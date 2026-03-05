"Tottenham'dan nefret ediyorum" - Chelsea efsanesi John Terry, çocukken kendisine yaptıkları için Spurs taraftarlarını neden hor gördüğünü açıklıyor

"Spurs'tan nefret ediyorum. Bu çok açık," dedi Terry samimi sohbet sırasında. "Bir kulüpte bu kadar uzun süre kaldığınızda, bu sizin bir parçanız haline gelir."

Eski defans oyuncusu, kuzey Londra ekibine olan düşmanlığının Stamford Bridge'deki ilk günlerine kadar uzandığını açıkladı. "Ben daha çocuktum ve Spurs taraftarları bağırıyor ve bir şeyler atıyorlardı. Bu benim aklımda kaldı," diye hatırladı. Terry için, bu biçimlendirici deneyimler, oyunculuk kariyerinin büyük bir bölümünü belirleyen bir rekabetin oluşmasına yardımcı oldu.

Ayrıca, kulüpte oynadığı dönemde Chelsea'nin bu maçlarda üstünlüğüne de dikkat çekti. "Bizim dönemimizde Spurs'a karşı hiçbir zaman evimizde maç kaybetmedik," diye gururla belirtti. "Şimdi bile onlar beni benim onları nefret ettiğim kadar nefret ediyorlar ve bu sorun değil."