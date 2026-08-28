Matanovic için yarış tek atlı bir yarış olmaktan çok uzak, zira Tottenham'ın da Hırvat oyuncuya ciddi ilgi duyduğu belirtiliyor. Spurs patronu Roberto De Zerbi'nin, Dominic Solanke ve Richarlison gibi isimlere zaten sahip olmasına rağmen hücum hattına daha fazla uzunluk katmak istediği öne sürülüyor.

Transferdeki bu karmaşık döngüye bir katman daha ekleyen unsur ise Fiorentina'yı ilgilendiren domino etkisi. Fabio Grosso'nun ekibi, Zirkzee arayışının yanı sıra Matanovic'i de olası bir alternatif olarak takip ediyor. Fiorentina, Cesc Fabregas'ın Como projesine katılmaya hazırlanan Moise Kean'ın yerini doldurmak için piyasada aktif biçimde arayışını sürdürüyor. Zirkzee için görüşmelerin tıkanması halinde, Fiorentina'nın Freiburg forvetine yönelmesi, sert bir üçlü teklif savaşını tetikleyebilir.



