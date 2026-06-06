Tottenham'da yeni bir dönem başlıyor! Daniel Levy, hisselerinin yüzde 25'ini Amerikalı teknoloji milyarderinin şirketine devredecek

Eight Sports Capital, yaptığı resmi açıklamada anlaşmayı doğrulayarak şunları söyledi: “Eight Sports Capital Limited, bugün Tottenham Hotspur Futbol Kulübü’nün ana şirketi olan Enic Sports and Developments Holdings Limited’in (“Enic”) %24,99 hissesini satın almak üzere bir alım-satım sözleşmesi imzaladığını duyurur.”

Bu duyuru, Enic ve Tottenham'ı hazırlıksız yakalamış görünüyor. Gelişmeye yanıt veren bir Enic sözcüsü, “Ne Enic ne de Tottenham Hotspur'un, Daniel Levy'nin Aile Vakfı'nın Tottenham'ın ana şirketi olan Enic'teki azınlık hisselerini sattığından haberi olmadığını teyit edebiliriz.” dedi.

Sözcü, “Tottenham yönetim kurulu ve yönetici ekibi, sezon sonunda taraftarlara verdiğimiz taahhütleri yerine getirmeye odaklanmaya devam ediyor” diye ekledi.

Eight Sports Capital de anlaşmanın ardından hedeflerini şöyle açıkladı: “Enic’in önemli bir hissesini satın almak üzere bu anlaşmayı imzalamış olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Tottenham Hotspur’un büyümesini ve başarısını desteklemek için kulübün hissedarları, yönetimi, personeli, oyuncuları ve taraftarlarıyla birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”