Tottenham, Dünya Kupası'na katılacak olan 70 milyon sterlinlik Brighton yıldızına transfer teklifi sundu; Roberto De Zerbi ise eski kulübünden oyuncu transfer ediyor

Tottenham, 25 yaşındaki stoper Van Hecke için Brighton'a ilk teklifini sunarak transfer sürecinde ilk adımı attı. Ancak Telegraph'ın haberine göre, teklif Brighton'ın 70 milyon sterlinlik fiyat talebinin altında kalıyor; ancak iki kulüp arasındaki görüşmeler halen devam ediyor. Bu hamle, 2022 ile 2024 yılları arasında Brighton'da görev yaptığı dönemde Van Hecke ile yakın bir şekilde çalışan De Zerbi tarafından yönlendiriliyor. İtalyan teknik adam, kuzey Londra'da kadrosunu şekillendirmeye devam ederken, kendi oyun stiline aşina bir savunma oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor.

Van Hecke'nin sözleşmesi Haziran 2027'ye kadar sürmesine rağmen, geleceği giderek daha fazla konuşulmaya başlandı. Haberlere göre, Hollandalı savunma oyuncusu henüz yeni bir sözleşme imzalamadı, bu da yaz transfer dönemi öncesinde ilgilenen kulüplere cesaret veriyor.