AFP
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Tottenham'da sakatlık krizi! De Zerbi, Richarlison'la ilgili acımasız bir güncelleme verirken Tonali ve Porro, Liverpool maçında yok
Tonali ve Porro’ya sakatlık darbesi
Tottenham'ın hafta içindeki kupa maçına yönelik hazırlıkları, hem Sandro Tonali'nin hem de Pedro Porro'nun kadroda yer alamayacağının açıklanmasının ardından altüst oldu. Porro, Everton ile yakın zamanda oynanan ve 0-0 sona eren maçta kenarda kalmasına neden olan kas probleminden kurtulabilmiş değil. Tonali ise aynı karşılaşmada darbe alarak son sakatlanan isim oldu.
Ancak İtalyan teknik direktör için her şey kötü değildi; Destiny Udogie'nin maç kadrosuna dönmeye hazır olduğunu doğruladı. İtalya Milli Takımı'nın sol beki, cumartesi günü Everton ile berabere biten maçta dikkat çeken eksiklerden biriydi. Udogie'nin dönüşü, savunmanın diğer kanadında Porro'nun hücuma katkısından yoksun kalacak olan savunma hattına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlıyor.
- Getty Images Sport
De Zerbi, Richarlison'a kapıyı kapattı
Sakatlık endişeleri sürerken, maç öncesi basın toplantısında odak kısa sürede Richarlison'ın geleceğine kaydı. Tottenham'ın Premier League için belirlenen 25 kişilik kadrosuna dahil edilmese de, söz konusu turnuva aynı kayıt kısıtlamalarına tabi olmadığı için Brezilyalı oyuncu teknik olarak Carabao Cup'ta oynama hakkına sahipti. Ancak De Zerbi, forvetin görev almayacağını net bir dille ifade etti.
Eski Everton oyuncusunun Anfield'da forma giyip giyemeyeceği doğrudan sorulduğunda, De Zerbi durumla ilgili açık bir değerlendirmede bulundu. Pazartesi öğleden sonra gazetecilere, "Zaten her şeyi biliyorsunuz" dedi. "Carabao Cup ya da Premier League için hiçbir şey değişmedi. Durum aynı. Daha fazla bir şey söyleyemem çünkü bu benim işim değil. Sonuçlar, kadrodaki oyuncular, hücum alanı, savunma alanı hakkında yanıt verebilirim ama diğer konular hakkında değil."
Başarısız sözleşme görüşmeleri ortaya çıkardı
De Zerbi, yaşanan ayrılığın zaman çizelgesine ilişkin daha fazla açıklık getirerek, başlangıçta forveti Tottenham Hotspur Stadyumu'nda tutmaya çalıştığını açıkladı. İtalyan teknik adam, yaz transfer döneminin başında Richarlison'a bizzat yeni bir sözleşme teklif ettiğini, ancak bu teklifin açıkça reddedildiğini söyledi. De Zerbi, "Bu sezonun başında yaptığım şey, onunla konuşmak ve sözleşme uzatma teklifinde bulunmaktı" dedi. "Eğer hayır, teşekkürler dediyse, ben işimi bitirmişimdir."
Richarlison'ın yokluğu Tottenham için ağır bir darbe olabilir; özellikle de Spurs forması giydiği dönemde Liverpool'a karşı yedi maçta dört gol atarak Kırmızılar'a karşı etkileyici bir performans sergilemiş olması düşünüldüğünde. Ceza sahası önündeki keskin içgüdüsü ciddi şekilde aranacak; özellikle de De Zerbi'nin ekibi hâlâ sezonun Premier League'deki ilk golünü ararken.
- Getty Images Sport
Kulüp ile oyuncu arasındaki ilişki bozuldu
Tottenham teknik direktörü, mevcut çıkmazın kişisel bir husumet değil, kulübün işleyişindeki yapısal bir mesele olduğunu vurgulamak istedi. Son bir buçuk ayın ayrıntılarına girmeyi reddetti, ancak perde arkasında ciddi bir gerilim yaşandığını ima etti. “Son basın toplantısında da söyledim, son 45 günde ne olduğunu biliyorum. Bunu açıklamam doğru olmaz. Bu benim tavrım değil, mesele oyuncu ile kulüp arasındaki ilişki ve sorun da orada. Ben de kulübün içindeyim. Teknik direktör ve kulüp birlikte hareket ediyor çünkü bu sezonun başında onunla kalması için birçok kez konuştum ama kalmak istemedi” dedi.
Sonuç olarak De Zerbi, artık kalbi bu projenin içinde olmayan herhangi bir oyuncunun Tottenham forması giymesi için kimseye yalvarmayacağını açıkça belirtti. Richarlison, Brentford deplasmanındaki lig açılış maçına ilk 11’de başladı, ancak Everton’a transferi çökmeden önce ayrılabileceği kendisine bildirildiTottenham, Carabao Cup’ta Sandro Tonali ve Pedro Porro’dan yoksun olarak Liverpool ile karşılaşırken Roberto De Zerbi, Richarlison’un geri dönmeyeceğini doğruladı. Trabzonspor bağlantıları da bir transfere dönüşmedi, forvet cuma günü Vasco da Gama’ya gitmeyi de reddetti. Teknik adam, oyuncunun açıkça istemediği bir barışı sağlamaya çalışmayı sürdürmeyi kabul etmediğini söyleyerek sözlerini tamamladı. De Zerbi, “Onun kalması için her gün gidip dua edemem” ifadelerini kullandı.
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