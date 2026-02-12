Getty Images Sport
Tottenham efsanesi, baş antrenörlük görevini devralmasıyla ilgili sorulan soruya verdiği keskin yanıtın ardından röportajı terk etti
Keane, Spurs'taki göreviyle ilgili sorgulandı
Şu anda Ferencvaros'un baş antrenörü olarak görev yapan Keane, Frank'ın kovulmasının ardından saha kenarında teknik direktörlük pozisyonu hakkında sorularla karşılaştı. İrlandalı teknik adam, sorulan sorular karşısında sinirli göründü ve kısa bir cevap verdikten sonra oradan ayrıldı.
"Spekülasyonlara yardımcı olamam" diyerek röportajı kısa sürede sonlandırdı.
Eski forvet, gelişimini sürdürmek istiyor
45 yaşındaki Keane'in geçici olarak bu görevi üstlenmekle ilgilenmediği ve sadece kalıcı olarak teklif edilirse geri dönmeyi düşüneceği anlaşılıyor.
Keane, menajerlik kariyerinde henüz nispeten başlangıç aşamasında olsa da, çeşitli koçluk deneyimleri biriktirmiştir. Hindistan'da ATK'da oyuncu-menajer olarak kariyerine başlayan Keane, daha sonra İrlanda Cumhuriyeti, Middlesbrough ve Leeds United'da yardımcı antrenör olarak çalışmıştır. Ardından Maccabi Tel Aviv'de baş antrenörlük görevine geçen Keane, tek sezonunda lig şampiyonluğunu kazanmış ve o günden bu yana, şu anda ligin üst sıralarında mücadele eden Macaristan şampiyonu Ferencváros'un başına geçmiştir.
Keane, oyuncu olarak Tottenham'ın en tanınmış modern figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Kuzey Londra'da iki dönem boyunca 200'den fazla maçta 91 gol attı ve kulüpteki son yıllarında takımın kaptanlığını yaptı.
Tottenham hızlı bir şekilde yedek oyuncu bulmak istiyor
Spurs, Newcastle'a yenildikten sonra Frank'ı kovduktan sonra yeni bir teknik direktör arıyor. Takım, Premier Lig tablosunun alt sıralarında yer alıyor. Roberto De Zerbi, John Heitinga ve Mauricio Pochettino bu pozisyonla bağlantılı isimler arasında yer alırken, Keane de kulüp içinde tartışılıyor.
Görevi devralan kişi, ligde zor günler geçiren ancak Şampiyonlar Ligi grubundan çıkarak Avrupa kupalarında yoluna devam eden bir takımı devralacak.
Sırada ne var?
Spurs, önümüzdeki Pazar günü Kuzey Londra derbisinde Arsenal ile karşılaşmadan önce uzun bir ara verecek. Kulüp yetkilileri, o zamana kadar teknik direktörlük sorunlarına bir çözüm bulmayı umuyor. En olası yolun, yaz aylarında kalıcı bir teknik direktör bulmadan önce geçici bir teknik direktör atamak olduğu düşünülüyor.
