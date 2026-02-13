Tottenham efsanesi, baş antrenörlük görevini devralmasıyla ilgili sorulan soruya verdiği keskin yanıtın ardından röportajı terk etti

Olay, Çarşamba gecesi Ferencvaros'un Macaristan Kupası'nda 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etmesinin ardından meydana geldi. Sahada elde edilen olumlu sonuca rağmen, maç sonrası atmosfer, konuşma konunun kupadaki galibiyetten Tottenham'da yaşanan krize kaymasıyla soğuk bir hal aldı. Spurs, bu hafta başında Thomas Frank'ın kovulmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışında ve Keane'in adı bu pozisyonla sıkça anılıyor.

Bir muhabir tarafından Tottenham'dan yeni teknik direktörlük teklifi bekleyip beklemediği sorulduğunda, Keane'in keyfi bir anda kaçtı. İrlandalı, huysuzca omuz silkti ve "Spekülasyonlara engel olamam" diye cevap verdi. Takip eden soruyu beklemeden, röportajı aniden sonlandırdı ve uzaklaştı. Bu tepki, durumu çevreleyen baskıyı vurguluyor. Keane, Macaristan'daki mevcut başarısından dikkatleri dağıtan sürekli söylentilerden açıkça rahatsız.