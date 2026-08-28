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Tottenham da yarışa katılırken, Man Utd ayrılmak isteyen yıldızın yerine sürpriz Bundesliga golcüsünü hedefliyor
Manchester United, Zirkzee'nin yerine geçecek ismi düşünüyor
Manchester United, Joshua Zirkzee sonrası döneme hazırlanıyor; Hollandalı forvet Old Trafford'dan ayrılmaya bir adım daha yaklaşıyor. Haberler, İngiltere'de geçirdiği zorlu dönemin ardından Zirkzee'nin United'dan ayrılmak için bastırdığını gösteriyor. Hollandalı oyuncu burada 75 maçta yalnızca dokuz gol atabildi. Eski Bologna oyuncusu şimdi Serie A'ya dönüşle güçlü şekilde anılıyor; Fiorentina'nın görüşmelerde ilerleme kaydetmesi, Michael Carrick'in takviye ihtiyacını artırıyor.
Boyu 1,96 m olan Matanovic, La Gazzetta dello Sport'a göre bu boşluğu doldurmak için ideal aday olarak öne çıktı. 23 yaşındaki oyuncu, Eintracht Frankfurt'tan 6,9 milyon sterlinlik anlaşmayla geldikten sonra Freiburg'daki ilk sezonunda verimli bir performans sergiledi. Sezonu tüm kulvarlarda 15 golle tamamladı ancak Julian Schuster'in ekibi, Avrupa Ligi finalinde Aston Villa'ya yenilince kupa kazanmayı kıl payı kaçırdı.
- Getty Images Sport
Tottenham ve Fiorentina da yarışa katıldı
Matanovic için yarış tek atlı bir yarış olmaktan çok uzak, zira Tottenham'ın da Hırvat oyuncuya ciddi ilgi duyduğu belirtiliyor. Spurs patronu Roberto De Zerbi'nin, Dominic Solanke ve Richarlison gibi isimlere zaten sahip olmasına rağmen hücum hattına daha fazla uzunluk katmak istediği öne sürülüyor.
Transferdeki bu karmaşık döngüye bir katman daha ekleyen unsur ise Fiorentina'yı ilgilendiren domino etkisi. Fabio Grosso'nun ekibi, Zirkzee arayışının yanı sıra Matanovic'i de olası bir alternatif olarak takip ediyor. Fiorentina, Cesc Fabregas'ın Como projesine katılmaya hazırlanan Moise Kean'ın yerini doldurmak için piyasada aktif biçimde arayışını sürdürüyor. Zirkzee için görüşmelerin tıkanması halinde, Fiorentina'nın Freiburg forvetine yönelmesi, sert bir üçlü teklif savaşını tetikleyebilir.
Carrick'in hücum revizyonu
United'ın yeni bir dokuz numaraya ilgisi, kadroda daha kapsamlı bir yeniden yapılanmanın yaşandığı bir dönemde geliyor. Rasmus Hojlund'un Napoli'ye satılmasının ardından kadro, merkez bölgelerde yetersiz göründü. United, Youri Tielemans ve Carlos Baleba'yı orta sahasına başarıyla entegre etmiş olsa da, son olarak Hull City'ye 2-0'lık şok yenilgide bitiricilik eksikliği açıkça görüldü.
Zirkzee'nin ayrılığı için görüşmeler şu anda ilerliyor ve Fiorentina, sezon sonuna kadar kiralama anlaşmasını tamamlayacağına inanıyor. United, Hollandalı milli oyuncuyu başarıyla elden çıkarabilirse, salı günkü son tarih öncesinde Matanovic için resmî bir teklif yapmak adına gerekli bütçeyi ve kadroda yeri açmış olacak.
- DeFodi Images
Matanovic’in yükselen değeri
Matanovic’in profili, hem kulübü hem de milli takım için sergilediği performansların ardından hızla yükseldi. Yazın düzenlenen Dünya Kupası’nda çıktığı üç maçta gol atamasa da yeni sezona müthiş bir başlangıç yaptı. Forvet oyuncusu kısa süre önce Freiburg’un DFB-Pokal’da Dusseldorf’u mağlup ettiği maçta iki gol attı ve daha büyük bir sahneye çıkmaya hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.
United için Matanovic’in gelişi, hücum hattında daha fiziksel bir varlığa yönelindiğinin işareti olur. Tottenham’ın da devrede olması ve oyuncunun Hırvat efsane Mario Mandzukic ile kıyaslanmasıyla birlikte, imzası için verilecek mücadelenin transfer döneminin son gününün belirleyici hikâyelerinden biri olması bekleniyor.
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