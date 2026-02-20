Getty Images Sport

Tottenham, eski Chelsea geçici teknik direktörü ve Mauricio Pochettino'nun eski yardımcısı Igor Tudor'un teknik kadrosuna atadı
Eski Chelsea oyuncusu atandı
Spurs, Saltor'un Tudor'un teknik ekibine atandığını doğruladı. Geçici teknik direktör, kulübü Premier Lig'de kalmasını sağlamakla görevlendirildi. Kulüp şu anda 16. sırada, küme düşme bölgesinden sadece 5 puan uzaklıkta ve bu hafta sonu Arsenal ile önemli bir Kuzey Londra derbisinde karşı karşıya gelecek.
Kulüp yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Igor Tudor'un sezon sonuna kadar baş antrenör olarak göreve başlamasının ardından, erkekler birinci takım koç kadrosuna üç yeni koçun atandığını teyit edebiliriz.
"Bruno Saltor'u Igor'un yardımcı antrenörü olarak aramıza alıyoruz. İspanya'nın El Masnou kentinde doğan Bruno, futbol kariyerinin ilk yıllarını memleketinde geçirdikten sonra 2012 yılında Brighton & Hove Albion'a katıldı ve yedi sezon boyunca 235 maçta forma giydi. 2019 yılında emekli olduktan sonra Seagulls'ta antrenörlük görevine geçen Bruno, o zamandan beri Chelsea ve West Ham United'da da antrenörlük yaptı.
"Tomislav Rogic, kaleci antrenörü olarak takıma katılıyor. Hajduk Split, Shakhtar Donetsk, Zenit ve Club Brugge gibi kulüplerde bu pozisyonda zengin deneyime sahip olan Rogic, daha sonra Lazio ve Juventus'ta Igor'un kadrosuna katıldı.
"Riccardo Ragnacci, fiziksel antrenör olarak takıma katılıyor. O da İtalya'da Cagliari, Bologna, Hellas Verona, Lecce, Empoli ve son olarak Juventus'ta Igor'un yanında çalışarak bu alanda zengin bir deneyim kazanmıştır.
"Bruno, Tomislav ve Riccardo, Andreas Georgson (Yardımcı Antrenör), Cameron Campbell (Bireysel Gelişim Antrenörü) ve Fabian Otte (Kaleci Antrenörü) ile birlikte antrenör kadrosuna katıldı. Geçen yaz Akademi'deki görevlerinden terfi eden Stuart Lewis ve Dean Brill, onlara destek olmaya devam edecek.
"Justin Cochrane (Birinci Takım Yardımcı Antrenörü), John Heitinga (Birinci Takım Yardımcı Antrenörü) ve Chris Haslam (Performans Direktörü ve Birinci Takım Yardımcı Antrenörü) takımdan ayrıldıklarını da teyit edebiliriz. Hepsine hizmetleri için teşekkür eder, gelecekte başarılar dileriz."
- Getty Images Sport
Saltor'un Chelsea'deki zamanı
Saltor, 2023 yılında Graham Potter'ın kovulmasının ardından Chelsea'nin geçici teknik direktörü olarak göreve getirildi ve tek bir maçta takımın başına geçti: Liverpool ile 0-0 berabere kaldıkları maç. Kısa süre sonra Frank Lampard göreve getirildi.
Maçtan sonra Sky Sports'a verdiği demeçte , " Keyif almak zordu.
Gerçekten zor, üzücü ve hayal kırıcıydı, ama ben sadece en iyi halimle olmaya ve çocuklara yardım etmeye odaklanmaya çalıştım."
Chelsea, Bruno'nun görevde kalacağı süreye ilişkin bir zaman çizelgesi belirlemedi ve Cumartesi günü Wolves'a yapılacak deplasman öncesinde İspanyol teknik adam şunları söyledi: "Şu anki durum itibariyle eve gidip dinlenmeyi planlıyorum.
"Her gün odaklanıyorum ve kulüp sahipleri, ekibin olabildiğince profesyonel olacağını biliyor. Bu kulübü elimizden gelen en iyi şekilde temsil edeceğiz. Buradaki standartları ve talepleri biliyoruz."
Tudor'un ateşle vaftizi
Tudor, Tottenham'da kendisini bekleyen görevin farkında ve kulüpteki işinden henüz keyif almadığını söyledi.
Tanıtım basın toplantısında şunları söyledi: "Keyif almadım çünkü buraya keyif almaya değil, çalışmaya geldim. Keyif almak, yapılacak işin ardından gelen ilk andır. Daha önce de söylediğim gibi, bu muhteşem kulüpte olmak bir ayrıcalık. Ayrıca bu kulübün, bu takımın ve bu taraftarların ihtiyaç duyduğu doğru şeyleri yapmak için çok odaklanmış ve konsantre durumdayım. Ben buna odaklandım, bana keyif almamı söylediğiniz şeyi fazla düşünmüyorum."
Tudor ayrıca, Arsenal maçında sadece 13 oyuncunun seçilebileceğini doğruladı.
Oyuncuların on tanesinin sakat olduğunu, bazılarının da ciddi sakatlıkları olduğunu bildiğiniz gibi, bu çok nadir görülen bir durum. On üç oyuncuyla antrenman yaptık. Durum bu. Harika bir durum değil ama bu durumda başarılı olmak ve bu durumdan çıkmak daha da büyük bir zorluk.
"Kesinlikle on üç oyuncumuz olacak ve bu, Pazar günü istediğimizi başarmak için yeterli. Ve elbette bu maçın önemini anlıyorum, bu bir derbi, kuzey Londra derbisi. Herkes bizden üç puan bekliyor. Bunun farkındayız."
- Getty/GOAL
Sırada ne var?
Spurs, Pazar günü bir neslin en önemli kuzey Londra derbilerinden birinde Gunners ile karşı karşıya gelecek. Spurs'un galibiyeti, onları küme düşme tehlikesinden uzaklaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda Gunners'ın şampiyonluk hedeflerine de büyük bir darbe vuracak.
