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‘Tottenham'dan daha büyük kulüp’ - Eski Ibrox savunmacısı, Spurs'un harika çocuğu için Old Firm'e dönüşün ‘son derece düşük ihtimal’ olduğunu kabul ederken Rangers, Mikey Moore hayal kırıklığıyla karşı karşıya
Moore, Rangers’taki kiralık döneminde yedi gol attı
Moore, 18. yaş gününü kutlamasından kısa süre önce Rangers'a katıldı. İskoçya'ya, Tottenham formasıyla Premier League'de oynayan en genç futbolcu olarak, 16 yıl 277 günlükken geldi.
Kuzey Londra'da bir süredir en parlak genç yeteneklerden biri olarak görülüyordu, ancak Tottenham'ın üst üste gelen 17'ncilikleriyle sonuçlanan sıkıntılı dönemi, bonservisinin bulunduğu kulüpte düzenli forma şansı bulmasını zorlaştırdı.
Rangers, 2025-26 sezonunda ona bu fırsatları sunmaktan memnuniyet duydu ve Moore'a yeteneklerini sergileyebileceği ve en yoğun ilginin altında paha biçilmez deneyimler kazanabileceği bir sahne verdi. Geçen sezon 47 maça çıktı ve bu süreçte yedi gol attı.
Ibrox'a dönüş ihtimali gündeme geldi, Derek McInnes artık kulübede takımın başında olsa da, henüz bir anlaşma sağlanmadı. Rangers, 2026-27 sezonundaki ilk üç maçını kazanamamasının ardından yaratıcılık anlamında takviyeye ihtiyaç duyabilir.
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Moore'un Tottenham'da hâlâ düzenli forma giymesi garanti değil
Bu durumun bir hayal kırıklığı kaynağı olup olmayacağı sorulduğunda, eski Rangers savunmacısı Hendry, LadBet iş birliğiyle GOAL'e şunları söyledi: “Rangers'ı son üç maçta izledikten sonra öyle! Ve Derek'in hâlâ iyi şekilde desteklendiğini düşünüyoruz. Şu ana kadar işler plana göre gitmedi.
“Mikey Moore hoş karşılanacak bir takviye olurdu. O, 19 yaşında farklı bir ülkeye ve daha büyük bir kulübe giden bir oyuncu; Tottenham'dan daha büyük bir kulüp olan Rangers'a. İngiltere'deki pek çok kişinin bu yüzden beni yerden yere vuracağını biliyorum. Ama tarih ve diğer her şey söz konusu olduğunda, bu daha büyük bir kulüp. Şu anda öyle mi? Muhtemelen değil. Aslında Tottenham'ın ilk altı takımından biri olduğunu söyleyemem ama birçok kişi bu sezon ilk sekiz ya da ilk altı içinde olacaklarını düşünüyor. Daha geçen sezon, tabii ki, kıl payı kurtuldular.
“Ama Mikey Moore, Tottenham'daki durumuna ve tabii ki Rangers'tayken nerede olduğuna ve Rangers'ta neler yaşadığına bakıyor. Tottenham'da bunu başarabilir miydi? Tottenham'dan bir çıkış yolu var mı? Şu anda onu geri almayı başarırlarsa Rangers'ın çok memnun olacağını düşünüyorum. Ama bilmiyorum.”
Tottenham'ın genç oyuncusu Bundesliga'nın yolunu tutabilir
Moore’a mümkün olduğunca farklı deneyimler kazandırmak isteyip istemediği, Köln’e transfer olabileceği yönündeki iddialar da göz önüne alındığında bu yaklaşımın biraz daha anlaşılır olup olmadığı sorulduğunda Hendry şöyle ekledi: “Evet, ben de buna katılıyorum. Ama yine de kulüp bunu dayatamaz. “Kulüpler oyunculara, özellikle de hemen A takımda oynayacak isimler olarak düşünülmeyen genç oyunculara, en fazla bazı seçenekler sunabilir. Bunun bir başka tarafı da şu ki, ben oynarken de böyleydi, her genç oyuncu A takımda oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünür. O da bir ya da iki maç için bunu yapabilir, hatta gerçekten yapabilecek durumda da olabilir.
“Ama yine de bu, Tottenham’daki karar vericilere, teknik ekibe ve diğer tüm unsurlara bağlı; ellerindeki kadroya, o pozisyonda kimlerin bulunduğuna, o oyuncunun aynı mevkideki diğer oyuncuya göre ne tür özellikler sunduğuna bağlı. Dikkate alınması gereken pek çok farklı unsur var ve bu Mikey Moore için kötü bir durum değil.
“Nereye gidiyor? İtalya’ya mı, İspanya’ya mı? Almanya’ya mı? Bu harika bir deneyim olurdu. Almanya’da elbette hepimiz tribünlerin ne kadar dolu olduğunu ve Bundesliga’nın ne kadar iyi desteklendiğini biliyoruz.
“Bayern Münih şu anda açık ara önde. Onlara yaklaşabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Rangers’ın onu geri alması harika olurdu ama bunun büyük ihtimalle pek mümkün olmadığını düşünüyorum.”
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İskoçya ve İngiltere'de transfer son tarihleri geçtiğinde
İskoçya'da transfer dönemi 3 Eylül'e kadar açık kalacak; bu tarih, İngiltere'deki son tarihten birkaç gün sonra. Bu da McInnes'e kadrosuna yeni ya da tanıdık yüzler katması için zaman tanıyor.
Tottenham'ın, hazırlık dönemi programını tamamlayıp Premier League sezonunun başlangıcına hazırlanırken Moore'un geleceği hakkında kısa süre içinde bir karar vermesi bekleniyor; beklenti, oyuncunun ay bitmeden bir kez daha takımdan ayrılması yönünde.
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