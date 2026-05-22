Tottenham fiyat etiketi belirlerken Barcelona, Cristian Romero transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor

Barcelona, gelecek sezon öncesinde savunma hattına takviye arayışını sürdürürken, Tottenham’ın stoper oyuncusu Romero’ya olan ilgisini artırdı. Sport’un haberine göre, sportif direktör Deco, Alessandro Bastoni’ye olan ilgisini kesmesinin ardından Arjantinli milli oyuncuyu kulübün öncelikli hedefi haline getirdi.

Katalan ekibi, finansal odak noktasını hala hücum takviyeleri ve Marcus Rashford'un geleceğine yönelttiği için bir stoper için büyük bir harcama yapmaya istekli değil. Ancak Barça'nın teknik kadrosu, toplam maliyet makul bir seviyede olursa Romero'nun transferini onayladı.

Tottenham'ın ligdeki durumu, görüşmelerde önemli bir rol oynayabilir. Spurs, küme düşmemek için hala mücadele ediyor ve Everton ile oynayacakları son maçın sonucu, Romero'nun değerini önemli ölçüde etkileyebilir. Barcelona, sonucun ne olursa olsun savunma oyuncusunun ayrılmaya hazır olduğuna inanıyor.