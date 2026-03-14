Tottenham’ın kümedüşme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu bu felaket sezonda, hiç görülmemiş bir oyuncu sessiz bir konuk olarak yer alıyor: Dejan Kulusevski. Eski Juventus oyuncusu, ciddi bir diz sakatlığı ve bunun sonucunda geçirdiği ameliyat nedeniyle 2025/2026 sezonunda hiç sahaya çıkamadı. 25 yaşındaki İsveçli oyuncu, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor; 10 aydır oynamıyor ve Spurs'un Championship'e düşmesini engelleyemiyor. Ancak tünelin sonunda ışık görmeye başlıyor.
Tottenham dibe vurdu, Kulusevski ise ortadan kayboldu: Eski Juventus oyuncusu neden artık forma giymiyor ve nereye gidebilir?
Kulusevski, son günlerde sosyal medyada, yakında geri dönme arzusunu ima eden gizemli bir mesaj paylaştı. Bunu yapmak için İncil'eve peygamber Yeşaya'nın bir ayetine başvurdu: "Rab'be umut bağlayanlar yeniden güç kazanır, kartal gibi kanat çırpar, koşarken nefes nefese kalmaz, yürürken yorulmazlar." Bu, bir nevi hatırlatma niteliğindeydi; burada, sakatlığı ve uzun süre sahalardan uzak kalması nedeniyle hala hayal kırıklığına uğradığını, ancak yakında geri dönüp yeteneğini sergileyeceğinden emin olduğunu gösterdi. Gönderinin yanında, aynı memleketinden olan merhum sanatçı Avicii'nin "For a Better Day" adlı şarkısı da yer alıyor. İsveçli oyuncu, kendi kanallarında antrenman yaparken, iyileşirken ve mümkün olan en kısa sürede takımına geri dönmeye çalışırken çekilmiş fotoğraf ve videolar paylaşmaya devam ediyor.
Daha önce de belirtildiği gibi, eski Atalanta, Parma ve Juventus oyuncusu, 11 Mayıs 2025'te Crystal Palace karşısında sağ diz kapağında bir sakatlık geçirdiğinden beri, yani neredeyse bir yıldır sahalardan uzak. O günden bu yana geçirdiği ameliyat ve sorunlu geçen rehabilitasyon süreci, sahalara dönmesini engelledi ve ne zaman dönebileceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Spurs'un teknik direktörü Igor Tudor da kesin bir şey söylemekten kaçındı: "Zor bir dönemden geçiyor, büyük sorunlar yaşadı ama olumlu. Doktorlar da öyle. O yüzden önümüzdeki hafta nasıl gideceğini göreceğiz. Sezonun son maçlarında oynayabileceğini umuyoruz ama şu anda bunu bilmiyoruz" dedi Hırvat teknik adam.
İsveçli oyuncunun geleceği bu nedenle belirsizliğini koruyor. Öncelikle kendisinin durumu ne olacak, ardından da Londra ekibinin hangi ligde oynayacağı belli olacak. Uzun süren sakatlık dönemine rağmen Kulusevski, Avrupa genelinde ve İtalya’da da hâlâ pek çok hayranı bulunuyor; İtalya’da da gelişmelerini takip eden birçok kulüp var. Tudor'un mevcut kadrosunda yaşanması muhtemel devrimle birlikte, birkaç ay içinde onun ayrılığı da kesinleşebilir. 2020 yılında Tottenham tarafından 30 milyon avroya transfer edilen Kulusevski, Spurs formasıyla 146 maça çıktı ve 25 gol, 30 asist kaydetti. Ayrıca, final maçını koltuk değnekleriyle izlemek ve madalyasını koltuk değnekleriyle almak zorunda kalmasına rağmen, bir Avrupa Ligi şampiyonluğu da kazandı.