili durumu şu sözlerle açıkladı: "Richarlison, bilmiyorum. Ayrılmak istediğini çok fazla kez söyledi. Danso iki gün önce yanıma geldi ve ayrılmak istediğini söyledi. Pape Sarr da aynı."
Chelsea'nin savunmasındaki nöbet değişimi
Chelsea'nin Adarabioyo'nun ayrılığına izin verme isteği, kendi savunma hattındaki önemli yeniden yapılanmadan kaynaklanıyor. Chelsea kısa süre önce Crystal Palace'tan Fransız stoper Maxence Lacroix'yi £52 milyonluk bir anlaşmayla kadrosuna kattı; bu hamle, Adarabioyo'yu Stamford Bridge'deki sıralamada daha da geriye itti.
Fulham'dan gelişinden bu yana kulüp adına 70 maça çıkıp yedi gol atmış olmasına rağmen, kulüp oyuncunun ayrılığına onay vermeye hazır. Bu durum, ilk sezonunda takımın düzenli isimlerinden biri olan savunmacı için talihin hızlı bir şekilde tersine döndüğünü gösteriyor.
- Getty Images Sport
Adarabioyo bir dönem Manchester United ve Chelsea'nin transfer listesinde yer almıştı
İlginç bir şekilde, Adarabioyo sonunda Chelsea'yi seçmeden önce Manchester United'ın da dahil olduğu bir transfer çekişmesinin konusu olmuştu.
Stamford Bridge'e ilk olarak taşınma kararını değerlendiren savunmacı daha önce şöyle demişti: "Chelsea'nin benimle ilgilendiğini öğrenir öğrenmez tüm odağım buna kaydı. Konu ciddileştiğinde, burada yürütülen projeyi duymak inanılmazdı. Bu inanılmaz bir proje, inanılmaz bir kulüp, bu yüzden benim için düşünmeden verilecek bir karardı." Ancak Alonso yönetiminde projenin yön değiştirmesiyle birlikte oyuncu şimdi Batı Londra'da ihtiyaç fazlası konumuna düştü.
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