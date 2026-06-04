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Tottenham, Dünya Kupası'na katılacak olan 70 milyon sterlinlik Brighton yıldızına transfer teklifi sundu; Roberto De Zerbi ise eski kulübünden oyuncu transfer ediyor
Tottenham, Brighton'ın savunma oyuncusunu transfer etmek için çabalarını yoğunlaştırdı
Tottenham, 25 yaşındaki stoper Van Hecke için Brighton'a ilk teklifini sunarak transfer sürecinde ilk adımı attı. Ancak Telegraph'ın haberine göre, teklif Brighton'ın 70 milyon sterlinlik fiyat talebinin altında kalıyor; ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Bu hamle, 2022 ile 2024 yılları arasında Brighton'da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile yakın bir şekilde çalışan De Zerbi tarafından yönlendiriliyor. İtalyan teknik adam, kuzey Londra'da kadrosunu şekillendirmeye devam ederken, kendi oyun stiline aşina bir savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.
Van Hecke'nin sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürmesine rağmen, geleceği giderek daha fazla konuşulmaya başlandı. Haberlere göre, Hollandalı savunma oyuncusu henüz yeni bir sözleşme imzalamadı, bu da yaz transfer dönemi öncesinde ilgilenen kulüplere cesaret veriyor.
- Getty Images Sport
Brighton daha önce sözleşme görüşmeleriyle ilgili planlarını açıklamıştı
Brighton teknik direktörü Fabian Hurzeler, Nisan ayında oyuncunun kulüpteki geleceği konusunda defans oyuncusuyla görüşmeler yapmayı beklediğini belirtmişti. Bu görüşmeler henüz yeni bir anlaşmaya varılamadı ve oyuncunun uzun vadeli planları konusunda belirsizlik devam ediyor. Brighton şimdi, müzakereleri sürdürmeyi mi yoksa en değerli oyuncularından biri için gelen teklifleri değerlendirmeyi mi tercih edeceğini düşünmek zorunda.
Van Hecke, Bart Verbruggen ve Carlos Baleba ile birlikte Brighton'ın en pazarlanabilir oyuncularından biri olarak görülüyor. Kulübün önemli transfer ücretleri elde etme konusundaki geçmişi göz önüne alındığında, Spurs bu transferi gerçekleştirmek istiyorsa Seagulls'un taleplerini karşılamak zorunda kalacak.
Dünya Kupası kadrosuna seçilmesi, Van Hecke'nin tanınırlığını artırdı
Tottenham'ın teklifinin geldiği bu dönemde Van Hecke, Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'na hazırlanıyor. Oyuncu, kısa süre önce Cezayir ile oynanan hazırlık maçında 87 dakika sahada kaldı ve turnuva öncesinde Ronald Koeman'ın savunma planlarında yer almaya devam ediyor.
2020 yılında NAC Breda'dan transfer olan Van Hecke, Premier League'de güvenilir bir savunma oyuncusu olarak kendini kanıtladı. Heerenveen ve Blackburn Rovers'ta geçirdiği kiralık dönemler, Brighton'da düzenli olarak ilk 11'de yer almadan önce gelişimine katkıda bulundu. Geçen sezon, Hurzeler yönetiminde 36 Premier League maçında ilk 11'de yer alan Van Hecke, hem dayanıklılığını hem de takım için önemini ortaya koydu.
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Spurs'un teklifini yükseltmesi gerekebilir
Tottenham'ın Van Hecke'yi kadrosuna katma çabası, savunmasını güçlendirmeye yönelik daha geniş kapsamlı bir planın parçası. De Zerbi, savunmada kadro derinliğini ve kaliteyi artırmak istediği için kulüp, Bournemouth'un savunma oyuncusu Marcos Senesi için de bir transfer üzerinde çalışıyor.
Brighton'ın acil bir satış baskısı bulunmadığından, Spurs daha yüksek bir teklifle geri dönmek zorunda kalabilir. Kuzey Londra ekibi ayrıca, Van Hecke'nin değerini daha da artırabilecek Dünya Kupası öncesinde görüşmeleri sonuçlandırmak isteyecektir.