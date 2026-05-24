Tottenham-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Spurs ligde kalıyor! Joao Palhinha, Roberto De Zerbi'nin takımını küme düşmekten kurtarırken, Kevin Danso da Premier Lig'de kalmayı garantileyen bu hayati galibiyette sahaya damgasını vurdu

Tottenham maça hızlı başladı; ilk 10 dakika içinde hem Conor Gallagher hem de Kevin Danso, duran topların ayağına düşmesiyle şutlarını kale dışına attı; Palhinha ise bir şutunu üst direğin üzerinden dışarıya gönderdi.
Roberto De Zerbi'nin takımı ilk yarıyı domine etmeye devam etti ve devre arasına iki dakika kala Palhinha'nın ilk kafa vuruşunun direkten dönmesinin ardından topu ağlara göndererek öne geçmeyi başardı.
Bundan sonra gol fırsatları azaldı ve Everton, Antonin Kinsky'yi zorlamadan top hakimiyetini elinde tuttu. Ancak uzatma dakikalarında Kinsky, Tyrique George'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi. Londra Stadyumu'ndan gelen haberler gergin bir atmosfer yarattı, ancak Spurs maçı bitirmeyi başardı ve gelecek sezon için üst ligde kalmayı garantiledi.
GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendirdi...