Tottenham’daki kara kriz dinmek bilmiyor ve Premier League’de sezona en kötü başlayan iki “büyük” takımın karşı karşıya geldiği maçta Aston Villa’ya da Tottenham Stadı’nda 3-2 mağlup oldu.
Bir yanda Unai Emery takımına önemli bir ivme kazandırırken (İngiltere ligi dışında en azından iyi bir görüntü çizmişti), Roberto De Zerbi bunu bir kez daha başaramadı. Giderek dramatik bir hal alan bu tabloda çözüm üretmekte zorlanan De Zerbi, Coventry ve Fulham’ın kazanması halinde kendisini ligin dibinde bulacak.