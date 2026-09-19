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Emanuele Tramacere
Çeviri:

Tottenham, De Zerbi için felaket: Aston Villa’ya karşı da 3-2 mağlup oldu ve üst üste 5. maçını galibiyetsiz geçti

R. De Zerbi
Tottenham Hotspur
Aston Villa
Premier Lig
Tottenham Hotspur - Aston Villa

Spurs kötü gidişatını sürdürüyor. De Zerbi ise krizden çıkmayı başaramıyor.

Tottenham’daki kara kriz dinmek bilmiyor ve Premier League’de sezona en kötü başlayan iki “büyük” takımın karşı karşıya geldiği maçta Aston Villa’ya da Tottenham Stadı’nda 3-2 mağlup oldu.

Bir yanda Unai Emery takımına önemli bir ivme kazandırırken (İngiltere ligi dışında en azından iyi bir görüntü çizmişti), Roberto De Zerbi bunu bir kez daha başaramadı. Giderek dramatik bir hal alan bu tabloda çözüm üretmekte zorlanan De Zerbi, Coventry ve Fulham’ın kazanması halinde kendisini ligin dibinde bulacak.


  • Kupadakinin ardından bir yenilgi daha

    Tottenham bu maça, Carabao Cup’ta Liverpool’a 3-1 yenilip elenmesinin yarattığı büyük baskıyla çıkıyordu.

    Ligde ise Everton ve Nottingham karşısında alınan iki 0-0’lık beraberlikle ilk iki yenilginin ardından gidişatın tersine döndüğü görülüyordu, ancak atılan gol hanesindeki 0 takım üzerindeki baskı seviyesini yüksek tutuyordu.


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  • 5 maçtır galibiyet yok

    Ve son 3-2’lik skor, 3-0 geriden gelinen bir durumda geri dönüşü tamamlayamasa da (iki gol Gallagher ve van Hecke’den geldi) Spurs’ün gol bölgesindeki kilidini açtı, ancak takımı sezonun bu başlangıcında üst üste 5. galibiyetsiz maçına taşıdı.

    Tonali ve takım arkadaşlarının aldığı tek galibiyet, transfer dönemi hâlâ açıkken 26 Ağustos’a, Lig Kupası’ndaki ilk maça dayanıyor; burada De Zerbi, Charlton karşısında 5-1’lik net bir galibiyet almıştı. Brentford ve Newcastle’a karşı alınan ve krizi başlatan iki ağır yenilginin arasına sıkıştığı için artık unutulmuş bir maç.

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