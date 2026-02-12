45 yaşındaki Keane'in geçici olarak bu görevi üstlenmekle ilgilenmediği ve sadece kalıcı olarak teklif edilirse geri dönmeyi düşüneceği anlaşılıyor.

Keane, menajerlik kariyerinde henüz nispeten başlangıç aşamasında olsa da, çeşitli koçluk deneyimleri biriktirmiştir. Hindistan'da ATK'da oyuncu-menajer olarak kariyerine başlayan Keane, daha sonra İrlanda Cumhuriyeti, Middlesbrough ve Leeds United'da yardımcı antrenör olarak çalışmıştır. Ardından Maccabi Tel Aviv'de baş antrenörlük görevine geçen Keane, tek sezonunda lig şampiyonluğunu kazanmış ve o günden bu yana, şu anda ligin üst sıralarında mücadele eden Macaristan şampiyonu Ferencváros'un başına geçmiştir.

Keane, oyuncu olarak Tottenham'ın en tanınmış modern figürlerinden biri olmaya devam ediyor. Kuzey Londra'da iki dönem boyunca 200'den fazla maçta 91 gol attı ve kulüpteki son yıllarında takımın kaptanlığını yaptı.