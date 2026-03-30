Tottenham efsanesi, Spurs'a Championship'e doğru gittiği konusunda uyarıyor – ve yeni teknik direktör de küme düşme kaderini değiştiremeyecek

Waddle, kulübün Premier Lig'de kalma mücadelesine girmesine neden olan felaket niteliğindeki performans serisinin ardından, kulübün gidişatı konusunda derin endişelerini dile getirdi. Efsanevi kanat oyuncusu, yakında başlayacak yeni teknik direktör arayışının bile takımı küme düşmekten kurtarmak için çok yetersiz ve geç kalmış olabileceğini öne sürdü.

10bet'e konuşan Waddle, geçici teknik direktör Tudor'un kovulmasının ardından eski kulübünün nereye doğru gittiği sorulduğunda şunları söyledi: "Görünüşe göre Championship'e doğru gidiyor. Futbol kulübünde olan bitenlerden dolayı gerçekten endişeliyim ve kaygılıyım. Böylesine büyük bir kulübün içinde bulunduğu duruma inanamıyorum." Felaketin boyutunun netleştiği an olarak Nottingham Forest'a karşı alınan 3-0'lık feci yenilgiyi gösteren Waddle, şunları ekledi: "Forest maçının sonucundan sonra, Tottenham Hotspur temelde üçüncü küme düşme pozisyonunun favorisi haline geldi."