Tottenham, eski Spurs patronu Harry Redknapp'ı geri getirmeye çağırdı. Eski patron, 'çaresiz' eski kulübünün artık küme düşme favorisi olabileceğinden korkuyor

"Bu bir başka felaketti. Yani, dört ya da beş hafta önce Tottenham'ın küme düşme mücadelesine karışacağını hiç düşünmemiştim, ama her geçen hafta durum daha da kötüye gitti. Ama Tottenham şu anda tam da bu durumun içinde, başı dertte, hatta küme düşecek favoriler gibi görünüyorlar, durum o kadar vahim" dedi Redknapp. Onun yorumları, Tottenham Hotspur Stadyumu'nda artan panik hissini yansıtıyor. Spurs, sırasıyla 17. ve 18. sırada yer alan Nottingham Forest ve West Ham'ın sadece bir puan önünde.