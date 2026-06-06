Goal
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Tottenham'da yeni bir dönem başlıyor! Daniel Levy, hisselerinin yüzde 25'ini Amerikalı teknoloji milyarderinin şirketine devredecek
Eight Sports Capital, Enic'in önemli bir hissesini satın aldı
Telegraph'ın haberine göre, Eight Sports Capital Limited Cuma günü Tottenham'ın ana şirketi olan Enic Sports and Developments Holdings Limited'in %24,99 hissesini satın almak üzere bir alım-satım sözleşmesi imzaladığını duyurdu.
Hisse, Levy'nin çocuklarının yararına kurulan tröstlerin nihai sahibi olduğu şirketler aracılığıyla satılıyor. İşlem, Enic'in çıkarılmış adi hisse sermayesinin yüzde 24,99'unu elinde bulunduran Walburg Holdings Limited ve Larkin Ltd'nin satın alınmasını içeriyor. Satış, Levy'nin hisselerinde önemli bir azalma anlamına geliyor. İşlemin tamamlanmasının ardından Levy, Enic'teki hisselerinin yüzde 4,89'unu elinde tutacak.
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Sürpriz açıklamanın ardından karışık tepkiler ortaya çıktı
Eight Sports Capital, yaptığı resmi açıklamada anlaşmayı doğrulayarak şunları söyledi: “Eight Sports Capital Limited, bugün Tottenham Hotspur Futbol Kulübü’nün ana şirketi olan Enic Sports and Developments Holdings Limited’in (“Enic”) %24,99 hissesini satın almak üzere bir alım-satım sözleşmesi imzaladığını duyurur.”
Bu duyuru, Enic ve Tottenham'ı hazırlıksız yakalamış görünüyor. Gelişmeye yanıt veren bir Enic sözcüsü, “Ne Enic ne de Tottenham Hotspur'un, Daniel Levy'nin Aile Vakfı'nın Tottenham'ın ana şirketi olan Enic'teki azınlık hisselerini sattığından haberi olmadığını teyit edebiliriz.” dedi.
Sözcü, “Tottenham yönetim kurulu ve yönetici ekibi, sezon sonunda taraftarlara verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye odaklanmaya devam ediyor” diye ekledi.
Eight Sports Capital de anlaşmanın ardından hedeflerini şöyle açıkladı: “Enic’in önemli bir hissesini satın almak üzere bu anlaşmayı imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tottenham Hotspur’un büyümesini ve başarısını desteklemek için kulübün hissedarları, yönetimi, personeli, oyuncuları ve taraftarlarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”
Sahiplik değişikliğine rağmen yönetimde bir değişiklik olmadı
Bu işlem, önemli bir sahiplik değişikliğini ifade etse de, Tottenham’ın yönetiminde herhangi bir değişiklik yaratmamaktadır. Lewis ailesi, kulübün kontrol hissedarı olmaya devam etmektedir ve devredilen azınlık hissesi, yönetim kurulu düzeyinde oy hakkı veya yürütme komitesinde temsil hakkı sağlamamaktadır.
Eight Sports Capital, CEO Brooklyn Earick tarafından yönetilmekte olup, Hong Konglu iş adamı Ng Wing-fai ve Tayvanlı iş adamı Richard Tsai'nin sahibi olduğu Amerikan teknoloji şirketi Triller tarafından desteklenmektedir. Grup, daha önce de Tottenham'a talepte bulunarak ilgisini göstermişti.
Satın alma işlemi de %24,99 oranında yapılandırılmış olup, Premier League'in Sahipler ve Yöneticiler Testi'ni tetikleyecek %25 eşiğinin altında tutulmuştur.
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Dikkatler hâlâ Tottenham'ın yaz transfer planlarında
Yönetim kurulundaki gelişmelere rağmen, Spurs'un yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmeye odaklanmaya devam etmesi bekleniyor. Kulüp, Andy Robertson'ı bedelsiz transferle kadrosuna kattığını zaten doğruladı ve savunma hattına yeni takviyeler yapmaya çalışıyor.
Marcos Senesi, Jan Paul van Hecke ve Savinho'ya gösterilen ilgi, Tottenham'ın devam eden transfer planlarını ortaya koyuyor. Bu arada, hisse satışının etkileri perde arkasında gelişmeye devam ederken, Lewis ailesinin kulübe olan bağlılığını yeniden teyit etmesi bekleniyor.