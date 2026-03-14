Tottenham dibe vurdu, Kulusevski ise ortadan kayboldu: Eski Juventus oyuncusu neden artık forma giymiyor ve nereye gidebilir?

Daha önce de belirtildiği gibi, eski Atalanta, Parma ve Juventus oyuncusu, 11 Mayıs 2025'te Crystal Palace karşısında sağ diz kapağında bir sakatlık geçirdiğinden beri, yani neredeyse bir yıldır sahalardan uzak. O günden bu yana geçirdiği ameliyat ve sorunlu geçen rehabilitasyon süreci, sahalara dönmesini engelledi ve ne zaman dönebileceği hâlâ belirsizliğini koruyor. Spurs'un teknik direktörü Igor Tudor da kesin bir şey söylemekten kaçındı: "Zor bir dönemden geçiyor, büyük sorunlar yaşadı ama olumlu. Doktorlar da öyle. O yüzden önümüzdeki hafta nasıl gideceğini göreceğiz. Sezonun son maçlarında oynayabileceğini umuyoruz ama şu anda bunu bilmiyoruz" dedi Hırvat teknik adam.