Getty Images Sport
Çeviri:
Tottenham efsanesi, Spurs'a Championship'e doğru gittiği konusunda uyarıyor – ve yeni teknik direktör de küme düşme kaderini değiştiremeyecek
Tottenham'ın küme düşme tehlikesi baş gösteriyor
Waddle, kulübün Premier Lig'de kalma mücadelesine girmesine neden olan felaket niteliğindeki performans serisinin ardından, kulübün gidişatı konusunda derin endişelerini dile getirdi. Efsanevi kanat oyuncusu, yakında başlayacak yeni teknik direktör arayışının bile takımı küme düşmekten kurtarmak için çok yetersiz ve geç kalmış olabileceğini öne sürdü.
10bet'e konuşan Waddle, geçici teknik direktör Tudor'un kovulmasının ardından eski kulübünün nereye doğru gittiği sorulduğunda şunları söyledi: "Görünüşe göre Championship'e doğru gidiyor. Futbol kulübünde olan bitenlerden dolayı gerçekten endişeliyim ve kaygılıyım. Böylesine büyük bir kulübün içinde bulunduğu duruma inanamıyorum." Felaketin boyutunun netleştiği an olarak Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık feci yenilgiyi gösteren Waddle, şunları ekledi: "Forest maçının sonucundan sonra, Tottenham Hotspur temelde üçüncü küme düşme pozisyonunun favorisi haline geldi."
- (C)Getty Images
Yönetim değişikliği bu çürümeyi düzeltmeye yetmez
Kulüp yönetiminin Roberto De Zerbi’ye görevi derhal devralması için önemli bir küme düşmeme primini teklif etmeye hazır olduğu bildirilirken, Waddle liderlik değişikliğinin altta yatan sorunları çözeceğine ikna olmuş değil. O, kadronun küme düşme mücadelesinde gerekli olan karakterden yoksun olduğunu savundu. Şöyle ekledi: “Tottenham’ın son yıllarda görevde bulunan teknik direktörlerine bir bakın. Antonio Conte. Jose Mourinho. Bunlar kendini kanıtlamış şampiyonlar. Peki bir şey değişti mi? Tottenham'da yeni bir teknik direktörün bir şeyi değiştireceğini sanmıyorum.
""Oyuncular yeterince iyi değil ve yeni bir teknik direktör gelse bile bu durum değişmeyecek. Kadroya bakıyorum, kulübü içinde bulunduğu çukurdan çıkaracak cesarete veya yeteneğe sahip görünmeyen bireylere bakıyorum. Küme düşme mücadelesine cesaretleri var mı? Kolları sıvayabilirler mi? Bu oyuncu grubunun çürümeyi durduracak kadar yeterli olduğuna ikna olmadım."
Suç yönetim kuruluna atıldı
Waddle, kulübün yönetimine yönelik eleştirilerinde hiç çekinmedi ve Tottenham'ın düşüşünün başlıca nedenlerinin transfer politikası ile kulübün tepesindeki kültür olduğunu vurguladı. "Mesele teknik direktörler değil; mesele kulübün tepesindeki kültürü değiştirmek. Oyuncuların da bir miktar sorumluluk alması gerekiyor, ancak asıl suçlu kulübün yönetim kurulu ve lider kadrosu," dedi Waddle. "Oyunculara para yatırmadılar; her zaman gelecek için transfer yapıyorlar, ancak Tottenham'ın şu an için daha iyi oyunculara ihtiyacı var. Kulüp tam bir karmaşa içinde."
- Getty Images Sport
Şüpheli işe alım ve son uyarı
Eski Spurs yıldızı, son transfer hamlelerini kötü planlamanın kanıtı olarak gösterdi ve özellikle sezon ortasında Conor Gallagher'ın transferini sorguladı. Waddle, Tottenham'ın mevcut zor durumdan kurtulmalarına yardımcı olabilecek, Premier Lig'de kendini kanıtlamış yetenekleri sürekli olarak kaçırdığını öne sürdü. "Gallagher'a saygısızlık etmek istemem, ancak Atlético bir buçuk sezonun ardından onu bırakmaktan memnunsa, bu durum alarm zillerinin çalması gerektiği anlamına gelir," diye ekledi Waddle. "Tottenham, ülkedeki en iyi stadyuma ve en iyi antrenman tesislerine sahip. En iyi oyunculara sahip değiller ve yönetim kurulu transfer politikasını değiştirmedikçe, kulüp her zaman zorlanacaktır. Bu oyuncu grubunda gördüğüm hiçbir şey, Tottenham'ın gelecek sezon Premier Lig'de oynayacağına beni ikna etmiyor."