Tottenham'ın Nottingham Forest ile oynayacağı iç saha maçı için ilk 11'de büyük bir sürpriz yaşandı:Igor Tudor, Guglielmo Vicario'yu ilk 11'de sahaya sürmeyi tercih etti. Kaleci, yarın, 23 Mart Pazartesi günü fıtık ameliyatı olması planlanmasına rağmen Spurs'un kalesini koruyacak. Bu ameliyat, büyük olasılıkla onu sezon sonuna kadar sahalardan uzak tutacak ve Dünya Kupası play-off'ları için milli takıma çağrılmasını engelledi.
Çeviri:
Tottenham'da Vicario ameliyat olması gerekse de ilk 11'de yer alacak: Tudor'un Nottingham Forest maçındaki tercihi
TUDOR'UN SEÇİMİ
Vicario fıtık ameliyatı olacak, ancak Tudor yine de onu kaleye dikmeyi tercih etti. Bu kararın alınmasında maçın öneminin de payı var. Nottingham Forest ile oynanacak maç, her açıdan bir kalma mücadelesi niteliğinde; zira Tottenham 30 puanla ligde sondan beşinci, Nottingham ise 29 puanla sondan dördüncü sırada yer alıyor.
Bu nedenle teknik direktör, ne kadar süre sonra sahalara dönebileceğibelli olmayan ameliyat öncesinde en iyi kalecisini son bir kez sahaya sürmek istedi. Ancak umut edilen, İtalya'nın Dünya Kupası'na gitmesi halinde Vicario'nun, Gennaro Gattuso'nun kadrosuna girebilmek için zamanında sahalara dönebilmesi.
TOTTENHAM'IN AÇIKLAMASI
"Guglielmo Vicario'nun önümüzdeki hafta fıtık ameliyatı olacağını teyit edebiliriz.
İtalyan milli takım kalecisinin geçireceği küçük çaplı ameliyat, sezonumuzu mümkün olduğunca az etkileyecek şekilde planlandı.
Guglielmo, sağlık ekibimizle birlikte hemen rehabilitasyon sürecine başlayacak ve önümüzdeki ay içinde sahalara dönebileceği umulmaktadır."