Moore’a mümkün olduğunca farklı deneyimler kazandırmak isteyip istemediği, Köln’e transfer olabileceği yönündeki iddialar da göz önüne alındığında bu yaklaşımın biraz daha anlaşılır olup olmadığı sorulduğunda Hendry şöyle ekledi: “Evet, ben de buna katılıyorum. Ama yine de kulüp bunu dayatamaz. “Kulüpler oyunculara, özellikle de hemen A takımda oynayacak isimler olarak düşünülmeyen genç oyunculara, en fazla bazı seçenekler sunabilir. Bunun bir başka tarafı da şu ki, ben oynarken de böyleydi, her genç oyuncu A takımda oynayabilecek kapasitede olduğunu düşünür. O da bir ya da iki maç için bunu yapabilir, hatta gerçekten yapabilecek durumda da olabilir.

“Ama yine de bu, Tottenham’daki karar vericilere, teknik ekibe ve diğer tüm unsurlara bağlı; ellerindeki kadroya, o pozisyonda kimlerin bulunduğuna, o oyuncunun aynı mevkideki diğer oyuncuya göre ne tür özellikler sunduğuna bağlı. Dikkate alınması gereken pek çok farklı unsur var ve bu Mikey Moore için kötü bir durum değil.

“Nereye gidiyor? İtalya’ya mı, İspanya’ya mı? Almanya’ya mı? Bu harika bir deneyim olurdu. Almanya’da elbette hepimiz tribünlerin ne kadar dolu olduğunu ve Bundesliga’nın ne kadar iyi desteklendiğini biliyoruz.

“Bayern Münih şu anda açık ara önde. Onlara yaklaşabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Rangers’ın onu geri alması harika olurdu ama bunun büyük ihtimalle pek mümkün olmadığını düşünüyorum.”



