Tottenham, salı gecesi yaklaşan son tarih öncesinde Adarabioyo için geç bir hamle kapsamında Chelsea ile resmen görüşmelere başladı. Geçen yıl Stamford Bridge'e bedelsiz transferle gelen 28 yaşındaki stoper, Xabi Alonso yönetiminde etkisini kaybetti ve Chelsea'nin Premier League'deki ilk iki maçının kadrosuna da dikkat çekici şekilde alınmadı.

Tottenham yönetiminin aciliyet göstermesi, transfer uzmanı Fabrizio Romano'nun doğrulamasıyla da geldi; Romano, Spurs'ün savunmacı için bir anlaşma üzerinde çalıştığını belirtti. Chelsea'nin, oyuncuyu daha geçen hafta Manchester United'a önermek de dahil olmak üzere çeşitli yollarla elden çıkarmayı değerlendirdiği bildirilirken, Michael Carrick'in takımı bu transferin peşine düşmeme kararı aldı.

Bu da, rekor düzeydeki yaz harcamasına rağmen yeni sezona zorlu bir başlangıç yapan kadroyu güçlendirmek için Roberto De Zerbi'nin devreye girmesine kapıyı ardına kadar açtı.