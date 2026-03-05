Getty Images
Çeviri:
"Tottenham'dan nefret ediyorum" - Chelsea efsanesi John Terry, çocukken kendisine yaptıkları için Spurs taraftarlarını neden hor gördüğünü açıklıyor
Tottenham hakkında keskin bir yargı
Chelsea'nin bir diğer ikonik ismi Cech'in sunuculuğunu üstlendiği yeni YouTube röportaj serisi Big Pete'in ilk bölümünde konuşan Terry, İngiliz futbolunun en çekişmeli derbilerinden biri hakkında filtrelenmemiş düşüncelerini paylaştı. Eski Blues kaptanı, futbolu bıraktıktan yıllar sonra bile Tottenham'a karşı hislerinin her zamanki gibi güçlü olduğunu açıkça belirtti.
- AFP
Asla solmayan derbi günü duyguları
"Spurs'tan nefret ediyorum. Bu çok açık," dedi Terry samimi sohbet sırasında. "Bir kulüpte bu kadar uzun süre kaldığınızda, bu sizin bir parçanız haline gelir."
Eski defans oyuncusu, kuzey Londra ekibine olan düşmanlığının Stamford Bridge'deki ilk günlerine kadar uzandığını açıkladı. "Ben daha çocuktum ve Spurs taraftarları bağırıyor ve bir şeyler atıyorlardı. Bu benim aklımda kaldı," diye hatırladı. Terry için, bu biçimlendirici deneyimler, oyunculuk kariyerinin büyük bir bölümünü belirleyen bir rekabetin oluşmasına yardımcı oldu.
Ayrıca, kulüpte oynadığı dönemde Chelsea'nin bu maçlarda üstünlüğüne de dikkat çekti. "Bizim dönemimizde Spurs'a karşı hiçbir zaman evimizde maç kaybetmedik," diye gururla belirtti. "Şimdi bile onlar beni benim onları nefret ettiğim kadar nefret ediyorlar ve bu sorun değil."
Bölünmüş aile: West Ham bağlantıları
Bu bölümde Terry'nin kariyerinin daha kişisel bir yönü de ortaya çıktı, özellikle de ailesinin futbol takımlarına olan bağlılığı konuşulurken. Chelsea'nin modern başarısının simgesi haline gelmesine rağmen, ailesinin çoğu West Ham United'ı destekliyordu.
"Tüm ailem West Ham taraftarıdır - babam, amcalarım," dedi Terry. Hatta Hammers'a gol attığını ve uzak tribünde akrabalarını gördüğünü hatırladı. "Onlara gol attığımda, babamı ve amcalarımı görebiliyordum... ve bana hakaret ediyorlardı!" diye ekledi gülümseyerek, futbolun aile bağlarına getirebileceği benzersiz gerilimi vurguladı.
- AFP
Mourinho'nun rekor kıranları hatırlamak
Rekabetin ötesinde Terry, Mourinho yönetiminde Chelsea'nin 2004-05 sezonunda Premier Lig'de kazandığı tarihi zaferi değerlendirdi. O sezon Blues, İngiliz futbol tarihinin en iyisi olarak kabul edilen savunma standartlarını belirledi ve 24 maçta kalesini gole kapattı.
Terry, Mourinho'nun aşıladığı zihniyet ve ligin gördüğü en büyük takımlardan birine güç veren soyunma odası kültüründen bahsetti. "Antrenmanların temposu ve yoğunluğu çok iyiydi" dedi. "Zihniyette büyük bir değişim oldu. Kimse antrenman sahasına onun kadar etki etmedi. O, bugüne kadar çalıştığım en iyi teknik direktördü."
Reklam