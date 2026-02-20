Tottenham, eski Chelsea geçici teknik direktörü ve Mauricio Pochettino'nun eski yardımcısı Igor Tudor'un teknik kadrosuna atadı

Spurs, Saltor'un Tudor'un teknik ekibine atandığını doğruladı. Geçici teknik direktör, kulübü Premier Lig'de kalmasını sağlamakla görevlendirildi. Kulüp şu anda 16. sırada, küme düşme bölgesinden sadece 5 puan uzaklıkta ve bu hafta sonu Arsenal ile önemli bir Kuzey Londra derbisinde karşı karşıya gelecek.

Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Igor Tudor'un sezon sonuna kadar baş antrenör olarak göreve başlamasının ardından, erkekler birinci takım koç kadrosuna üç yeni koçun atandığını teyit edebiliriz.

"Bruno Saltor'u Igor'un yardımcı antrenörü olarak aramıza alıyoruz. İspanya'nın El Masnou kentinde doğan Bruno, futbol kariyerinin ilk yıllarını memleketinde geçirdikten sonra 2012 yılında Brighton & Hove Albion'a katıldı ve yedi sezon boyunca 235 maçta forma giydi. 2019 yılında emekli olduktan sonra Seagulls'ta antrenörlük görevine geçen Bruno, o zamandan beri Chelsea ve West Ham United'da da antrenörlük yaptı.

"Tomislav Rogic, kaleci antrenörü olarak takıma katılıyor. Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Club Brugge gibi kulüplerde bu pozisyonda zengin deneyime sahip olan Rogic, daha sonra Lazio ve Juventus'ta Igor'un kadrosuna katıldı.

"Riccardo Ragnacci, fiziksel antrenör olarak takıma katılıyor. O da İtalya'da Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli ve son olarak Juventus'ta Igor'un yanında çalışarak bu alanda zengin bir deneyim kazanmıştır.

"Bruno, Tomislav ve Riccardo, Andreas Georgson (Yardımcı Antrenör), Cameron Campbell (Bireysel Gelişim Antrenörü) ve Fabian Otte (Kaleci Antrenörü) ile birlikte antrenör kadrosuna katıldı. Geçen yaz Akademi'deki görevlerinden terfi eden Stuart Lewis ve Dean Brill, onlara destek olmaya devam edecek.

"Justin Cochrane (Birinci Takım Yardımcı Antrenörü), John Heitinga (Birinci Takım Yardımcı Antrenörü) ve Chris Haslam (Performans Direktörü ve Birinci Takım Yardımcı Antrenörü) takımdan ayrıldıklarını da teyit edebiliriz. Hepsine hizmetleri için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."