Tottenham efsanesinden "geri dönmeye zahmet etme" mesajı alan Cristian Romero, Spurs'un küme düşme kaderini belirleyecek maç için İngiltere'ye geri dönüyor

Eski Tottenham orta saha oyuncusu ve teknik direktörü Hoddle, Arjantin'den gelen görüntüler ortaya çıktıktan sonra Romero'nun davranışlarına sert bir eleştiri yöneltti.

Daily Mail'in aktardığına göre Hoddle, "Onu havaalanına götürür ve geri dönme derdim" dedi. "Bu, onun bencilliğini özetliyor. Kaptan olup da böyle davranamaz. Ailesi ya da benzeri bir şey içinse sorun yok ama futbol maçı izlemek için geri dönüyorsa, o zaman Arjantin'de kalsın ve mümkün olduğunca çok para kazansın."

Sheringham da savunma oyuncusunun yokluğunu eleştirdi ve Tottenham kaptanının takımla kalması gerektiğini vurguladı. O şöyle dedi: "Kulüp tarihinin en önemli maçı. Bu çok gergin bir maç olacak ve kaptanınız orada değilse, bu kimseye iyi bir örnek olmaz. Bu yaramazlık, kaptanın istediğini yapmasına izin veren kişi ne kadar sorumsuz."

"Bunu nasıl yapabilir ki? Çocukluğumdan beri tuttuğum kulüp önemli bir maç oynuyor diye Arjantin'e dönsem olur mu... Ne? Bu soruyu bile sorma! Hayır! Takım arkadaşlarının yanında, soyunma odasında onlara destek olman gerekiyor. Bu soruyu sorduğuna inanamıyorum, gitmesine izin verildiğine inanamıyorum. Bu bir emsal teşkil eder."