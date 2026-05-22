Çeviri:
Tottenham fiyat etiketi belirlerken Barcelona, Cristian Romero transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Tottenham’ın durumu Romero transferini etkileyebilir
Barcelona, gelecek sezon öncesinde savunma hattına takviye arayışını sürdürürken, Tottenham’ın stoper oyuncusu Romero’ya olan ilgisini artırdı. Sport’un haberine göre, sportif direktör Deco, Alessandro Bastoni’ye olan ilgisini kesmesinin ardından Arjantinli milli oyuncuyu kulübün öncelikli hedefi haline getirdi.
Katalan ekibi, finansal odak noktasını hala hücum takviyeleri ve Marcus Rashford'un geleceğine yönelttiği için bir stoper için büyük bir harcama yapmaya istekli değil. Ancak Barça'nın teknik kadrosu, toplam maliyet makul bir seviyede olursa Romero'nun transferini onayladı.
Tottenham'ın ligdeki durumu, görüşmelerde önemli bir rol oynayabilir. Spurs, küme düşmemek için hala mücadele ediyor ve Everton ile oynayacakları son maçın sonucu, Romero'nun değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Barcelona, sonucun ne olursa olsun savunma oyuncusunun ayrılmaya hazır olduğuna inanıyor.
Barcelona mevcut değerlemeyi kabul etmeye yanaşmıyor
Raporda, Barça’nın Romero’nun bu yaz Tottenham’dan ayrılmasını beklediği belirtildi; ancak bu transferin bedeli, Londra ekibinin ligden düşüp düşmemesine bağlı olarak büyük ölçüde değişebilir. Tottenham, Premier Lig’de kalması durumunda şu anda en az 60 milyon avro talep ediyor. Ancak Katalan kulübü bu rakamı karşılamayı düşünmüyor ve bunun yerine, takas olarak bir oyuncu vermek zorunda kalsalar bile, Romero’nun ayrılma isteğinin talep edilen bedelin düşürülmesine yardımcı olacağını umuyor.
Tottenham'daki gerginlikler Barça'nın umutlarını artırıyor
Romero’nun Tottenham ile ilişkilerinin gergin olduğu bildiriliyor. Defans oyuncusu, Spurs’un küme düşme mücadelesinde İngiltere’de kalmak yerine, şu anda Arjantin’de eski kulübü Belgrano’nun tesislerinde diz sakatlığından iyileşiyor. Bu durumun, Tottenham taraftarlarının bir kısmını hayal kırıklığına uğrattığı ve oyuncunun geleceğine dair spekülasyonları daha da artırdığı bildiriliyor.
Barça, Romero'nun liderlik vasıflarını ve agresif oyun stilini Hansi Flick'in sistemine ideal bir uyum olarak görüyor. Barcelona ayrıca alternatif seçenekleri de değerlendiriyor. Roma'nın savunma oyuncusu Evan Ndicka hala gündemdeyken, kulüp Suudi Pro Ligi piyasasında daha ucuz seçenekleri de araştırıyor.
Barça, piyasa koşullarının değişmesini bekliyor
Barcelona'nın, savunma hattına büyük bir yatırım yapmadan önce hücum hattını güçlendirmeye öncelik vermesi bekleniyor. Bu nedenle Romero'ya yönelik herhangi bir hamle, Tottenham'ın ligdeki nihai sıralamasına ve Premier Lig ekibinin taleplerini yumuşatıp yumuşatmayacağına bağlı olacak gibi görünüyor. Atlético Madrid de Romero'nun durumunu takip ediyor; bu da, yaz transfer döneminin ilerleyen günlerinde bu savunma oyuncusu resmi olarak piyasaya çıkarsa, Barça'nın rekabetle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.