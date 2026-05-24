Tom Maston

Çeviri:

Tottenham-Everton maçı oyuncu değerlendirmeleri: Spurs ligde kalıyor! Joao Palhinha, Roberto De Zerbi'nin takımını küme düşmekten kurtarırken, Kevin Danso da Premier Lig'de kalmayı garantileyen bu hayati galibiyette sahaya damgasını vurdu

Tottenham Hotspur - Everton

Tottenham, kuzey Londra’da gerilim dolu bir Pazar günü Everton’ı 1-0 mağlup ederek Premier Lig’den düşmekten kurtuldu. Joao Palhinha, ilk yarı bitmeden kısa bir süre önce maçın tek golünü atarak kahraman oldu; Spurs daha sonra maçı rahat bir şekilde tamamlayarak, başkentin diğer ucunda Leeds United’ı yenen West Ham’ı Championship’e mahkum etti.

Tottenham maça hızlı başladı; ilk 10 dakika içinde hem Conor Gallagher hem de Kevin Danso, duran topların ayağına düşmesiyle şutlarını kale dışına attı; Palhinha ise bir şutunu üst direğin üzerinden dışarıya gönderdi.

Roberto De Zerbi'nin takımı ilk yarıyı domine etmeye devam etti ve devre arasına iki dakika kala Palhinha'nın ilk kafa vuruşunun direkten dönmesinin ardından topu ağlara göndererek öne geçmeyi başardı.

Bundan sonra gol fırsatları azaldı ve Everton, Antonin Kinsky'yi zorlamadan top hakimiyetini elinde tuttu. Ancak uzatma dakikalarında Kinsky, Tyrique George'un şutunu muhteşem bir kurtarışla önledi. Londra Stadyumu'ndan gelen haberler gergin bir atmosfer yarattı, ancak Spurs maçı bitirmeyi başardı ve gelecek sezon için üst ligde kalmayı garantiledi.

GOAL, Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki Spurs oyuncularını değerlendirdi...

    Kaleci ve Savunma

    Antonin Kinsky (6/10):

    Yapacak çok az işi vardı, ancak yaptığı işi yetkin bir şekilde yerine getirdi. Uzatma dakikalarında George'un golünü güzel bir kurtarışla engelledi.

    Pedro Porro (6/10):

    Sağ kanatta sürekli hareket halindeydi ve duran toplardan tehlikeli ortalar yaptı.

    Kevin Danso (8/10):

    Barry'ye karşı üstünlük kurdu ve Everton forvetini sıkı bir şekilde kontrol altında tuttu. Duran toplarda tehlike yarattı, ancak bitiriciliği çok yetersizdi.

    Micky van de Ven (7/10):

    Birkaç önemli müdahale yaptı; bunlardan en dikkat çekeni, Kinsky'yi geçtikten sonra George'un ortasını son anda kesmesiydi.

    Destiny Udogie (6/10):

    Kendi sahasında birkaç çalım ve numara sergileyerek büyük bir özgüven gösterdi. Sol bekte sağlam bir performans sergiledi.

    Orta saha

    Joao Palhinha (7/10):

    Topa sahip olma konusunda gerekli kaliteyi gösteremese de, savunmada çok iyi iş çıkardı. Tüm bunlar, devre bitmeden kısa bir süre önce attığı golün yanında sönük kalıyor.

    Rodrigo Bentancur (7/10):

    Orta sahanın merkezinde dengeleyici bir varlık gösterdi. Topu akıllıca kullanırken işleri basit tuttu.

    Conor Gallagher (7/10):

    İlk dokunuşu hâlâ sorunlu olsa da orta sahada yorulmak bilmeden çalıştı. Maçın başında, belki daha iyisini yapabileceği bir pozisyonda şutu dışarıya attı.

    Saldırı

    Djed Spence (7/10):

    Her zamankinden daha ileride oynadı, ancak hızını iyi kullanarak rakip savunmanın arkasına sızdı. İlk yarıda Richarlison'a tehlikeli bir orta yaptı.

    Richarlison (7/10):

    Gerçek bir gol fırsatı yakalayamadı, ancak takımı için çok çalıştı ve eski takımı karşısında topu etkili bir şekilde tuttu.

    Mathys Tel (6/10):

    Maçın başında O'Brien'a sarı kart gösterilmesini sağladı ve tehlikeli görünüyordu, ancak Sarr'ın yerine oyuna girmeden önce son üçte birde kayda değer bir şey yapamadı.

    Yedekler ve Teknik Direktör

    Pape Matar Sarr (5/10):

    En dikkat çekici katkısı, simülasyon yaptığı için sarı kart görmesiydi.

    Randal Kolo Muani (5/10):

    Richarlison'un yerine forvette oyuna girdikten sonra biraz yalnız kaldı.

    James Maddison (N/A):

    Son 10 dakikada kendini göstermeye çalıştı.

    Archie Gray (N/A):

    Maçın sonlarında Bentancur'un yerine oyuna girdi.

    Radu Dragusin (Yok):

    Normal sürenin son dakikasında savunmayı sağlamlaştırmak için oyuna girdi.

    Roberto De Zerbi (7/10):

    Mükemmel bir performans sergilemese de, takımı maça hızlı başladı ve performansının hak ettiği sonucu aldı.