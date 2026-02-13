Getty Images Sport
Translated by
Tottenham efsanesi, baş antrenörlük görevini devralmasıyla ilgili sorulan soruya verdiği keskin yanıtın ardından röportajı terk etti
Keane, Tottenham spekülasyonlarına sert tepki gösterdi
Olay, Çarşamba gecesi Ferencvaros'un Macaristan Kupası'nda 4-0'lık ezici bir galibiyet elde etmesinin ardından meydana geldi. Sahada elde edilen olumlu sonuca rağmen, maç sonrası atmosfer, konuşma konunun kupadaki galibiyetten Tottenham'da yaşanan krize kaymasıyla soğuk bir hal aldı. Spurs, bu hafta başında Thomas Frank'ın kovulmasının ardından yeni bir teknik direktör arayışında ve Keane'in adı bu pozisyonla sıkça anılıyor.
Bir muhabir tarafından Tottenham'dan yeni teknik direktörlük teklifi bekleyip beklemediği sorulduğunda, Keane'in keyfi bir anda kaçtı. İrlandalı, huysuzca omuz silkti ve "Spekülasyonlara engel olamam" diye cevap verdi. Takip eden soruyu beklemeden, röportajı aniden sonlandırdı ve uzaklaştı. Bu tepki, durumu çevreleyen baskıyı vurguluyor. Keane, Macaristan'daki mevcut başarısından dikkatleri dağıtan sürekli söylentilerden açıkça rahatsız.
- AFP
Geçici işe ilgi yok
Bağlantılara rağmen, kaynaklar Keane'in Tottenham'da geçici olarak görevi devralmakla ilgilenmediğini öne sürüyor. Şu anda Ferencvaros ile şampiyonluk yarışında lider olan 45 yaşındaki teknik adamın, 91 gol attığı kulübe ancak kalıcı teknik direktörlük görevi teklif edilirse geri dönmeyi düşüneceği bildiriliyor. The Daily Mail'e göre, yönetim kurulu Frank'ın yerine uzun vadeli bir halef ararken, Keane "koltuk ısıtan" veya geçici bir çözüm olarak görev yapmak istemiyor.
Keane'in teknik direktörlük kariyeri şimdiye kadar eklektik ve başarılı geçti. Hindistan'da ATK'da oyuncu-menajer olarak başladıktan sonra, İrlanda Cumhuriyeti, Middlesbrough ve Leeds'te yardımcı antrenörlük yaptı. Ardından Maccabi Tel Aviv'de baş antrenörlüğe yükseldi ve ayrılmadan önce tek sezonunda lig şampiyonluğunu kazandı. Geçen yılın Ocak ayında Ferencvaros'un başına geçtiğinden beri bu ivmeyi sürdürdü ve takımı şu anda Macaristan liginde zirvede yer alıyor. Bu başarı doğal olarak onu daha büyük işler için gündeme getirdi, ancak hızlı yanıtı, ciddi bir teklif gelmedikçe mevcut projesine odaklandığını gösteriyor.
De Zerbi, Spurs'un teknik direktörlüğü için yarışta önde
Keane, bahisçilerin aday listelerinde üst sıralarda yer alsa da, onların gözünde en favori aday değil. Tottenham Hotspur Stadyumu'ndaki sıcak koltuğu devralmak için şu anda en favori isim Roberto De Zerbi. İtalyan teknik adam, PSG'ye 5-0'lık utanç verici bir yenilginin ardından Marsilya'dan ayrıldı. Taktiksel zekası ve Premier Lig'deki önceki deneyimi, düşüşünü durdurmak için çaresiz olan Spurs yönetim kurulu için onu cazip bir seçenek haline getiriyor.
Diğer adaylar arasında, geçen ay yardımcı antrenör olarak işe alınan ve şu anda ikinci favori olan John Heitinga da bulunuyor. Eski teknik direktör Mauricio Pochettino, üçüncü favori olarak listede yer alıyor ve romantik ama karmaşık bir yeniden birleşme potansiyeli sunuyor. Kulüp, sezonu kurtarmak için kararlı bir atama yapmak istediği için, potansiyel adayların her hareketi ve sözü mercek altına alınıyor ve atama ile ilgili ilgi yoğun.
- Getty Images Sport
Kuzey Londra'da felaketle sonuçlanan kampanya
Bu görevi üstlenen kişi, çok büyük bir görevle karşı karşıya kalacak. Tottenham, felaket bir sezon geçiriyor, Premier Lig'de 16. sırada yer alıyor ve gerçek bir küme düşme mücadelesine sürükleniyor. Frank'ın kovulması, Newcastle'a karşı alınan ağır bir iç saha yenilgisinin ardından geldi ve bu sonuç, kulüp yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu. Kulüpte atmosfer zehirli ve taraftarlar, formun hemen düzelmemesi halinde küme düşme ihtimalinden korkuyor.
Ancak, iç sahadaki kasvetin ortasında bir umut ışığı var. Yeni teknik direktör, Şampiyonlar Ligi'nin eleme aşamalarında mücadele eden bir takımı devralacak. Tottenham'ı Avrupa'nın en prestijli turnuvasının son aşamasına taşımak, kabusa dönüşen bir sezonda gururu ve belki de kupayı kurtarmak için eşsiz bir fırsat sunuyor. Keane, De Zerbi veya başka bir aday olsun, yeni teknik direktörün göreve başlar başlamaz küme düşme mücadelesini yönetirken, Avrupa futbolunun en büyük sahnesinde mücadele etmesi gerekecek.
Reklam