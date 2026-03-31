Tottenham, Roberto De Zerbi'yi ikna etmek için ısrarcı. Kulüp, Igor Tudor'la yollarını ayırdıktan sonra İtalyan teknik adamı birinci tercih olarak belirledi. Eski Marsilya teknik direktörü, Spurs'un teknik direktörlüğünü üstlenme olasılığına açık olsa da, takımın küme düşmeyi önleyip önleyemeyeceğini görmek için her türlü kararı sezon sonuna ertelemek istiyor. Ancak kulübün acil olarak bir liderliğe ihtiyacı var ve amaç, sezonu bitirmek için geçici bir teknik direktör değil, gelecekte de kalabilecek bir teknik direktör bulmak. Bu nedenle, çeşitli senaryolar arasında De Zerbi'ye küme düşme durumunda çıkış maddesi içeren bir sözleşme teklif edilmesi de bulunuyor. Daily Mail, De Zerbi'ye teklif edilebilecek rakamların ayrıntılarına giriyor: Beş yıl için sezon başına 12 milyon sterlinlik bir maaş, bu da onu Pep Guardiola'dan sonra Premier League'in en yüksek maaşlı ikinci teknik direktörü yapacaktır.
Tottenham, De Zerbi konusunda ısrarcı davranıyor, ancak taraftarlar protesto ediyor: "Onu istemiyoruz." Gattuso örneği ve adaylar arasında yer alan bir diğer İtalyan
Taraftarların De Zervi'ye Karşı Kampanyası
İtalyan teknik direktörün düşünceleri devam ederken, bu arada Tottenham taraftarları da tavırlarını ortaya koyuyor: "Not to De Zerbi", Spurs taraftarlarının görüşlerini ifade etmek için yürüttükleri kampanya. Benzer bir durum 2021'de de yaşanmıştı; o zaman Rino Gattuso, İngiliz takımının teknik direktörlüğüne çok yaklaşmıştı ancak onu istemeyen taraftarların protestosu üzerine anlaşma son anda bozulmuştu. Son haftalarda Tottenham ile adı anılan diğer isimler arasında, Mart 2025'te görevden alınmasıyla Juventus'taki son deneyimini sonlandıran Thiago Motta da bulunuyor.
TOTTENHAM'IN DURUMU
Spurs, son yılların en kötü sezonlarından birini yaşıyor: Premier Lig’in bitmesine yedi maç kala takım, küme düşme hattının sadece bir puan üzerinde, dördüncü sıradan sonuncu konumda bulunuyor: West Ham’a karşı +1 puan farkı var. Ligin yeniden başlamasıyla birlikte 12 Nisan’da deplasmanda Sunderland ile karşılaşacaklar, ardından evlerinde Brighton’ı ağırlayacaklar ve bu maçın ardından Wolverhampton ile doğrudan bir mücadeleye girecekler. Son dört maçta Tottenham, Aston Villa, Leeds, Chelsea ve Everton ile karşılaşacak.