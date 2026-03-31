Tottenham, De Zerbi konusunda ısrarcı davranıyor, ancak taraftarlar protesto ediyor: "Onu istemiyoruz." Gattuso örneği ve adaylar arasında yer alan bir diğer İtalyan

Tottenham, Roberto De Zerbi'yi ikna etmek için ısrarcı. Kulüp, Igor Tudor'la yollarını ayırdıktan sonra İtalyan teknik adamı birinci tercih olarak belirledi. Eski Marsilya teknik direktörü, Spurs'un teknik direktörlüğünü üstlenme olasılığına açık olsa da, takımın küme düşmeyi önleyip önleyemeyeceğini görmek için her türlü kararı sezon sonuna ertelemek istiyor. Ancak kulübün acil olarak bir liderliğe ihtiyacı var ve amaç, sezonu bitirmek için geçici bir teknik direktör değil, gelecekte de kalabilecek bir teknik direktör bulmak. Bu nedenle, çeşitli senaryolar arasında De Zerbi'ye küme düşme durumunda çıkış maddesi içeren bir sözleşme teklif edilmesi de bulunuyor. Daily Mail, De Zerbi'ye teklif edilebilecek rakamların ayrıntılarına giriyor: Beş yıl için sezon başına 12 milyon sterlinlik bir maaş, bu da onu Pep Guardiola'dan sonra Premier League'in en yüksek maaşlı ikinci teknik direktörü yapacaktır.



