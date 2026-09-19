Ve son 3-2’lik skor, 3-0 geriden gelinen bir durumda geri dönüşü tamamlayamasa da (iki gol Gallagher ve van Hecke’den geldi) Spurs’ün gol bölgesindeki kilidini açtı, ancak takımı sezonun bu başlangıcında üst üste 5. galibiyetsiz maçına taşıdı.

Tonali ve takım arkadaşlarının aldığı tek galibiyet, transfer dönemi hâlâ açıkken 26 Ağustos’a, Lig Kupası’ndaki ilk maça dayanıyor; burada De Zerbi, Charlton karşısında 5-1’lik net bir galibiyet almıştı. Brentford ve Newcastle’a karşı alınan ve krizi başlatan iki ağır yenilginin arasına sıkıştığı için artık unutulmuş bir maç.