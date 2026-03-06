Getty Images Sport
Tottenham, eski Spurs patronu Harry Redknapp'ı geri getirmeye çağırdı. Eski patron, 'çaresiz' eski kulübünün artık küme düşme favorisi olabileceğinden korkuyor
Tudor'un Spurs'u için alarm zilleri çalıyor
talkSPORT'a konuşan deneyimli teknik direktör, geçici teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki mevcut düşüşten duyduğu endişeyi itiraf etti. Taraftarlar artık Championship'te oynamak gibi çok gerçek bir olasılıkla karşı karşıya.
Redknapp sert bir karar verdi
"Bu bir başka felaketti. Yani, dört ya da beş hafta önce Tottenham'ın küme düşme mücadelesine karışacağını hiç düşünmemiştim, ama her geçen hafta durum daha da kötüye gitti. Ama Tottenham şu anda tam da bu durumun içinde, başı dertte, hatta küme düşecek favoriler gibi görünüyorlar, durum o kadar vahim" dedi Redknapp. Onun yorumları, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda artan panik hissini yansıtıyor. Spurs, sırasıyla 17. ve 18. sırada yer alan Nottingham Forest ve West Ham'ın sadece bir puan önünde.
Sansasyonel bir dönüş çağrısı
Bu çaresiz durum, eski Tottenham orta saha oyuncusu Jamie O'Hara da dahil olmak üzere birçok uzmanın Redknapp'ın kısa vadeli bir kurtarıcı olarak göreve getirilmesini talep etmesine neden oldu. O'Hara şöyle konuştu: "Bu futbol kulübünde onu önemseyen birine ihtiyacınız var... Bence Harry Redknapp'ı aramalılar. Ona 'Dinle, geri dönmelisin, sana ihtiyacımız var' demeliler." Bu taleplere rağmen Redknapp, teknik direktörlük görevine geri dönme konusunda şüpheci davranmaya devam ediyor. Bu teklifi kabul edip etmeyeceği sorulduğunda, "Kabul etmek zorundayım, değil mi? Ama bu olmayacak. Bunun olacağını sanmıyorum. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri Cheltenham'da olacağım" diye yanıtladı.
Tudor üzerindeki baskı artıyor
Tudor, sadece üç maçın ardından büyük bir baskı altında. Palace yenilgisinin ardından, geleceği hakkındaki sorulara verdiği yanıt kısa ve kesindi: "Yorum yok." Bu olumsuz ortama rağmen Tudor ısrarcıydı: "O yönde düşünmüyorum, yapmam gereken bir işim var, hepsi bu. Kulağa garip gelebilir, ama bu maçtan sonra daha önce inandığımdan daha fazla inanıyorum... Tekne benim istediğim ve gitmesi gereken yöne gidiyor ve teknede kim varsa kalabilir. Aksi takdirde, tekneden ayrılabilirler."
