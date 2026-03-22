Tottenham'da Vicario ameliyat olması gerekse de ilk 11'de yer alacak: Tudor'un Nottingham Forest maçındaki tercihi

Vicario fıtık ameliyatı olacak, ancak Tudor yine de onu kaleye dikmeyi tercih etti. Bu kararın alınmasında maçın öneminin de payı var. Nottingham Forest ile oynanacak maç, her açıdan bir kalma mücadelesi niteliğinde; zira Tottenham 30 puanla ligde sondan beşinci, Nottingham ise 29 puanla sondan dördüncü sırada yer alıyor.

Bu nedenle teknik direktör, ne kadar süre sonra sahalara dönebileceğibelli olmayan ameliyat öncesinde en iyi kalecisini son bir kez sahaya sürmek istedi. Ancak umut edilen, İtalya'nın Dünya Kupası'na gitmesi halinde Vicario'nun, Gennaro Gattuso'nun kadrosuna girebilmek için zamanında sahalara dönebilmesi.



