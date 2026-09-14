Tottenham'da sakatlık krizi! De Zerbi, Richarlison'la ilgili acımasız bir güncelleme verirken Tonali ve Porro, Liverpool maçında yok

Tottenham'ın hafta içindeki kupa maçına yönelik hazırlıkları, hem Sandro Tonali'nin hem de Pedro Porro'nun kadroda yer alamayacağının açıklanmasının ardından altüst oldu. Porro, Everton ile yakın zamanda oynanan ve 0-0 sona eren maçta kenarda kalmasına neden olan kas probleminden kurtulabilmiş değil. Tonali ise aynı karşılaşmada darbe alarak son sakatlanan isim oldu.

Ancak İtalyan teknik direktör için her şey kötü değildi; Destiny Udogie'nin maç kadrosuna dönmeye hazır olduğunu doğruladı. İtalya Milli Takımı'nın sol beki, cumartesi günü Everton ile berabere biten maçta dikkat çeken eksiklerden biriydi. Udogie'nin dönüşü, savunmanın diğer kanadında Porro'nun hücuma katkısından yoksun kalacak olan savunma hattına çok ihtiyaç duyulan bir destek sağlıyor.