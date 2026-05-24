Çeviri:
Tottenham efsanesinden "geri dönmeye zahmet etme" mesajı alan Cristian Romero, Spurs'un küme düşme kaderini belirleyecek maç için İngiltere'ye geri dönüyor
Romero, Everton maçı öncesinde Arjantin kararını geri aldı
Arjantinli stoper, Pazar günü Everton ile oynanacak kritik maç öncesinde İngiltere'ye geri döndü ve Güney Amerika'da kalma yönündeki ilk planından vazgeçti. Romero, diz sakatlığından kurtulmak için daha önce memleketine dönmüştü; ancak Tottenham'ın küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bir dönemde eski takımı Belgrano'nun maçını izlemeye gitme kararı, Kuzey Londra'da büyük bir tepki yarattı.
Kulübün küme düşme mücadelesi verdiği bir dönemde yapılan bu ziyaret, birçok eski Spurs oyuncusunun öfkesini çekti. Romero'nun yaz aylarında İspanya'ya transfer olabileceğine dair haberler üzerine, oyuncunun uzun vadeli geleceği konusunda endişeler de arttı. Romero'nun dönüşü, küme düşmeyi önlemek için Everton karşısında 3 puana ihtiyaç duyan Tottenham için belirleyici bir hafta sonu öncesinde gerçekleşti.
Hoddle ve Sheringham, Romero’nun liderlik vasıflarını sorguluyor
Eski Tottenham orta saha oyuncusu ve teknik direktörü Hoddle, Arjantin'den gelen görüntüler ortaya çıktıktan sonra Romero'nun davranışlarına sert bir eleştiri yöneltti.
Daily Mail'in aktardığına göre Hoddle, "Onu havaalanına götürür ve geri dönme derdim" dedi. "Bu, onun bencilliğini özetliyor. Kaptan olup da böyle davranamaz. Ailesi ya da benzeri bir şey içinse sorun yok ama futbol maçı izlemek için geri dönüyorsa, o zaman Arjantin'de kalsın ve mümkün olduğunca çok para kazansın."
Sheringham da savunma oyuncusunun yokluğunu eleştirdi ve Tottenham kaptanının takımla kalması gerektiğini vurguladı. O şöyle dedi: "Kulüp tarihinin en önemli maçı. Bu çok gergin bir maç olacak ve kaptanınız orada değilse, bu kimseye iyi bir örnek olmaz. Bu yaramazlık, kaptanın istediğini yapmasına izin veren kişi ne kadar sorumsuz."
"Bunu nasıl yapabilir ki? Çocukluğumdan beri tuttuğum kulüp önemli bir maç oynuyor diye Arjantin'e dönsem olur mu... Ne? Bu soruyu bile sorma! Hayır! Takım arkadaşlarının yanında, soyunma odasında onlara destek olman gerekiyor. Bu soruyu sorduğuna inanamıyorum, gitmesine izin verildiğine inanamıyorum. Bu bir emsal teşkil eder."
Romero'nun geleceği hakkındaki spekülasyonlar
Romero, Sunderland maçında geçirdiği diz sakatlığı nedeniyle hala sahalardan uzak kalıyor, ancak Tottenham, Pazar günkü kritik maç öncesinde onun takımdaki varlığının moral verici olacağını umuyor. Teknik direktör Roberto De Zerbi, savunma oyuncusu hakkındaki spekülasyonlar sorulduğunda, Romero’nun bu sezon sonrasındaki geleceği hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
De Zerbi, "Bazen liderlerin hepsi aynı değildir" dedi. "Romero, sakatlığıyla Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Benim için hiçbir şey değişmedi. O zaman düşünmeliyiz ki, her şey Tottenham'ın en iyi geleceği içindir. O, sağlık ekibiyle konuştu. Birlikte, Arjantinli sağlık ekibiyle rehabilitasyonunu tamamlamak için Arjantin'e gitmeye karar verdiler."
"Geçen hafta konuştuk. Bana karşı, bizimle kalmak istediğini gösterdi. Açık olmak istiyorum, ben aptal değilim. Kulüpten önce kendini düşünen bir oyuncu olduğunu anlarsam, aynı Roberto olamam. Romero konusunda hiçbir şey söyleyemem. Benimle, benim dönemimde, başından beri şimdiye kadar doğru davrandı."
Spurs, ligde kalma mücadelesinde kritik bir dönüm noktasıyla karşı karşıya
Tottenham, Premier Lig'deki geleceğinin tehlikede olduğunu bilerek, kulübün yakın tarihindeki en önemli maçlardan birine çıkmaya hazırlanıyor. Romero'nun forma giyemeyecek olması bir yana, eleştiriler ve belirsizliklerin damgasını vurduğu bir haftanın ardından, dikkatler kadro içindeki rolüne odaklanmaya devam edecek. Everton maçının sonucu, liderlik konusundaki kararlar, kadronun yeniden yapılandırılması ve Romero'nun kulüpteki uzun vadeli geleceği de dahil olmak üzere, Tottenham'ın yaz dönemi öncesindeki genel planlarını şekillendirebilir.