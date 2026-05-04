"Tottenham'da oynamak hiç istemedin mi?" Chris Waddle, Spurs'a transfer politikasını "değiştirmeleri gerektiğini" söylerken, Cristian Romero ve Micky van de Ven'e geleceğe dair sorular yöneltildi
Tottenham, Premier Lig'de küme düşme mücadelesine girdi
Saha içinde ve dışında alınan tartışmalı kararlar, Premier Lig’in sözde “Büyük Altı” takımlarından birinin küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Takım, geçen sezon Ange Postecoglou’nun yönetiminde Avrupa Ligi’ni kazanarak 17 yıllık büyük kupa hasretine son verirken, küme düşmeyi kıl payı atlatmıştı.
Bu başarının bir sıçrama tahtası olarak görülmesi yerine, kuzey Londra'da daha endişe verici bir gerileme yaşandı. Son maçta Aston Villa'ya karşı alınan galibiyet, takımı tekrar nefes aldırdı, ancak Robert De Zerbi'nin takımını son üç takımın dışında tutan tek bir puan var.
Bu sezon Thomas Frank, Igor Tudor ve De Zerbi olmak üzere üç teknik direktör görev yaptı; sahadaki ve yedek kulübesindeki istikrarsızlık, Tottenham'a pek de yarar sağlamadı. Uyuyan devleri uykusundan uyandırmak için oyuncu kadrosunda daha fazla değişiklik yapılması gerekecek.
2026'da birinci ligde kalmak, kendini kanıtlamış oyuncuları mevcut ortamlarında tutmak için yeterli olmayabilir. Dünya Kupası şampiyonu Romero, Hollandalı savunma oyuncusu Van de Ven, ilk tercih edilen kaleci Guglielmo Vicario ve her pozisyonda oynayabilen orta saha oyuncusu Lucas Bergvall gibi isimler hakkında kaçınılmaz spekülasyonlar var.
Romero ve Van de Ven gibi oyuncular Spurs'ta kalacak mı?
Spurs'un Premier Lig'de kalması durumunda bile oyuncuların ayrılmasının kaçınılmaz olup olmadığı sorulduğunda, eski Tottenham kanat oyuncusu Waddle – futbol temalı slot oyunu sunan birinci sınıf bir çevrimiçi kumarhane olan Genting Casino adına konuşarak – GOAL'a şunları söyledi: “Romero'ya gelince, şahsen onun hiçbir zaman Tottenham'da olmak istediğini sanmıyorum. Ancak ligde kalsalar bile onu satma ihtimalleri oldukça yüksek.
“Fazla bir şey yok. Van de Ven'in talep göreceğinden eminim. Dünya Kupası yaklaşıyor, eğer büyük bir turnuvada başarılı olursa transfer ücreti artacaktır. Championship'te oynamak istemediğinden eminim. Tottenham'da kalmak isteyip istemediğinden emin değilim.
“Takımdan ayrılmak isteyen oyuncular olacaktır, özellikle de küme düşerlerse, ‘Championship’te oynamayacağım’ diye düşüneceklerdir. Pek çok oyuncunun ayrılma maddesi olduğunu sanmıyorum, bu yüzden onlar için para ödemek zorunda kalacaksınız. Bu, De Zerbi’nin temiz bir sayfa açtığı anlamına geliyorsa, gidip transfer yapabilir.”
Tottenham'ın transfer piyasasında yapması gereken değişiklikler
Waddle, transfer politikası ve kadro oluşturma konusunda Spurs’un yapması gereken değişikliklere ilişkin şunları ekledi: “Tottenham için sorunlar genellikle buradan başlıyor. ‘A, B, C, D, E ve F’yi almak istiyorum’ diyebilir. Her şey transfer ücretine ve maaşlara bağlı olacak. Yeterince genç mi? 29, 30, 31 yaşında değil.
“Tottenham her zaman genç oyuncuları satın alıp, onları geliştirip satmasıyla tanınmıştır. Bu değişmek zorunda. Eğer Tottenham büyük dörtlü kulüplerden biri olmak istiyorsa - büyük dörtlüye bakarsanız, onlar oyuncu yetiştirip satmazlar. Onlar oyuncu yetiştirir ve ilerleme zamanının geldiğini düşünene kadar onları tutarlar. Ve Tottenham da bunu düşünmeye başlamalı.
“Şöyle düşünmeye başlamalılar: ‘Bergvall var, Archie Gray var. Eğer gelecekte bu oyuncular Premier Lig seviyesinde istikrarlı bir şekilde oynayabilecek ve bu role uygun görünüyorsa, o zaman onlarla 5, 6, 10 yıl, ne olursa olsun sözleşme imzalamalılar. Ve sonra, hazır olduklarında, muhtemelen 30'lu yaşlarında, artık ayrılma zamanının geldiğini düşündüğünüzde, onlardan kurtulabilirler.
“Ama Tottenham bunu yapmıyor, bunu biliyoruz. Onlar oyuncuları geliştiriyor ve istikrarlı hale geldiklerinde onlardan para kazanıp başka bir genç oyuncu buluyorlar. Tottenham'ın bunu yapmayı bırakmasının zamanı geldi.
“Man City'ye, Liverpool'a, Arsenal'e, Aston Villa'ya bakın. Onlar oyuncu satın alırlar ve yeterince iyi olmadıklarını düşünene kadar onlardan kurtulmazlar. İşte o zaman oyuncuları satıyorlar. Man City'ye bakarsanız - Bernardo Silva ayrılmak üzere, John Stones 30'larında, Kevin De Bruyne 30'larında, Gundogan 30'larında. Onlardan en iyi şekilde yararlanıyorlar ve "bak, kulüpte harika iş çıkardın" diyorlar.
“Kupalar kazanıyorsunuz, para kazanıyorsunuz, masraflarını kendileri karşılıyorlar. Biliyorsunuz, zamanla bu oyuncular ayrılıyor ve yerine yeni oyuncular geliyor. Başarılı olmak istiyorsanız futbol böyle işliyor.
“Mesele, oyuncuları alıp satmak ve sonra ‘şimdi kimi alalım?’ diye düşünmek değil. Mesele, genç bir oyuncu bulmak, potansiyelini gördüğünüz için onu geliştirmek, zamanının geçtiğini düşündüğünüzde, daha iyi bir oyuncu geldiğinde ya da zaten daha iyi bir oyuncunuz olduğunda onu göndermektir. Sonra onu satarsınız ya da gitmesine izin verirsiniz. Tottenham, az önce bahsettiğim bu kulüpler gibi çalışmaya başlamalı.”
Tottenham'ın 2025-26 sezonu fikstürü: Sırada Leeds ile kritik karşılaşma var
Spurs, bir sonraki transfer dönemi başladığında kadrosunu yenileyecek ve bazı oyuncularla yollarını ayıracak. 2026-27 sezonunda hangi ligde mücadele edecekleri henüz belli değil; altlarında Championship’e düşme tehlikesi hâlâ başlarını ağrıtmaya devam ediyor.
Arka arkaya alınan galibiyetler, bir ara imkansız gibi görünen misyona yeni bir soluk getirdi. Bu sezon ciddi sakatlık sorunlarıyla boğuşan Spurs, 11 Mayıs'ta Leeds ile oynayacağı kritik iç saha maçında sahalara dönecek.